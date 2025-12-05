UPDATE - S-au stabilit grupele CM. Dacă vor trece de play-off, tricolorii vor înfrunta SUA, Paraguay şi Australia / Ce spune Burleanu/ Preşedintele SUA, preşedinta Mexicului şi premierul Canadei, “asistenţii” lui Infantino la tragerea la sorţi
News.ro, 5 decembrie 2025 21:50
Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Cupei Mondiale 2026 a avut loc vineri, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC. Conform acesteia, România va înfrunta Paraguay, Australia şi SUA în Grupa D, dacă se va califica la CM.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
22:20
Medicul legist Gabriel Gorun: Proiectul de lege prin care orice detecţie sanguină de substanţă psihoactivă reprezenta o infracţiune este un proiect barbar; nu proiectul, ci incriminarea aceasta, per se, este barbară # News.ro
Proiectul de lege aflat în dezbaterea Parlamentului care incriminează, în cazul şoferilor, detectarea oricărei substanţe psihoactive, fapta fiind, conform iniţiatorilor, considerată automat infracţiune, este dezaprobat chiar de unii specialişti în medicina legală. Medicul Gabriel Gorun, legist în cadrul Institutul Naţional de Medicină Legală (INML) ”Mina Minovici”, a explicat că, în opinia sa, propunerea este una ”barbară”, el susţinând că ”practic încearcă să aducă biologia într-o arie de legiferare care nu se potriveşte aşa cum şi-ar dori iniţiatorii”.
22:20
Norvegia comandă submarine şi rachete cu rază lungă de acţiune constatând „intensificarea activităţii forţelor ruse” în regiune # News.ro
Norvegia, ţară vecină cu Rusia, va comanda două noi submarine germane, „absolut esenţiale” pentru descurajare, şi rachete cu rază lungă de acţiune, a anunţat vineri guvernul de la Oslo, relatează AFP.
Acum 10 minute
22:10
Cupa Mondială din 2026 va începe în data de 11 iunie, cu meciul dintre Mexic, una dintre gazdele turneului, şi Africa de Sud, pe stadionul Azteca, locul emblematic al finalelor din 1970 şi 1986. Această partidă va fi urmată de meciul dintre Coreea de Sud şi câştigătoarea play-off-ului european D (Danemarca/Macedonia de Nord/Cehia/Irlanda).
Acum 30 minute
21:50
UPDATE - S-au stabilit grupele CM. Dacă vor trece de play-off, tricolorii vor înfrunta SUA, Paraguay şi Australia / Ce spune Burleanu/ Preşedintele SUA, preşedinta Mexicului şi premierul Canadei, “asistenţii” lui Infantino la tragerea la sorţi # News.ro
Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Cupei Mondiale 2026 a avut loc vineri, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC. Conform acesteia, România va înfrunta Paraguay, Australia şi SUA în Grupa D, dacă se va califica la CM.
21:50
Pesta porcină africană: Guvernul spaniol nu exclude posibilitatea unei scurgeri accidentale din laborator # News.ro
Guvernul spaniol a anunţat vineri că „nu exclude” posibilitatea unei scurgeri accidentale dintr-un laborator ca origine a focarului de pestă porcină africană descoperit la sfârşitul lunii noiembrie în Catalonia, o premieră pe teritoriul naţional în ultimele trei decenii, relatează AFP.
21:50
Medicul legist Gabriel Gorun: Explozia de etnobotanice schimbă paradigma privind consumul de droguri. Substanţele sunt vândute pe piaţă amestecate şi fiecare doză este, de fapt, o potenţială bombă # News.ro
Explozia de substanţe cu efect psihoactiv schimbă paradigma în ceea ce priveşte consumul de droguri, spune medicul Gabriel Gorun, legist la INML ”Mina Minovici”. El explică faptul că accesul facil la astfel de substanţe face ca vârsta consumatorilor să scadă, medicul atrăgând atenţia asupra faptului că substanţele sunt vândute pe piaţă amestecate, nici cei care le vând nu pot spune cât de grave sunt efectele lor, iar ”fiecare doză este, de fapt, o potenţială bombă”.
Acum o oră
21:40
România şi-a aflat posibilii adversari la CM: Burleanu - Ne şi motivează şi ne provoacă enorm / Selecţionerul Mircea Lucescu nu a fost prezent la tragere # News.ro
Aflat la Washington DC, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a salutat repartizarea tricolorilor în Grupa D, în cazul unei calificări la Cupa Mondială din 2026.
21:30
Gabriel Gorun, medic legist: Din cele 1.300 de substanţe recunoscute ca circulând pe piaţa etnobotanicelor, din punctul de vedere al studiilor există cam 200 identificate, iar aparatele moderne pot pune în evidenţă până la 50 dintre acestea # News.ro
Medicul Gabriel Gorun, legist la Institutul Naţional de Medicină Legală (INML) ”Mina Minovici”, afirmă că tehnologia, nu doar în România, ci la nivel mondial, nu ţine pasul cu substanţele etnobotanice nou apărute. ”Din cele cam 1.300 de substanţe care sunt recunoscute, circulând pe piaţa etnobotanicelor, din punctul de vedere al studiilor există cam 200 identificate, iar aparatele moderne pot pune în evidenţă cu foarte mare dificultate până în 50 dintre acestea”, a explicat el.
Acum 2 ore
21:20
UPDATE - S-au stabilit grupele turneului final al CM. Dacă vor trece de play-off, tricolorii vor înfrunta SUA, Paraguay şi Australia / Preşedintele SUA, preşedinta Mexicului şi premierul Canadei, “asistenţii” lui Infantino la tragerea la sorţi # News.ro
Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Cupei Mondiale 2026 a avut loc vineri, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC. Conform acesteia, România va înfrunta Paraguay, Australia şi SUA în Grupa D, dacă se va califica la CM.
21:20
Medicul legist Gabriel Gorun: 3.000 de probe toxicologice sunt analizate în fiecare an în Bucureşti doar, la nivel naţional în jur de 10.000/ Am plecat de la 300 de analize pe an # News.ro
Gabriel Gorun, medic primar de medicină legală la Institutul Naţional de Medicină Legală (INML) ”Mina Minovoci”, afirmă că numărul analizelor toxicologice solicitate laboratoarelor medico-legale din România a crescut, în mai puţin de două decenii, de la 300 la nivel naţional la 10.000, numai în Bucureşti realizându-se, anual, analize pe 3.000 de probe. El arată că, având în vedere aceste statistici, şi aparatura, dar şi personalul din sectorul medico-legal funcţionează aproape fără pauză şi au nevoie de suplimentare.
21:10
S-au stabilit grupele turneului final al CM. Dacă vor trece de play-off, tricolorii vor înfrunta SUA, Paraguay şi Australia # News.ro
Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Cupei Mondiale 2026 a avut loc vineri, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC. Conform acesteia, România va înfrunta Paraguay, Australia şi SUA în Grupa D, dacă se va califica la CM.
21:00
Putin afirmă că Rusia este dispusă să livreze ”fără întrerupere” combustibil Indiei, în timp ce SUA presează New Delhi să reducă importurile de petrol rusesc # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a subliniat disponibilitatea Moscovei de a asigura ”livrări neîntrerupte de combustibil” către India, în contextul presiunilor exercitate de Statele Unite pentru ca New Delhi să renunţe la importurile de petrol rusesc, transmite CNBC.
20:50
Ordin care introduce noi reglementări pentru reducerea inegalităţilor între unităţile şcolare şi pentru a creşte echitatea şi calitatea educaţiei, semnat de Daniel David # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a semnat un ordin care introduce noi reglementări pentru reducerea inegalităţilor între unităţile şcolare şi pentru a creşte echitatea şi calitatea educaţiei. Acesta prevede că astfel de parteneriate pot fi încheiate între unităţi de învăţământ care pot oferi modele de bune practici, care au elevi cu rezultate bune, şi unităţi şcolare cu rezultate reduse, cu abandon şcolar ridicat. Noile reglementări permit ca, în zonele izolate, de exemplu, unde nu sunt suficienţi profesori calificaţi, unele cursuri să poată fi susţinute, chiar şi online, de profesori calificaţi din ţară, celelalte activităţi urmând a fi continuate de profesorii disponibili.
20:50
NATO îşi restructurează comanda pentru a spori securitatea nordului. Mai multe ţări europene, inclusiv Regatul Unit, vor ţine de comandamentul Norfolk din SUA # News.ro
NATO va integra săptămâna aceasta ţările nordice sub comanda Forţei Comune Norfolk din SUA, în efortul de a îmbunătăţi securitatea transatlantică şi de a consolida poziţia alianţei în nordul îndepărtat, a declarat joi comandantul suprem al NATO, Alexus Grynkewich, relatează Reuters.
20:30
Formaţia Concordia Chiajna a fost învinsă, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Chindia Târgovişte, în primul meci al etapei a 16-a din Liga 2 Casa Pariurilor.
Acum 4 ore
20:10
Un puternic sistem ciclonic, denumit Byron, a măturat vineri o mare parte din Grecia, ducând la închiderea şcolilor pe scară largă şi perturbând serviciile publice şi transporturile, pe măsură ce ploile torenţiale şi furtunile au lovit o mare parte a ţării şi au provocat inundaţii severe, relatează Ekathimerini.
20:10
Criza apei potabile din Prahova - Umplerea instalaţiilor pentru furnizarea apei în localităţile afectate urmează să înceapă la ora 23.00/ Apa va putea fi folosită doar pentru igienizarea toaletelor/ Sunt emise mesaje RO-Alert pentru a aminti restricţiile # News.ro
Cel mai mare furnizor de apă din judeţul Prahova, Hidro Prahova, şi firmele mai mici care distribuie apă potabilă în judeţ preconizează că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, începe umplerea instalaţiilor care asigură furnizarea de apă către localităţile care în ultima săptămână nu au fost alimentate, din cauza problemelor de turbiditate apărute la barajul Paltinu. În primă fază, populaţia va primi apă care poate fi utilizată doar pentru igienizarea toaletelor, iar periodic localnicii vor primi mesaje Ro-Alert prin care li se va aminti despre această restricţie.
19:40
Germania spune că nu are nevoie de „sfaturi” din partea Statelor Unite, răspunzând afirmaţiilor din Strategia naţională de securitate a administraţiei Trump # News.ro
Germania nu are nevoie de „sfaturi din exterior”, a declarat vineri şeful diplomaţiei de la Berlin, ca reacţie la strategia de securitate naţională a lui Donald Trump, care prezice o „dispariţie civilizaţională” a Europei şi atacă valorile bătrânului continent, nominalizând Germania ca exemplu de vulnerabilitate, relatează AFP.
19:40
Trump a primit Premiul FIFA pentru Pace. “Am salvat milioane de vieţi. Lumea este un loc mai sigur acum” # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a primit, vineri, în cadrul evenimentului de tragere la sorţi a Cupei Mondiale, Premiul FIFA pentru Pace.
19:30
Dominic Fritz: Alegerile de duminică nu sunt doar despre candidaţi sau partide, ci despre cine vrei să fii tu # News.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a transmis, vineri seară, într-un mesaj, că alegerile de duminică pentru funcţia de primar general al Capitalei nu sunt despre candidaţi, sunt despre oportunitatea bucureştenilor de a face o diferenţă.
19:30
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a vorbit despre Cupa Mondială din 2026 înaintea tragerii la sorţi de la Washington, el salutând deja succesul competiţiei foarte aşteptate din vara viitoare, relatează Le Figaro.
19:10
CNSAS anunţă că a verificat 43 de candidaţi la alegerile locale parţiale, pentru 13 fiind emise adeverinţe sau menţinute cele anterioare/ Pentru Gheorghe Neţoiu, s-a primit un nou document, dar verificările nu s-au finalizat # News.ro
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) anunţă că a verificat 43 de candidaţi la alegerile locale parţiale de duminică, dintre care 29 de persoane sunt născute după 1973, deci nu se încadrează în prevederile legale. Dintre ceilalţi candidaţi, pentru 13 au fost emise adeverinţe sau s-a păstrat valabilitatea celor anterioare. Pentru Gheorghe Neţoiu, au fost primite noi documente din care rezultă că a fost cadru al Securităţii Municipiului Bucureşti în perioada 1985-1989, dar verificările nu au fost finalizate.
19:00
Încă o decizie controversată în SUA: Comitetul consultativ al CDC renunţă la recomandarea vaccinării la naştere a copiilor împotriva hepatitei B, o victorie importantă pentru secretarul Robert F. Kennedy jr. # News.ro
Comitetul consultativ pentru vaccinuri al Centrului pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA a revocat vineri o recomandare pe care o făcea de zeci de ani, potrivit căreia toţi nou-născuţii trebuie să primească prima doză de vaccin împotriva hepatitei B în termen de 24 de ore de la naştere, relatează Reuters.
18:40
Astăzi se încheie o campanie marcată de tensiuni şi atacuri, însă de mâine rămân bucureştenii şi nevoile lor reale. Ciprian Ciucu transmite un apel la responsabilitate şi la un vot raţional, orientat către proiecte serioase şi către stabilitatea de care oraşul are nevoie.
18:40
Bolojan: Este o batjocură când îţi iei bani nemunciţi sau banii pe care îi iei nu se reflectă în rezultatele activităţii pe care o desfăşori/ În ce priveşte decizii legate de salarizarea unor membri ai CA, Guvernul are posibilităţi limitate să intervină # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, referitor la indemnizaţii de 27.000 de lei aprobate pentru compania Aeroporturi Bucureşti, că este ”o batjocură” când cineva ia bani nemunciţi sau banii pe care îi ia ”nu se reflectă în rezultatele activităţii” pe care o desfăşoară. ”În ceea ce priveşte decizii care sunt legate de salarizarea unor membri ai Consiliului de Administraţie, ştiţi foarte bine că Guvernul aici are nişte posibilităţi limitate să intervină şi personal am presat fiecare autoritate tutelară (...) să aducă nivelul de salarizare în companii la un nivel decent şi, pe de altă parte, să stabilească nişte indicatori de performanţă”, adăugat el.
18:30
Fără elicopter. Preşedinta CIO, Kirsty Coventry, va folosi transportul pe cale terestră pentru Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina # News.ro
La prima sa participare la Jocurile Olimpice în calitate de preşedinte al CIO, Kirsty Coventry ar putea probabil să comande un elicopter dacă ar dori să se deplaseze de la o instalaţie la alta la viitoarele Jocuri Olimpice de iarnă de la Milano Cortina.
Acum 6 ore
18:10
Nicuşor Dan anunţă că a promulgat ”legea Nordis”: Aceste măsuri au ca scop creşterea încrederii în piaţa imobiliară, responsabilizarea dezvoltatorilor şi protejarea investitorilor şi a familiilor care îşi achiziţionează o locuinţă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, vineri, legea care introduce reguli mai clare şi mai stricte în domeniul construcţiilor şi al tranzacţiilor imobiliare, supranumită ”legea Nordis”. ”Aceste măsuri au ca scop creşterea încrederii în piaţa imobiliară, responsabilizarea dezvoltatorilor şi protejarea investitorilor şi a familiilor care îşi achiziţionează o locuinţă”, a arătat Nicuşor Dan.
18:10
Bolojan: Nu există capacitate financiară să introducem în plată drepturi care astăzi sunt suspendate / Pentru salariul minim nu avem spaţii foarte mari de creştere / Guvernul va adopta şi în acest an aşa-numita Ordonanţă trenuleţ # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că este foarte probabil ca Guvernul să adopte în luna decembrie aşa-numita ”Ordonanţă-trenuleţ – care limitează cheltuielile publice - pentru că anumite măsuri expiră la finalul anului şi ceea ce este prorogat va rămâne în continuare aşa. El a menţionat că nici pentru salariul minim nu sunt spaţii foarte mari de creştere.
18:00
Bolojan, după demisiile din Executiv: Nu problema imaginii este cea mai importantă, schimbările frecvente de miniştri nu ajută / Atunci când eşti pe o anumită poziţie, ai sub scaun întotdeauna o bombă care poate să detoneze # News.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine, referindu-se la demisiile din Executiv, că nu imaginea este importantă, dar că schimbările frecvente de miniştri nu ajută pentru derularea proiectelor pe termen lung. Atunci când eşti pe o anumită poziţie, ai sub scaun întotdeauna o bombă care poate să detoneze, se pot întâmpla lucruri”, a precizat premierul.
18:00
Ministrul Educaţiei a semnat ordinul care reglementează temele pentru acasă/ La ciclul primar, timpul pentru tema obligatorie nu poate depăşi o oră, la celelalte - două ore/ Fără teme obligatorii în vacanţă pentru învăţământul primar şi gimnazial # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a semnat, vineri, ordinul care reglementează temele pentru acasă ale elevilor, documentul stabilind în mod clar că temele sunt diferenţiate în obligatorii şi suplimentare. Totodată, în ordin se arată că, în ciclul primar, timpul pentru tema obligatorie nu trebuie să depăşească o oră, iar la celelalte niveluri - două ore. ”În perioada vacanţelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial”, se arată în document.
18:00
Cancelarul Merz a reuşit să adune suficiente voturi pentru a adopta un controversat proiect de lege referitor la pensii # News.ro
Coaliţia germană a obţinut vineri majoritatea necesară pentru a adopta în parlament un proiect de lege controversat referitor la pensii, fără a fi nevoie de ajutorul opoziţiei, în ciuda rezervelor care existau în cadrul facţiunii tinere a conservatorilor cancelarului Friedrich Merz, relatează Reuters.
18:00
Handbal feminin: România, victorie facilă cu Senegal în grupa principală I a Campionatului Mondial # News.ro
Naţionala României a obţinut prima victorie în grupa principală I a Campionatului Mondial, vineri, la Rotterdam, scor 37-17 (21-7), cu reprezentativa Senegal.
17:50
Filmul "Peaky Blinders: The Immortal Man", regizat de Tom Harper, cu Cillian Murphy, are premiera pe Netflix în 20 martie 2026.
17:30
Ministrul Educaţiei: Cred că într-o democraţie rolul sindicatelor şi dreptul lor la diverse forme de protest sunt fundamentale/ Cred şi că îndemnul meu la autoreflecţie, în contextul nevoii de modernizare a educaţiei, este tot democratic # News.ro
MInistrul Educaţiei, Daniel David, afirmă că, în opinia sa, într-o democraţie rolul sindicatelor şi dreptul lor la diverse forme de protest sunt fundamentale, dar totodată este democratic şi îndemnul său la ”autoreflecţie, pentru toţi actorii din ecosistem, în contextul nevoii de modernizare a educaţiei”.
17:20
Bolojan: Pregătim un memorandum pentru a creşte capacitatea de transport a liniilor electrice pe relaţia România-Ungaria / Obiectivul principal al Guvernului este să avem în anii următori o energie sigură la un preţ accesibil # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, este pregătit un memorandum de colaborare între guvernele din România şi Ungaria pentru a creşte capacitatea de transport a liniilor electrice între cele două ţări. El a precizat că obiectivul principal al Guvernului este ca în următorii ani să avem o energie sigură, la un preţ accesibil pentru cetăţenii României, dar şi pentru companiile din ţara noastră.
17:10
Norvegianul Johannes Klaebo, regele incontestabil al schiului fond şi vedeta aşteptată la Jocurile Olimpice din 2026 de la Milano Cortina (6-22 februarie), a obţinut vineri, la Trondheim, a 100-a victorie în Cupa Mondială.
17:10
După ce i-a avertizat pe liderii europeni că administraţia Trump „ar putea trăda”, Emmanuel Macron pledează pentru rezistenţă la „spiritul de divizare” transatlantică # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron, aflat în vizită în China, a subliniat vineri importanţa unităţii transatlantice şi a sprijinului continuu acordat Ucrainei, după ce, potrivit unor dezvăluiri de presă, el îi avertizase anterior pe liderii europeni, într-o convorbire telefonică, asupra posibilităţii ca Statele Unite să „trădeze” Kievul în negocierile cu Moscova, relatează AFP.
16:50
Premierul anunţă că a cerut ca furnizarea apei în judeţele Prahova şi Dâmboviţa să fie reluată ”foarte posibil din această seară”, avertizând însă populaţia că apa posibil să nu fie potabilă # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că a cerut ca furnizarea apei în judeţele Prahova şi Dâmboviţa să fie reluată cât mai curând şi a mandatat reprezentanţii ministerelor să voteze, în Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, pentru acest lucru. ”Foarte posibil din această seară” se va furniza apă populaţiei afectate, chiar dacă posibil ca aceasta să nu fie bună de băut. ”Faptul că au acces la apă pentru spălat, la toalete, pentru a le funcţiona instalaţiile, înseamnă un lucru foarte important”, a transmis premierul.
16:40
„Tu votezi România!” - Programe speciale la Televiziunea Română în ziua alegerilor parţiale # News.ro
Televiziunea Română anunţă ediţii speciale şi jurnale dedicate alegerilor parţiale, duminică. Telespectatorii TVR vor afla rezultatul exit poll-ului realizat de CURS-Avangarde, prezentat la ora 21.00, pe TVR 1 şi TVR INFO, imediat după închiderea secţiilor de votare.
16:30
Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de reformă / Premierul a anunţat că acestea vor avea bugetele aprobate imediat după bugetul naţional / Care sunt firmele / Clasificarea companiilor # News.ro
Guvernul a decis, în şedinţa de vineri, primele 17 companii care intră în procesul de reformă şi în analiza Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9), condus de vicepremierul Oana Gheorghiu. Între acestea sunt TAROM, Metrorex, companiile CFR, dar şi altele, fiind propuse de către ministerele de resort. Sunt firme care, potrivit premierului, vor avea aprobate bugetele imediat după aprobarea bugetului naţional.
16:30
Talibanii l-au obligat pe un băiat de 13 ani să-l execute public pe ucigaşul familiei sale # News.ro
Un bărbat condamnat pentru crimă a fost omorât marţi, în estul Afganistanului, în cadrul unei execuţii publice supravegheate de talibani. Potrivit mai multor surse media, un băiat de 13 ani ar fi fost obligat să tragă asupra condamnatului în faţa unui stadion plin, relatează Le Figaro.
Acum 8 ore
16:20
Bolojan: Soliditatea acestei coaliţii va fi testată în momentul când se va ajunge la un vot pe moţiunea de cenzură / În condiţii normale, alegerile la o primărie nu ar trebui să aibă efect asupra coaliţiei de guvernare # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că soliditatea acestei coaliţii va fi testată atunci când se va ajunge la un vot pe moţiunea de cenzură şi a adăugat că se bazează pe faptul că toate aprtidele din coaliţie sunt responsabile şi recunosc faptul că este nevoie de stabilitate politică. Bolojan a precizat că, în condiţii normale, alegerile la orice primărie, fie ea şi Primăria Capitalei, nu ar trebui să aibă efect asupra coaliţiei de guvernare.
16:20
Formula 1: McLaren va recurge la ordine de echipă dacă va fi necesar pentru a obţine titlul, spune Brown # News.ro
McLaren va aplica ordine de echipă dacă va fi necesar pentru a obţine titlul de campion la piloţi în Formula 1 şi pentru a-l împiedica pe Max Verstappen de la Red Bull să câştige al cincilea titlu consecutiv, a declarat vineri directorul executiv Zak Brown, potrivit Reuters.
16:10
Premierul crede că analiza CCR asupra legii referitoare la pensiile magistraţilor va constata că ”măsurile propuse de Guvern, nu doar sunt corecte din toate punctele de vedere, dar sunt şi constituţionale” # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că proiectul de lege referitor la pensiile magistraţilor nu mai are probleme de procedură, ca data trecută când legea a fost declarată neconstituţională de către CCR. Bolojan consideră că analiza pe fondul legii va constata că ”măsurile propuse de Guvern nu doar sunt corecte din toate punctele de vedere, dar sunt şi constituţionale”.
16:10
Puşcaşii marini au deschis focul asupra unor drone observate deasupra bazei navale din Île Longue, unde se află submarinele nucleare franceze # News.ro
Mai multe drone au survolat joi seara baza militară din Île Longue (departamentul Finistère, în vestul Franţei), care adăposteşte submarinele lansatoare de rachete (SNLE) ale forţei franceze de descurajare nucleară, a anunţat jandarmeria, citată de AFP.
16:00
Rafinăria Petrobrazi funcţionează la capacitate maximă, anunţă, vineri, autorităţile din Prahova # News.ro
Rafinăria Petrobrazi, operată de OMV Petrom şi care este conectată la sursa de apă Paltinu, unde au apărut probleme legate de turbiditate, „funcţionează în acest moment la capacitate maximă”, transmit, vineri, autorităţile din judeţul Prahova.
15:50
Premierul nu o demite pe Diana Buzoianu: Un ministru, cât timp are subordonaţi care au responsabilităţi explicite, nu poate să-şi asume răspunderea pentru deciziile altor oameni # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că un ministru nu poate să-şi asume răspunderea pentru deciziile pe care le iau oamenii din subordinea sa, motiv pentru care nu o va demite pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului. El a cerut, însă, ca până miercuri să aibă un raport clar cu ce s-a întâmplat şi cine este de vină entru criza apei din judeţele Prahova şi Dâmboviţa.
15:50
Guvernul aprobă declanşarea exproprierilor pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu–Făgăraş; suma estimată pentru despăgubiri depăşeşte 2,2 milioane lei # News.ro
Guvernul a aprobat în şedinţa de vineri declanşarea exproprierilor pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu–Făgăraş (Boiţa – Avrig). Suma estimată pentru despăgubiri este de peste 2,2 milioane lei, asigurată integral din fonduri externe nerambursabile, spune Ciprian Şerban, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii.
15:50
Wizz Air lansează trei rute de pe Aeroportul Internaţional Oradea, spre Milano, Roma şi Dortmund. Biletele costă de la 79 de lei pe sens # News.ro
Compania aeriană low-cost Wizz Air anunţă lansarea a trei rute directe de pe Aeroportul Internaţional Oradea, spre Milano Bergamo (Italia), Roma Fiumicino (Italia) şi Dortmund (Germania). Tarifele pornesc de la 79 de lei, preţ pentru un singur segment de zbor.
15:40
Moment de cotitură la Hollywood. Netflix anunţă că a ajuns la un acord pentru a prelua Warner Bros. Serviciile HBO Max vor intra, de asemenea, în portofoliul său # News.ro
Netflix a câştigat licitaţia pentru a prelua compania Warner Bros. şi HBO, anunţând, vineri, un acord ce ar putea combina două dintre cele mai mari trei platforme de streaming cu unul dintre cele mai mari studiouri tradiţionale de film şi televiziune, relatează CNN.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.