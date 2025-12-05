Germania: Proteste majore ale tinerilor față de planurile guvernului privind serviciul militar
Elevii din Germania au protestat, vineri, împotriva reformei guvernamentale privind serviciul militar. Parlamentul german a aprobat o modificare legală care impune tuturor bărbaților cu vârsta de 18 ani să completeze un chestionar despre aptitudinea și disponibilitatea lor de a servi în armată. Pentru femei, chestionarul va rămâne voluntar. Ca parte a reformei, coaliția de guvernare […]
Președintele SUA, Donald Trump, a primit, vineri, noul Premiu FIFA pentru Pace, la tragerea la sorți a Cupei Mondiale din 2026. Trump, care și-a exprimat deschis dorința de a primi Premiul Nobel pentru Pace, a fost favoritul noului premiu FIFA. El și președintele FIFA, Gianni Infantino, sunt aliați apropiați, iar Infantino a precizat clar că […]
După ciclonul Ditwah, bilanțul inundațiilor și alunecărilor de teren din Sri Lanka a ajuns la 607 morți # Aktual24
Bilanțul victimelor inundațiilor și alunecărilor de teren în urma trecerii ciclonului Ditwah, care a măturat săptămâna trecută Sri Lanka, a urcat la 607 morți, a anunțat vineri Agenția de gestionare a catastrofelor (DMC). Peste două milioane de locuitori au rămas fără locuințe în urma acestei catastrofe naturale, cea mai devastatoare din această țară după tsunamiul […]
Forțele americane ar fi ucis un agent sirian sub acoperire în locul unui oficial al grupării Stat Islamic # Aktual24
Un raid al forțelor americane și al unui grup sirian local, care viza capturarea unui oficial al grupării Stat Islamic, a ucis în schimb un bărbat care lucra sub acoperire, adunând informații despre extremiști, au declarat membri ai familiei și oficiali sirieni pentru Associated Press. Uciderea din octombrie subliniază peisajul politic și de securitate complex, […]
Poliția din Noua Zeelandă a recuperat un pandantiv Fabergé înghițit de un bărbat. Bijuteria a fost eliminată pe cale naturală după 6 zile # Aktual24
Poliția din Noua Zeelandă a anunțat vineri că a recuperat un pandantiv Fabergé inspirat de James Bond, după șase zile de supraveghere atentă a bărbatului acuzat că a înghițit bijuteria într-un magazin din Auckland. Polițiștii au spus că pandantivul a fost recuperat joi seară, după ce acesta a ieșit din tractul intestinal al suspectului în […]
Întâlnire Putin-Modi. Cei doi lideri au anunțat extinderea legăturilor comerciale dintre Rusia și India # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a avut, vineri, discuții cu premierul indian Narendra Modi în cadrul unui summit anual și a convenit să diversifice legăturile economice reciproce, în timp ce Statele Unite presează India să își revizuiască parteneriatul vechi de decenii cu Rusia. Cel de-al 23-lea summit Rusia-India are loc într-un moment crucial, în care SUA […]
Un bihorean în vârstă de 57 de ani a șantajat o fetiță de 9 ani să-i trimită filmări și fotografii în ipostaze intime. Nu a fost la prima abatere # Aktual24
Un bihorean în vârstă de 57 de ani a fost „vizitat” de procurorii DIICOT Pitești însoțiți de polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Bihor și de jandarmi și a fost ridicat pentru pornografie infantilă și șantaj. Individul s-a dat online drept un „băiat de 14 ani” și a păcălit o fetiță de […]
Șoferul care a zburat cu mașina peste alte mașini din trafic a fost amendat și a rămas fără permis. Polițiștii spun că accidentul s-ar fi petrecut „posibil pe fondul unei afecțiuni medicale” # Aktual24
Șoferul din Oradea care a fost implicat într-un accident șocant, miercuri noaptea, după ce a intrat pe sensul opus într-un giratoriu, a lovit scuarul și a zburat peste alte mașini aflate în trafic, aterizând pe un spațiu verde de lângă o stație de încărcare GPL, ar fi avut o criză de diabet, scrie Bihoreanul. Potrivit […]
Bolojan, despre indemnizațiile de 27.000 de lei de la Aeroporturi București: „Este o batjocură când îți iei bani nemunciți” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a criticat ferm indemnizațiile de 27.000 de lei acordate membrilor Consiliului de Administrație al companiei Aeroporturi București, calificând situația ca fiind „o batjocură” atunci când sumele nu sunt justificate prin rezultate și performanță. ”Este o batjocură când îţi iei bani nemunciţi sau banii pe care îi iei nu se reflectă în rezultatele […]
Te-ai intrebat vreodată cum poți crea un spațiu de lucru confortabil și estetic fără să transformi întreaga locuință? Este posibil ca titlul „5 idei de design interior cu scaune birou moderne pentru acasă” să pară o simplă întrebare decorativă, dar problema reală este alta: cum găsești echilibrul între funcțional, elegant și accesibil? Mulți oameni simt că biroul de acasă nu îi inspiră sau că nu se pot concentra. Iar lipsa unei atmosfere plăcute poate afecta productivitatea. De aceea, merită să descoperi cinci idei simple care transformă radical aspectul unei camere, fără investiții uriașe. Începem prin a identifica problema: spațiile monotone, scaune vechi, culori care nu se potrivesc și zone de lucru improvizate. Apoi, clarificăm agitația pe care o provoacă această situație. Un loc de muncă slab organizat creează stres și oboseală. Iar când petreci multe ore într-un scaun incomod, devine dificil să te concentrezi. Soluția este un design echilibrat, construit în jurul unui scaun de birou modern, adaptat casei tale. 1. Birou minimalist cu accente nordice […]
Recunoscut oficial de Organizația Mondială a Sănătății ca fenomen ocupațional, burnout-ul reprezintă astăzi una dintre cele mai frecvente cauze de scădere a calității vieții profesionale și personale. Dincolo de simpla oboseală, acest sindrom implică epuizare emoțională, depersonalizare și scăderea performanței, afectând profund atât sănătatea psihică, cât și pe cea fizică. În medicina modernă, burnout-ul nu […]
Pacea lui Trump: Ciocnirile au reizbucnit în Congo, la câteva ore după ce se semnase oprirea lor la Washington # Aktual24
Luptele dintre gruparea rebelă M23 și armata guvernamentală au reizbucnit în estul Republicii Democrate Congo (RDC), la doar o zi după ce președintele american Donald Trump a găzduit la Washington o întâlnire între liderii din RDC și Rwanda (care sprijină M23), în cadrul căreia a fost semnat un acord de pace menit să pună capăt […]
Protecție împotriva atacurilor hibride ale Rusiei. Războinicii cibernetici civili ai Poloniei # Aktual24
Armata poloneză intenționează să ia lupta pentru securitatea internetului mult mai în serios decât înainte. În urmă cu aproape patru ani, armata a înființat o unitate dedicată acestui scop, așa-numitele „Forțe de Apărare a Spațiului Cibernetic”. Această unitate a crescut considerabil de atunci. Acum, această unitate urmează să fie din nou consolidată semnificativ – prin […]
Giurgiu: Șef în poliția județeană, prins de DNA când lua mită 10.000 de lei. El a fost reținut # Aktual24
Adrian Ciulei, comisar-şef în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, a fost reţinut, vineri, de procurorii anticorupţie, după ce a fost prins în când primea 10.000 de lei mită. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţie au dispus […]
Orban: ”Victoria lui Ciprian Ciucu va consolida poziția lui Bolojan, atât în interiorul PNL, cât și în interiorul coaliției de guvernare” # Aktual24
Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban a anunțat, vineri seară, că este important pentru premierul Bolojan ca Ciprian Ciucu să câștige duminică alegerile din Capitală. ”Sunt convis că Ciprian Ciucu va fi un primar general foarte bun și sunt sigur că doar el poate să îl bată pe candidatul PSD, Daniel Băluță. Există, însă, un motiv […]
Bill Gates îl critică dur pe Trump: ”Greșeală gigantică”. Miliardarul acuză că reducerile bugetare pentru USAID au crescut numărul deceselor infantile în țările sărace # Aktual24
Bill Gates a criticat desființarea de către administrația Trump a Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), numind-o o „greșeală gigantică” care a contribuit la o creștere a numărului de decese infantile pentru prima dată în ultimele decenii, potrivit unui studiu publicat joi de Fundația Gates. Documentul a relevat că aproximativ 200.000 de copii sub vârsta […]
Anca Alexandrescu, candidata AUR pentru Primăria București, a apărut însoțită de fostul senator Dian Popescu, care acum câțiva ani a fost condamnat penal la închisoare cu suspendare. Dian Popescu apare alături de aceasta, cu ochelari de soare, într-o poză publicată pe Facebook de Alexandru Zidaru, TikToker cunoscut sub numele de Makaveli. Fostul senator de Gorj […]
Platforma X a lui Musk, amendată cu 140 de milioane de dolari de UE pentru încălcarea regulilor privind conținutul, TikTok ajunge la o înțelegere. JD Vance acuză UE de cenzură a platformelor americane # Aktual24
Compania de social media a lui Elon Musk a fost amendată vineri cu 120 de milioane de euro (140 de milioane de dolari) de către autoritățile de reglementare în domeniul tehnologiei din UE pentru încălcarea regulilor UE privind conținutul online, prima sancțiune în temeiul unei legislații istorice care probabil va atrage mânia guvernului SUA. Rivalul […]
Dacă deschizi noua Strategie de Securitate Națională a SUA, poți avea impresia că ai în față un fel de document al vreunei secte milenariste, cu accente fundamentaliste. O sectă care e în mare parte anti-Uniunea Europeană. Documentul afirmă, aproap cu obrăznicie, că Uniunea Europeană promovează o „ștergere civilizațională”. Mai mult, ca și cum Europa ar […]
Cătălina Violeta Ionescu, primar al comunei Olteni din județul Teleorman este cercetată sub control judiciar de procurorii DNA sub acuzația de abuz în serviciu. În casa primarului, la percheziții, procurorii au descoperit 250.000 de euro. Alături de alesul local este urmărită penal Adriana Dima, inspector în cadrul Compartimentului buget, venituri, cheltuieli și achiziții publice din […]
Cele 17 mari companii de stat care vor fi ”transformate sau lichidate”, anunțul lui Bolojan. Tarom, Metrorex, CFR Călători sunt pe listă # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, că, în ceea ce priveşte reforma companiilor de stat, Guvernul a stabilit rolurile instituţiilor implicate, menţionând că, în primă etapă, sunt vizate 17 companii, printre care Tarom, Metrorex, CFR Călători, CFR SA, Societatea Electrocentrale Craiova şi Electrocentrale Bucureşti. „Legat de memorandumul privind reforma companiilor de stat. Am făcut o […]
Suedia taie banii pentru patru state din Africa și îi redirecționează către Ucraina: ”Este cea mai importantă prioritate de politică externă” # Aktual24
Suedia va înceta ajutorul pentru dezvoltare pentru cinci ţări în următorii ani şi va folosi fondurile astfel eliberate pentru a creşte ajutorul pentru Ucraina, a indicat vineri guvernul, transmite Reuters, citată de Agerpres. Suedia va înceta ajutorul pentru Zimbabwe, Tanzania, Mozambic, Liberia şi Bolivia, a anunţat ministrul pentru cooperare internaţională de dezvoltare şi comerţ exterior, […]
PSD și USR sunt din nou în război pe tema problemei de la Paltinu care a lăsat câteva localități fără apă. Pesediștii s-au mișcat primii și au ieșit la atac. Preventiv, pentru că știau că ESZ, compania care a gestionat (rău) criza are printre manageri pe fosta însoțitoare a lui Sorin Grindeanu în zborurile Nordis, […]
Candidat securist. CNSAS confirmă cu dovezi că Gigi Nețoiu a fost ”cadru al Securităţii Municipiului Bucureşti, în perioada 1985 – 1989” # Aktual24
CNSAS a anunţat vineri că a primit noi informaţii despre Gheorghe Neţoiu, candidat la alegerile pentru funcţia de primar al Capitalei, din care rezultă că acesta a fost cadru al Securităţii Municipiului Bucureşti, în perioada 1985 – 1989. „În temeiul prevederilor OUG 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, cu modificările şi completările […]
Tupeu de Constanța. Un individ beat și fără carnet a făcut drifturi în Portul Turistic Tomis # Aktual24
Un bărbat a fost reţinut de poliţişti după ce a fost depistat că făcea derapaje controlate, în Portul Turistic Tomis, cu un autoturism pe care îl conducea fără permis şi sub influenţa alcoolului, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa. Conform sursei citate, urmare a cercetărilor într-un dosar penal deschis pentru infracţiunile de […]
Miliardarul populist ceh Andrej Babiš își va transfera afacerile într-un trust ca să poată deveni prim-ministru # Aktual24
Miliardarul populist Andrej Babiš a declarat joi că va scăpa de afacerile sale majore transferându-le într-un trust independent pentru a putea deveni din nou prim-ministru. Babiš a spus că este convins că această mișcare îl va ajuta să evite un conflict de interese care ar putea apărea din relațiile sale private și din statutul său […]
Bolojan nu o demite pe Diana Buzoianu, respinge solicitarea PSD-ului: ”Un ministru care are subordonați cu răspunderi explicite, și care nu este în deplină cunoștință de cauză, nu-și poate asuma răspunderea pentru deciziile altor oameni care au această responsabilitate” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi că alimentarea cu apă în județele Prahova și Dâmbovița ar putea fi reluată începând din această seară, însă treptat, cu avertismentul că apa furnizată inițial nu va fi potabilă. Șeful Guvernului a precizat că autoritățile centrale au mandatat instituțiile competente să aprobe reluarea alimentării, în contextul în care populația […]
SUA, derogare privind benzinăriile Lukoil din afara Rusiei până la sfârșitul lunii aprilie. În România sunt peste 300 de benzinării Lukoil # Aktual24
Administrația Trump a autorizat joi tranzacții în legătură benzinăriile Lukoil din afara Rusiei, emițând o derogare limitată de la sancțiunile impuse de SUA în octombrie pentru rolul pe care veniturile companiei îl joacă în sprijinirea războiului Moscovei din Ucraina. Pe 4 decembrie, Departamentul Trezoreriei SUA a autorizat operațiunile cu benzinăriile Lukoil situate în afara Rusiei […]
Hoți la ”citirea contorului” în București. Mai mulți indivizi au furat bani din locuințele vârstnicilor după ce au pretins că sunt angajați la Electrica # Aktual24
Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Sector 6 au efectuat, joi, două percheziții domiciliare și au pus în executare cinci mandate de aducere în Capitală, într-un dosar complex privind furturi din locuințe și din unități comerciale. Cinci persoane au fost reținute pentru 24 de ore, fiind cercetate pentru […]
Xi Jinping l-a însoțit pe Macron în sud-vestul Chinei, de ce acest gest este văzut ca o onoare de care nu a beneficiat nici măcar Trump # Aktual24
Liderul chinez Xi Jinping l-a însoțit vineri pe președintele francez Emmanuel Macron la Chengdu, un gest rar care evidențiază atenția acordată Parisului de Beijing. Chiar și atunci când președintele american Donald Trump a efectuat o vizită istorică în China la începutul primului său mandat, în 2017, iar Xi l-a invitat la o cină privată în […]
De la incendii la inundații: jurnalul unei planete rănite. Importanța subiectului în prezent # Aktual24
Impacturile schimbărilor climatice sunt deja observate și sunt prevăzute a deveni mai pronunțate. Evenimentele climatice extreme, inclusiv valurile de căldură, perioadele de secetă și de inundații sunt preconizate a deveni mai frecvente și mai intense. În Europa, cele mai mari creșteri de temperatură se produc în sudul Europei și în regiunea arctică. Precipitațiile scad în […]
”Ștergerea civilizației”. Noua Strategie de Securitate Națională a SUA adoptă o linie dură față de „traiectoria” Europei și extinderea NATO # Aktual24
Politica SUA în Europa ar trebui să „corecteze” „traiectoria actuală” a națiunilor europene, conform Strategiei de Securitate Națională publicate pe 4 decembrie, care adoptă un ton neobișnuit de critic față de aliații transatlantici ai Washingtonului. Documentul afirmă că este în interesul SUA să „negocieze o încetare rapidă a ostilităților în Ucraina” pentru a permite redresarea […]
Sancțiunile nu-l opresc pe Putin. Kremlinul devine din ce în ce mai hotărât și mai agresiv – SkyNews # Aktual24
În ciuda introducerii de noi sancțiuni împotriva Rusiei, eficacitatea acestora pare îndoielnică, deoarece Vladimir Putin rămâne neclintit și chiar mai beligerant ca niciodată. Cele mai recente măsuri, inclusiv noile sancțiuni impuse de Marea Britanie, nu fac decât să confirme neputința comunității internaționale în fața politicii agresive a Kremlinului. Numeroase declarații ale liderilor europeni și sancțiuni […]
Hamas dispare total de la conducerea Gaza. Trump se pregătește să dezvăluie noua structură de guvernare a Gazei până la Crăciun # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, se pregătește să anunțe a doua fază a planului său de stabilizare a Gazei și să introducă o nouă structură de guvernare pentru enclavă. Aceste inițiative ar putea fi prezentate înainte de Crăciun. Potrivit publicației americane Axios, care citează mai multe surse direct implicate în proces, unul dintre elementele cheie ale […]
Mai ceva ca-n „Ziua Cârtiței”: Înalta Curte a sesizat iar Curtea Constituțională pe legea pensiilor speciale ale magistraților # Aktual24
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis vineri, în unanimitate, să sesizeze din nou Curtea Constituțională a României (CCR) cu privire la proiectul de lege prin care Guvernul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea pentru modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților, au confirmat oficial reprezentanții instanței supreme. Decizia a fost luată cu 102 voturi […]
WSJ: Liderii europeni l-au sfătuit pe Zelenski să nu accepte ”planul de pace” fără garanții ferme de securitate din partea SUA # Aktual24
Liderii europeni care au vorbit telefonic cu Volodimir Zelenski pe 1 decembrie l-au sfătuit să nu accepte cerințele Rusiei privind un acord de pace până când rolul SUA în garanțiile de securitate nu este confirmat. La apel au participat președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și […]
SUA invită Polonia la summitul G20 de la Miami: ”Este acum printre cele mai mari 20 de economii ale lumii” # Aktual24
Statele Unite ale Americii au invitat Polonia să participe la summitul Grupului celor 20 (G20) de anul viitor de la Miami. Această invitație se datorează intrării economiei Poloniei în top 20 mondial, în timp ce Africa de Sud, deși este membră a G20, nu va fi invitată. Potrivit administrației americane, Polonia și-a câștigat un loc […]
Strategia Georgescu. Raport Expert Forum: O rețea de conturi inautentice pe TikTok a promovat coordonat candidatura lui Daniel Băluță # Aktual24
Un raport publicat de Expert Forum (EFOR) semnalează existența unei campanii cu „probabilitate mare de comportament inautentic coordonat” pe TikTok, care ar fi amplificat artificial vizibilitatea candidatului Daniel Băluță în perioada premergătoare alegerilor pentru Primăria Capitalei. Analiza arată că promovarea a avut loc „insistent, constant și organizat”, folosind metode similare celor observate în campaniile electorale […]
Donald Trump are numai „succesuri”: Peste 1,17 milioane de americani și-au pierdut locul de muncă în 2025 – cel mai ridicat nivel de la pandemia din 2020 # Aktual24
În primele 11 luni ale anului 2025, angajatorii din Statele Unite au anunțat un număr record de concedieri colective, ajungând la 1.170.821 de posturi. Potrivit raportului Challenger, Gray & Christmas publicat pe 4 decembrie 2025, această cifră marchează cel mai ridicat nivel de după pandemia de COVID-19 din 2020, când au fost raportate peste 2,3 […]
„Regele romilor” Daniel Cioabă, anchetat penal după ce și-a logodit fiul de 16 ani cu o minoră de 14 ani – între timp „logodnica” a devenit deja mămică # Aktual24
Poliția Sibiu a deschis dosar penal pe numele lui Daniel Cioabă, autointitulat „rege al romilor din România”, în urma logodnei fastuoase a fiului său de 16 ani cu o fată de doar 14 ani, care între timp a rămas însărcinată și a născut un copil. Potrivit ProTV, cazul a intrat în atenția autorităților după ce […]
Rwanda și Republica Democrată Congo au semnat un acord de pace mediat de președintele american Donald Trump. Trump a spus că semnarea acordului este „o zi importantă pentru Africa”. El a spus că liderii celor două țări demonstrează o dorință reciprocă de a coopera, relatează Bloomberg. Acordul de pace, cunoscut sub numele de Acordurile de […]
Rusia l-a catalogat drept ”nazist” pe veteranul român Ion Vasile Banu și îl atacă pe Nicușor Dan: ”România a ajuns în aceeași categorie cu Ucraina și statele baltice” # Aktual24
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a criticat dur conducerea României după ce președintele Nicușor Dan l-a decorat pe colonelul în rezervă Ion Vasile Banu, veteran în vârstă de 107 ani, cu Ordinul „Virtutea Militară” cu însemn de pace, cu ocazia Zilei Naționale a României, 1 decembrie 2025. „Conducerea României s-a […]
Coincidență bizară: Ca și sondajul CURS de joi, noul sondaj realizat pentru Antena 3 îl dă pe Daniel Băluță câștigător la București, în timp ce între Ciucu și Drulă ar fi doar patru procente # Aktual24
Cu 48 de ore înainte de deschiderea urnelor, capitala României trăiește una dintre cele mai tensionate și mai imprevizibile campanii din ultimii 30 de ani. Un sondaj realizat de ARA Public Opinion la comanda Antena 3 CNN, finalizat pe 2 decembrie și publicat astăzi, plasează primii patru candidați într-un interval de doar opt puncte procentuale, […]
Deși teoretic a încheiat pacea cu Hamas, Israelul a aprobat un buget de apărare uriaș, de 34,6 miliarde de dolari, pentru 2026 # Aktual24
Ministerul israelian al Apărării a anunțat vineri că bugetul militar pentru anul 2026 a fost stabilit la 112 miliarde de șekeli (aproximativ 34,63 miliarde de dolari), în creștere cu 22 de miliarde de șekeli față de varianta inițială de 90 de miliarde propusă de Ministerul Finanțelor. Acordul, încheiat după negocieri intense între ministrul apărării Israel […]
Culmea ipocriziei: Rusia acuză România de „nazism”, după ce președintele Nicușor Dan a decorat un veteran care a luptat contra armatei lui Stalin la Cotul Donului, în 1941 # Aktual24
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a criticat dur conducerea României după ce președintele Nicușor Dan l-a decorat pe colonelul în rezervă Ion Vasile Banu, veteran în vârstă de 107 ani, cu Ordinul „Virtutea Militară” cu însemn de pace, cu ocazia Zilei Naționale a României, 1 decembrie 2025. „Conducerea României s-a […]
Europa îl amenință pe Donald Trump cu „opțiunea nucleară”: Vânzarea de obligațiuni americane de 2,34 trilioane de dolari daca abandonează Ucraina. Măsura ar putea declanșa o criză mai gravă decât cea din 2008 # Aktual24
Liderii europeni pregătesc o ripostă devastatoare la adresa administrației Trump, în cazul în care președintele american va renunța la sprijinul pentru Ucraina în favoarea unui acord geopolitic cu Vladimir Putin. Potrivit unei dezvăluiri explozive publicate în The Wall Street Journal și citate de The Express, statele UE și Marea Britanie analizează „opțiunea nucleară” de a […]
Americanii au și ei CCR-ul lor: Curtea Supremă din SUA, dominată de oamenii lui Trump, permite Texasului o hartă electorală care îi va avantaja pe republicani la alegerile din 2026 # Aktual24
Într-o decizie de 6-3 luată joi, Curtea Supremă a SUA a suspendat hotărârea unui tribunal federal și a autorizat statul Texas să utilizeze imediat noua hartă congresională desenată de legislativul dominat de republicani pentru alegerile midterm din noiembrie 2026. Harta, adoptată în grabă în vara 2025 la cererea expresă a președintelui Donald Trump, elimină cinci […]
Imagini dramatice: Un avion având la bord 180 de pasageri a luat foc pe pista de decolare a celui mai mare aeroport din Brazilia – VIDEO # Aktual24
Unul dintre cele mai dramatice incidente aviatice din ultimii ani în Brazilia s-a produs joi noaptea pe Aeroportul Internațional Guarulhos (GRU), cel mai mare din țară și din întreaga America Latină. Un Airbus A320-200 al companiei LATAM Airlines Brasil, care urma să decoleze spre Fortaleza cu 180 de pasageri și 6 membri ai echipajului, a […]
Spre deosebire de Belgia, care se teme, Marea Britanie este gata să transfere către Ucraina 8 miliarde de lire sterline din activele rusești înghețate # Aktual24
Guvernul de la Londra a notificat partenerii internaționali că este pregătit să deblocheze și să transfere imediat Ucrainei aproximativ 8 miliarde de lire sterline (10,6 miliarde dolari) din activele rusești înghețate în City după invazia din februarie 2022. Potrivit The Times, suma ar acoperi peste două treimi din necesarul financiar al Kievului pentru următorii doi […]
Accident grav în Pasajul Unirii din București: un pieton a fost ucis de o motocicletă la ieșirea din tunel. Circulația a fost blocată ore întregi # Aktual24
Un grav eveniment rutier a avut loc în noaptea de joi spre vineri la ieșirea din Pasajul Unirii, pe sensul Piața Universității – Parcul Tineretului. Potrivit B365, în jurul orei 00:10, un pieton a traversat neregulamentar prin zona slab iluminată, exact în momentul în care un motociclist ieșea din tunel cu viteză. Impactul a fost […]
