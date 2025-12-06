Cine cântă și ne încântă pe 6 decembrie, de Moș Nicolae, la târgurile de Crăciun din București. Cargo și Smiley, printre artiștii care vor avea concerte aici

15:20

În Sectorul 1 al Capitalei, la intersecția Străzii Coralilor cu Șoseaua Străulești nu există niciun trotuar. De ani de zile bucureștenii semnalează această problemă, dar nici până în ziua de astăzi nu au fost aplicate […] Articolul FOTO | Trecerea de pietoni de pe Coralilor duce la o potecuță, că trotuar nu. Bucureșteancă: Mergem pe șosea până o să ne lovească vreo mașină apare prima dată în B365.