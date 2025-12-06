Shakira și Pique s-au împăcat după trei ani de certuri și răutăți! Ce a determinat această schimbare radicală în viața lor

Fanatik, 6 decembrie 2025 06:40

După 12 ani de relație, cei doi s-au despărțit în 2022, din cauza infidelității fotbalistului, care s-a cuplat cu o studentă de 23 de ani, alături de care și-a refăcut viața

Acum 30 minute
07:10
Cele mai tari curiozități după tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale din 2026! Fanatik
Tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale din 2026 a oferit mai multe aspecte inedite, de la partide spectaculoase până la oportunități de a „răzbuna” rezultate din trecutul îndepărtat.
Acum o oră
06:40
Shakira și Pique s-au împăcat după trei ani de certuri și răutăți! Ce a determinat această schimbare radicală în viața lor Fanatik
După 12 ani de relație, cei doi s-au despărțit în 2022, din cauza infidelității fotbalistului, care s-a cuplat cu o studentă de 23 de ani, alături de care și-a refăcut viața
Acum 8 ore
00:20
Dinamo, descătuşare maximă după victoria din derby-ul cu FCSB: “Am dansat pe mese în vestiar!” Fanatik
Sărbătoare totală la Dinamo după victoria în derby-ul cu FCSB. Dezvăluiri direct din vestiarul „câinilor”.
00:00
Răsturnare de situație în ultimul sondaj Atlasintel pentru Primăria Capitalei: Anca Alexandrescu trece pe prima poziție. Bătălie strânsă cu Daniel Băluță Fanatik
Un nou sondaj Atlasintel vine cu date de ultimă oră privind candidații la Primăria Capitalei. Anca Alexandrescu trece pe prima poziție, la o distanță extrem de mică de Daniel Băluță
5 decembrie 2025
23:40
Desconsiderare totală! Americanii nu o văd pe România la Cupa Mondială din 2026: reacție-fulger după tragerea la sorți a grupelor Fanatik
Americanii au reacționat instant după tragerea la sorți a grupelor pentru Cupa Mondială din 2026! Ce au spus despre România
Acum 12 ore
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 6 decembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.75 la FCSB – Dinamo Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 6 decembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder la FCSB - Dinamo, partidă care contează pentru etapa a 19-a din SuperLiga.
23:20
Ce se întâmplă cu divorțul dintre Ioana și Ilie Năstase. Cei doi au întrerupt legătura complet: ”Nu știu nimic de el” Fanatik
Ioana și Ilie Năstase divorțează, însă procesul de separare pare că durează mai mult decât s-a vehiculat la început. Ce se întâmplă, de fapt, cu cei doi?
23:10
Ironie maximă a lui Florentin Petre înainte de derby-ul dintre FCSB și Dinamo: „Vin ei singuri la noi” Fanatik
Florentin Petre nu s-a abținut și a fost ironic cu rivalii de la FCSB, înainte de meciul pe care Dinamo îl va juca împotriva acestora în runda cu numărul 19 a SuperLigii.
22:50
Răzvan Burleanu, prima reacție după ce România și-a aflat posibila grupă de la Campionatul Mondial din 2026: „Ne motivează!” Fanatik
Ce a declarat Răzvan Burealnu, președintele FRF, la scurt timp după tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial de anul viitor. „Ne dorim să ne calificăm la turneul final”.
22:40
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 6 decembrie 2025. Câștig de 397 lei cu două meciuri de fotbal din Germania Fanatik
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 6 decembrie 2025, poate aduce un câștig nu mai puțin de 397 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Bundesliga
22:30
Programul României la Campionatul Mondial 2026, dacă se califică. Unde vor juca „tricolorii” meciurile Fanatik
România și-a aflat grupa de la turneul final al Campionatului Mondial din 2026, în cazul în care va câștiga barajul. Unde ar disputa „tricolorii” cele trei meciuri
22:20
Când și la ce oră s-ar juca România – Australia, posibilul meci de debut al „tricolorilor” la Campionatul Mondial din 2026 Fanatik
România și-a aflat adversarii de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026. Programul tricolorilor. Când va avea loc meciul de debut, cu Australia. Stadionul a fost deja decis!
22:00
Fotbalistul din Superliga României deschide Cupa Mondială din 2026! Coincidență incredibilă Fanatik
Meciul de deschidere al Cupei Mondiale din 2026 a fost stabilit după tragerea la sorți efectuată de FIFA, iar un fotbalist din Superliga României s-ar putea afla pe gazon.
21:50
Se cere repetarea tragerii la sorți a Campionatului Mondial 2026: „Un furt total!”. Greșeala uluitoare făcută de FIFA Fanatik
FIFA, acuzată de o greșeală uluitoare la tragerea la sorți a Cupei Mondiale 2026. Fanii cer repetarea procedurii. Ce s-a întâmplat, de fapt, la Washington.
21:40
Eva Nicolescu, show pe scena de la Vocea României în galele live! Fiica președintelui de la Dinamo s-a calificat în semifinale: „Mulțumesc că exiști!” Fanatik
După ce a întors patru scaune în preselecții și a trecut cu bine de dueluri, Eva Nicolescu a avut prima prestație în galele live! Fiica lui Andrei Nicolescu i-a emoționat pe jurați până la lacrimi
21:30
Donald Trump și-a pus americanii în cap la tragerea la sorți a Campionatului Mondial 2026: „Trebuie să găsim un alt nume pentru celălalt sport” Fanatik
Declarația lui Donald Trump care îi va înfuria pe fanii sportului din SUA. Președintele a vorbit despre războiul dintre fotbalul european și cel american înainte de tragerea la sorți a Cupei Mondiale.
21:00
Dumitru Dragomir a aruncat bomba în direct! A anunțat cine iese primar general al Bucureștiului Fanatik
Vineri, la ”Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir a făcut declarația zilei înainte de alegerile din Capitală. Cine va fi, în opinia ”Oracolului din Bălcești”, primarul general al Bucureștiului.
21:00
Documentul care face lumină în cazul afacerilor imobiliare ale familiei Băluță. Toate datele sunt publice Fanatik
Un document public face lumină definitiv în cazul afacerilor imobiliare ale familiei Băluță. Un certificat de la Registrul Comerțului clarifică totul, după o ”investigație” apărută în spațiul public.
20:40
Ronnie O’Sullivan, la 50 de ani! Cum a ajuns legendarul sportiv să se îndrăgostească de România: „Nu îmi imaginam asta!” Fanatik
Ronnie O'Sullivan a împlinit vârsta de 50 de ani. Cel mai mare jucător de snooker din toate timpurile este îndrăgostit de ţara noastră şi a venit deseori în România.
20:20
Bogdan Andone, lecție de tactică în direct! Cum a reușit să o învingă pe Rapid în Cupă și ce a spus despre cel mai nou transfer: „Un profesionist” Fanatik
Bogdan Andone, antrenorul celor de la FC Argeș, a dezvăluit cum a reușit echipa sa să învingă în meciul contra celor de la Rapid, din grupele Cupei României.
20:10
Giovanni Becali, one man show la lansarea filmului despre viața lui Adrian Mutu. Horia Ivanovici: “Ești legendă!” Fanatik
S-a lansat “Il Fenomeno - Povestea unui superstar”, documentarul despre viața lui Adrian Mutu, eveniment unde Giovanni Becali a fost one man show. Horia Ivanovici dezvăluie detalii incredibile de la fastuoasa gală.
19:50
Donald Trump a primit Premiul FIFA pentru Pace la tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial: „E una dintre cele mai mari bucurii ale vieții mele!”. Video Fanatik
Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a urcat pe scena de la Washington înainte de tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial de Fotbal. Ce premiu a primit de la Gianni Infantino.
19:40
Fotbalistul celebru care a recunoscut că ”discută” cu iubita unui alt sportiv. Dezvăluirea bizară făcută de acesta: ”Mă place mai mult” Fanatik
Un un nume celebru din fotbal a dezvăluit public că poartă discuții cu iubita unui alt sportiv. Despre cine este vorba și ce s-ar fi întâmplat momentan între cei doi?
19:20
FIFA face jocurile Rusiei! Acuzații grave făcute de cluburi din Anglia, Italia, Olanda și Elveția: la ce presiuni au fost supuse pentru a plăti sume uriașe Fanatik
FIFA nu respectă propriile sancțiuni impuse Rusiei după anexarea Peninsulei Crimeea și după declanșarea războiului împotriva Ucrainei!
19:00
Dumitru Dragomir, pronostic şoc la FCSB – Dinamo: “Dacă vor câştiga ei, iau campionatul!”. Care sunt echipele care se bat la titlu Fanatik
Ce pronostic a oferit Dumitru Dragomir înainte de FCSB - Dinamo. Premoniția făcută de fostul șef LPF pentru „Eternul Derby”.
19:00
Când „nu se poate” devine „împreună, putem”. Clujul și-a premiat supereroii la prima Gală a supereroilor clujeni Fanatik
Pe 3 decembrie, de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, s-a întâmplat ceva magic în Cluj-Napoca. În sala unde s-a desfășurat Gala Super Eroilor Clujului, atmosfera era electrizantă – nu de la ceremonialul oficial, ci […]
18:50
(P) Etapa 15 din La Liga: încă o probă pentru Real Madrid și Barcelona Fanatik
De vineri și până luni, urmează meciuri tari pentru fanii fotbalului spaniol. Etapa cu numărul 15 reprezintă încă o probă pentru Barcelona și Real Madrid în maratonul către trofeul La Liga. Un prim scop pentru […]
18:40
Cine este Anca Alexandrescu, candidata AUR la Primăria București 2025. Parcursul politic și detalii mai puțin știute despre fosta consilieră guvernamentală Fanatik
Anca Alexandrescu este candidata independentă la Primăria Capitalei, susținută de AUR. Mai multe detalii despre cariera sa, viața personală și planurile sale pentru București
18:40
Războiul Dinamo – Steaua la cote maxime! Procurorul General al României a orchestrat „furtul” lui Ștefan Iovan din curtea marii rivale Fanatik
Află cum războiul Dinamo - Steaua era să îi schimbe traiectoria fotbalistică lui Ștefan Iovan. Povestea transferului în care s-au implicat capete politice extrem de importante.
18:40
Daniel Băluță, despre construirea unui nou spital în Sectorul 4. Când vor fi finalizate lucrările Fanatik
Daniel Băluță, edilul Sectorului 4 și candidat PSD pentru Primăria Capitalei, a anunțat construirea unui nou spital, dedicat pacienților cu o boala infecțioasă gravă. Când va fi finalizat
Acum 24 ore
18:30
Jucătoarea naţionalei României, transfer de top în Liga Florilor! A fost dorită şi de echipe din străinătate. Toate detaliile contractului. Exclusiv Fanatik
Transfer de top în Liga Florilor. FANATIK a aflat că Alisia Boiciuc a semnat cu Dunărea Brăila, unde va evolua din vară. Jucătoarea naţionalei României a fost dorită şi de echipe din străinătate.
18:10
Previziune sumbră dacă PSD se retrage de la guvernare: „Va fi jale! Se uneşte cu AUR şi o să îl suspende pe Nicuşor Dan”. Video Fanatik
Mitică Dragomir face o previziune sumbră în cazul în care PSD se retrage de la guvernare. Marele partid ar putea să îl dea jos pe președintele Nicușor Dan
18:00
Imaginea zilei de la Lazio – AC Milan! Cum a fost surprins Radu Ștefan, legenda clubului italian Fanatik
Ștefan Radu a scris istorie la Lazio, în postura de jucător, iar acum românul este un fan al echipei și imaginile de la ultimul meci, din Cupa Italiei, vorbesc de la sine.
17:50
Doliu la viitoarea adversară a FCSB-ului! Anunțul crunt făcut de club: este vorba despre fostul secund al lui Mircea Lucescu Fanatik
Veste teribilă primită de fanii viitoarei adversare a celor de la FCSB! Nepotul fostului fotbalist a murit! Ce legătură are Mircea Lucescu
17:40
Rezultate SuperLiga, etapa 19. Toate meciurile, scoruri finale, clasament actualizat și program complet. Oțelul – Unirea Slobozia deschide runda Fanatik
Rezultate Superliga, etapa 19. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet al următoarei etape.
17:40
Horia Ivanovici, SHOW cu Dumitru Dragomir înaintea Alegerilor la Primăria Capitalei | Profeţiile lui Mitică Fanatik
17:20
Robert Niță și Gigi Mustață, dialog incendiar înainte de FCSB – Dinamo: “Să-mi dai invitație ca să ieșiți din criză” / „Nu-i problemă” Fanatik
Robert Niță și Gigi Mustață au avut un dialog incendiar înainte derby-ul dintre FCSB și Dinamo. În ce zonă a stadionului ar urma să stea fostul fotbalist al Rapidului și ce i-a cerut liderului de la Peluza Nord.
17:10
Instituția acuzată că a lăsat 100.000 de oameni fără apă, obligată să plătească daune uriașe unui director. Cum s-a ajuns în această situație Fanatik
Exploatare Sistem Zonal Prahova SA este socotită principala responsabilă pentru situația dramatică din județele Prahova și Dâmbovița, care durează de peste o săptămână.
16:50
Gheorghe Tadici răspunde acuzelor fără precedent: „Nu pot să iau în seamă toţi anonimii! Pentru prima dată în 50 de ani deschid un proces!”. De ce crede că e o campanie ţintită împotriva lui. Exclusiv Fanatik
Gheorghe Tadici a fost acuzat de comportament barbar şi că îşi ţine în teroare sportivele sale. FANATIK l-a contactat pe antrenorul lui HC Zalău pentru a-şi exprima punctul de vedere asupra lucrurilor.
16:40
Cine arbitrează FCSB – Dinamo. „Centralul” e la doar al doilea „Derby de România” din carieră Fanatik
Kyros Vassaras a ales arbitrul care va conduce Eternul Derby” FCSB - Dinamo. Meciul din etapa a 19-a se joacă pe Arena Națională, sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30
16:30
Liga 2, live video etapa 16. Programul complet și televizările. Runda se deschide cu Concordia Chiajna – Chindia Târgovişte Fanatik
Etapa cu numărul 16 din Liga 2 este pregătită de desfășurare. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre această rundă din eșalonul secund din România.
16:10
Elias Charalambous, notă de aroganță înainte de FCSB – Dinamo: „Nu e nicio revanșă, am câștigat de 9 sau 10 ori împotriva lor” Fanatik
Elias Charalambous, mesaj care aprinde și mai mult meciul FCSB - Dinamo! Cum a răspuns când a fost întrebat despre o revanșă pentru înfrângerea din tur
16:00
Dumitru Dragomir a făcut grupa României la Campionatul Mondial: “Cu ei vreau să cădem!”. Pe cine ar pune selecţioner Fanatik
Dumitru Dragomir a spus cu cine vrea să pice naționala României în grupa de la Campionatul Mondial. Ce selecționer ar numi pe banca „tricolorilor”.
15:50
Diana Șoșoacă, discurs violent înainte de alegerile pentru Capitală. Ce spune despre candidatul suveraniștilor și susținerea AUR: „Atacă istoria țării”. Video Fanatik
Diana Șoșoacă, șefa S.O.S. România, a avut un discurs violent cu doar puțin timp înainte de alegerile pentru Capitală. Eurodeputata pune la zid candidatul suveranist
15:40
Oldies But Goldies, sâmbătă, 6 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre Iolanda Balaș, „zeița atletismului românesc” Fanatik
La ediția de sâmbătă, 6 decembrie, ora 10:30, a emisiunii „Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor rememora cariera glorioasă a celei care a fost Iolanda Balaș
15:30
Daniel Pancu intervine în războiul dintre Louis Munteanu și CFR Cluj: „Nu ne ajută nici pe noi, nici pe el” Fanatik
Daniel Pancu, reacție surprinzătoare despre conflictul de la CFR Cluj, cu Louis Munteanu în prim-plan: „Eu sunt mulțumit!”
15:20
A fost inaugurat muralul „Rege” cu Gică Hagi de la Arena Națională! Cum arată și ce dimensiune colosală are pictura. Foto Fanatik
Gică Hagi este protagonistul unui impresionant mural la Arena Națională. Inaugurarea a avut loc vineri, 5 decembrie. Ce dimensiune are pictura.
15:00
Daniel Oprița își anunță plecarea de la Steaua. Atac la Andrei Cian: ,,Să mă dea afară!” Fanatik
Daniel Oprița își continuă atacurile la adresa conducerii clubului Steaua! Cel vizat de această dată este Andrei Cian, șeful secției de fotbal din cadrul CSA
15:00
(P) FCSB – Dinamo, derby cu 50% Boost. Pe Bune! Fanatik
Marile rivale bucureștene FCSB și Dinamo se înfruntă, sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30, într-un meci programat pe Arena Națională cu implicații majore în lupta pentru playoff. Pe Bune, doar pe Betano, la cel […]
14:40
Sondaj de tip Exit Poll realizat de CURS și Avangarde: luptă strânsă Băluță – Ciucu. Ce scoruri au Drulă și Alexandrescu Fanatik
CURS și Avangarde au dat publicității, vineri, un sondaj de tip Exit Poll pentru alegerile de duminică din Capitală. Lupta Daniel Băluță - Ciprian Ciucu este extrem de strânsă. Ce scoruri au ceilalți candidați.
