Vremea azi, 6 decembrie. Temperaturile scad în cea mai mare parte a țării. Maximele ajung la 12 grade în vest
StirileProtv.ro, 6 decembrie 2025 08:20
Sâmbătă temperaturile scad în cea mai mare parte a țării, iar cerul rămâne acoperit în sud și în est. Ploile apar mai ales în ținuturile sudice, pe unde și vântul va fi destul de insistent. În rest găsim vreme mai bună, cu soare și câțiva nori.
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
09:00
Emmanuel Macron și-a încheiat vizita în China între discuții dure despre Ucraina și momente relaxate cu panda și ping-pong # StirileProtv.ro
Președintele francez Emmanuel Macron și-a încheiat vizita în China într-o notă mai relaxată – cu urși panda și ping-pong.
Acum 15 minute
08:50
Responsabili americani transmit Europei: Fără întărirea apărării până în 2027, SUA pot renunța la unele mecanisme NATO # StirileProtv.ro
Responsabilii americani i-au avertizat pe omologii europeni că, dacă nu-și consolidează până în 2027 capacitățile defensive, Statele Unite își vor sista participarea la anumite mecanisme de apărare ale NATO.
Acum 30 minute
08:40
Sorana Cîrstea se retrage din activitate anul viitor: Am decis că 2026 va fi ultimul meu an în circuit # StirileProtv.ro
Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea a anunţat, sâmbătă dimineaţă, că în anul 2026 va fi ultimul al său în circuit. Ea spune că într-o carieră de 20 de ani a trăit un „vis frumos în care toate sacrificiile au meritat”.
Acum o oră
08:20
08:20
Aproape 800.000 de români îşi serbează onomastica sâmbătă, de Sfântul Nicolae. Mesaje şi urări # StirileProtv.ro
Aproape 800.000 de români își serbează onomastica de Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai îndrăgiți sfinți ai creștinătății și ocrotitor al copiilor și al celor nevoiași.
08:20
Trei persoane au fost rănite în atacul cu rachete și drone asupra Kievului. Forțele ruse au lansat zeci de drone # StirileProtv.ro
Trei persoane au fost rănite într-un atac cu rachete şi drone asupra regiunii Kiev, în noaptea de vineri spre sâmbătă, au raportat oficialii locali, în contextul unui atac rus mai amplu asupra oraşelor ucrainene, relatează kyivindependent.com.
08:10
Melania Trump, apariție plină de eleganță la tragerea la sorți pentru CM 2026. Imaginile care au surprins publicul. FOTO # StirileProtv.ro
Melania Trump a atras toate privirile la ceremonia tragerii la sorți a Campionatului Mondial, unde a fost surprinsă zâmbindu-i cu afecțiune președintelui în timp ce acesta dansa energic în tribune, imediat după ce primise un trofeu impresionant.
Acum 2 ore
07:40
Se deschide Târgul de Crăciun organizat pe Esplanada Operei Naţionale Bucureşti. Concerte și ateliere pentru vizitatori # StirileProtv.ro
Târgul "Bucharest Opera Christmas Market", în al cărui program se regăsesc concerte, recitaluri şi spectacole de muzică clasică, precum şi ateliere pentru copii, se deschide, sâmbătă, pe esplanada Operei Naţionale Bucureşti (ONB).
07:40
Trei tineri au furat pachete de cafea dintr-un magazin din Timișoara și apoi s-au luat la bătaie cu angajații # StirileProtv.ro
Trei tineri au ajuns în atenția polițiștilor, după ce au furat mai multe pachete de cafea dintr-un magazin din Timișoara.
07:20
Decretul lui Trump privind dreptul la cetăţenie prin naştere va fi examinat de Curtea Supremă. „Atac împotriva imigranţilor” # StirileProtv.ro
Curtea Supremă a SUA va analiza constituționalitatea decretului lui Donald Trump care anulează dreptul la cetățenie pentru copiii imigranților aflați ilegal în țară, una dintre cele mai controversate măsuri ale noului său mandat.
07:10
Un judecător a ridicat secretul judiciar asupra dosarului Epstein din Florida. Documentele vizate de publicare # StirileProtv.ro
Un judecător federal american a ordonat, vineri, ridicarea secretului judiciar asupra procedurii împotriva lui Jeffrey Epstein în Florida, unde acesta fusese condamnat în 2008 la o pedeapsă cu închisoarea, informează AFP.
07:10
Cine a fost Moș Nicolae și de ce lasă cadouri în ghetele copiilor. Legende, obiceiuri și tradiții # StirileProtv.ro
Moș Nicolae este una dintre cele mai iubite figuri ale sărbătorilor de iarnă, cunoscut pentru cadourile pe care le lasă în ghetele copiilor cuminți. Povestea sa îmbină legende despre episcopul Nicolae din Myra cu obiceiuri păstrate timp de secole.
07:10
Axios: SUA şi Ucraina poartă discuţii-maraton la Miami cu privire la planul de pace al lui Trump # StirileProtv.ro
Negociatorii americani şi ucraineni au avut vineri o a doua zi de discuţii la Miami pe tema planului de pace al preşedintelui Trump, dar discuţiile vor continua şi sâmbătă, potrivit unui oficial ucrainean citat de Axios.
07:10
Ghid complet al alegerilor locale din București 2025: Tot ce trebuie să știi despre votul din 7 decembrie în Capitală # StirileProtv.ro
Pe 7 decembrie 2025, bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege noul primar general al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale.
Acum 4 ore
07:00
Horoscop săptămâna 8 – 14 decembrie 2025. Revelații, clarificări și schimbări neașteptate pentru toate zodiile # StirileProtv.ro
Horoscopul săptămânii 8 – 14 decembrie 2025 aduce influențe astrale puternice, marcate de aspecte tensionate, dar și de momente de claritate și evoluție pentru toate zodiile.
Acum 12 ore
21:30
Horoscop 6 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi de sărbătoare. Din puținul pe care-l avem să punem, acolo pentru toți cei dragi o atenție, să transmitem un gând bun și să rostim o vorbă bună care să ajungă la sufletul omului.
21:20
Diplomat rus: Recurgerea la activele ruseşti îngheţate pentru a finanţa Ucraina va avea consecinţe considerabile pentru UE # StirileProtv.ro
Recurgerea la activele ruseşti îngheţate în Europa pentru a finanţa nevoile financiare ale Ucrainei va avea "consecinţe considerabile" pentru Uniunea Europeană, a declarat vineri ambasadorul Rusiei la Berlin, Serghei Neceaiev.
21:00
O geantă Birkin care i-a aparținut lui Jane Birkin a fost vândută pentru 2,5 milioane de euro. FOTO # StirileProtv.ro
O geantă Birkin creată de casa de modă Hermes şi care i-a aparţinut lui Jane Birkin a fost vândută vineri contra sumei de 2,45 de milioane de euro (taxe incluse) în cadrul unei licitaţii la Abu Dhabi.
20:20
Un comisar-şef din IPJ Giurgiu a fost prins în flagrant când primea 10.000 de lei mită. Ce ar fi promis în schimbul banilor # StirileProtv.ro
Adrian Ciulei, comisar-şef în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, a fost reţinut, vineri, de procurorii anticorupţie, după ce a fost prins în când primea 10.000 de lei mită.
20:10
Tot mai multe fraude digitale folosesc inteligența artificială. La ce trebuie să fim atenți pentru a depista un deepfake # StirileProtv.ro
Numărul fraudelor digitale care folosesc inteligența artificială a crescut la nivel global cu 180% în acest an, iar România se află printre țările în care fenomenul ia amploare.
20:10
Mii de elevi din Germania au protestat față de planurile guvenului privind serviciul militar. „Grevă şcolară". GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Mii de elevi din Germania au protestat vineri în mai multe oraşe din ţară împotriva planurilor guvernului privind un nou serviciu militar voluntar, relatează dpa.
20:10
Românii devin mai prudenți și economisesc mai mult. Specialiștii avertizează că urmează o perioadă de stagnare # StirileProtv.ro
Economia României rămâne pe plus, chiar dacă avansul e mai lent față de anii trecuți. Cel mai vizibil semnal este scăderea consumului: în octombrie, vânzările din magazinele fizice și online au coborât pentru a treia lună la rând.
Acum 24 ore
20:00
România atrage investiții străine majore în Arad și Sibiu. Totuși, peste 1.500 de angajați își pierd locurile de muncă # StirileProtv.ro
România rămâne atractivă pentru companiile străine, care anunță investiții în fabrici noi sau extinderi ale celor prezente. Nemții, de exemplu, vin cu bani mulți în Arad și Sibiu.
19:50
Campania electorală se încheie. Candidații nu mai au voie să-și atace adversarii și nici să se promoveze # StirileProtv.ro
Campania electorală pentru alegerile locale parțiale se încheie sâmbătă dimineață. Candidații nu au voie să-și atace adversarii și nici să se promoveze pe stradă, la TV sau în online.
19:50
Un adolescent în stare critică a fost salvat de un aparat mobil ECMO pe durata transportului aerian. Cursă contracronometru # StirileProtv.ro
Cursă contracronometru pentru salvarea unui adolescent de 17 ani rănit grav pe un teren de sport.
19:40
Unele companii oferă și anul acesta bonusuri de sărbători. Bani, vouchere și zile libere pentru angajați # StirileProtv.ro
Moș Crăciun ajunge anul acesta în cele mai multe firme și companii.
19:30
Șoferul care a zburat cu mașina peste un sens giratoriu din Oradea are multiple fracturi. Suferise o criză de glicemie # StirileProtv.ro
Imagini halucinante au fost surprinse de o cameră de supraveghere din Oradea. Un şofer căruia i s-ar fi făcut rău în timp ce conducea a zburat cu maşina peste un sens giratoriu.
19:20
Criza apei i-a costat pe locuitorii din Prahova și Dâmbovița 120.000 euro pe zi. Restaurante și afaceri, forțate să caute apă # StirileProtv.ro
Criza apei din Prahova și Dâmbovița se îndreaptă spre o posibilă soluționare. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că vineri seară alimentarea cu apă va fi reluată treptat, dar a avertizat că apa nu va fi deocamdată potabilă.
19:20
Lituania va declara stare de urgenţă din cauza baloanelor suspecte venite din Belarus. „Cea mai bună cale de urmat” # StirileProtv.ro
Premierul lituanian Inga Ruginiene a anunţat vineri că ţara sa va declara "stare de urgenţă naţională" din cauza baloanelor meteorologice folosite pentru contrabandă, lansate din Belarus, relatează AFP.
19:20
Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de reformă. Care sunt firmele # StirileProtv.ro
Premierul a anunțat vineri, după ședința de Guvern, că Executivul începe reforma companiilor de stat.
19:10
Artan a fost înmormântat. Zeci de coroane și buchete de flori au fost depuse la intrarea in biserică # StirileProtv.ro
Artan, unul dintre cei mai iubiți artiști ai rockului românesc, a fost condus pe ultimul drum. Prieteni, colegi și admiratori au venit să își ia rămas-bun de la solistul a cărui voce a definit o generație.
19:10
Ilie Bolojan s-a căsătorit în secret. Purtătorul de cuvând al Guvernului l-a dat de gol după vizita în Austria # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a căsătorit de curând cu partenera sa de viață. Discret din fire, premierul nu a anunțat public acest eveniment din viața sa privată.
19:00
Ilie Bolojan: Este o batjocură când îţi iei bani nemunciţi sau banii pe care îi iei nu se reflectă în rezultatele activităţii # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan critică indemnizațiile de 27.000 de lei de la Aeroporturi București, numindu-le „o batjocură” în lipsa unor rezultate.
18:40
Norvegia își întărește apărarea. Va comanda încă două submarine din Germania şi rachete cu raze lungă # StirileProtv.ro
Norvegia va cumpăra încă două submarine din Germania și rachete cu rază lungă, anunță Ministerul Apărării, care avertizează că prețurile sunt mult mai mari decât la comanda anterioară, pe fondul cererii crescute de echipamente militare.
18:20
Teatrul Grivița 53 se inaugurează oficial. Premiera „5+3=9” deschide istoria artistică a primului teatru construit de la 0 # StirileProtv.ro
PARTENERIAT. Un vis de 9 ani se împlinește și devine inspirație și exemplu pentru o societate întreagă.
18:20
Ilie Bolojan a anunțat că, până în august 2026, România trebuie să absoarbă 10 miliarde de euro din PNRR. Planul premierului # StirileProtv.ro
Guvernul a adoptat, vineri, ordonanţa de urgenţă privind accelerarea absorbţiei fondurilor europene pe componenta de PNRR, a anunţat premierul Ilie Bolojan.
18:10
Zile libere 2026: Calendar complet, minivacanțe, sărbători legale și ponturi pentru planificarea concediului # StirileProtv.ro
Anul 2026 aduce un calendar bogat în sărbători legale și minivacanțe care pot transforma planificarea concediului într-o experiență mai ușoară.
18:00
Sumele de avans pentru locuinţele în fază de proiect nu pot fi folosite în alte scopuri. Ce amenzi riscă dezvoltatorii # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretul de promulgare a legii care stabilește reguli mai stricte în construcții și tranzacții imobiliare, pentru protecția celor care cumpără locuințe în fază de proiect.
17:50
Un bărbat din Cluj care a înșelat zeci de persoane cu aproape un milion de lei a fost condamnat la 4 ani de închisoare # StirileProtv.ro
Un bărbat din Cluj, acuzat în urmă cu 3 ani că a înșelat zeci de oameni cu sume mari de bani, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare. Prejudiciul este de aproape un milion de lei.
17:50
Un deceniu de Brexit. Un studiu arată cum a început să cadă economia Marii Britanii după votul care a scos-o din UE # StirileProtv.ro
La aproape un deceniu după referendumul privind Brexit-ul, Marea Britanie s-a îndepărtat brusc de traiectoria pe care o avea înainte de anul 2016, ajungând la o eroziune lentă și constantă a investițiilor, productivității și poziției sale globale.
17:20
Un tânăr din București și-a înjunghiat mortal tatăl cu patru cuțite. Motivul crimei este halucinant # StirileProtv.ro
Scene de o cruzime imposibil de descris s-au petrecut într-un apartament din București! Un tânăr de 26 de ani este acuzat că și-a ucis cu cruzime tatăl dintr-un motiv halucinant: victima l-ar fi întrerupt în timpul unui joc pe calculator.
17:20
Ilie Bolojan cere reluarea cât mai rapidă a alimentării cu apă în Prahova și Dâmbovița. Avertisment pentru localnici # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că a cerut ca furnizarea apei în judeţele Prahova şi Dâmboviţa să fie reluată cât mai curând şi a mandatat reprezentanţii ministerelor să voteze, în Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, pentru acest lucru.
17:20
Valérie Hayer: Strategia de securitate americană este un document inacceptabil. Administraţia Trump e un inamic al Europei # StirileProtv.ro
Documentul Casei Albe care defineşte noua strategie de securitate a Statelor Unite este "inacceptabil şi periculos", a apreciat vineri eurodeputata franceză Valérie Hayer, preşedinta grupului centrist Renew Europe din Parlamentul European.
17:10
Cum arată Moș Nicolae în alte țări. Adevărata înfățișare a celui care lasă cadouri în ghetuțele copiilor # StirileProtv.ro
Moș Nicolae este așteptat cu nerăbdare de copiii din întreaga lume, dar cum arată cu adevărat această figură iconică? Imaginea sa îmbină tradiția românească, legenda Sfântului Nicolae și elemente care au evoluat de-a lungul timpului.
17:00
Pușcașii marini au deschis focul asupra unor drone observate la baza Île Longue, unde sunt submarinele nucleare franceze # StirileProtv.ro
Mai multe drone au survolat joi seara baza militară din Île Longue (departamentul Finistère, în vestul Franţei), care adăposteşte submarinele lansatoare de rachete (SNLE) ale forţei franceze de descurajare nucleară, a anunţat jandarmeria, citată de AFP.
16:50
Netflix preia Warner Bros şi HBO Max într-un acord istoric ce poate schimba definitiv industria de la Hollywood # StirileProtv.ro
Netflix a câştigat licitaţia pentru a prelua compania Warner Bros.
16:40
Margot Robbie apără distribuţia din „Wuthering Heights”, dar spune că „înţelege” de ce există reacţii negative. „Aşteptaţi” # StirileProtv.ro
Margot Robbie apără filmul „Wuthering Heights”, regizat de Emerald Fennell, împotriva unei serii de controverse apărute înainte de lansare.
16:40
Un profesor de la Harvard a fost arestat după ce a tras cu o armă cu aer comprimat lângă o sinagogă # StirileProtv.ro
Autoritățile americane au arestat un profesor vizitator de la Harvard după ce a pledat vinovat că a tras cu o armă cu aer comprimat lângă o sinagogă din Massachusetts, cu o zi înainte de Yom Kippur, a anunțat Departamentul de Siguranță Națională.
16:40
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, în conferința de presă pe care a susținut-o la Palatul Victoria, dacă salariul minim în România va ”rămâne înghețat” și în anul 2026.
16:30
Ilie Bolojan, despre pensiile magistraţilor: Sper să se constate că măsurile propuse sunt corecte şi constituţionale # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că Guvernul a respectat aspectele procedurale care ţin de proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor.
