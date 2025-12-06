Primele tensiuni pe A7: șoferii din Vrancea semnalează viteză excesivă și condus agresiv
TeleM Iași , 6 decembrie 2025 09:20
Noua rută rapidă spre Vrancea a devenit motiv de îngrijorare pentru conducători auto, după ce...
Acum 10 minute
09:30
Individul de 70 de ani care seara trecută a înjunghiat mortal un bărbat de 42...
09:30
Un seism cu magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter s-a produs, vineri seară, în...
Acum 30 minute
09:20
Campania electorală pentru alegerile locale parţiale de duminică, începută în 22 noiembrie, se încheie sâmbătă,...
09:20
Primele tensiuni pe A7: șoferii din Vrancea semnalează viteză excesivă și condus agresiv # TeleM Iași
Noua rută rapidă spre Vrancea a devenit motiv de îngrijorare pentru conducători auto, după ce...
09:10
Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea a anunţat, sâmbătă dimineaţă, că în anul 2026 va fi...
Acum o oră
09:00
Sfântul Nicolae este considerat cel mai generos sfânt. De aceea, ziua lui de pomenire, 6...
09:00
Guvernul a aprobat vineri o listă cu 17 companii de stat care vor intra într-un...
09:00
Ministerul Educaţiei: Reglementări privind temele pentru acasă în învăţământul preuniversitar # TeleM Iași
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a semnat ieri ordinul care reglementează temele pentru acasă...
Acum 12 ore
21:20
În această seară, în urma unui apel la 112, pompierii ieșeni au intervenit pentru un...
Acum 24 ore
19:50
Tragedie în această seară la Costuleni, după ce o femeie, în calitate de pieton, a...
19:30
Incident grav petrecut în aceasta dupa amiaza după ce un bărbat a căzut în Pasajul...
16:00
Lucrările la Spital Regional de Urgență din Iași, un proiect esențial pentru întreaga regiune de...
15:50
Zona Moldovei face un pas semnificativ către o integrare regională mai profundă și o conectivitate...
15:20
Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza" al Județului Iași au...
14:50
Lucrările la Scoala Gimnaziala Daniela Cuciuc din Piatra-Neamț sunt aproape finalizate. Șantierul a fost reluat...
14:50
Sărbătorile de iarnă se apropie, iar Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Iași ia măsuri...
14:50
Încă un parc din Iași a fost modernizat în cadrul programului care include 43 de...
14:10
La Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iași a fost inaugurat primul RMN...
14:10
Anul acesta, tramvaiul special decorat cu zeci de animăluțe pictate marchează un an de când...
13:40
Primăria Municipiului Suceava a amplasat astăzi primele 10 căsuțe pentru pisicile fără stăpân care trăiesc...
13:20
Primariță din Teleorman acuzată de DNA că a oferit ajutoare sociale unor persoane apte de muncă # TeleM Iași
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de...
12:40
Diana Buzoianu susține că a fost amenințată de un director, în criza apei din Prahova, prin sprijinul său politic și sindical # TeleM Iași
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susține că a fost amenințată de un director al companiei ESZ...
11:50
Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza" al Județului Iași au fost solicitate să...
10:20
De Sfântul Nicolae, pe 6 decembrie, toți copiii așteaptă să primească dulciuri și cadouri în...
10:00
Alexandru Rogobete: Lucrările la Spitalul Regional de Urgență din Iași vor începe în ianuarie anul viitor # TeleM Iași
Lucrările la Spitalul Regional de Urgență din Iași vor începe în ianuarie anul viitor. Anunțul...
10:00
RMN mobil de ultimă generație, inaugurat de ministrul Sănătății la Spitalul de Neurochirurgie din Iași # TeleM Iași
Ministrul Sănătății a inaugurat, astăzi, o investiție de peste 5 milioane de euro la Spitalul...
10:00
Tarifele la apă și canalizare vor depăși 20 de lei pe metrul cub, de la...
10:00
12 elevi ieșeni premiați la Gala olimpicilor internaționali organizată de Ministerul Educației # TeleM Iași
Doisprezece elevi și absolvenți din școlile ieșene au fost premiați la Palatul Național al Copiilor,...
09:50
Reforma pensiilor magistraților ar putea ajunge din nou la CCR. ÎCCJ decide astăzi dacă va sesiza Curtea # TeleM Iași
Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se reunesc vineri pentru a decide...
09:50
Care va fi culoarea anului 2026. Institutul American a decis deja, iar unele vedete au „furat startul” # TeleM Iași
Anul 2026 va fi definit prin liniște și serenitate. Cel puțin asta a decis Institutul...
09:40
Numărul dosarelor de insolvență depuse de firmele din România a crescut cu 46,5% în noiembrie,...
09:40
Lucrările pe tronsoanele Focșani Nord – Adjud avansează contra-cronometru, însă totul depinde de vreme și...
09:40
Ministerul Mediului cere Hidroelectrica revizuirea raportului de impact asupra mediului pentru proiectul care traversează Buzău,...
Ieri
09:30
O femeie de 72 de ani din Piatra-Neamț a fost înșelată de persoane care s-au...
09:20
Ministerul de Externe îi informează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să...
4 decembrie 2025
23:00
O crima s-a petrecut în această seară în municipiul Galați, autorul fiind un bărbat trecut...
22:50
Un pieton a fost acroșat mortal în această seară între Podu Iloaiei și Lețcani, în...
20:00
În cartierele Brodoc și Rediu din Vaslui a început o campanie de sterilizare gratuită a...
19:50
Trei proiecte majore pentru Iași și întreaga regiune de Nord-Est au primit aprobări decisive din...
19:50
O femeie de 72 de ani din Piatra-Neamţ a devenit victima unei fraude sofisticate. Escrocii...
17:20
Un accident rutier a avut loc, în această după-amiază, pe un drum din localitatea Brăiești....
17:10
Delgaz Grid a anunțat că rețelele sale de gaze naturale sunt pregătite pentru utilizarea biometanului și parțial a hidrogenului # TeleM Iași
Rețelele de distribuție gaze naturale ale Delgaz Grid, de peste 26.000 km, sunt pregătite 100%...
17:00
Un accident rutier s-a produs în urma cu puțin timp pe strada Palat în care...
16:40
De la 1 ianuarie 2026, sucevenii vor plăti peste 20 de lei pe metru cub...
16:40
Criza apei din Prahova generează tensiuni politice după ce golirea barajului Paltinu, necesară unor lucrări...
13:20
Israelian prins la Sculeni de procurorii DIICOT Iași când încerca să treacă în Republica Moldova cu droguri pentru vânzare # TeleM Iași
Procurorii DIICOT Iasi au dispus reținerea unui inculpat (cetățean israelian), în vârstă de 22 de...
12:30
Doi arbitri ieșeni au fost delegați de UEFA la o partidă de top din Futsal Champions League # TeleM Iași
Arbitrajul ieșean continuă să fie reprezentat la cel mai înalt nivel internațional. Arbitrul FIFA Vlad...
12:20
Fostul avocat iesean, Sebastian Felecanu a fost condamnat la 23 de ani de închisoare pentru...
12:00
Ministrul Sănătății vine astăzi la Iași să inaugureze primul RMN portabil din România, achiziționat pentru Spitalul de Neurochirurgie # TeleM Iași
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, va vizita Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iași...
12:00
Tânără salvată azi noapte de pompieri după ce a rămas încarcerată, în urma unui accident în comuna Popricani # TeleM Iași
In aceasta dimineata, la ora 03:00, pompierii militari din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași,...
