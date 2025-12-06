FCSB – Dinamo, LIVE TEXT (20:30). Derby „de foc” pe Arena Națională, cu absențe importante la ambele formații. Echipele probabile
Antena Sport, 6 decembrie 2025 09:20
FCSB – Dinamo, derby-ul etapei a 19-a din Liga 1, se va disputa azi, de la ora 20:30, și va fi în format live text pe as.ro și în aplicația AntenaSport. Campioana țintește victoria pentru a se apropia de play-off. FCSB ocupă locul nouă în Liga 1, cu 24 de puncte, înaintea confruntării cu marea rivală. Roș-albaștrii
Acum 5 minute
09:40
Jurnal Antena Sport | Visul american ne așteaptă
Acum 10 minute
09:30
Trei jucători de la FCSB, OUT de la derby-ul cu Dinamo. Anunțul lui Mihai Stoica: „Doi ar fi jucat titulari” # Antena Sport
Mihai Stoica a oferit ultimele detalii înainte de FCSB – Dinamo, derby-ul rundei a 19-a din Liga 1. Partida de pe Arena Națională se va disputa azi, de la ora 20:30, și va fi în format live text pe as.ro și în aplicația AntenaSport. Oficialul campioanei a dezvăluit că trei jucători nu vor fi apți pentru partida
Acum 30 minute
09:20
FCSB – Dinamo, LIVE TEXT (20:30). Derby „de foc” pe Arena Națională, cu absențe importante la ambele formații. Echipele probabile # Antena Sport
FCSB – Dinamo, derby-ul etapei a 19-a din Liga 1, se va disputa azi, de la ora 20:30, și va fi în format live text pe as.ro și în aplicația AntenaSport. Campioana țintește victoria pentru a se apropia de play-off. FCSB ocupă locul nouă în Liga 1, cu 24 de puncte, înaintea confruntării cu marea rivală. Roș-albaștrii
Acum o oră
09:00
Verdict surprinzător dat de specialiști, după tragerea la sorți: care e, de fapt, grupa „morții” de la World Cup 2026 # Antena Sport
Specialiștii au făcut toate calculele, după tragerea la sorți, și au stabilit care e, de fapt, grupa „morții" de la World Cup 2026. Turneul final de anul viitor, care se va disputa în SUA, Mexic și Canada, se va vedea exclusiv în Universul Antena. Tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026 a avut loc
Acum 2 ore
08:40
Sorana Cîrstea a anunțat când se va retrage din tenis: „Va fi ultimul an. Nu e ușor să spui adio” # Antena Sport
Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea a anunţat, sâmbătă dimineaţă, că anul 2026 va fi ultimul al său în circuit. Ea spune că într-o carieră de 20 de ani a trăit un „vis frumos în care toate sacrificiile au meritat". Sorana Cîrstea, ajunsă la vârsta de 35 de ani, a mai subliniat faptul că îi este
08:40
Ungaria, calificare dramatică în sferturile Campionatului Mondial. Rezultat incredibil după victoria cu România # Antena Sport
Norvegia, marea favorită, Danemarca, Brazilia şi Ungaria s-au calificat, vineri, în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Olanda şi Germania. Germania îşi asigurase primul bilet pentru sferturile de finală. Ungaria, calificare dramatică în sferturile Campionatului Mondial Ungaria a obţinut calificarea dramatic, după un egal cu Japonia, 26-26. La Rotterdam, Ungaria era condusă cu 20-14 când mai erau nouă minute
08:30
Comparația făcută de Ilie Dumitrescu după ce a aflat pe cine ar putea întâlni România la World Cup 2026 # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a reacționat după ce a aflat pe cine ar putea întâlni România la World Cup 2026. Dacă s-ar califica la turneul final de anul viitor, „tricolorii" s-ar afla în Grupa D alături de SUA, Australia și Paraguay. Tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026 a avut loc vineri, la Kennedy Center, în
Acum 12 ore
00:20
Benfica – Sporting 1-1. Remiză în „Clasicul” Portugaliei. Echipa lui Jose Mourinho rămâne neînvinsă „acasă” # Antena Sport
Benfica – Sporting este capul de afiș al rundei a 13-a din Portugalia, dar și meciul care a deschis această etapă. Partida a fost transmisă în direct pe AntenaPLAY, dar și în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Cele două formații au remizat pe Estadio Da Luz, diferența fiind în prezent
00:00
Președintele Federației din Turcia a “uitat” de barajul cu România. Declarație arogantă după tragerea la sorți # Antena Sport
Ibrahim Haciosmanoglu, președintele Federației de Fotbal din Turcia, a oferit o reacție arogantă după ce naționala sa și-a aflat posibilele adversare de la Cupa Mondială. Conducătorul forului autohton a oferit o declarație prin care a dat de înțeles că nici nu se uită la barajul pe care îl are de disputat cu România și se
5 decembrie 2025
23:50
“FIFA a aranjat tragerea pentru noi”. Reacţie categorică a americanilor după ce şi-au aflat grupa de la World Cup 2026 # Antena Sport
Americanii au oferit o reacţie fermă după ce şi-au aflat adversarele de la World Cup 2026. Naţionala pregătită de Mauricio Pochettino se va afla în Grupa D, alături de Australia, Paraguay şi câştigătoarea play-off-ului C, în care se află România, Turcia, Slovacia şi Kosovo. Tragerea la sorţi s-a desfăşurat la Washington, în Kennedy Center, loc
23:40
Bilanțul României contra posibilelor adversare de la World Cup 2026: un meci istoric și un discurs memorabil # Antena Sport
România și-a aflat vineri seara posibilele adversare de la Cupa Mondială din 2026, acestea fiind Statele Unite ale Americii, Australia și Paraguay. De-a lungul anilor, naționala noastră a înfruntat toate cele țări peste care poate da la Mondial, iar un meci iese în mod cert în evidență prin prisma importanței pe care a avut-o. România
23:30
Florin Purece, tiradă la adresa colegilor, după 0-3 la Oțelul: „Mă simt umilit. Fac un apel public” # Antena Sport
Unirea Slobozia a pierdut fără drept de apel pe terenul celor de la Oțelul Galați, în partida care a deschis etapa cu numărul 19 din Liga 1. Ialomițenii sunt într-o situația incredibilă, după ce au ajuns la opt înfrângeri consecutive în campionat. Florin Purece a avut un discurs manifest după fluierul final și a făcut
23:00
Reacţia lui Mauricio Pochettino, selecţionerul SUA, după ce a aflat că poate întâlni România la World Cup 2026 # Antena Sport
Mauricio Pochettino a reacţionat după tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026. SUA, naţionala antrenată de tehnicianul sud-american, ar putea întâlni România la turneul final de anul viitor. Dacă se va califica la World Cup 2026, România va evolua în Grupa D alături de SUA, Australia şi Paraguay. Reacţia lui Mauricio Pochettino, selecţionerul SUA,
22:50
România știe unde și când va juca meciurile de la Cupa Mondială în caz de calificare. Singura necunoscută # Antena Sport
România și-a aflat în urmă cu puțin timp posibilele adversare de la Cupa Mondială din 2026 pe care le va întâlni în caz de calificare. "Tricolorii" vor înfrunta Statele Unite, Australia și Paraguay și cunosc deja detalii și legate de program, în acest moment orele de disputare a partidelor fiind singurul aspect care stă sub
22:50
Marius Lăcătuş a văzut pe cine ar putea întâlni România la World Cup şi a descris grupa într-un singur cuvânt # Antena Sport
Marius Lăcătuş a reacţionat după ce România a aflat cu cine ar putea juca la World Cup 2026, în cazul în care se va califica. "Tricolorii" vor întâlni Turcia în semifinala barajului din martie, iar în cazul unei victorii, se vor duela cu Slovacia sau Kosovo, în finală, pentru o calificare istorică la turneul final
22:40
Benfica – Sporting se joacă ACUM. Deschidere de scor pe Da Luz în „Clasicul” Portugaliei # Antena Sport
Benfica – Sporting este capul de afiș al rundei a 13-a din Portugalia, dar și meciul care deschide această etapă. Partida este transmisă în direct pe AntenaPLAY, dar și în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Cele două formații ocupă locurile 2 și 3 în clasamentul primei ligi, fiind despărțire în
22:40
Scandal după tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026. FIFA, criticată pentru cel mai controversat moment al serii # Antena Sport
A izbucnit un scandal uriaş după tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026. FIFA a fost criticată după cel mai controversat moment al evenimentului desfăşurat la Washington, acela în urma căruia Donald Trump, preşedintele SUA, a primit premiu pentru pace din partea forului internaţional. Chiar un fost angajat al FIFA, Miguel Maduro, a reacţionat
22:40
Oțelul Galați continuă cursa pentru play-off, după ce a surclasat pe teren propriu Unirea Slobozia. Echipa antrenată de Laszlo Balint a controlat partida de la un capăt la celălalt, dominând la toate capitolele. Gălățenii au urcat, cel puțin pentru moment, pe loc de play-off, acumulând în total 27 de puncte. Aceștia au pus punct unei
22:20
Cum a reacționat presa din SUA, după ce s-a aflat că ar putea înfrunta România în grupele World Cup 2026 # Antena Sport
Tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial din 2026 a fost un eveniment de referință pentru finalul de an. Actori, foști mari sportivi și artiști din întreaga lume au participat la ceremonia care a avut loc la Kennedy Center din Washington. În cadrul evenimentului, România a aflat și pe cine ar putea întâlni în
22:10
Alessandro Del Piero, convins că România se poate califica la World Cup 2026: “M-am întâlnit cu Montella şi…” # Antena Sport
Alessandro Del Piero s-a declarat convins de faptul că România se poate califica la World Cup 2026. Prezent la tragerea la sorţi a grupelor, fostul mare internaţional italian a oferit declaraţii în exclusivitate pentru AntenaSport. Del Piero speră să le vadă pe Italia şi România la turneul final de anul viitor, turneu care se vede
22:10
Răzvan Burleanu, reacție pe site-ul FRF după tragerea la sorți: “Ne dorim să scriem un nou capitol în istorie” # Antena Sport
Răzvan Burleanu a oferit o primă reacție după tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale. Declarația făcută de președintele Federației Române de Fotbal a apărut pe site-ul instituției pe care o conduce. Burleanu a dezvăluit că tragerea la sorți în urma căreia România și-a aflat posibilele adversare de la World Cup 2026 îi motivează și
21:50
“Numai să ajungem acolo”. Ioan Andone a reacționat după ce România și-a aflat posibilele adversare de la Mondial # Antena Sport
Ioan Andone a fost una dintre primele persoane care a oferit o reacție după ce România și-a aflat posibilele adversare de la Cupa Mondială. În urma tragerii la sorți, țara care va veni din play-off-ul european C, din care fac parte și "tricolorii", a fost repartizată în Grupa D, alături de Statele Unite ale Americii,
21:20
Cum arată “grupa morţii” de la World Cup 2026 şi care sunt cele mai aşteptate dueluri # Antena Sport
Vineri seară a avut loc tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial din 2026, iar evenimentul organizat la Kennedy Center din Washington a fost unul grandios, plin cu momente artistice și nu numai. La competiția de anul viitor vom avea parte de dueluri captivante, printre cele mai sonore fiind cel dintre Kylian Mbappe (Franța)
21:10
Mexic – Africa de Sud, meciul de deschidere de la Cupa Mondială. Coincidența care dă speranțe Spaniei # Antena Sport
Tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale petrecută vineri a stabilit care va fi meciul de deschidere la turneul final de vara viitoare. Mexic, una dintre țările gazdă ale World Cup 2026, o va întâlni pe Africa de Sud, țara care a fost "casa" Mondialului din 2010. Un aspect incredibil legat de meciul de deschidere
20:40
Imagine fabuloasă la tragerea la sorți World Cup 2026. Uriașul Shaquille O’Neal “i-a făcut umbră” lui Kevin Hart # Antena Sport
Imagine fabuloasă la tragerea la sorți World Cup 2026. Uriașul Shaquille O'Neal "i-a făcut umbră" lui Kevin Hart
Acum 24 ore
20:10
Donald Trump a primit premiul FIFA pentru pace la tragerea la sorți: “Am salvat mii de vieți. Am oprit războaie” # Antena Sport
Tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale a oferit un moment care cu siguranță va fi extrem de discutat în următoarea perioadă de specialiști ai sportului, dar și de politologi. Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a primit de la Gianni Infantino nou creatul premiu FIFA pentru pace. Donald Trump, o figură controversată din
20:10
Momentul care a atras atenţia tuturor la tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026. Heidi Klum, în centrul atenţiei # Antena Sport
Washington DC este capitala fotbalului mondial, având în vedere faptul că acolo are loc tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Ceremonia este transmisă în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Evenimentul din Kennedy Center a adus laolaltă celebrități din toate domeniile. Gianni Infantino, președintele FIFA, a fost protagonistul unui eveniment destul de
19:50
Joyskim Dawa a suferit o accidentare gravă în luna martie a acestui an, iar de atunci, fundașul a urmat un proces lung de recuperare, care l-a ținut departe de gazon în ultimele 9 luni. Fotbalistul celor de la FCSB a fost prezent în cadrul unui eveniment organizat de SuperLiga și a vorbit despre revenirea sa
19:40
Imagini tragicomice din Liga a 2-a. Modul incredibil în care s-a schimbat tabela de scor la Chiajna # Antena Sport
Partida din Liga a 2-a dintre Concordia Chiajna și Chindia Târgoviște, două echipe care își doresc promovarea în primul eșalon, a oferit o scenă care arată cum infrastructura multor cluburi lasă de dorit. Tabela electronică a ilfovenilor nu este funcțională, astfel că modul în care scorul a fost schimbat scorul atunci când s-a marcat a
19:20
Veste excelentă pentru viitoarea adversară a FCSB-ului! Tranzacție de 3,7 milioane de euro # Antena Sport
În următorul meci din faza principală a UEFA Europa League, FCSB va primi pe Arena Națională vizita celor de la Feyenoord Rotterdam, formație clasată în prezent pe locul al doilea în campionatul Olandei. Gruparea din Eredivisie a reușit o tranzacție impresionantă, în valoare de 3,7 milioane de euro. Este o investiție de viitor pe care
19:10
Nume imense la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale. Jucători legendari, artiști și președintele Trump # Antena Sport
Evenimentul tragerii la sorți a grupelor Cupei Mondiale a atras nume imense din lumea sportului și nu numai. La Washington, în Kennedy Center, au ajuns cu o oră înainte de startul galei jucători fabuloși din istoria acestui sport, antrenori de renume, dar și președintele SUA, Donald Trump, care s-a afișat lângă președintele FIFA, Gianni Infantino.
18:40
Cesc Fabregas, fără rușine înainte de meciul cu Interul lui Cristi Chivu. Cum l-a numit pe antrenorul român # Antena Sport
Cesc Fabregas, antrenorul celor de la Como, a prefațat duelul din Serie A pe care echipa sa îl va disputa pe Giuseppe Meazza contra lui Inter Milano. Fostul mare jucător a vorbit la superlativ despre "nerazzurri", dar și despre Cristi Chivu, după care a dezvăluit că nu are nicio rușine să ofere o anumită declarație.
18:30
Rapid București este liderul la zi al Ligii 1, iar giuleștenii au un parcurs excelent pe plan intern sub comanda lui Costel Gâlcă. Adrian Iencsi a vorbit despre felul cum arată echipa alb-vișinie în acest sezon. Câștigător al unui titlu cu gruparea din Giulești, actualul selecționer al naționalei sub 20 de ani a României a […] The post Legenda Rapidului a numit cel mai bun jucător din echipa lui Costel Gâlcă appeared first on Antena Sport.
18:00
“Ordine de echipă în Abu Dhabi?” Răspunsul dat de şeful de la McLaren, înaintea etapei decisive din Formula 1 # Antena Sport
Zak Brown a oferit declaraţii despre lupta la titlu din Formula 1, având în vedere că în ultima etapă, Marele Premiu de la Abu Dhabi, ambii piloţi McLaren au şanse să devină campioni mondiali. Alături de Lando Norris şi de Oscar Piastri, şi Max Verstappen păstrează şanse matematice pentru un al cincilea titlu consecutiv. Şeful […] The post “Ordine de echipă în Abu Dhabi?” Răspunsul dat de şeful de la McLaren, înaintea etapei decisive din Formula 1 appeared first on Antena Sport.
18:00
Aroganța lui Elias Charalambous, înaintea derby-ului cu Dinamo: „Nu pot vorbi de revanșă” # Antena Sport
FCSB va juca sâmbătă pe Arena Națională contra rivalei Dinamo București, în cel mai tare joc al etapei cu numărul 18 din Liga 1. Gruparea roș-albastră are nevoie de victorie pentru a păstra șanse de calificare în play-off. După ce echipa sa a fost învinsă în tur cu scorul de 4-3, Elias Charalambous a fost […] The post Aroganța lui Elias Charalambous, înaintea derby-ului cu Dinamo: „Nu pot vorbi de revanșă” appeared first on Antena Sport.
17:50
7 conducători din Liga 1 au semnat o petiție ajunsă la Nicușor Dan: “NU rusificării sportului românesc” # Antena Sport
“Legea Novak”, care prevede obligativitatea utilizării a 40% sportivi români de către cluburile din România, continuă să creeze rumoare. După ce modificările aduse legii au fost aprobate în Camera Deputaților, Mihai Rotaru, Dan Șucu, Mihai Stoica sau Andrei Nicolescu au semnat o petiție prin care i se cere președintelui Nicușor Dan să nu promulge legea […] The post 7 conducători din Liga 1 au semnat o petiție ajunsă la Nicușor Dan: “NU rusificării sportului românesc” appeared first on Antena Sport.
17:30
Atmosfera de la Real Madrid nu a fost deloc una liniștită în ultimele luni, asta deși echipa avusese rezultate destul de bune. După victoria cu Barcelona, a ieșit la iveală un conflict între Xabi Alonso și Vinicius Junior. Brazilianul a avut o reacție incredibilă după ce tehnicianul spaniol a luat decizia de a-l schimba în […] The post S-au împăcat! Anunț uriaș venit din Spania appeared first on Antena Sport.
17:10
Daniel Pancu s-a pronunțat în scandalul dintre Louis Munteanu și Neluțu Varga: “Nu ne ajută” # Antena Sport
Daniel Pancu, antrenorul de la CFR Cluj, a venit cu o primă reacție după schimbul de replici de la distanță între Louis Munteanu și Neluțu Varga, petrecut după remiza din Cupa României cu Metaloglobus. La finalul meciului, atacantul și-a făcut praf propria echipă și a vorbit și despre transferul ratat în vară, iar patronul i-a […] The post Daniel Pancu s-a pronunțat în scandalul dintre Louis Munteanu și Neluțu Varga: “Nu ne ajută” appeared first on Antena Sport.
17:10
Ce transfer le-a cerut Costel Gâlcă şefilor de la Rapid. Postul pe care vrea să-l întărească # Antena Sport
Costel Gâlcă îşi pregăteşte lista de transferuri la Rapid, pentru perioada de mercato de iarnă care se apropie. Antrenorul liderului Ligii 1 vrea să primească întăriri pentru a doua parte a sezonului, astfel că le-a cerut un nou transfer lui Dan Şucu şi Victor Angelescu. Până în acest moment, Costel Gâlcă îşi dorea să i […] The post Ce transfer le-a cerut Costel Gâlcă şefilor de la Rapid. Postul pe care vrea să-l întărească appeared first on Antena Sport.
17:00
Hermannstadt a anunțat joi despărțirea de Marius Măldărășanu, după mai bine de patru ani în care tehnicianul român a condus gruparea sibiană. Acum, oficialii clubului sunt în căutarea unui înlocuitor, iar cel mai sonor nume este cel al lui Adrian Mutu. Unul dintre acționarii lui Hermannstadt a vorbit despre tratativele pe care aceștia le poartă […] The post Hermannstadt confirmă discuțiile cu Adrian Mutu: „Suntem aproape” appeared first on Antena Sport.
16:50
Andrei Rațiu a dezvăluit pe cine vrea să întâlnească la Cupa Mondială. Fundașul cere un duel infernal # Antena Sport
Andrei Rațiu a oferit câteva declarații într-un interviu organizat înaintea tragerii la sorți a grupelor Cupei Mondiale. România poate ajunge la turneul final dacă trece de cele două meciuri de baraj, iar fundașul dreapta a numit naționalele cu care ar vrea să dea piept în America de Nord. Rațiu a ales câte o echipă din […] The post Andrei Rațiu a dezvăluit pe cine vrea să întâlnească la Cupa Mondială. Fundașul cere un duel infernal appeared first on Antena Sport.
16:50
Benfica – Sporting este capul de afiș al rundei a 13-a din Portugalia, dar și meciul care deschide această etapă. Partida este transmisă în direct pe AntenaPLAY, dar și în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Cele două formații ocupă locurile 2 și 3 în clasamentul primei ligi, fiind despărțire în […] The post Benfica – Sporting LIVE VIDEO (22:15). „Clasicul” Portugaliei deschide runda a 13-a appeared first on Antena Sport.
16:40
“Nu are nicio vină”. Reacţie categorică după ce Ujpest a reclamat-o pe FCSB la FIFA, în urma transferului lui Andre Duarte # Antena Sport
Ujpest a reclamat-o pe FCSB la FIFA după transferul lui Andre Duarte. Oficialii clubului maghiar susţin că mutarea nu s-a oficializat într-un mod legal, deşi jucătorul a semnat cu campioana ca fiind liber de contract. Bogdan Mitrea, cel care a intermediat mutarea alături de impresarul Bernardo Vasconcelos, a reacţionat şi a transmis că FCSB nu […] The post “Nu are nicio vină”. Reacţie categorică după ce Ujpest a reclamat-o pe FCSB la FIFA, în urma transferului lui Andre Duarte appeared first on Antena Sport.
16:40
Zeljko Kopic a lăudat trei titulari de la FCSB înainte de derby: “Toată lumea se aşteaptă ca ei să joace bine” # Antena Sport
Zeljko Kopic a prefaţat derby-ul dintre FCSB şi Dinamo, din etapa a 19-a a Ligii 1. Partida “de foc” de pe Arena Naţională se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30, şi va fi în format live text pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport. La conferinţa de presă, Zeljko Kopic a fost întrebat ce jucători […] The post Zeljko Kopic a lăudat trei titulari de la FCSB înainte de derby: “Toată lumea se aşteaptă ca ei să joace bine” appeared first on Antena Sport.
16:30
Daniel Oprița, răspuns furibund la adresa lui Andrei Cian, după discuțiile cu Hermannstadt: „Să mă dea afară” # Antena Sport
După ce Hermannstadt a încheiat socotelile cu Marius Măldărășanu, gruparea sibiană a demarat negocierile cu Daniel Oprița, care își dorește de mai mult timp să plece de la Steaua. Situația clubului care este „condamnat” să rămână în liga a doua l-a nemulțumit pe tehnicianul român, care este gata să facă pasul la o echipă de […] The post Daniel Oprița, răspuns furibund la adresa lui Andrei Cian, după discuțiile cu Hermannstadt: „Să mă dea afară” appeared first on Antena Sport.
16:10
Lando Norris, cel mai rapid și în a doua sesiune de antrenamente de la Abu Dhabi! Programul complet al weekendului decisiv # Antena Sport
Programul complet al Marelui Premiu din Abu Dhabi | Ultima etapă a sezonului de Formula 1 aduce la start trei piloți cu șanse la câștigarea titlului mondial. Lando Norris, Max Verstappen și Oscar Piastri pot deveni campioni ai sezonului 2025 pe circuitul Yas Marina. Max Verstappen a câștigat penultima cursă a sezonului, Marele Premiu din Qatar. După […] The post Lando Norris, cel mai rapid și în a doua sesiune de antrenamente de la Abu Dhabi! Programul complet al weekendului decisiv appeared first on Antena Sport.
15:50
Lando Norris l-a evitat în ultima secundă pe Verstappen: “Ce face omul ăsta? Era să ne lovim” # Antena Sport
The post Lando Norris l-a evitat în ultima secundă pe Verstappen: “Ce face omul ăsta? Era să ne lovim” appeared first on Antena Sport.
15:40
Arbitrul Marian Barbu va conduce la centru partida FCSB – Dinamo, care se va disputa sâmbătă, de la ora 20.30, în etapa a 19-a a Superligii. Barbu va fi ajutat la cele două linii de Mircea Mihail Grigoriu şi Adrian Vornicu. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa şi Valentin Porumbel, arbitru de rezervă […] The post S-a decis cine arbitrează confruntarea FCSB – Dinamo appeared first on Antena Sport.
15:20
Elias Charalambous (44 de ani) a dat înaintea meciului cu Dinamo o veste şoc pentru fanii FCSB-ului: Bîrligea ratează toate meciurile, până la finalul anului. “Bîrligea este out şi avem informaţii că îl pierdem până la final de an. Miculescu, vedem! După antrenament aflăm dacă joacă sau nu”, a spus Elias Charalambous în cadrul conferinţei […] The post Elias Charalambous, anunţ şoc despre Bîrligea. Câte meciuri ratează pentru FCSB appeared first on Antena Sport.
15:10
Mihaela Cambei s-a aflat pe lista medaliaţilor olimpici de la Paris 2024 care au primit cadou de la Ion Ţiriac o maşină în valore de 50.000 de euro, un autoturism IONIQ 5. În cazul multiplei campioane la haltere, ea a reuşit să ia permisul de conducere abia cu puţin timp în urmă, aşa că a […] The post Ce a ales să facă vedeta cu maşina de 50.000 de euro primită cadou de la Ion Ţiriac appeared first on Antena Sport.
