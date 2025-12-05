Veste excelentă pentru viitoarea adversară a FCSB-ului! Tranzacție de 3,7 milioane de euro
Antena Sport, 5 decembrie 2025 19:20
În următorul meci din faza principală a UEFA Europa League, FCSB va primi pe Arena Națională vizita celor de la Feyenoord Rotterdam, formație clasată în prezent pe locul al doilea în campionatul Olandei. Gruparea din Eredivisie a reușit o tranzacție impresionantă, în valoare de 3,7 milioane de euro. Este o investiție de viitor pe care
• • •
Acum 5 minute
19:50
Joyskim Dawa a suferit o accidentare gravă în luna martie a acestui an, iar de atunci, fundașul a urmat un proces lung de recuperare, care l-a ținut departe de gazon în ultimele 9 luni. Fotbalistul celor de la FCSB a fost prezent în cadrul unui eveniment organizat de SuperLiga și a vorbit despre revenirea sa
Acum 15 minute
19:40
Imagini tragicomice din Liga a 2-a. Modul incredibil în care s-a schimbat tabela de scor la Chiajna # Antena Sport
Partida din Liga a 2-a dintre Concordia Chiajna și Chindia Târgoviște, două echipe care își doresc promovarea în primul eșalon, a oferit o scenă care arată cum infrastructura multor cluburi lasă de dorit. Tabela electronică a ilfovenilor nu este funcțională, astfel că modul în care scorul a fost schimbat scorul atunci când s-a marcat a
Acum o oră
19:20
Veste excelentă pentru viitoarea adversară a FCSB-ului! Tranzacție de 3,7 milioane de euro # Antena Sport
În următorul meci din faza principală a UEFA Europa League, FCSB va primi pe Arena Națională vizita celor de la Feyenoord Rotterdam, formație clasată în prezent pe locul al doilea în campionatul Olandei. Gruparea din Eredivisie a reușit o tranzacție impresionantă, în valoare de 3,7 milioane de euro. Este o investiție de viitor pe care
19:10
Nume imense la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale. Jucători legendari, artiști și președintele Trump # Antena Sport
Evenimentul tragerii la sorți a grupelor Cupei Mondiale a atras nume imense din lumea sportului și nu numai. La Washington, în Kennedy Center, au ajuns cu o oră înainte de startul galei jucători fabuloși din istoria acestui sport, antrenori de renume, dar și președintele SUA, Donald Trump, care s-a afișat lângă președintele FIFA, Gianni Infantino.
Acum 2 ore
18:40
Cesc Fabregas, fără rușine înainte de meciul cu Interul lui Cristi Chivu. Cum l-a numit pe antrenorul român # Antena Sport
Cesc Fabregas, antrenorul celor de la Como, a prefațat duelul din Serie A pe care echipa sa îl va disputa pe Giuseppe Meazza contra lui Inter Milano. Fostul mare jucător a vorbit la superlativ despre "nerazzurri", dar și despre Cristi Chivu, după care a dezvăluit că nu are nicio rușine să ofere o anumită declarație.
18:30
Rapid București este liderul la zi al Ligii 1, iar giuleștenii au un parcurs excelent pe plan intern sub comanda lui Costel Gâlcă. Adrian Iencsi a vorbit despre felul cum arată echipa alb-vișinie în acest sezon. Câștigător al unui titlu cu gruparea din Giulești, actualul selecționer al naționalei sub 20 de ani a României a
18:00
“Ordine de echipă în Abu Dhabi?” Răspunsul dat de şeful de la McLaren, înaintea etapei decisive din Formula 1 # Antena Sport
Zak Brown a oferit declaraţii despre lupta la titlu din Formula 1, având în vedere că în ultima etapă, Marele Premiu de la Abu Dhabi, ambii piloţi McLaren au şanse să devină campioni mondiali. Alături de Lando Norris şi de Oscar Piastri, şi Max Verstappen păstrează şanse matematice pentru un al cincilea titlu consecutiv. Şeful
18:00
Aroganța lui Elias Charalambous, înaintea derby-ului cu Dinamo: „Nu pot vorbi de revanșă” # Antena Sport
FCSB va juca sâmbătă pe Arena Națională contra rivalei Dinamo București, în cel mai tare joc al etapei cu numărul 18 din Liga 1. Gruparea roș-albastră are nevoie de victorie pentru a păstra șanse de calificare în play-off. După ce echipa sa a fost învinsă în tur cu scorul de 4-3, Elias Charalambous a fost
Acum 4 ore
17:50
7 conducători din Liga 1 au semnat o petiție ajunsă la Nicușor Dan: “NU rusificării sportului românesc” # Antena Sport
"Legea Novak", care prevede obligativitatea utilizării a 40% sportivi români de către cluburile din România, continuă să creeze rumoare. După ce modificările aduse legii au fost aprobate în Camera Deputaților, Mihai Rotaru, Dan Șucu, Mihai Stoica sau Andrei Nicolescu au semnat o petiție prin care i se cere președintelui Nicușor Dan să nu promulge legea
17:30
Atmosfera de la Real Madrid nu a fost deloc una liniștită în ultimele luni, asta deși echipa avusese rezultate destul de bune. După victoria cu Barcelona, a ieșit la iveală un conflict între Xabi Alonso și Vinicius Junior. Brazilianul a avut o reacție incredibilă după ce tehnicianul spaniol a luat decizia de a-l schimba în
17:10
Daniel Pancu s-a pronunțat în scandalul dintre Louis Munteanu și Neluțu Varga: “Nu ne ajută” # Antena Sport
Daniel Pancu, antrenorul de la CFR Cluj, a venit cu o primă reacție după schimbul de replici de la distanță între Louis Munteanu și Neluțu Varga, petrecut după remiza din Cupa României cu Metaloglobus. La finalul meciului, atacantul și-a făcut praf propria echipă și a vorbit și despre transferul ratat în vară, iar patronul i-a
17:10
Ce transfer le-a cerut Costel Gâlcă şefilor de la Rapid. Postul pe care vrea să-l întărească # Antena Sport
Costel Gâlcă îşi pregăteşte lista de transferuri la Rapid, pentru perioada de mercato de iarnă care se apropie. Antrenorul liderului Ligii 1 vrea să primească întăriri pentru a doua parte a sezonului, astfel că le-a cerut un nou transfer lui Dan Şucu şi Victor Angelescu. Până în acest moment, Costel Gâlcă îşi dorea să i
17:00
Hermannstadt a anunțat joi despărțirea de Marius Măldărășanu, după mai bine de patru ani în care tehnicianul român a condus gruparea sibiană. Acum, oficialii clubului sunt în căutarea unui înlocuitor, iar cel mai sonor nume este cel al lui Adrian Mutu. Unul dintre acționarii lui Hermannstadt a vorbit despre tratativele pe care aceștia le poartă
16:50
Andrei Rațiu a dezvăluit pe cine vrea să întâlnească la Cupa Mondială. Fundașul cere un duel infernal # Antena Sport
Andrei Rațiu a oferit câteva declarații într-un interviu organizat înaintea tragerii la sorți a grupelor Cupei Mondiale. România poate ajunge la turneul final dacă trece de cele două meciuri de baraj, iar fundașul dreapta a numit naționalele cu care ar vrea să dea piept în America de Nord. Rațiu a ales câte o echipă din
16:50
Benfica – Sporting este capul de afiș al rundei a 13-a din Portugalia, dar și meciul care deschide această etapă. Partida este transmisă în direct pe AntenaPLAY, dar și în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Cele două formații ocupă locurile 2 și 3 în clasamentul primei ligi, fiind despărțire în
16:40
“Nu are nicio vină”. Reacţie categorică după ce Ujpest a reclamat-o pe FCSB la FIFA, în urma transferului lui Andre Duarte # Antena Sport
Ujpest a reclamat-o pe FCSB la FIFA după transferul lui Andre Duarte. Oficialii clubului maghiar susţin că mutarea nu s-a oficializat într-un mod legal, deşi jucătorul a semnat cu campioana ca fiind liber de contract. Bogdan Mitrea, cel care a intermediat mutarea alături de impresarul Bernardo Vasconcelos, a reacţionat şi a transmis că FCSB nu
16:40
Zeljko Kopic a lăudat trei titulari de la FCSB înainte de derby: “Toată lumea se aşteaptă ca ei să joace bine” # Antena Sport
Zeljko Kopic a prefaţat derby-ul dintre FCSB şi Dinamo, din etapa a 19-a a Ligii 1. Partida "de foc" de pe Arena Naţională se va disputa sâmbătă, de la ora 20:30, şi va fi în format live text pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport. La conferinţa de presă, Zeljko Kopic a fost întrebat ce jucători
16:30
Daniel Oprița, răspuns furibund la adresa lui Andrei Cian, după discuțiile cu Hermannstadt: „Să mă dea afară” # Antena Sport
După ce Hermannstadt a încheiat socotelile cu Marius Măldărășanu, gruparea sibiană a demarat negocierile cu Daniel Oprița, care își dorește de mai mult timp să plece de la Steaua. Situația clubului care este „condamnat" să rămână în liga a doua l-a nemulțumit pe tehnicianul român, care este gata să facă pasul la o echipă de
16:10
Lando Norris, cel mai rapid și în a doua sesiune de antrenamente de la Abu Dhabi! Programul complet al weekendului decisiv # Antena Sport
Programul complet al Marelui Premiu din Abu Dhabi | Ultima etapă a sezonului de Formula 1 aduce la start trei piloți cu șanse la câștigarea titlului mondial. Lando Norris, Max Verstappen și Oscar Piastri pot deveni campioni ai sezonului 2025 pe circuitul Yas Marina. Max Verstappen a câștigat penultima cursă a sezonului, Marele Premiu din Qatar. După
Acum 6 ore
15:50
Lando Norris l-a evitat în ultima secundă pe Verstappen: “Ce face omul ăsta? Era să ne lovim” # Antena Sport
The post Lando Norris l-a evitat în ultima secundă pe Verstappen: “Ce face omul ăsta? Era să ne lovim” appeared first on Antena Sport.
15:40
Arbitrul Marian Barbu va conduce la centru partida FCSB – Dinamo, care se va disputa sâmbătă, de la ora 20.30, în etapa a 19-a a Superligii. Barbu va fi ajutat la cele două linii de Mircea Mihail Grigoriu şi Adrian Vornicu. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa şi Valentin Porumbel, arbitru de rezervă
15:20
Elias Charalambous (44 de ani) a dat înaintea meciului cu Dinamo o veste şoc pentru fanii FCSB-ului: Bîrligea ratează toate meciurile, până la finalul anului. "Bîrligea este out şi avem informaţii că îl pierdem până la final de an. Miculescu, vedem! După antrenament aflăm dacă joacă sau nu", a spus Elias Charalambous în cadrul conferinţei
15:10
Mihaela Cambei s-a aflat pe lista medaliaţilor olimpici de la Paris 2024 care au primit cadou de la Ion Ţiriac o maşină în valore de 50.000 de euro, un autoturism IONIQ 5. În cazul multiplei campioane la haltere, ea a reuşit să ia permisul de conducere abia cu puţin timp în urmă, aşa că a
14:40
FCSB luptă să revină în prima parte a clasamentului şi să prindă un loc de play-off. Sorin Cârţu, președintele onorific al alb-albaștrilor, a făcut o declaraţie interesantă. El vrea ca FCSB să intre în play-off, iar acest lucru ar ajuta Craiova să câştige titlul. Dinamoviştii nu împărtăşesc opinia oltenilor şi spun că ar fi bine
14:30
Muralul impresionat cu Gică Hagi și Valderama, inaugurat la Arena Națională: “A fost o onoare” # Antena Sport
La Arena Națională a avut loc, vineri, 5 decembrie, inaugurarea unei picturi murale cu Gică Hagi şi Carlos Valderrama, liderul Columbiei la World Cup 1994. Inițiativa a venit din partea Ambasadei Columbiene din București. Gestul vine în amintirea meciurilor pe care România le-a câştigat în compania sud-americanilor la Campionatele Mondiale din 1994 (3-1) și 1998
14:10
Justiţia turcă a ordonat vineri arestarea a 46 de persoane, din care 29 sunt fotbalişti, în cadrul unei ample anchete privind pariurile pe meciurile de fotbal, a anunţat parchetul din Istanbul, potrivit AFP. Douăzeci şi şapte dintre jucători sunt suspectaţi de justiţie că au pariat pe meciurile propriului lor club, a precizat parchetul într-un comunicat.
Acum 8 ore
13:40
Victor Piţurcă, atac devastator: “Zero barat! Nu a realizat nimic cu Steaua!” Cine este conducătorul pus la punct # Antena Sport
Victor Pițurcă a vorbit despre plecarea lui Ionuț Moșteanu din fruntea MApN. El crede că lucrurile păreau să meargă într-o direcţie bună pentru clubul Steaua cu el în postul de ministru al Apărării, iar promovarea părea să fie posibilă. „Poate e prea mult spus că eram încântat de discursul lui Moșteanu. Dar sigur că aveam
13:40
FIFA ia în considerare introducerea unor noi tehnologii de arbitraj şi a unor reguli mai stricte privind cronometrarea la Cupa Mondială din 2026, pe baza testelor efectuate la Cupa Mondială a Cluburilor din acest an din Statele Unite, au declarat oficiali de rang înalt înainte de tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială. Johannes Holzmueller, directorul
13:30
România – Senegal LIVE SCORE (16:30). Miza tricolorelor după ce am ratat sferturile de finală # Antena Sport
România va întâlni Senegal în al doilea meci al grupei principale 1 a Campionatului Mondial de handbal. Partida se va desfăşura vineri, de la ora 16:30, şi va avea o miză importantă pentru noi, chiar dacă am ratat prezenţa în sferturi. Echipa lui Ovidiu Mihăilă a pierdut primul duel din grupa principală 1, finala pentru
13:20
Cum a putut fi surprins Oscar Piastri, după ce a primit “interzis” la prima sesiune de antrenamente de la Abu Dhabi # Antena Sport
Oscar Piastri a trăit de la boxele McLaren prima sesiune de antrenamente de la Abu Dhabi
13:10
Meme Stoica, revoltat despre situaţia ultimului jucător anunţat ca şi transferat la FCSB: “Obraznic” # Antena Sport
Despre Konstantinos Balogiannis (26 de ani), jucător la Botev Plovdiv, s-a anunţat că ar fi în tratative cu FCSB. Mai mult, şi presa din Bulgaria a dat ca sigură mutarea, dar… surpriză! Meme Stoica neagă orice negocieri cu fotbalistul grec. “Cine are interes să-i crească obraznic cota unui oarecare fundaș stânga, rezervă la o echipă […] The post Meme Stoica, revoltat despre situaţia ultimului jucător anunţat ca şi transferat la FCSB: “Obraznic” appeared first on Antena Sport.
12:40
Situaţie explozivă cu transferul lui Andre Duarte la FCSB: “Suspendare!” Cine face anunţul # Antena Sport
Andre Duarte a semnat cu FCSB din postura de jucător liber de contract. Ultimul club, la care activat, Ujpest, a dat în judecată la TAS (Tribunalul de Arbitraj Sportiv) atât jucătorul Andre Duarte, cât și clubul FCSB. Motivul? Oficialii clubului maghiar spun că rezilierea contractului cu Ujpest este ilegală! Întrebat pe acest subiect, Ciprian Paraschiv, […] The post Situaţie explozivă cu transferul lui Andre Duarte la FCSB: “Suspendare!” Cine face anunţul appeared first on Antena Sport.
12:00
Hermannstadt a renunţat la Daniel Opriţa şi s-a înţeles cu noul antrenor, după despărţirea de Marius Măldărăşanu! Din sursele Antena Sport, Mircea Rednic (63 de ani) va fi noul antrenor al sibienilor. “Puriul” nu a semnat încă, dar toate detaliile sunt puse la punct. Antrenorul este pe drum spre Sibiu şi urmează să îşi pună […] The post Mircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
11:50
Ofertă de 2 milioane de euro pentru Alex Musi. Ce a decis Dinamo în privinţa transferului # Antena Sport
Alex Musi a ajuns la Dinamo în vara lui 2025, după ce a fost dat ca monedă de schimb în transferul lui Dennis Politic. Ajuns în Ştefan cel Mare, fotbalistul a explodat! Chiar dacă acum este accidentat, Giovanni Becali a prezentat mai multe oferte clubului, ridicate la 2 milioane de euro. Clubul i-a transmis că […] The post Ofertă de 2 milioane de euro pentru Alex Musi. Ce a decis Dinamo în privinţa transferului appeared first on Antena Sport.
11:50
LeBron James a încheiat o serie incredibilă de 1.297 meciuri cu 10 sau mai multe puncte # Antena Sport
Incredibila serie de 1.297 de meciuri din sezonul regulat al NBA în care LeBron James a reuşit 10 sau mai multe puncte s-a încheiat odată cu victoria echipei Los Angeles Lakers împotriva Toronto Raptors, cu scorul de 123-120. James, în vârstă de 40 de ani, a reuşit opt puncte împotriva echipei Raptors şi a dat […] The post LeBron James a încheiat o serie incredibilă de 1.297 meciuri cu 10 sau mai multe puncte appeared first on Antena Sport.
11:20
FC Universitatea Cluj a anunţat, vineri, prelungirea contractului “decarului” Dan Nistor (37 de ani), unul dintre jucătorii de bază ai “Şepcilor roşii” în stagiunile recente. Contractul fotbalistului era scadent la finalul acestui sezon. Sosit la ”U” în luna februarie 2023, Nistor s-a integrat aproape instant şi a fost o piesă importantă în angrenajul echipei care […] The post Dan Nistor şi-a prelungit contractul cu Universitatea Cluj appeared first on Antena Sport.
11:20
În decembrie, AntenaPLAY îți aduce premiere mult așteptate, filme de neratat și competiții sportive de top, perfecte pentru serile de iarnă. Descoperă cele mai noi producții și trăiește la intensitate maximă finalul acestui an în platforma ta preferată de streaming. Chefi la cuțite | Sezonul 16 continuă în AntenaPLAY. Chef Orlando Zaharia, Chef Ștefan Popescu, […] The post Noutățile lunii decembrie în AntenaPLAY appeared first on Antena Sport.
10:50
Jose Mourinho s-a interesat de Ștefan Baiaram. Giovanni Becali a făcut mesajele publice. În ce stadiu e transferul # Antena Sport
Giovanni Becali pregăteşte transferul lui Ștefan Baiaram. Impresarul spune că inclusiv Jose Mourinho s-a interesat de el, iar o posibilă destinaţie pentru jucătorul Universităţii ar putea fi Benfica. „Am primit mesaje de la echipe foarte importante din țări de top 5. L-am prezentat la multe echipe. (n.r. – Ne citești mesajul de la Mourinho?) Nu […] The post Jose Mourinho s-a interesat de Ștefan Baiaram. Giovanni Becali a făcut mesajele publice. În ce stadiu e transferul appeared first on Antena Sport.
10:30
“Lucescu este foarte manipulator și viclean!” Cine rupe tăcerea despre selecţionerul României # Antena Sport
Mircea Lucescu l-a antrenat pe Oleksiy Byelik patru sezoane la Shakhtar. Într-un interviu recenent, citat de golazo.ro, el a făcut o analiză a selecţionerului României. Spune că dacă nu ar mai fi antrenat, “Il Luce” nu ar mai fi fost printre noi, sugerând că fotbalul îl ţine în viaţă, activ, la 80 de ani. Oleksiy […] The post “Lucescu este foarte manipulator și viclean!” Cine rupe tăcerea despre selecţionerul României appeared first on Antena Sport.
10:10
Afacerea în care investește Radu Drăgușin banii de la Tottenham. Are încasări fabuloase # Antena Sport
Radu Drăgușin a revenit pe teren după o lungă accidentare şi speră să-şi recapete locul de titular la Tottenham. În paralel cu fotbalul, Radu Drăgușin s-a apucat şi de afaceri. Semn că vrea să-şi pregătească din timp un business pentru vremurile în care va pune ghetele în cui. Astfe că, Drăgușin și-a pus banii la […] The post Afacerea în care investește Radu Drăgușin banii de la Tottenham. Are încasări fabuloase appeared first on Antena Sport.
09:20
Dinamo are deficit de 2,5 milioane de euro. Cum vrea Andrei Nicolescu ca afacerea să devină profitabilă: “Va fi pe plus” # Antena Sport
Dinamo a avut datorii uriaşe, dar a reuşit să-şi revină pe plan financiar, dar şi fotbalistic. Acum, clubul mai are un deficit de 2,5 milioane de euro. O sumă care – crede Andrei Nicolescu – se va închide anul vitor, iar Dinamo va trece pe profit. ”Dacă ne referim doar la ceea ce înseamnă operațional, […] The post Dinamo are deficit de 2,5 milioane de euro. Cum vrea Andrei Nicolescu ca afacerea să devină profitabilă: “Va fi pe plus” appeared first on Antena Sport.
09:10
Decizia luată de Administraţia Trump înainte de tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 # Antena Sport
Administraţia Trump a dat instrucţiuni ambasadelor şi consulatelor SUA din întreaga lume să acorde prioritate cererilor de viză ale străinilor care doresc să viziteze Statele Unite pentru a investi în America sau pentru a fi prezenţi la Cupa Mondială din 2026, Jocurile Olimpice din 2028 şi alte evenimente sportive importante, relatează AP. Decizi a fost […] The post Decizia luată de Administraţia Trump înainte de tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
09:00
FCSB luptă să revină în prima parte a clasamentului şi să prindă un loc de play-off. Sorin Cârţu, președintele onorific al alb-albaștrilor, a făcut o declaraţie interesantă. El vrea ca FCSB să intre în play-off, iar acest lucru ar ajuta Craiova să câştige titlul. „E punctul meu de vedere, eu mi-aş dori, tocmai pe ideea […] The post De ce Sorin Cârțu o vrea pe FCSB în play-off: “Eu mi-aş dori” appeared first on Antena Sport.
08:50
Unde s-a ajuns la Steaua! Opriţa, detalii incredibile: “Doctorul nu ne dă vitamine că nu joacă echipa fotbal” # Antena Sport
Daniel Opriţa poate pleca de la Steaua, fiind dorit de Hermannstadt. În acest context, fostul atacant a oferit detalii de la Steaua, explicând că este certat de medicul-şef al Clubului Armatei. Mai precis, jucătorii nu primesc vitamine pentru că “echipa nu joacă fotbal”, iar antrenorul a ajuns să fie certat de doctor pentru felul în […] The post Unde s-a ajuns la Steaua! Opriţa, detalii incredibile: “Doctorul nu ne dă vitamine că nu joacă echipa fotbal” appeared first on Antena Sport.
08:30
Daniel Oprița este dorit pe banca celor de la Hermannstadt. Antrenorul de 44 de ani se poate despărți de CSA Steaua, formație pe care o conduce din vara anului 2019. Daniel Oprița se află pe lista oficialilor de la Hermannstadt, echipă care s-a despărțit de Marius Măldărășanu. Oficialii trupei din Sibiu insistă pentru venirea lui […] The post Ce salaru îi oferă Hermannstadt lui Daniel Oprița. De ce depinde mutarea appeared first on Antena Sport.
08:20
Gigi Becali, scos din minţi: “Asta e anomalie, inteligența nebuniei. Numai în România vezi nebuniile astea” # Antena Sport
Gigi Becali a criticat din nou formatul Cupei României, unul în care echipa sa e nevoită să joace toate meciurile din Grupa B în deplasare. Totuşi, finanţatorul s-ar putea să folosească titularii în ultimul duel din Grupa B, cu Universitatea Craiova. Acest lucru se va întâmpla doar dacă FCSB nu se va afla la acel […] The post Gigi Becali, scos din minţi: “Asta e anomalie, inteligența nebuniei. Numai în România vezi nebuniile astea” appeared first on Antena Sport.
08:10
Abu Dhabi, scena deznodămintelor. Analiza lui Adrian Georgescu înainte de ultima cursă a sezonului # Antena Sport
Duminică va avea loc pe circuitul Yas Marina din Abu Dhabi cursa decisivă a sezonului 2025. Este un circuit unde contează mult poziția ocupată pe grilă și, mai ales, pole-position-ul. De aceea, calificările de sâmbătă vor fi cruciale. Din 2009, de când se organizează cursa de la Yas Marina, cel care a pornit din fruntea […] The post Abu Dhabi, scena deznodămintelor. Analiza lui Adrian Georgescu înainte de ultima cursă a sezonului appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
23:40
Eugen Neagoe, savuros după ce echipa sa a primit 4 de la Craiova: „Nu pot să mă duc să sar eu la cap” # Antena Sport
După o serie de opt partide consecutive fără înfrângere, Petrolul Ploiești a suferit un eșec usturător pe teren propriu în fața Universității Craiova, în etapa a doua a grupelor Cupei României. Eugen Neagoe a introdus în teren mai mulți jucători care nu au beneficiat de minute pe parcursul sezonului, dar antrenorul „găzarilor” a rămas profund […] The post Eugen Neagoe, savuros după ce echipa sa a primit 4 de la Craiova: „Nu pot să mă duc să sar eu la cap” appeared first on Antena Sport.
23:30
Jucătorii Craiovei, verdict după venirea lui Filipe Coelho: „Ne acomodăm destul de repede” # Antena Sport
Universitatea Craiova a făcut un joc fantastic la Ploiești și i-a administrat un 4-0 Petrolului antrenat de Eugen Neagoe, în etapa a doua a grupelor Cupei României. Jucătorii oltenilor au vorbit la finalul meciului despre atmosfera din jurul echipei, dar și despre șansa de a evolua pe trei fronturi în acest sezon. Alexandru Crețu: „Oltenii […] The post Jucătorii Craiovei, verdict după venirea lui Filipe Coelho: „Ne acomodăm destul de repede” appeared first on Antena Sport.
23:30
Filipe Coelho, după ce Universitatea Craiova a dat recital în Cupă: „Câteodată e mai bine să fii jucător” # Antena Sport
Filipe Coelho a oferit prima reacție după ce Universitatea Craiova a dat recital în Cupa României și a învins-o cu 4-0 pe Petrolul, în a doua etapă a grupei. Portughezul și-a lăudat jucătorii pentru prestația avută la Ploiești. Universitatea Craiova e lider în Grupa B, cu șase puncte, urmând ca în ultima etapă să aibă […] The post Filipe Coelho, după ce Universitatea Craiova a dat recital în Cupă: „Câteodată e mai bine să fii jucător” appeared first on Antena Sport.
