Vârful salariilor, subţire: doar 1,5% dintre angajaţi depăşesc venituri de 30.000 de lei brut pe lună. Circa 40% dintre angajaţi au venituri brute între 5.000 şi 10.000 lei. La un venit brut de 30.000 de lei, un angajat ar rămâne „în mână“ cu circa 17.500 de lei pe lună dacă s-ar aplica impozitarea salarială pentru toată suma
Ziarul Financiar, 6 decembrie 2025 12:00
Câştigurile mari rămân în număr mic pe piaţa muncii din România. Deşi aproape 4,6 milioane de salariaţi lucrează în economia privată şi în sectorul bugetar nonadministrativ, mai puţin de 70.000 dintre ei, adică doar 1,5%, au obţinut în octombrie 2024 venituri brute de peste 30.000 de lei, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS) şi calculele ZF. Pentru un astfel de venit, suma rămasă „în mână“ nu trece de 17.500 de lei pe lună dacă impozitarea se aplică integral, precum se aplică salariilor.
Norvegia cumpără submarine şi rachete în faţa „intensificării activităţii forţelor ruse” în regiune # Ziarul Financiar
Norvegia intenţionează să-şi consolideze capacităţile de supraveghere şi descurajare într-o zonă strategică prin achiziţionarea a două noi submarine germane.
Antreprenorul Florin Mitocaru din Suceava, la un pas de afaceri de 10 mil. euro în 2024 cu producătorul de suplimente alimentare Alevia # Ziarul Financiar
Alevia, producătorul de suplimente alimentare cu fabrică în Fălticeni, judeţul Suceava, controlat de antreprenorul Florin Mitocaru, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de aproximativ 48 mil. lei (9,6 mil. euro), în creştere cu 20,7% faţă de anul anterior, când compania a realizat afaceri de 39,7 mil. lei (8 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Profitul net al producătorului de suplimente alimentare şi ceaiuri Dacia Plant a crescut cu 14,7% în 2024, la afaceri de 81,4 mil. lei # Ziarul Financiar
Dacia Plant, unul dintre cei mai mari producători locali de suplimente alimentare, ceaiuri, tincturi, creme terapeutice, dar şi dulceţuri naturale, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 81,4 mil. lei (16,3 mil. euro), în uşoară scădere, de 1,8% faţă de anul anterior, când compania a realizat afaceri de 82,9 mil. lei (16,7 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza informaţiilor existente pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Dana Manns, asociat la CTE Trailers: Vânzările de remorci şi semiremorci pentru firmele de transport şi logistică au crescut cu 25%. Am crescut şi pe serviciile de service # Ziarul Financiar
Compania CTE Trailers, care comercializează remorci, semiremorci, trailere şi care deţine unul din cele mai mari service-uri pentru astfel de vehicule la Ciorogârla (judeţul Ilfov), a înregistrat o cerere mai mare pentru remorci din partea firmelor de transport şi logistică.
Benjamin Turquin, CEO al BRD Asigurări de Viaţă: Cred că 2026 va fi un an al transformărilor pentru businessul românesc, marcat de accelerarea digitalizării şi adaptarea la noile cerinţe ale consumatorilor. Firmele care pun accent pe agilitate, investiţii în tehnologie şi orientarea către client vor avea un avantaj competitiv # Ziarul Financiar
Anul viitor va fi unul al transformărilor pentru businessul românesc, digitalizarea va juca în continuare un rol important, iar interesul pentru sustenabilitate şi adaptare vor fi priorităţi, susţine Benjamin Turquin, CEO al BRD Asigurări de Viaţă.
Startup-ul finlandez de sateliţi Iceye a atras 200 mil. euro la o evaluare de 2,4 mld. euro şi pregăteşte listarea la bursă. Compania vrea să producă un satelit pe săptămână în 2026 # Ziarul Financiar
Iceye, startup finlandez specializat în sateliţi radar, a încheiat o rundă de finanţare Series E de 200 de milioane de euro, la o evaluare de 2,4 miliarde de euro, potrivit unui anunţ al companiei. Runda a fost condusă de fondul american General Catalyst şi include 50 de milioane de euro în tranzacţii secundare.
Oglinda interesului pentru sănătate: România alocă doar 5,7% din PIB pentru sănătate, pe ultimul loc în Europa Media europeană este de 10%. Sunt ţări precum Germania, Franţa, Austria, care dau peste 11% din PIB sănătăţii. Şi Bulgaria a ajuns la un procent de 7,9%, cel mai bine din regiunea Europei Centrale şi de Est # Ziarul Financiar
România a alocat doar 5,7% din produsul intern brut (PIB) realizat în 2023 pentru sănătate, ceea ce plasează ţara pe ultimul loc în Europa, lângă Luxemburg, arată datele publicate de Eurostat.
România pierde accelerat forţă de muncă: Populaţia activă poate scădea cu până la 27% până în 2080, iar diferenţele între regiuni se adâncesc. Pupulaţia activă în anul 2024 şi cea proiectată în 2060 pe regiuni de dezvoltare # Ziarul Financiar
România intră într-o perioadă de contracţie accelerată a resurselor de forţă de muncă. Noile proiecţii demografice şi economice realizate de Institutul Naţional de Statistică, pe baza datelor din ancheta AMIGO, arată că populaţia activă, adică numărul persoanelor angajate sau aflate în căutarea unui loc de muncă, va scădea în toate scenariile analizate.
Cine conduce Aeroporturi Bucureşti, compania care face acum obiectul unei tranzacţii spectaculoase, în care statul român vrea să preia cu totul controlul prin achiziţia participaţiei de 20% vândută de FP. Bogdan Mîndrescu, CEO: În următorii cinci ani, traficul de pe Otopeni ar putea ajunge la 22 milioane de pasageri, plus 30% faţă de nivelul actual # Ziarul Financiar
Ce spune premierul Bolojan despre situaţia din Prahova: Vineri seara va fi reluată furnizarea apei în Prahova, dar nu există garanţia că apa e potabilă. Am solicitat ministrului mediului date suplimentare pentru a vă putea spune miercuri ce trebuie făcut şi cine sunt responsabilii. VIDEO # Ziarul Financiar
Flip.ro, platforma de gadgeturi recondiţionate controlată de eMAG, raportează vânzări de 76 mil. lei în campania de Black Friday, cu 28.000 de clienţi în patru ţări # Ziarul Financiar
Compania a pus la dispoziţie peste 10.000 de produse cu reduceri de până la 1.000 de lei. Plata în rate a crescut cu 43% comparativ cu anul trecut, iar plata cu cardul a avansat cu 5%, conform datelor comunicate.
Statul vrea să cumpere cu totul Aeroporturi Bucureşti. Ciprian Şerban, Ministrul Transporturilor: Decizia de achiziţiona acţiunile Fondului Proprietatea la Aeroporturi este una strategică, având în vedere importanţa companiei în arhitectura de transport a statului român. Tranzacţia, finanţată din surse proprii ale CNAB # Ziarul Financiar
Ministrul Transporturilor Ciprian Şerban: Decizia de achiziţiona acţiunile Fondului Proprietatea la Aeroporturi este una strategică, având în vedere importanţa CNAB în arhitectura de transport a statului român. Compania are o strategie de investiţii în următorii ani. Achiziţia, parte a strategiei # Ziarul Financiar
