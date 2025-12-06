Washingtonul rămâne „cel mai mare aliat” al Europei, afirmă Kaja Kallas, după publicarea noii strategii de securitate a SUA

10:20

Orice țară se bizuie pe anumiți stâlpi de rezistență, iar România se bizuie pe Ministerul Afacerilor Interne, unul dintre stâlpii de rezistență ai acestei țări, a subliniat miercuri viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, la evenimentul de acordare a plachetelor și emblemelor de onoare personalului MAI, cu ocazia Zilei Naționale a României. „Este o […] The post Cătălin Predoiu: MAI asigură un nivel de siguranță publică mult peste media europeană. Este unul dintre stâlpii de rezistență ai acestei țări appeared first on caleaeuropeana.ro.