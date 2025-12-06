JO de Iarnă de la Milano-Cortina: Ștafeta flăcării olimpice și-a început traseul la Roma. 10.001 purtători de torță, 63 de zile și 300 de orașe
Aktual24, 6 decembrie 2025 12:20
Ștafeta flăcării olimpice pentru JO de iarnă 2026 de la Milano-Cortina a început sâmbătă dimineață la Roma, primul purtător fiind campionul olimpic din 2016 la 1500 m liber, înotătorul Gregorio Paltrinieri. Paltrinieri a pornit la ora locală 10:00 de la Stadio dei Marmi, un stadion de inspirație antică, aflat lângă Stadionul Olimpic din capitala Italiei, […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 30 minute
12:20
JO de Iarnă de la Milano-Cortina: Ștafeta flăcării olimpice și-a început traseul la Roma. 10.001 purtători de torță, 63 de zile și 300 de orașe # Aktual24
Ștafeta flăcării olimpice pentru JO de iarnă 2026 de la Milano-Cortina a început sâmbătă dimineață la Roma, primul purtător fiind campionul olimpic din 2016 la 1500 m liber, înotătorul Gregorio Paltrinieri. Paltrinieri a pornit la ora locală 10:00 de la Stadio dei Marmi, un stadion de inspirație antică, aflat lângă Stadionul Olimpic din capitala Italiei, […]
Acum o oră
12:10
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, ar fi cerut imunitate totală pentru el și familia lui, precum și 200 de milioane de dolari în schimbul renunțării la putere # Aktual24
Negocierile dintre administrația Trump și președintele venezuelean Nicolás Maduro, aflate în centrul unui val de dezvăluiri recente, au scos la iveală detalii spectaculoase despre pretențiile liderului de la Caracas într-un potențial acord de demisie. Potrivit The Telegraph, Maduro ar fi cerut nu doar garanții politice și juridice, ci și beneficii personale evaluate la 200 de […]
12:10
Italia se pregătește să deschidă primul sanctuar din Mediterana pentru delfini care au trăit în captivitate # Aktual24
Italia urmează să deschidă primul sanctuar pentru delfinii care au trăit în captivitate, oferind un cămin natural, dar supravegheat, pentru animale, pe măsură ce parcurile marine din Europa se închid. Situat în largul coastei Taranto, în regiunea Puglia din sudul Italiei, Sanctuarul pentru Delfini San Paolo umează să primească primii delfini până la mijlocul anului […]
Acum 2 ore
11:40
Casa Albă a lansat online „galeria rușinii”, cuprinzând cele mai reputate posturi de televiziune și publicații americane și internaționale care nu au scris „cum trebuie” despre președintele Trump # Aktual24
Administrația de la Casa Albă și-a intensificat confruntarea cu presa, lansând un portal online dedicat monitorizării și expunerii a ceea ce administrația numește „prejudecăți media”. Inițiativa vizează instituții precum The Boston Globe, CBS News, The Independent și The Washington Post, primele incluse pe lista „infractorilor media ai săptămânii”. Acțiunea reprezintă un nou episod în conflictul […]
11:30
Maestrul internațional american Hans Niemann a câștigat Campionatul de șah subacvatic, în care l-a învins în finală pe compatriotul său Fabiano Caruana, devenind astfel câștigătorul acestei competiții inedite. Campionatul subacvatic s-a desfășurat la Cape Town, Africa de Sud, ca eveniment premergător Finalelor Freestyle Chess Grand Slam 2025. Noul câștigător al Cupei Mondiale FIDE din Uzbekistan, […]
11:20
Deși sclavii din anticul oraș roman Pompei erau considerați doar „instrumente de vorbire”, unii primeau hrană mai bună decât oamenii obișnuiți, a declarat, vineri, ministerul italian al Culturii, citând dovezi obținute în urma unor săpături recente. Amfore cu fasole fava și un bol mare cu fructe – pere, mere și fructe de sorb – au […]
11:10
Schimburi violente de focuri între Pakistan și Afganistan, la scurt timp după ce președintele SUA s-a lăudat că „voi rezolva rapid situația” # Aktual24
Schimburile de foc raportate în noaptea de 5 spre 6 decembrie 2025 la punctul de frontieră Chaman–Spin Boldak readuc în atenţie fragilitatea relaţiilor dintre Pakistan şi Afghanistan, într-un moment în care se discuta tot mai mult despre mediere internaţională și perspective de pace. Conform relatărilor de presă regionale, citate de Reuters, tirurile au început în […]
11:10
Un sondaj AtlasIntel, realizat în perioada 1–5 decembrie o plasează pe candidata Anca Alexandrescu pe primul loc în preferințele alegătorilor pentru Primăria Capitalei, cu 24%. Daniel Băluță se află pe poziția a doua, cu 23,9%, diferența de 0,1% fiind considerată nesemnificativă statistic. Ciprian Ciucu se situează pe locul al treilea, cu 20,2%, la mai puțin […]
Acum 4 ore
10:40
Iată cine ar merita pensii speciale: Procurorul General al Ucrainei le mulțumește celor 268 de procurori care își apără țara luptând în prima linie contra rușilor # Aktual24
De Ziua Forțelor Armate ale Ucrainei, procurorul general Andriy Kostin a transmis un mesaj emoționant soldaților și, în special, celor 268 de colegi procurori care au schimbat biroul pe tranșee și cravata pe vestă antiglonț. „De fiecare dată când întâlnesc militarii noștri, încep cu o singură frază: «Mulțumesc că sunteți în viață». Noi lucrăm, respirăm, […]
10:30
Dubaiul înregistrează un nou record mondial: hotelul care a ajuns mai înalt decât era prevăzut # Aktual24
Dubaiul a înregistrat un nou record mondial: cel mai înalt hotel din lume, Ciel Tower, s-a deschis oficial, un turn cu o înălțime amețitoare de 377 de metri de sticlă și ambiție deasupra Dubai Marina. Înălțimea sa nu a fost ă planificată — a crescut neașteptat pe măsură ce planurile au fost refăcute, potrivit CNN. […]
10:10
Nou scandal în SUA: Directorul FBI, Kash Patel, acuzat că ar fi ordonat agenților SWAT să o ducă acasă pe o prietenă a iubitei sale, care se îmbătase cui la o petrecere # Aktual24
Directorul FBI, Kash Patel, este acuzat că a transformat agenți de elită SWAT în șoferi personali pentru cercul prietenos al iubitei sale, cântăreața country Alexis Wilkins (27 de ani). Potrivit unui raport exploziv publicat de MS Now (fostul post de televiziune MSNBC), Patel a ordonat de cel puțin două ori, în primăvara și vara lui […]
10:10
Institutul Pantone Color a desemnat PANTONE 11-4201 Cloud Dancer – o nuanță de alb – Culoarea Anului 2026, numind culoarea „un simbol al calmului într-o societate agitată, care redescoperă valoarea reflecției și a gândirii profunde”, potrivit ABC News. Institutul a menționat că simpla selecție a culorilor denotă o „aspirație pentru un viitor fără excese”. În […]
09:40
Fericit că a primit și el un trofeu pentru pace, Donald Trump își înfurie propriii votanți, declarând: „Soccerul (fotbalul european) este adevăratul fotbal, cel american ar trebui redenumit” # Aktual24
Președintele Donald Trump a declanșat un adevărat cutremur cultural vineri seară, în timpul ceremoniei de tragere la sorți pentru Cupa Mondială 2026. Potrivit BBC, el a primit primul „FIFA Presidential Peace Prize” din istorie și, în același discurs, a anunțat că fotbalul european (soccer) este „adevăratul footbal”, iar fotbalul american (cel practicat în Liga NFL) […]
09:40
O erupție vulcanică ar fi putut declanșa o reacție în lanț care a declanșat ciuma bubonică în Europa # Aktual24
O erupție vulcanică din jurul anului 1345 ar fi putut declanșa o reacție în lanț care a declanșat cea mai mortală pandemie din Europa, Moartea Neagră, spun oamenii de știință. Indiciile păstrate în inelele copacilor sugerează că erupția a declanșat un șoc climatic și a dus la o serie de evenimente care au adus boala […]
09:10
Serviciile secrete germane au avertizat încă de la venirea la putere a lui Putin despre intențiile lui agresive, dar foștii cancelarii Gerhard Schröder și Angela Merkel le-au ignorat permanent # Aktual24
Documente din Ministerul de Externe german, rapoarte de informații și mărturii de experți dezvăluie o imagine clară: de-a lungul celor două decenii de putere în Rusia, Berlinul a avut nenumărate motive să nu aibă încredere în Vladimir Putin. Totuși, până la invazia Ucrainei din 2022, politicienii germani au ignorat semnalele de alarmă, accentuând dependența economică […]
09:10
Fenomen rar: palmierii talipot din Rio de Janeiro înfloresc pentru prima și ultima dată în viața lor # Aktual24
Palmierii uriași dintr-un parc din Rio de Janeiro au înflorit pentru prima și singura dată în viața lor, la decenii după ce faimosul arhitect peisagist brazilian Roberto Burle Marx i-a introdus în anii 1960. Spre sfârșitul vieții sale – care poate dura între 40 și 80 de ani – palmierul talipot ridică un panaș central […]
09:00
Spania introduce noi reguli controversate pentru animalele de companie: peruşii ar putea fi interzişi, iar animalele de fermă vor fi permise ca animale de companie # Aktual24
Un proiect de lege privind animalele de companie din Spania a stârnit dezbateri după ce a ieșit la iveală că vacile ar putea fi clasificate legal drept animale de companie domestice, în timp ce perușii, papagalii, reptilele și câteva mamifere mici ar fi excluse. Reforma își propune să modernizeze „lista pozitivă” a speciilor permise legal […]
Acum 6 ore
08:40
Condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro și-a desemnat fiul să candideze la prezidențialele din 2026 # Aktual24
Din spatele gratiilor, unde ispășește o pedeapsă de 27 de ani pentru tentativă de lovitură de stat, fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a transmis un mesaj clar lumii politice: moștenirea sa de extremă-dreapta va continua prin fiul cel mare, senatorul Flávio Bolsonaro. Anunțul, făcut vineri, 5 decembrie, zguduie scena electorală în ajunul prezidențialelor din octombrie […]
08:20
Ultimul sondaj înainte de vot, realizat de AtlasIntel, o dă câștigătoare la București pe Anca Alexandrescu. Aceeași companie îl plasa, în noiembrie 2024, pe Călin Georgescu pe locul 5 # Aktual24
Cu nici 48 de ore înainte de deschiderea urnelor, cel de-al treilea și ultimul sondaj AtlasIntel realizat pentru HotNews.ro (1-5 decembrie 2025, eșantion 2.188 respondenți, marjă de eroare ±2 pp) arată o răsturnare spectaculoasă de situație. Anca Alexandrescu (AUR) conduce pentru prima dată cursa pentru Primăria Generală cu 24,0 %, devansând cu doar 0,1 puncte […]
08:10
Administrația Trump elimină recomandarea vaccinului anti-hepatită B pentru toţi nou-născuţii din SUA. Decizia ar putea duce la mii de cazuri de ciroză și cancer hepatic # Aktual24
Un comitet consultativ remaniat complet de Robert F. Kennedy Jr., noul secretar al Sănătăţii în administraţia Trump, a votat vineri să renunţe la recomandarea universală a vaccinului împotriva hepatitei B la naştere, practică în vigoare din 1991 şi creditată cu reducerea cu 99% a infecţiilor cronice la copii. Decizia, luată cu 8 voturi pentru şi […]
07:10
Într-o lume în care consumul crește de la o zi la alta, problema deșeurilor devine tot mai gravă. Reciclarea reprezintă una dintre cele mai simple și eficiente soluții pentru protejarea mediului înconjurător și pentru construirea unui viitor sustenabil. Deși pare un gest mărunt, reciclarea are un impact major asupra naturii, economiei și sănătății oamenilor. Reciclarea […]
Acum 12 ore
23:50
Germania: Proteste majore ale tinerilor față de planurile guvernului privind serviciul militar # Aktual24
Elevii din Germania au protestat, vineri, împotriva reformei guvernamentale privind serviciul militar. Parlamentul german a aprobat o modificare legală care impune tuturor bărbaților cu vârsta de 18 ani să completeze un chestionar despre aptitudinea și disponibilitatea lor de a servi în armată. Pentru femei, chestionarul va rămâne voluntar. Ca parte a reformei, coaliția de guvernare […]
Acum 24 ore
23:30
Președintele SUA, Donald Trump, a primit, vineri, noul Premiu FIFA pentru Pace, la tragerea la sorți a Cupei Mondiale din 2026. Trump, care și-a exprimat deschis dorința de a primi Premiul Nobel pentru Pace, a fost favoritul noului premiu FIFA. El și președintele FIFA, Gianni Infantino, sunt aliați apropiați, iar Infantino a precizat clar că […]
23:20
După ciclonul Ditwah, bilanțul inundațiilor și alunecărilor de teren din Sri Lanka a ajuns la 607 morți # Aktual24
Bilanțul victimelor inundațiilor și alunecărilor de teren în urma trecerii ciclonului Ditwah, care a măturat săptămâna trecută Sri Lanka, a urcat la 607 morți, a anunțat vineri Agenția de gestionare a catastrofelor (DMC). Peste două milioane de locuitori au rămas fără locuințe în urma acestei catastrofe naturale, cea mai devastatoare din această țară după tsunamiul […]
23:10
Forțele americane ar fi ucis un agent sirian sub acoperire în locul unui oficial al grupării Stat Islamic # Aktual24
Un raid al forțelor americane și al unui grup sirian local, care viza capturarea unui oficial al grupării Stat Islamic, a ucis în schimb un bărbat care lucra sub acoperire, adunând informații despre extremiști, au declarat membri ai familiei și oficiali sirieni pentru Associated Press. Uciderea din octombrie subliniază peisajul politic și de securitate complex, […]
23:00
Poliția din Noua Zeelandă a recuperat un pandantiv Fabergé înghițit de un bărbat. Bijuteria a fost eliminată pe cale naturală după 6 zile # Aktual24
Poliția din Noua Zeelandă a anunțat vineri că a recuperat un pandantiv Fabergé inspirat de James Bond, după șase zile de supraveghere atentă a bărbatului acuzat că a înghițit bijuteria într-un magazin din Auckland. Polițiștii au spus că pandantivul a fost recuperat joi seară, după ce acesta a ieșit din tractul intestinal al suspectului în […]
22:50
Întâlnire Putin-Modi. Cei doi lideri au anunțat extinderea legăturilor comerciale dintre Rusia și India # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a avut, vineri, discuții cu premierul indian Narendra Modi în cadrul unui summit anual și a convenit să diversifice legăturile economice reciproce, în timp ce Statele Unite presează India să își revizuiască parteneriatul vechi de decenii cu Rusia. Cel de-al 23-lea summit Rusia-India are loc într-un moment crucial, în care SUA […]
22:00
Un bihorean în vârstă de 57 de ani a șantajat o fetiță de 9 ani să-i trimită filmări și fotografii în ipostaze intime. Nu a fost la prima abatere # Aktual24
Un bihorean în vârstă de 57 de ani a fost „vizitat” de procurorii DIICOT Pitești însoțiți de polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Bihor și de jandarmi și a fost ridicat pentru pornografie infantilă și șantaj. Individul s-a dat online drept un „băiat de 14 ani” și a păcălit o fetiță de […]
22:00
Șoferul care a zburat cu mașina peste alte mașini din trafic a fost amendat și a rămas fără permis. Polițiștii spun că accidentul s-ar fi petrecut „posibil pe fondul unei afecțiuni medicale” # Aktual24
Șoferul din Oradea care a fost implicat într-un accident șocant, miercuri noaptea, după ce a intrat pe sensul opus într-un giratoriu, a lovit scuarul și a zburat peste alte mașini aflate în trafic, aterizând pe un spațiu verde de lângă o stație de încărcare GPL, ar fi avut o criză de diabet, scrie Bihoreanul. Potrivit […]
21:40
Bolojan, despre indemnizațiile de 27.000 de lei de la Aeroporturi București: „Este o batjocură când îți iei bani nemunciți” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a criticat ferm indemnizațiile de 27.000 de lei acordate membrilor Consiliului de Administrație al companiei Aeroporturi București, calificând situația ca fiind „o batjocură” atunci când sumele nu sunt justificate prin rezultate și performanță. ”Este o batjocură când îţi iei bani nemunciţi sau banii pe care îi iei nu se reflectă în rezultatele […]
21:30
Te-ai intrebat vreodată cum poți crea un spațiu de lucru confortabil și estetic fără să transformi întreaga locuință? Este posibil ca titlul „5 idei de design interior cu scaune birou moderne pentru acasă” să pară o simplă întrebare decorativă, dar problema reală este alta: cum găsești echilibrul între funcțional, elegant și accesibil? Mulți oameni simt că biroul de acasă nu îi inspiră sau că nu se pot concentra. Iar lipsa unei atmosfere plăcute poate afecta productivitatea. De aceea, merită să descoperi cinci idei simple care transformă radical aspectul unei camere, fără investiții uriașe. Începem prin a identifica problema: spațiile monotone, scaune vechi, culori care nu se potrivesc și zone de lucru improvizate. Apoi, clarificăm agitația pe care o provoacă această situație. Un loc de muncă slab organizat creează stres și oboseală. Iar când petreci multe ore într-un scaun incomod, devine dificil să te concentrezi. Soluția este un design echilibrat, construit în jurul unui scaun de birou modern, adaptat casei tale. 1. Birou minimalist cu accente nordice […]
21:10
Recunoscut oficial de Organizația Mondială a Sănătății ca fenomen ocupațional, burnout-ul reprezintă astăzi una dintre cele mai frecvente cauze de scădere a calității vieții profesionale și personale. Dincolo de simpla oboseală, acest sindrom implică epuizare emoțională, depersonalizare și scăderea performanței, afectând profund atât sănătatea psihică, cât și pe cea fizică. În medicina modernă, burnout-ul nu […]
20:50
Pacea lui Trump: Ciocnirile au reizbucnit în Congo, la câteva ore după ce se semnase oprirea lor la Washington # Aktual24
Luptele dintre gruparea rebelă M23 și armata guvernamentală au reizbucnit în estul Republicii Democrate Congo (RDC), la doar o zi după ce președintele american Donald Trump a găzduit la Washington o întâlnire între liderii din RDC și Rwanda (care sprijină M23), în cadrul căreia a fost semnat un acord de pace menit să pună capăt […]
20:40
Protecție împotriva atacurilor hibride ale Rusiei. Războinicii cibernetici civili ai Poloniei # Aktual24
Armata poloneză intenționează să ia lupta pentru securitatea internetului mult mai în serios decât înainte. În urmă cu aproape patru ani, armata a înființat o unitate dedicată acestui scop, așa-numitele „Forțe de Apărare a Spațiului Cibernetic”. Această unitate a crescut considerabil de atunci. Acum, această unitate urmează să fie din nou consolidată semnificativ – prin […]
20:30
Giurgiu: Șef în poliția județeană, prins de DNA când lua mită 10.000 de lei. El a fost reținut # Aktual24
Adrian Ciulei, comisar-şef în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, a fost reţinut, vineri, de procurorii anticorupţie, după ce a fost prins în când primea 10.000 de lei mită. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor de corupţie au dispus […]
20:20
Orban: ”Victoria lui Ciprian Ciucu va consolida poziția lui Bolojan, atât în interiorul PNL, cât și în interiorul coaliției de guvernare” # Aktual24
Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban a anunțat, vineri seară, că este important pentru premierul Bolojan ca Ciprian Ciucu să câștige duminică alegerile din Capitală. ”Sunt convis că Ciprian Ciucu va fi un primar general foarte bun și sunt sigur că doar el poate să îl bată pe candidatul PSD, Daniel Băluță. Există, însă, un motiv […]
20:10
Bill Gates îl critică dur pe Trump: ”Greșeală gigantică”. Miliardarul acuză că reducerile bugetare pentru USAID au crescut numărul deceselor infantile în țările sărace # Aktual24
Bill Gates a criticat desființarea de către administrația Trump a Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), numind-o o „greșeală gigantică” care a contribuit la o creștere a numărului de decese infantile pentru prima dată în ultimele decenii, potrivit unui studiu publicat joi de Fundația Gates. Documentul a relevat că aproximativ 200.000 de copii sub vârsta […]
20:10
Anca Alexandrescu, candidata AUR pentru Primăria București, a apărut însoțită de fostul senator Dian Popescu, care acum câțiva ani a fost condamnat penal la închisoare cu suspendare. Dian Popescu apare alături de aceasta, cu ochelari de soare, într-o poză publicată pe Facebook de Alexandru Zidaru, TikToker cunoscut sub numele de Makaveli. Fostul senator de Gorj […]
19:40
Platforma X a lui Musk, amendată cu 140 de milioane de dolari de UE pentru încălcarea regulilor privind conținutul, TikTok ajunge la o înțelegere. JD Vance acuză UE de cenzură a platformelor americane # Aktual24
Compania de social media a lui Elon Musk a fost amendată vineri cu 120 de milioane de euro (140 de milioane de dolari) de către autoritățile de reglementare în domeniul tehnologiei din UE pentru încălcarea regulilor UE privind conținutul online, prima sancțiune în temeiul unei legislații istorice care probabil va atrage mânia guvernului SUA. Rivalul […]
19:40
Dacă deschizi noua Strategie de Securitate Națională a SUA, poți avea impresia că ai în față un fel de document al vreunei secte milenariste, cu accente fundamentaliste. O sectă care e în mare parte anti-Uniunea Europeană. Documentul afirmă, aproap cu obrăznicie, că Uniunea Europeană promovează o „ștergere civilizațională”. Mai mult, ca și cum Europa ar […]
18:30
Cătălina Violeta Ionescu, primar al comunei Olteni din județul Teleorman este cercetată sub control judiciar de procurorii DNA sub acuzația de abuz în serviciu. În casa primarului, la percheziții, procurorii au descoperit 250.000 de euro. Alături de alesul local este urmărită penal Adriana Dima, inspector în cadrul Compartimentului buget, venituri, cheltuieli și achiziții publice din […]
18:20
Cele 17 mari companii de stat care vor fi ”transformate sau lichidate”, anunțul lui Bolojan. Tarom, Metrorex, CFR Călători sunt pe listă # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, că, în ceea ce priveşte reforma companiilor de stat, Guvernul a stabilit rolurile instituţiilor implicate, menţionând că, în primă etapă, sunt vizate 17 companii, printre care Tarom, Metrorex, CFR Călători, CFR SA, Societatea Electrocentrale Craiova şi Electrocentrale Bucureşti. „Legat de memorandumul privind reforma companiilor de stat. Am făcut o […]
17:40
Suedia taie banii pentru patru state din Africa și îi redirecționează către Ucraina: ”Este cea mai importantă prioritate de politică externă” # Aktual24
Suedia va înceta ajutorul pentru dezvoltare pentru cinci ţări în următorii ani şi va folosi fondurile astfel eliberate pentru a creşte ajutorul pentru Ucraina, a indicat vineri guvernul, transmite Reuters, citată de Agerpres. Suedia va înceta ajutorul pentru Zimbabwe, Tanzania, Mozambic, Liberia şi Bolivia, a anunţat ministrul pentru cooperare internaţională de dezvoltare şi comerţ exterior, […]
17:40
PSD și USR sunt din nou în război pe tema problemei de la Paltinu care a lăsat câteva localități fără apă. Pesediștii s-au mișcat primii și au ieșit la atac. Preventiv, pentru că știau că ESZ, compania care a gestionat (rău) criza are printre manageri pe fosta însoțitoare a lui Sorin Grindeanu în zborurile Nordis, […]
16:20
Candidat securist. CNSAS confirmă cu dovezi că Gigi Nețoiu a fost ”cadru al Securităţii Municipiului Bucureşti, în perioada 1985 – 1989” # Aktual24
CNSAS a anunţat vineri că a primit noi informaţii despre Gheorghe Neţoiu, candidat la alegerile pentru funcţia de primar al Capitalei, din care rezultă că acesta a fost cadru al Securităţii Municipiului Bucureşti, în perioada 1985 – 1989. „În temeiul prevederilor OUG 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, cu modificările şi completările […]
16:20
Tupeu de Constanța. Un individ beat și fără carnet a făcut drifturi în Portul Turistic Tomis # Aktual24
Un bărbat a fost reţinut de poliţişti după ce a fost depistat că făcea derapaje controlate, în Portul Turistic Tomis, cu un autoturism pe care îl conducea fără permis şi sub influenţa alcoolului, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa. Conform sursei citate, urmare a cercetărilor într-un dosar penal deschis pentru infracţiunile de […]
16:10
Miliardarul populist ceh Andrej Babiš își va transfera afacerile într-un trust ca să poată deveni prim-ministru # Aktual24
Miliardarul populist Andrej Babiš a declarat joi că va scăpa de afacerile sale majore transferându-le într-un trust independent pentru a putea deveni din nou prim-ministru. Babiš a spus că este convins că această mișcare îl va ajuta să evite un conflict de interese care ar putea apărea din relațiile sale private și din statutul său […]
15:50
Bolojan nu o demite pe Diana Buzoianu, respinge solicitarea PSD-ului: ”Un ministru care are subordonați cu răspunderi explicite, și care nu este în deplină cunoștință de cauză, nu-și poate asuma răspunderea pentru deciziile altor oameni care au această responsabilitate” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi că alimentarea cu apă în județele Prahova și Dâmbovița ar putea fi reluată începând din această seară, însă treptat, cu avertismentul că apa furnizată inițial nu va fi potabilă. Șeful Guvernului a precizat că autoritățile centrale au mandatat instituțiile competente să aprobe reluarea alimentării, în contextul în care populația […]
15:10
SUA, derogare privind benzinăriile Lukoil din afara Rusiei până la sfârșitul lunii aprilie. În România sunt peste 300 de benzinării Lukoil # Aktual24
Administrația Trump a autorizat joi tranzacții în legătură benzinăriile Lukoil din afara Rusiei, emițând o derogare limitată de la sancțiunile impuse de SUA în octombrie pentru rolul pe care veniturile companiei îl joacă în sprijinirea războiului Moscovei din Ucraina. Pe 4 decembrie, Departamentul Trezoreriei SUA a autorizat operațiunile cu benzinăriile Lukoil situate în afara Rusiei […]
15:00
Hoți la ”citirea contorului” în București. Mai mulți indivizi au furat bani din locuințele vârstnicilor după ce au pretins că sunt angajați la Electrica # Aktual24
Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Sector 6 au efectuat, joi, două percheziții domiciliare și au pus în executare cinci mandate de aducere în Capitală, într-un dosar complex privind furturi din locuințe și din unități comerciale. Cinci persoane au fost reținute pentru 24 de ore, fiind cercetate pentru […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.