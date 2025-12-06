Inter – Como, LIVE SCORE (19:00). Echipa lui Cristi Chivu poate reveni pe primul loc în Serie A

18:40

Cesc Fabregas, antrenorul celor de la Como, a prefațat duelul din Serie A pe care echipa sa îl va disputa pe Giuseppe Meazza contra lui Inter Milano. Fostul mare jucător a vorbit la superlativ despre "nerazzurri", dar și despre Cristi Chivu, după care a dezvăluit că nu are nicio rușine să ofere o anumită declarație.