Cine este Cristian Rizea, cel din cauza căruia Dan Capatos ar fi fost dat afară de la Antena Stars. Fostul politician a fost implicat în mai multe scandaluri

Nimeni nu iubeşte Crăciunul mai mult decât ei! Soţii Susanne şi Thomas Jeromin deţin oficial un record mondial, confirmat de Institutul Recordurilor din Germania (RID), pentru că au reuşit să aşeze 621 de brazi complet împodobiţi sub un singur acoperiş, un număr impresionant care le depăşeşte toate