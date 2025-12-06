VIDEO | CSM Reşiţa - FC Bihor, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Orădenii dublează avantajul
Primasport.ro, 6 decembrie 2025 14:50
VIDEO | CSM Reşiţa - FC Bihor, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Orădenii dublează avantajul
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 15 minute
15:00
VIDEO | CSM Reşiţa - FC Bihor, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele reduc din diferenţă # Primasport.ro
VIDEO | CSM Reşiţa - FC Bihor, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele reduc din diferenţă
Acum 30 minute
14:50
VIDEO | CSM Reşiţa - FC Bihor, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Orădenii dublează avantajul # Primasport.ro
VIDEO | CSM Reşiţa - FC Bihor, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Orădenii dublează avantajul
Acum o oră
14:40
VIDEO | CSM Reşiţa - FC Bihor, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor # Primasport.ro
VIDEO | CSM Reşiţa - FC Bihor, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor
14:30
Antrenorul echipei feminine ”U” Cluj, noul secund al campioanei la masculin UBT Cluj # Primasport.ro
Antrenorul echipei feminine ”U” Cluj, noul secund al campioanei la masculin UBT Cluj
14:20
Jucătorul de golf Rory Mcllroy s-a confruntat cu un obstacol neaşteptat la Crown Australia Open # Primasport.ro
Jucătorul de golf Rory Mcllroy s-a confruntat cu un obstacol neaşteptat la Crown Australia Open
14:20
Suspendarea lui Luis Diaz a fost redusă! Bayern Munchen a avut câştig de cauză
Acum 2 ore
14:10
Surpriză! Un fost rapidist o va prgăti pe Hermannstadt
13:40
FCSB are încă o absenţă de marcă cu Dinamo. Cum va arăta echipa de start
Acum 4 ore
13:10
Steaua, repriză de coşmar la Bacău! Gloria Bistriţa a făcut scorul zilei în Liga 2
12:50
Selecţionerul Argentinei, după aflarea adversarilor de la CM. ”Nu există adversari uşori” # Primasport.ro
Selecţionerul Argentinei, după aflarea adversarilor de la CM. ”Nu există adversari uşori”
12:30
Conducerea Unirii Slobozia a anunţat ce se întâmplă cu tandemul Prepeliţă - Vlădoiu. Ialomiţenii sunt în criză de rezultate # Primasport.ro
Conducerea Unirii Slobozia a anunţat ce se întâmplă cu tandemul Prepeliţă - Vlădoiu. Ialomiţenii sunt în criză de rezultate
12:20
Gigi Becali anunţă multe transferuri în pauza de iarnă. ”Gata, s-a terminat!”
12:10
Kashima Antlers a câştigat al nouălea titlu de campioană a Japoniei
11:40
Michael Jordan a depus mărturie în procesul antimonopol NASCAR şi spune că nu a avut altă opţiune decât să dea în judecată entitatea # Primasport.ro
Michael Jordan a depus mărturie în procesul antimonopol NASCAR şi spune că nu a avut altă opţiune decât să dea în judecată entitatea
11:40
Fanii au ales! Cine este ”tricolorul” anului 2025
Acum 6 ore
10:50
Un club de tradiţie a fost salvat de la colaps de Primărie. S-au virat peste un milion de euro, iar jucătorii au ajuns cu banii la zi # Primasport.ro
Un club de tradiţie a fost salvat de la colaps de Primărie. S-au virat peste un milion de euro, iar jucătorii au ajuns cu banii la zi
10:40
”A început antrenamentele cu echipa”. Andrei Borza, aproape de revenirea pe teren
10:20
Fundaşul Cristian Mosquera ar putea fi indisponibil pentru cel puţin şase săptămâni
09:50
Pronosticul lui Bogdan Stancu pentru FCSB - Dinamo. ”Îmi place cum joacă”
09:30
Hermannstadt, decizie finală cu privire la aducerea lui Mircea Rednic pe banca tehnică # Primasport.ro
Hermannstadt, decizie finală cu privire la aducerea lui Mircea Rednic pe banca tehnică
09:20
Sorana Cîrstea şi-a anunţat retragerea! ”Am decis că 2026 va fi ultimul meu an”
09:20
A 100-a victorie în Cupa Mondială de schi fond pentru norvegianul Johannes Klaebo
09:20
McLaren va recurge la ordine de echipă dacă va fi necesar pentru a obţine titlul în Formula 1 # Primasport.ro
McLaren va recurge la ordine de echipă dacă va fi necesar pentru a obţine titlul în Formula 1
Acum 8 ore
09:10
VIDEO | CSM Reşiţa - FC Bihor, ASTĂZI, de la 14:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel de foc Valea Domanului # Primasport.ro
VIDEO | CSM Reşiţa - FC Bihor, ASTĂZI, de la 14:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel de foc Valea Domanului
09:10
VIDEO | Csikszereda - FC Argeş, ASTĂZI, de la 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda - FC Argeş, ASTĂZI, de la 17:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro
09:10
VIDEO | FCSB - Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! Campioana vrea revanşa # Primasport.ro
VIDEO | FCSB - Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! Campioana vrea revanşa
Acum 24 ore
23:50
Înot: Un loc cinci şi două locuri şase pentru sportivii români la Europenele în bazin scurt / S-au stabilit două recorduri # Primasport.ro
Înot: Un loc cinci şi două locuri şase pentru sportivii români la Europenele în bazin scurt / S-au stabilit două recorduri
23:40
Thomas Tuchel nu s-a abţinut după ce Anglia şi-a aflat adversarele pentru Campionatul Mondial: „Start dificil” # Primasport.ro
Thomas Tuchel nu s-a abţinut după ce Anglia şi-a aflat adversarele pentru Campionatul Mondial: „Start dificil”
23:30
MM Stoica a anunţat câţi suporteri vor fi prezenţi în tribunele „Arenei Naţionale” la derby-ul FCSB- Dinamo: „Sunt cifre bune” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
MM Stoica a anunţat câţi suporteri vor fi prezenţi în tribunele „Arenei Naţionale” la derby-ul FCSB- Dinamo: „Sunt cifre bune” | VIDEO EXCLUSIV
23:20
VIDEO | Laszlo Balint se teme că şi-ar putea pierde jucătorii de bază: „Au fost mulţi jucători care au venit la Oţelul şi şi-au arătat calitatea” # Primasport.ro
VIDEO | Laszlo Balint se teme că şi-ar putea pierde jucătorii de bază: „Au fost mulţi jucători care au venit la Oţelul şi şi-au arătat calitatea”
23:10
Dezastru pentru FCSB! Campioana României, fără 3 jucători de bază în derby-ul cu Dinamo: „Doi ar fi jucat în primul 11” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Dezastru pentru FCSB! Campioana României, fără 3 jucători de bază în derby-ul cu Dinamo: „Doi ar fi jucat în primul 11” | VIDEO EXCLUSIV
23:00
VIDEO | Jean Vlădoiu, cu capul în pământ după umilinţa de la Galaţi: „Unii ne-au dezamăgit. Te apucă mila” # Primasport.ro
VIDEO | Jean Vlădoiu, cu capul în pământ după umilinţa de la Galaţi: „Unii ne-au dezamăgit. Te apucă mila”
23:00
E gata! Şi-a anunţat plecarea de la echipă imediat după Oţelul - Unirea Slobozia: „Mă simt umilit” # Primasport.ro
E gata! Şi-a anunţat plecarea de la echipă imediat după Oţelul - Unirea Slobozia: „Mă simt umilit”
22:50
CM 2026: Mexicul va da startul turneului împotriva Africii de Sud
22:40
VIDEO | Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia, 3-0! Victorie clară a gazdelor
22:30
VIDEO | Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia, 3-0! Victorie clară a oaspeţilor
22:20
Gabi Balint, reacţie de milioane după ce a aflat peste cine ar putea da România la Cupa Mondială: „Mă întreb ce va fi mai greu” # Primasport.ro
Gabi Balint, reacţie de milioane după ce a aflat peste cine ar putea da România la Cupa Mondială: „Mă întreb ce va fi mai greu”
22:20
VIDEO | Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Scor de neprezentare # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Scor de neprezentare
22:10
FRF, reacţie fulger după ce România şi-a aflat posibilii adversari de la Campionatul Mondial: „Ne şi motivează şi ne provoacă enorm” # Primasport.ro
FRF, reacţie fulger după ce România şi-a aflat posibilii adversari de la Campionatul Mondial: „Ne şi motivează şi ne provoacă enorm”
22:10
România, scoasă din calcule de americani! Ce au scris marile publicaţii din SUA după tragerea la sorţi pentru Campionatul Mondial # Primasport.ro
România, scoasă din calcule de americani! Ce au scris marile publicaţii din SUA după tragerea la sorţi pentru Campionatul Mondial
21:40
Lovitură în SuperLiga! Alex Chipciu a luat decizia finală şi a semnat! Echipa care l-a prezentat oficial # Primasport.ro
Lovitură în SuperLiga! Alex Chipciu a luat decizia finală şi a semnat! Echipa care l-a prezentat oficial
21:20
VIDEO | Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Portughezii sunt ON FIRE la Galaţi # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Portughezii sunt ON FIRE la Galaţi
21:20
LIVE TEXT | S-a încheiat tragerea la sorţi a grupelor Campionatului Mondial din 2026! România a aflat pe cine va întâlni dacă va trece de baraj # Primasport.ro
LIVE TEXT | S-a încheiat tragerea la sorţi a grupelor Campionatului Mondial din 2026! România a aflat pe cine va întâlni dacă va trece de baraj
21:10
LIVE TEXT | Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Cupei Mondiale 2026 are loc ACUM! România a aflat pe cine va întâlni dacă va trece de baraj # Primasport.ro
LIVE TEXT | Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Cupei Mondiale 2026 are loc ACUM! România a aflat pe cine va întâlni dacă va trece de baraj
21:00
VIDEO | Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia, ACUM, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Portughezii sunt ON FIRE la Galaţi # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia, ACUM, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Portughezii sunt ON FIRE la Galaţi
20:50
VIDEO | Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia, ACUM, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol pe filiera braziliană-portugheză # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia, ACUM, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol pe filiera braziliană-portugheză
20:40
VIDEO | Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia, ACUM, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia, ACUM, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
20:20
VIDEO | Concordia Chiajna – Chindia Târgovişte, 1-0! Victorie facilă pentru oaspeţi
19:30
„Am câştigat de 9 sau 10 ori împotriva lui Dinamo, deci nu pot vorbi de o revanşă” ! Mesaj clar al lui Elias Charalambous înainte de Derby # Primasport.ro
„Am câştigat de 9 sau 10 ori împotriva lui Dinamo, deci nu pot vorbi de o revanşă” ! Mesaj clar al lui Elias Charalambous înainte de Derby
19:20
LIVE TEXT | Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Cupei Mondiale 2026 are loc ACUM! România află pe cine poate întâlni dacă trece de baraj # Primasport.ro
LIVE TEXT | Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Cupei Mondiale 2026 are loc ACUM! România află pe cine poate întâlni dacă trece de baraj
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.