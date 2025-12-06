Veste mare pentru Bayern Munchen!
Sport.ro, 6 decembrie 2025 15:30
Suspendarea lui Luis Diaz a fost redusă.
• • •
Acum 10 minute
15:40
FCSB și Dinamo se întâlnesc în această seară, de la ora 20:30, într-un nou episod din „Clasicul României”.
Acum 30 minute
15:30
Suspendarea lui Luis Diaz a fost redusă.
Acum o oră
15:10
MM Stoica încinge spiritele înainte de derby: „Dinamo nu are nimic în plus, doar norocul i-a lipsit anul trecut” # Sport.ro
„Eternul Derby” revine pe Arena Națională în această seară, de la ora 20:30, într-un context surprinzător pentru ierarhia ultimilor ani.
15:10
Meciul dintre FCSB și Dinamo poate fi urmărit de la ora 20:30, în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
15:00
CFR Cluj, una dintre echipele cu pretenții din Superliga României, a avut o primă parte slabă de sezon și pare departe de calculele pentru play-off.
14:50
Fotbalistul care a „îngropat” Ungaria e gata de transferul carierei! O forță a Europei pune pe masă 35 de milioane de euro # Sport.ro
Troy Parrott (23 de ani), omul care a învins naționala Ungariei în prelungiri și a trimis Irlanda la barajul pentru Cupa Mondială din 2026, a devenit unul dintre cei mai curtați atacanți ai iernii.
Acum 2 ore
14:30
Peter Bosz, impresionat de înlocuitorul lui Dennis Man la PSV: "A făcut o treabă excelentă" # Sport.ro
Peter Bosz a fost nevoit să improvizeze în echipa de start a celor de la PSV pentru meciul cu FC Volendam, scor 3-0, mai ales după accidentarea suferită de Ivan Perisic în duelul de foc cu Liverpool.
14:20
"Mai bine mătur scările la Steaua!" Confesiunea omului care a lucrat și în Ghencea, și în „Groapă” # Sport.ro
FCSB și Dinamo se întâlnesc în această seară, de la 20:30, într-un nou episod al „Eternului Derby" pe Arena Națională.
Acum 4 ore
13:40
Nu cedează în fața presiunii lui Gigi Becali: "Viitorul meu e încă aici, vreau să rămân!" # Sport.ro
Pus pe lista neagră de Gigi Becali, fotbalistul campioanei nici nu vrea să audă despre plecare.
13:10
Fostul campion, reacție arogantă și ironică! A dat verdictul după ce România și-a aflat posibilele adversare de la CM # Sport.ro
România nu este văzută cu foarte multe șanse la Cupa Mondială 2026, dacă va obține calificarea.
13:10
A venit nota de plată! Suspendarea primită de fotbalistul care a scuipat spre fanii rivali # Sport.ro
Fostul mijlocaș al lui United și-a aflat pedeapsa.
13:00
Mesaj din China înainte de FCSB - Dinamo: fostul dinamovist e convins că „haita” poate lua titlul # Sport.ro
Astrit Selmani, atacantul care a fost unul dintre oamenii de bază de la dinamo în sezonul trecut, a rămas cu sufletul alături de „câini” chiar și după transferul în Asia.
12:30
Manchester City - Sunderland, ora 17:00, LIVE pe VOYO. Guardiola dă piept cu surpriza sezonului # Sport.ro
Meciul dintre Manchester City și Sunderland poate fi urmărit, de la ora 17:00, LIVE pe VOYO.
12:20
Giani Kiriță îi mobilizează pe dinamoviști înainte de meciul cu FCSB: ”Chiar ar trebui bătuți” # Sport.ro
Meciul dintre FCSB și Dinamo poate fi urmărit de la ora 20:30, în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
12:20
Lautaro Martinez, misiune specială cu Como: golul care îl face unic în ultimii 7 ani în Europa # Sport.ro
Lautaro Martinez (28 de ani) e gata să mai bifeze o bornă impresionantă în Serie A.
12:00
Andrei Raţiu, votat de fani tricolorul lunii noiembrie şi al anului 2025. Ce spune fundaşul # Sport.ro
Fanii tricolori au votat!
11:50
FCSB primește vizita rivalei Dinamo în această seară, de la 20:30, într-un moment complicat pentru campioana României.
11:50
Leeds United - Liverpool, ora 19:30, LIVE pe VOYO. ”Cormoranii” vânează un nou rezultat pozitiv # Sport.ro
Meciul dintre Leeds United și Liverpool poate fi urmărit LIVE, de la ora 19:30, pe VOYO.
Acum 6 ore
11:40
Meciul dintre FCSB și Dinamo poate fi urmărit de la ora 20:30, în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
11:00
Tatăl lui Dennis Alibec a pus mâna pe telefon și a sunat la FRF: supărat că fiul său nu prinde minute la națională # Sport.ro
Situația lui Dennis Politic la FCSB devine tot mai apăsătoare, după ce fotbalistul de 25 de ani a rămas pe banca de rezerve în eșecul suferit de roș-albaștri în Cupă, 0-3 cu UTA Arad.
10:50
Andrei Nicolescu a spus totul înainte de FCSB - Dinamo: ”Dacă facem asta, n-o să se vadă absențele” # Sport.ro
Meciul dintre FCSB și Dinamo poate fi urmărit de la ora 20:30, în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
10:30
Aston Villa - Arsenal, ora 14:30, LIVE pe VOYO. ”Tunarii” își continuă cursa pentru titlu # Sport.ro
Aston Villa - Arsenal va avea loc de la ora 14:30, LIVE pe VOYO.
10:30
Chivu vs Fabregas pe San Siro! Inter vrea să oprească revelația Como, neînvinsă de 12 meciuri în Serie A # Sport.ro
Doar trei puncte și trei locuri în clasament despart gigantul Inter Milano de revelația sezonului, Como, înaintea duelului direct programat sâmbătă pe "Giuseppe Meazza".
10:00
Presiunea apasă greu pe umerii lui Cosmin Olăroiu înainte de duelul cu Egipt din Cupa Arabă: "Suferim!" # Sport.ro
Cosmin Olăroiu are o misiune infernală sâmbătă, în etapa a doua a grupelor Cupei Arabe 2025. După ce a pierdut nemeritat, spune el, în fața Iordaniei (1-2), antrenorul român dă piept cu naționala Egiptului.
Acum 8 ore
09:40
FCSB - Dinamo, de la 20:30. Echipe probabile + absenții + care pariu e cel mai des întâlnit. Analiza lui Dan Chilom # Sport.ro
Analiza lui Dan Chilom. Cote pariuri pentru FCSB - Dinamo, LIVE BLOG pe Sport.ro.
09:40
Sorana Cîrstea și-a surprins fanii pe rețelele de socializare cu ultimul său anunțul.
09:30
Meciul dintre FCSB și Dinamo poate fi urmărit de la ora 20:30, în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
09:30
"Ar fi un dezastru absolut!" Americanii nu concep să rateze primul loc în grupa în care poate ajunge România # Sport.ro
Foștii internaționali americani Alexi Lalas și Taylor Twellman au analizat vineri șansele echipei SUA la Cupa Mondială din 2026.
09:20
FK Csikszereda - FC Argeș, LIVE TEXT, ora 17:30. Maeștrii contraatacului caută breșa în cea mai „bombardată” apărare # Sport.ro
Azi, de la ora 17:00, se anunță scântei la Miercurea Ciuc. Gazdele primesc vizita celor de la FC Argeș într-o partidă care pune față în față două echipe reactive.
09:20
FCSB - Dinamo, ora 20:30, LIVE TEXT. Să fie derby! Toate detaliile înainte de meciul ”de foc” de pe Arena Națională # Sport.ro
Meciul dintre FCSB și Dinamo poate fi urmărit de la ora 20:30, în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
09:00
Vineri seară a avut loc tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale din SUA, Canada și Mexic din 2026. Turneul final la care poate ajunge și echipa națională a României se va desfășura în perioada 11 iunie 2026 – 19 iulie 2026.
09:00
Absențe grele pentru FCSB în derby-ul cu Dinamo! MM Stoica a anunțat cei trei titulari care ratează meciul de diseară # Sport.ro
FCSB primește o lovitură importantă în compartimentul ofensiv chiar înaintea marelui derby cu Dinamo, programat în această seară pe Arena Națională.
09:00
Mauricio Pochettino, reacție sinceră după ce a văzut că poate întâlni și România la Cupa Mondială: ”Cu tot respectul, dar...” # Sport.ro
Vineri (5 decembrie) a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor Cupei Mondiale din SUA, Canada și Mexic, din 2026. România știe peste cine poate da dacă se califică.
08:50
Hermannstadt este în căutarea unui nou antrenor, după ce Marius Măldărășanu (50 de ani) și-a reziliat contractul cu echipa.
08:50
Ungaria, calificare cu emoții în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin # Sport.ro
Norvegia, marea favorită, Danemarca, Brazilia şi Ungaria s-au calificat, vineri, în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Olanda şi Germania.
08:30
Vineri seară a avut loc tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale din SUA, Canada și Mexic din 2026. Turneul final la care poate ajunge și echipa națională a României se va desfășura în perioada 11 iunie 2026 – 19 iulie 2026.
08:30
"Sunt entuziasmat!" Reacția selecționerului Australiei după ce a picat în grupă cu SUA și posibila adversară România # Sport.ro
Australienii răsuflă ușurați după tragerea la sorți de la Washington, considerând că au avut un noroc fantastic să evite granzii Europei sau forțele din America de Sud în faza grupelor.
Acum 24 ore
00:00
Ea este favorită certă să câștige Cupa Mondială: ”E înarmată cu unul dintre cei mai buni jucători ai planetei!” # Sport.ro
Vineri seară a avut loc tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale din SUA, Canada și Mexic din 2026.
5 decembrie 2025
23:50
Vineri au avut loc tragerile la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026.
23:50
Mesajul lui Laszlo Balint după Oțelul Galați - Unirea Slobozia 3-0: „Au fost și momente pe care aș fi vrut să le evităm” # Sport.ro
Reacția lui Laszlo Balint după Oțelul Galați - Unirea Slobozia 3-0.
23:50
Face ca Gigi Becali: "3 puncteee!" A luat peste picior România și o vede victimă sigură la Cupa Mondială # Sport.ro
România și-a aflat posibilele adversare de la Cupa Mondială din 2026, după tragerea la sorți de la Washington, dar mai întâi trebuie să treacă de play-off, în primă fază de Turcia.
23:30
Relația dintre Shakira și Gerard Pique s-a îmbunătățit considerabil.
23:10
Dacă va ajunge la Cupa Mondială din 2026, România va face parte din grupa D, alături de SUA, Australia și Paraguay.
23:10
FCSB a încasat încă o lovitură înaintea meciului cu Dinamo + câți spectatori vor fi la derby # Sport.ro
FCSB va primi vizita lui Dinamo, sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în runda a 19-a din Superliga.
23:00
Marius Lăcătuș a descris într-un singur cuvânt grupa din care România poate face parte la CM 2026: ”Putem spune la fel și acum” # Sport.ro
România ar putea beneficia de o grupă accesibilă la Campionatul Mondial din 2026 dacă trece de barajul pus la dispoziție prin ruta Nations League.
23:00
Jean Vlădoiu și Florin Purece, discursuri „apocaliptice” după Oțelul - Unirea Slobozia 3-0: „Mă simt umilit / Mi-e rușine să ies în oraș” # Sport.ro
Jean Vlădoiu (57 de ani) și Florin Purece (34) s-au arătat extrem de dezamăgiți după partida Oțelul Galați - Unirea Slobozia 3-0. Ialomițenii au ajuns la a 8-a înfrângere consecutivă în Superliga României. Jean Vlădoiu și Florin Purece, la pământ după Oțelul - Unirea Slobozia 3-0Mijlocașul ofensiv Florin Purece a afirmat că se simte umilit la Unirea Slobozia, motiv pentru care ia în calcul să părăsească echipa înainte să îi expire contractul. „Fac un apel la cei care conduc clubul să ia măsuri. Am explicații, dar nu pot să le zic la televizor. Mă simt umilit la această echipă. Mai am contract până în vară, o să văd ce o să fac”, a declarat Purece, la flash-interviuri. Vlădoiu: „Mi-e rușine să ies în oraș”La rândul său, Vlădoiu a afirmat că îi este rușine de suporteri să iasă în oraș. Tehnicianul în acte al Unirii Slobozia, secund de facto pentru Andrei Prepeliță, a anunțat schimbări majore la echipă în pauza de iarnă. „Prea multe nu sunt de spus. Vreau să felicit echipa Oțelului Galați și pe acești suporteri minuntati care au venit să susțină echipa. Probabil te apucă mila când vezi așa neîncredere. Le-am spus că mai avem două meciuri. Unul cu FCSB, pe care l-am câștigat în tur și trebuie să dăm dovadă de caracter. Apoi meciul cu Metaloglobus, pe care îl putem câștiga. Vom trage linie și vom vedea cine mai dorește să rămână la echipă. Nu sunt de acord, le-am demonstrat în acest sezon că se poate. Când am ajuns pe loc de play-off cu 18 puncte ne-am văzut cu sacii în căruță. Nu am demonstrat nimic. Eu cred că jucătorii cu caracter trebuie să se concentreze pe aceste două meciuri. Iar după pauza de iarnă Unirea Slobozia va fi o echipă bună a campionatului. Vlădoiu: „Nu mai avem încredere că mai putem marca”Mi-e rușine să ies în oraș. Am dezamăgit suporterii. Am arătat că avem potențial și am dezamăgit. Cu toții nu ne-am imaginat că vom ajunge într-o astfel de situație. Este un moment apăsător pentru jucători și noi antrenorii. Cea mai mare rușine îmi este de suporterii din Slobozia. Nu mai avem încredere că mai putem marca. Eu cred că aceasta este cea mai mare problemă a noastră, blocajul mental. Avem greșeli de marcaj pe fază defensivă”, a transmis și Jean Vlădoiu.
22:50
Ioan Andone, convins că România poate ieși din grupe la Mondial: ”Avem șanse, numai să ajungem acolo!” # Sport.ro
Vineri seară, România și-a aflat potențialii adversari la Cupa Mondială din 2026.
22:30
România și-a aflat vineri seară posibilele adversare din grupele Cupei Mondiale din SUA, Canada și Mexic din 2026.
22:30
Cupa Mondială din 2026 va începe în data de 11 iunie, cu meciul dintre Mexic, una dintre gazdele turneului, şi Africa de Sud, pe stadionul Azteca, locul emblematic al finalelor din 1970 şi 1986. Această partidă va fi urmată de meciul dintre Coreea de Sud şi câştigătoarea play-off-ului european D (Danemarca/Macedonia de Nord/Cehia/Irlanda).
22:30
Răzvan Burleanu, entuziasmat după ce a aflat potențialele adversare ale României la CM 2026: „Ne provoacă enorm” # Sport.ro
Reacția președintelui FRF după tragerea la sorți pentru grupele CM 2026.
