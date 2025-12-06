Când se spovedește de Crăciun. Cum te pregătești și ce reguli e bine să respecți
Click.ro, 6 decembrie 2025 19:20
Prin spovedanie are loc iertarea păcatelor prin harul lui Dumnezeu. Înainte, credincioșii trebuie să se pregătească atent, iar preotul Nicolae Dima oferă recomandări esențiale pentru o mărturisire care să ducă la dobândirea liniștii sufletești.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 30 minute
19:30
Gabriela Cristea, pusă sub lupă de internauți. Vedeta este acuzată că și-a modificat excesiv pozele: „Mai avea puțin și se transforma în Megan Fox” # Click.ro
O simplă postare făcută pe Instagram a fost suficientă pentru a stârni un val uriaș de reacții. Gabriela Cristea tocmai își anunțase revenirea pe micul ecran, însă ceea ce au observat telespectatorii după vizionarea emisiunii lui Cătălin Măruță de la Pro TV a schimbat complet atmosfera.
19:20
Prin spovedanie are loc iertarea păcatelor prin harul lui Dumnezeu. Înainte, credincioșii trebuie să se pregătească atent, iar preotul Nicolae Dima oferă recomandări esențiale pentru o mărturisire care să ducă la dobândirea liniștii sufletești.
Acum 2 ore
18:50
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste # Click.ro
În vara anului 1994, orașul Ploiești a fost cutremurat de una dintre cele mai șocante crime pasionale din România. Medicul pediatru Roxana Călin a ucis-o cu sânge rece pe soția amantului său și a încercat să ascundă fapta într-un mod macabru.Medicul Roxana Călin, în vârstă de 35 de ani la momentul
Acum 4 ore
17:30
Elena Băsescu, apariție rară la aniversarea celor 50 de ani de căsnicie ai părinților. Fata cea mică a fostului președinte este de nerecunoscut # Click.ro
Elena Băsescu, în vârstă de 45 de ani, a bifat o apariție rară în public. Fosta deputată a fost surprinsă astăzi, 6 decembrie, în câteva fotografii care arată cât de mult s-a schimbat.
17:10
Horoscop duminică, 7 decembrie. O oportunitate interesantă apare pentru Tauri, vești bune pentru Lei # Click.ro
Horoscop duminică, 7 decembrie. Astăzi, astrele aduc clarificări, dar și provocări pentru toate zodiile.
17:10
Cum votezi cu cartea de identitate electronică. Ce trebuie să știi despre noile reguli în secțiile de votare # Click.ro
Românii care dețin buletine electronice nu mai au nevoie de un act care să le ateste domiciliul la vot. Iată ce trebuie să știe alegătorii despre noile reguli și funcționarea sistemului.
16:30
Când te poți pensiona dacă te-ai născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Calcule pentru limită de vârstă, după noua lege # Click.ro
Vrei să știi exact când poți ieși la pensie dacă te-ai născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980? Anii orientativi pentru pensionarea la limită de vârstă pot surprinde, iar detaliile diferă ușor în funcție de generație și de momentul nașterii.
16:10
Misterele apartamentului în care a murit Ioan Luchian Mihalea. Chiriașii au fugit îngroziți: „Strigăte în fiecare miez de noapte” # Click.ro
De curând, s-au împlinit 32 de ani de la trecerea în neființă a lui Ioan Luchian Mihalea. Crima odioasă a avut loc într-un apartament, care, de-a lungul anilor, a devenit subiectul multor mistere. Chiriașii au fugit îngroziți de acolo!
Acum 6 ore
15:40
Cum să plătești mai puțin pe încălzire. Câte ore pe zi trebuie să ții casa caldă și ce rol are orientarea # Click.ro
Pe măsură ce vremea se răcește, tot mai mulți proprietari caută soluții pentru a-și încălzi locuința eficient, fără ca facturile să crească. Răspunsul nu este întotdeauna simplu, pentru că timpul ideal de funcționare a încălzirii depinde de mai mulți factori ce țin atât de casă, cât și de nevoile fa
15:10
Panică la o școală din Sectorul 5 cu doar o zi înainte de vot! Miros puternic de gaze la secția unde votează Nicușor Dan # Click.ro
Sâmbătă dimineață, o școală din Sectorul 5 a devenit centrul unei intervenții de urgență după ce un miros puternic de gaze a fost semnalat în clădire. Școala Gimnazială Nr. 130, folosită și ca secție de vot, a atras atenția locuitorilor și autorităților cu puțin timp înainte de alegerile pentru Prim
14:50
Cine este Cristian Rizea, cel din cauza căruia Dan Capatos ar fi fost dat afară de la Antena Stars. Fostul politician a fost implicat în mai multe scandaluri # Click.ro
Vestea că Dan Capatos ar fi fost dat afară din Antenă a venit ca un trăsnet pentru fanii săi. În mijlocul scandalului se află Cătălin Rizea, bărbatul care susține că jurnalistul le-ar fi „furnizat femei” unor oameni de afaceri.
Acum 8 ore
13:40
O chelneriță a răbufnit după ce a primit un bacșiș prea mic: „Zgârciți”. Suma care a nemulțumit-o # Click.ro
O chelneriță din New York a stârnit un val de reacții în mediul online, după ce s-a plâns de bacșișul pe care l-a primit din partea clienții restaurantului unde își desfășoară activitatea. Ce sumă i-a provocat nemulțumiri?
13:30
Deși fiu de țăran, Ceaușescu ura satele. Cum ar fi arătat România fără Revoluția din 1989 # Click.ro
Nicolae Ceaușescu, deși crescut la țară, a privit mereu satul românesc ca pe un dușman ideologic al comunismului. Planurile sale de industrializare forțată și sistematizare a localităților vizau eliminarea treptată a mii de sate tradiționale, mutarea locuitorilor în blocuri și crearea unui tip de or
12:50
Românul care a ucis o fetiță și pe tatăl ei după ce a intrat intenționat pe contrasens a fost arestat în Marea Britanie # Click.ro
Bărbatul de 38 de ani care în primăvara anului 2021, sub influenţa alcoolului, a intrat intenţionat cu autoturismulsău pe contrasens, omorând o fetiță de 1 an şi 4 luni şi pe tatăl ei, a fost localizat şi arestat în Marea Britanie.
12:40
Fata cea mică a Amaliei Năstase, copie fidelă. Emma a refăcut poza celebră a mamei din tinerețe # Click.ro
O rochie emblematică din garderoba Amaliei Năstase a redevenit vedetă, de această dată pe trupul fiicei sale mai mici, Emma. Mândria unei mame este cu atât mai mare când își vede fiica purtând o ținută care i-a marcat tinerețea, iar pentru Amalia, care a străbătut covoarele roșii și a participat la
12:20
Saveta Bogdan a dat cărțile pe față! Și-a înșelat sau nu Gheorghe Turda soția: „El a fost un om...” # Click.ro
Interpreta de muzică populară Saveta Bogdan a spus cu sinceritate ce impresie are despre maestrul Gheorghe Turda. Cântăreața a dezvăluit dacă artistul și-a înșelat sau nu fosta soție
12:10
Băsescu, la nunta de aur. „50 de ani împreună”. 10.000 de români au reacționat în 30 de minute # Click.ro
Traian și Maria Băsescu au sărbătorit 50 de ani de căsătorie, marcând nunta de aur printr-o ceremonie religioasă alături de familie. Fostul președinte și soția sa,
12:00
Anda Adam și Joseph, negocieri intense pentru participarea la un nou reality-show. Ce provocare îi așteaptă după „Asia Express” # Click.ro
După experiența intensă trăită în „Asia Express”, Anda Adam și Joseph Adam au început să privească către noi provocări și proiecte. Deși drumul lor a fost presărat cu foame și teste care i-au scos din zona de confort, cei doi sunt pregătiți să exploreze noi oportunități în 2026.
Acum 12 ore
11:40
Maia Morgenstern, nopți albe și dureri de cap: „M-au năpădit toate frustrările”. Problema care o macină de actriță # Click.ro
Maia Morgenstern a făcut nopți albe în ultima perioadă. Și nu pentru că nepoțelul ei o ține trează, ci din pricina unei situații pe care o consideră nedreaptă. Iată ce i s-a întâmplat!
11:40
Din secretele atelierelor de modă. Roxana Ostroveanu ne dezvăluie că marile case de creație se întorc la vechea croitorie. Haine croite direct pe model # Click.ro
În modă, unul dintre cele mai importante aspecte este ochiul celui care îți construiește rochia pe corp: felul în care îți citește silueta, îți vede atuurile, micile imperfecțiuni și știe ce să pună în evidență sau să mascheze.
11:30
Un cutremur slab cu magnitudinea 3,5 a fost înregistrat sâmbătă, la ora 9:25, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
11:30
Brad „în trend” pentru Oana Roman. Cum a ales să împodobească pomul de Crăciun anul acesta: „Sper să vă placă” # Click.ro
Crăciunul bate la ușă, iar pregătirile sunt în plină desfășurare. În timp ce vedetele își împodobesc casele și împărtășesc momentele festive pe rețelele sociale, Oana Roman le arată fanilor cum arată bradul ei de sărbători
11:00
Descoperiri incredibile în Jerah, „Pompeii-ul” Orientului Mijlociu, distrus acum o mie de ani de un mare cutremur # Click.ro
Când exploratorul german Ulrich Jasper Seetzen a descoperit ruinele din apropierea Ammanului în 1806, puțini și-ar fi imaginat magnitudinea descoperirii. Jerash, unul dintre cele mai mari și mai bine conservate orașe antice din lume
11:00
Andreea Marin și-a amintit de gustul copilăriei. Preparatele pe care le pune pe masă de Crăciun: „Mi-e poftă de…” Ce dorințe are de Sărbători? # Click.ro
Andreea Marin, în vârstă de 50 de ani, a rememorat momentele speciale din copilărie. Fosta „Zână a Surprizelor” și-a amintit cu nostalgie de preparatele culinare pregătite odinioară de mama ei.
11:00
Luni seară, chiar de Ziua României, Fuego a susținut un show în Piața Constituției, la Târgul de Crăciun. Oamenii veniți din toate colțurile țării i-au cerut să cânte hiturile „Casa părintească nu se vinde” și „Împodobește, mamă, bradul”. La final, artistul a stat 45 de minute pentru fotografii cu f
10:30
O nouă țară din UE plătește locuitorii dornici să se mute. Primești 84.000 de euro, dar există câteva reguli # Click.ro
Există locuri unde timpul pare să fi stat pe loc, unde casele vechi își așteaptă locuitorii pierduți, iar natura își reia controlul asupra fiecărui colț. Viața aici este diferită de tot ce cunoaștem: liniștea este profundă, iar comunitatea, deși mică, este strâns legată. Pentru cei obișnuiți cu agit
10:20
Adrian Sârbu, acuzații dure la adresa postului pe care l-a fondat: „Pro TV este ostaticul unor impostori” # Click.ro
Adrian Sârbu, omul care a pus bazele Pro TV, a făcut mai multe acuzații la adresa canalului pe care l-a fondat. Afaceristul și-a exprimat nemulțumirea cu prilejul aniversării a 30 de ani de la înființarea postului.
09:50
Misterele de sub Notre-Dame. Ce a ascuns catedrala timp de 900 de ani? „Este cu adevărat impresionant” # Click.ro
Reconstrucția catedralei Notre-Dame din Paris, începută în februarie 2022, a scos la iveală vestigii impresionante care au stat ascunse sub podeaua edificiului timp de aproape un mileniu. Descoperirile arheologice au oferit o privire rară asupra modului în care catedrala era vizitată în Evul Mediu ș
09:40
Un nou tren va traversa Europa, legând mai multe țări și orașe celebre, pe o distanță de aproximativ 1400 km. Ruta va fi inaugurată în 2026 # Click.ro
Vești bune pentru iubitorii de călătorii cu trenul! O nouă rută europeană de aproximativ 1.400 de kilometri va fi inaugurată în 2026. Traseul este spectaculos și face legătură între patru țări îndrăgite de turiști.
09:20
S-a încheiat campania electorală pentru alegerile locale parțiale de duminică, 7 decembrie # Click.ro
Campania electorală pentru alegerile locale parţiale de duminică, începută în 22 noiembrie, se încheie sâmbătă, la ora 7.00. Autoritatea Electorală Permanentă face apel la competitorii electorali să respecte cu stricteţe prevederile legale
09:10
Cum arată astăzi Adriela Morar de la „Dansez pentru tine”. Fosta parteneră a lui Smiley este mămică de băiat: „Am tot ce îmi doresc” # Click.ro
Au trecut aproape douăzeci de ani de când Smiley și Adriela Morar au făcut echipă în emisiunea „Dansez pentru tine”. Frumoasa brunetă și-a menținut de atunci stilul de viață activ și inspiră multe femei!
08:50
Moartea celor 9 studenți pe Muntele „Nu merge acolo”, una din marile enigme ale secolului XX # Click.ro
Moartea a nouă tineri studenți sovietici, găsiți pe versanții unui munte numit sinistru în limba băștinașilor „Nu merge acolo”, a fost timp de șase decenii una dintre cele mai persistente obsesii pentru criminaliști și experți
08:10
2 zodii vor trece prin transformări majore până la final de an. Decembrie 2025 e luna evoluțiilor spectaculoase # Click.ro
Finalul anului 2025 aduce o energie astrală intensă, iar pentru două zodii în mod special, ultimele săptămâni ale anului vor marca un punct de cotitură. În timp ce majoritatea nativilor se pregătesc pentru atmosfera festivă, Taurii și Săgetătorii vor simți cu adevărat vibrația schimbării. Universul
07:10
Sezonul rece aduce cu sine nu doar sărbători, ci și plante care ne pot proteja sănătatea. Bradul (Pinus sylvestris, Pinus nigra, Pinus mugo) este unul dintre cele mai apreciate conifere în fitoterapie, fiind utilizat de secole pentru proprietățile sale medicinale.
Acum 24 ore
06:10
Laptele este adesea asociat cu oase puternice și sănătoase, dar ce se întâmplă, de fapt, când îl integrăm regulat în alimentație? Bogat în calciu, vitamina D și proteine, laptele poate juca un rol esențial în menținerea structurii osoase pe termen lung.
03:10
Două ingrediente-minune care nu trebuie să-ți lipsească din casă. Înlocuiec cremele de lux, curăță perfect suprafețele, înlătură rugina și grăsimea # Click.ro
Mulți dintre noi investim sume considerabile în produse scumpe pentru curățenie sau îngrijire personală, fără să realizăm că unele soluții simple, naturale și accesibile pot oferi rezultate la fel de spectaculoase.
02:10
Zodia care astăzi, 6 decembrie, trece peste hopul vieții lor. Acest nativ are protecția Sfântului Nicolae # Click.ro
Astăzi, 6 decembrie, ziua în care Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Nicolae, un eveniment astral important se petrece pentru nativii din zodia Pești.
01:10
Durerile în gât apar frecvent în timpul răcelilor, virozelor sau din cauza aerului uscat, iritând mucoasa și provocând disconfort.
00:10
Langoși de post cu mujdei de usturoi: o rețetă delicioasă pe care trebuie să o încerci. Gustul te va cuceri # Click.ro
Românii care țin Postul Crăciunului caută adesea să își pregătească mese sănătoase și gustoase, însă nu de puține ori rămân fără inspirație sau pur și simplu nu au poftă de preparatele obișnuite de post. În astfel de momente, langoșii de post cu mujdei de usturoi sunt o alegere excelentă: se fac ușo
5 decembrie 2025
23:40
Telefonul extrem de vechi pe care îl are Mădălin Voicu, dar este străin generațiilor de astăzi. Puțini îl mai folosesc și acum # Click.ro
Mădălin Voicu, unul dintre cei mai cunoscuți foști politicieni ai României, a dezvăluit telefonul pe care îl folosește. Spre surprinderea multora, nu este vorba despre un gadget modern, ci despre un model clasic, departe de tehnologia actuală.
23:20
Tabel pensii. Cu cât ți se reduce vârsta de pensionare în funcție de câți copii ai născut # Click.ro
Femeile care au născut și au crescut copii până la vârsta de 16 ani beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare. Acest beneficiu se acordă în funcție de numărul copiilor, conform datelor din tabelul de mai jos!
23:10
Ce nu au voie să facă copiii care se antrenează la academia lui Adrian Mutu. Sunt respinși pe loc: „Da, pare ciudat” # Click.ro
Fostul fotbalist Adrian Mutu a impus o regulă strictă copiilor care vin să învețe fotbal și să se antrenze în academia sa. Acesta nu le permite băieților să se vopsească în cap. Iată motivul care se află la baza acestei decizii cu care nu mulți au fost de acord.
23:10
Tabel pensii. Cu cât ți se reduce vârsta de pensionare în funcție de câți copiii ai născut # Click.ro
Femeile care au născut și au crescut copii până la vârsta de 16 ani beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare. Acest beneficiu se acordă în funcție de numărul copiilor, conform datelor din tabelul de mai jos!
22:20
Ilie Bolojan și Ioana Fâșie, căsătorie în secret. Cine este femeia care aduce fericire în viața premierului. Ce studii are și cu se ocupă? # Click.ro
Ilie Bolojan s-a căsătorit. Ioana îi este alături premierului de mai mulți ani și, spre deosebire de acesta, ea evită viața politică și se dedică meseriei sale, departe de lumina reflectoarelor și agitația de la Palatul Victoria.
22:10
Cele 3 lucruri pe care nu trebuie să le aduni de pe jos, și nici să le atingi. Reprezintă vrăji și blocaje energetice # Click.ro
Foarte multe obiecte care par banale și uzuale, dar pe care le găsim rătăcite pe stradă, în drumul nostru, nu ar trebui să le luăm niciodată de pe jos, și nici să le atingem. Există trei cele mai folosite obiecte în blocaje energetice și farmece de care nu ar trebui să ne atingem.
22:00
România și-a aflat posibilele adversare de la Mondiale! Grupa e mai ușoară decât vor fi barajele # Click.ro
Naționala României și-a aflat posibilii adversari de la Campionatul Mondial de fotbal de anul viitor. Paradoxal, grupa de la Mondiale ar fi mult mai ușoara decât barajele de calificare, pe care le vom disputa în luna martie.
21:50
O româncă dezvăluie adevărul despre traiul în Marea Britanie: „Acolo nu există timp”. Șocul cultural trăit în primele luni # Click.ro
O româncă stabilită de mai mulți ani în Marea Britanie a oferit detalii despre procesul de adaptare în străinătate. Alexandrina a observat diferențe evidente între traiul din România și cel din UK.
21:10
Cât de mult s-a schimbat viața Corinei, fosta soție a lui Adrian Enache, după divorțul lor. Cum arată și cu ce se ocupă în prezent # Click.ro
Corina și Adrian Enache au decis să meargă pe drumuri separate, în urmă cu 16 ani. După divorț, Corina s-a retras complet din lumina reflectoarelor și a început un nou capitol al vieții sale. Află cu ce se ocupă aceasta în prezent.
20:50
Dana Rogoz, în vârstă de 40 de ani, a trăit o experiență culinară cu totul neașteptată. Actrița aștepta să fie răsfățată cu preparate delicioase, însă totul s-a transformat într-un fiasco.
20:00
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați” # Click.ro
Monica Pop, respectat medic oftalmolog cu o carieră de succes și apariții televizate care au făcut-o și mai cunoscută publicului larg, a trecut recent printr-o situație neplăcută într-un restaurant, unde se afla în compania câtorva prietene, toate doamne respectabile și cu funcții importante.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.