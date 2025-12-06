VIDEO Imagini virale. Macron aleargă în China cu gărzile de corp pe urme
Cotidianul de Hunedoara, 6 decembrie 2025 19:20
În anumite secvențe, președintele Franței poate fi văzut făcând chiar salturi peste obstacole, stârnind reacții amuzante în rândul internauților chinezi. The post VIDEO Imagini virale. Macron aleargă în China cu gărzile de corp pe urme appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 10 minute
19:40
Fără un document valabil, procesul electoral nu poate continua, iar accesul la urne este refuzat. The post Ce acte îți trebuie ca să poți vota la alegerile locale din 7 decembrie appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
19:20
În anumite secvențe, președintele Franței poate fi văzut făcând chiar salturi peste obstacole, stârnind reacții amuzante în rândul internauților chinezi. The post VIDEO Imagini virale. Macron aleargă în China cu gărzile de corp pe urme appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
18:10
Ingredientele ascensiunii extremei drepte în România și Franța – INTERVIU Jean-Marc Four # Cotidianul de Hunedoara
„România a văzut anul trecut că rețelele sociale sunt foarte des invadate de minciuni,” susține directorul Radio France Internationale (RFI) The post Ingredientele ascensiunii extremei drepte în România și Franța – INTERVIU Jean-Marc Four appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Accident stupid în sectorul 5. Un şofer a lovit ambulanţele venite să-l ajute # Cotidianul de Hunedoara
Accident bizar pe o stradă din sectorul 5 al Capitalei: Un şofer care intrase cu maşina într-un copac a accelerat şi a lovit ambulanţele venite la faţa locului pentru a-i acorda primul ajutor. The post Accident stupid în sectorul 5. Un şofer a lovit ambulanţele venite să-l ajute appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Arestări la Londra după vandalizarea vitrinei ce conține Coroana regală – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Poliţia a fost chemată sâmbătă, puţin înainte de ora 10:00 GMT, după ce vitrina care conţinea coroana imperială a fost vandalizată. The post Arestări la Londra după vandalizarea vitrinei ce conține Coroana regală – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
17:50
Peste 30 de persoane, vizate de percheziții matinale în dosarul privind pregătirea unor destabilizări și dezordini în masă pe teritoriul R. Moldova The post Republica Moldova destructurează rețelele de spionaj ruse appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Fragmentele publicate sâmbătă de Europe 1 și Le Figaro conturează portretul unui fost șef de stat confruntat cu viața între zidurile gri ale închisorii La Santé. The post Sarkozy mărturisește cum au fost cele 20 de zile de închisoare appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Descoperă cele zece recomandări esențiale pentru a plăti facturi mai mici la energie. Învață cum să reglezi temperatura corect, să folosești aparatele eficient și să optimizezi consumul de energie în locuința ta The post Cum să plătești facturi mai mici la energie în plină iarnă appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Anunțul a fost făcut sâmbătă de ministrul Educației, Daniel David, care a subliniat că sectorul educațional are nevoie de stabilitate după perioada de austeritate fiscală din acest an. The post Guvernul deblochează peste 300 de posturi în creșe appeared first on Cotidianul RO.
16:10
România sprijină Moldova cu energie, după atacurile Rusiei asupra infrastructurii ucrainene # Cotidianul de Hunedoara
Potrivit Transelectrica, România exporta în momentul de fată 1.341 MW către Republica Moldova. The post România sprijină Moldova cu energie, după atacurile Rusiei asupra infrastructurii ucrainene appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
15:40
Aromele naturale au efect nu doat asupra stării tale de bine, ci și asupra memoriei sau concentrării de care aveam atât de multă nevoie. The post Arome care îți împrospătează memoria și concentrarea appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Fostul deputat avea 55 de ani. The post Un fost parlamentar PSD a decedat appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Sportiva a făcut anunțul privind retragerea din tenis pe contul său de Instagram. The post Sorana Cîrstea renunță la tenis. 2026, ultimul an în competiții appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Într-un document de 33 de pagini care marchează o ruptură radicală de modelul tradițional al politicii externe americane din ultimele decenii, administrația Trump a dezvăluit joi viziunea sa pentru al doilea mandat. The post „Adio, Europa?”: Noua strategie a SUA pune cruce extinderii NATO appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Scutul protector de deasupra reactorului nuclear dezafectat de la Cernobîl (Ucraina), lovit de o dronă în luna februarie, nu își mai poate îndeplini funcția principală de blocare a radiațiilor, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), potrivit The Guardian. The post Pericol de radiații la centrala de la Cernobîl. Avertismentul AIEA appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Cum se schimbă viața orașului Stockholm înainte de ceremonia decernării premiilor Nobel. Un reportaj de Simona Chițan, corespondentul Cotidianul în Suedia. The post Cum trăiește orașul Stockholm magia Premiilor Nobel în 2025 appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Miros puternic de gaz pe o stradă din București. Pompierii, la fața locului # Cotidianul de Hunedoara
Pompierii și polițiștii intervin pe o stradă din Sectorul 5 unde s-a reclamat că miroase puternic a gaz. The post Miros puternic de gaz pe o stradă din București. Pompierii, la fața locului appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
13:50
Măsura vine în contextul tensiunilor crescute după incidentul în care un bărbat din Afganistan a fost acuzat că a împușcat doi membri ai Gărzii Naționale, relatează Associated Press, citat de News.ro. The post Trump extinde interdicția de călătorie pentru încă 30 de țări appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Mihai Trăistariu vorbește, despre relația cu Theo Rose: Acum e vedetă, nu mai are nevoie de duet cu mine să se lanseze, dar urma să fac. The post Mihai Trăistariu o „înțeapă“ pe Theo Rose appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Sunt afectate județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța și municipiul București. The post Cod galben de vânt în București și 9 județe appeared first on Cotidianul RO.
12:40
„La alegerile parțiale de mâine votarea se oprește la ora 21:00”, transmite Biroul Electoral Municipal. The post Programul secțiilor de vot nu se prelungește după ora 21:00 appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Bucurie pentru sute de mii de români care astăzi își serbează numele cu ocazia sărbătorii Sfântului Nicolae. The post Mesaje și urări de Sfântul Nicolae de trimis pe Facebook, Whatsapp și SMS appeared first on Cotidianul RO.
12:10
România și strategia de securitate a SUA. De la „licuriciul cel mare” la „independența solidară”? # Cotidianul de Hunedoara
După ce românii au avut prilejul să afle de la Președinte și să vadă aprobată în Parlament, Strategia Națională de Apărare a Țării pe următorii cinci ani, zilele acestea am aflat și cum își vede SUA riscurile la adresa, respectiv modalitățile de proiectare a intereselor de securitate națională pentru aceiași perioadă! Cu ce vine nou […] The post România și strategia de securitate a SUA. De la „licuriciul cel mare” la „independența solidară”? appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Potrivit premierului, aprobarea OUG trenuleț este „foarte probabilă”, în condițiile în care mai multe măsuri actuale expiră la finalul anului și necesită fie prelungire, fie eliminate. The post Bolojan anunță ordonanța trenuleț appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
11:40
Traian și Maria Băsescu au sărbătorit nunta de aur. The post Traian Băsescu a sărbătorit 50 de ani de căsătorie. Imagini cu familia appeared first on Cotidianul RO.
11:30
SUA și Ucraina, discuții-maraton la Miamii. Tema, planul de pace al lui Trump # Cotidianul de Hunedoara
Negociatorii americani și ucraineni continuă și astăzi discuțiile pe tema planului de pace propus de Donald Trump. The post SUA și Ucraina, discuții-maraton la Miamii. Tema, planul de pace al lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Un bărbat din Hunedoara a fost reținut de polițiști pentru că și-a agresat concubina. The post Reținut pentru violență domestică. Starea victimei appeared first on Cotidianul RO.
10:40
În contextul alegerilor pentru Primăria Capitalei, artistul Tudor Chirilă și-a îndemnat alegătorii să iasă la vot. The post Cu cine ar fi votat Tudor Chirilă dacă am fi avut două tururi de scrutin appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Opt ani de la plecarea Regelui Mihai. Ce am învățat din faptele sale și cum ne-a modelat viața # Cotidianul de Hunedoara
,,Într-o epocă în care liderii își strigă puterea, Regele Mihai oferea un alt model: tăcerea care ascultă, nu tăcerea care evită." The post Opt ani de la plecarea Regelui Mihai. Ce am învățat din faptele sale și cum ne-a modelat viața appeared first on Cotidianul RO.
09:40
800.000 de români își serbează onomastica de Sfântul Nicolae. Tradiții și obiceiuri în această zi # Cotidianul de Hunedoara
Ziua de Sfântul Nicolae are o puternică încărcătură spirituală. The post 800.000 de români își serbează onomastica de Sfântul Nicolae. Tradiții și obiceiuri în această zi appeared first on Cotidianul RO.
09:30
În 2024, Curtea Constituțională a României a decis să anuleze alegerile prezidențiale, cu două zile înainte de turul al doilea. The post Mesajul Elenei Lasconi la un an de la anularea alegerilor appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Tehnologia nu poate ține pasul cu substanțele etnobotanice. The post Doar 50 din 1.300 de etnobotanice pot fi depistate. Ce spun medicii appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Dolarul american oferă stabilitate, protecție împotriva inflației și acces la investiții globale, fiind o opțiune realistă și sigură pentru economiile pe termen mediu și lung. Menținerea economiilor în dolari americani poate păstra valoarea banilor și oferi un „colac de siguranță” în perioade de instabilitate economică. The post De ce merită să-ți ții economiile în dolari appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Mocăitul ajuns președinte o ține într-o argumentație de eseistică diluată, aflată cam la același nivel cu inundațiile de păreristică de prin Digi 24, G4Media, HotNews și Antena 3. The post Nicușor Dan ascunde o crimă la adresa democrației appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
05:50
Marele Ierarh Nicolae era cunoscut în toată lumea creștină. S-a bucurat de un prestigiu imens. El este cel mai cunoscut și cel mai iubit Sfânt al Bisericii. The post Sfântul Ierarh Nicolae, în Inima Bucureștilor appeared first on Cotidianul RO.
05:40
Atacul sângeros al Rusiei asupra Ucrainei a deschis o nouă etapă în felul cum se va purta războiul viitorului. Ceea ce până mai ieri părea posibil doar într-un film SF regizat de Spielberg, acum este realitate sau pe cale de a deveni posibil cât de curând. The post Războiul viitorului: drone, gândaci-spion și arme cerebrale appeared first on Cotidianul RO.
05:40
Este interzisă continuarea propagandei electorale după încheierea campaniei, respectiv sâmbătă, 6 decembrie 2025, ora 7.00. The post Alegeri Primăria Capitalei 2025. Reguli la vot appeared first on Cotidianul RO.
5 decembrie 2025
21:30
S-au tras la sorți grupele pentru Cupa Mondială 2026. Cu cine ar putea juca România # Cotidianul de Hunedoara
Tricolorii noștri și-au aflat potențialii adversari pentru Cupa Mondială 2026. SUA, printre ei. The post S-au tras la sorți grupele pentru Cupa Mondială 2026. Cu cine ar putea juca România appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Ultimul sondaj realizat de AtlasIntel în campania electorală pentru scaunul de edil al Bucureștiului scoate la iveală surprize de proporții. The post Răsturnare de situație în sondaje. Cine e pe primul loc appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Furnizorii de servirii de criptoactive din România vor avea obligația să transmită informații către ANAF, pentru a ne alinia normelor europene și pentru a reduce riscul de evaziune fiscală, transmite Executivul de la București. The post ANAF prinde puteri noi. Cine nu mai scapă cu bani nedeclarați? appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
19:40
Bolojan, supărat pe cum sparg bugetarii indemnizațiile de lux: „Este o batjocură” # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a reacționat vehement față de indemnizațiile de 27.000 de lei aprobate pentru conducerea Aeroporturi București, comparativ cu propunerile Fondului Proprietatea, considerând situația „o batjocură”. The post Bolojan, supărat pe cum sparg bugetarii indemnizațiile de lux: „Este o batjocură” appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Filmul „Peaky Blinders: The Immortal Man” – cea mai așteptată premieră pe Netflix în 2026. Data exactă # Cotidianul de Hunedoara
Cillian Murphy își reia rolul emblematic al lui Tommy Shelby în Peaky Blinders: The Immortal Man, un film plin de tensiune, ce va fi disponibil pe Netflix din 20 martie 2026. The post Filmul „Peaky Blinders: The Immortal Man” – cea mai așteptată premieră pe Netflix în 2026. Data exactă appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Guvernul s-a răzgândit cu bonurile fiscale. Codul QR, iertat pentru moment # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul a suspendat aplicarea amenzilor pentru bonurile fiscale fără cod QR până la 1 noiembrie 2026, din cauza dificultăților tehnice și legislative. Comercianții vor avea timp suplimentar pentru a adapta software-ul și a respecta noile cerințe. The post Guvernul s-a răzgândit cu bonurile fiscale. Codul QR, iertat pentru moment appeared first on Cotidianul RO.
19:10
In Germania, votarea noii legi serviciului militar a fost întâmpinată cu o grevă a elevilor și studenților care nu vor să facă armata pentru un stat care îi dezamăgește The post Tinerii și armata: ”Nu vrem să fim carne de tun” appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Ciprian Ciucu, înainte de alegeri: „Orașul nostru are nevoie de soluții, nu de certuri” # Cotidianul de Hunedoara
„Celor indeciși le spun: pot reuni echipe, pot livra proiecte și împreună putem face ca orașul nostru să se prezinte mai bine” The post Ciprian Ciucu, înainte de alegeri: „Orașul nostru are nevoie de soluții, nu de certuri” appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Legea Nordis a apărut în urma unei anchete a jurnaliștilor Recorder, prin care au arătat cum zeci de persoane au fost păgubite printr-o schemă prin care apartamentele erau vândute de mai multe ori. The post Nicușor Dan a promulgat Legea Nordis appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Plecând de la un interviu pentru presa indiană, o publicație ucraineană sugerează că Rusia dorește să ocupe întreg sudul Ucrainei, până la granița cu România The post Vrea Putin să se învecineze cu România? appeared first on Cotidianul RO.
17:50
De ce îi ține președintele arbitru între partide, președintele deasupra partidelor, conform Constituției, pe reprezentanții USR sub oblăduirea sa? The post Nicușor Dan, pas cu pas spre „USR-ul meu”? appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Ministrul dă asigurări și că nu s-au înregistrat creșteri semnificative de anumiți germeni patogeni și că situația e sub control. The post Rogobete: Regim de avarie în spitalele din Prahova unde nu a fost apă appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Scandalul a pornit de la un comentariu despre Călin Georgescu, care a declanşat o serie de reacţii agresive din partea unui susţinător. Mesajele au inclus ameninţări cu moartea şi afirmaţii antisemite. The post 50.000 de lei daune morale pentru injurii şi ameninţări pe Facebook appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.