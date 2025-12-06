Jurnal Antena Sport | Suspans total până la final

09:30

Mihai Stoica a oferit ultimele detalii înainte de FCSB – Dinamo, derby-ul rundei a 19-a din Liga 1. Partida de pe Arena Națională se va disputa azi, de la ora 20:30, și va fi în format live text pe as.ro și în aplicația AntenaSport. Oficialul campioanei a dezvăluit că trei jucători nu vor fi apți pentru partida […] The post Trei jucători de la FCSB, OUT de la derby-ul cu Dinamo. Anunțul lui Mihai Stoica: „Doi ar fi jucat titulari” appeared first on Antena Sport.