Florin Tănase nu s-a mai abţinut: ”Ne pare rău!”
Primasport.ro, 7 decembrie 2025 00:10
Acum o oră
00:20
Revoluţia la FCSB, după egalul cu Dinamo! Cele 5 transferuri anunţate de Becali în direct: ”Nu îi mai bag pe listă!” | VIDEO EXCLUSIV
00:10
Acum 2 ore
00:00
Becali nu a mai stat la discuţii şi a amendat cele două staruri de la FCSB: ”20.000 sau să vedem cât e maximum!” | VIDEO EXCLUSIV
6 decembrie 2025
23:50
Becali nu a mai stat la discuţi şi i-a amendat cele două staruri de la FCSB: ”20.000 sau să vedem cât e maximum!” | VIDEO EXCLUSIV
23:40
Elias Charalambous anunţă schimbări în lotul FCSB-ului după egalul cu Dinamo: „Vom decide la momentul potrivit cine va pleca”
23:40
Gigi Becali a distrus un jucător, după egalul cu Dinamo: ”L-am băgat, dar pierde toate mingile. În minutul 75 am vrut să-l schimb ca să caştigăm meciul, dar am vorbit cu MM!” | VIDEO EXCLUSIV
23:30
VIDEO | Zeljko Kopic, mulţumit de evoluţia jucătorilor săi: „Sunt satisfăcut cu acest punct”
23:10
VIDEO | Darius Olaru, critici la adresa arbitrului: „I-am spus că a fost cam sensibil”
Acum 4 ore
23:00
VIDEO | Eddy Gnahore, dezamăgit de rezultatul din Derby: „Meritam să câştigăm, puteam puţin mai mult”
22:30
Ce a spus Fabregas, după ce a fost umilit de Chivu: ”Dacă spun ceea ce gândesc, oamenilor nu le va plăcea!”
22:30
Chivu s-a dezlănţuit contra lui Como! Partida s-a terminat cu un scor umilitor | VIDEO
22:30
VIDEO | FCSB - Dinamo, 0-0! Cele două rivale îşi împart punctele după un Derby fără suspans
22:20
VIDEO | FCSB - Dinamo, ACUM, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! Dinamoviştii lovesc bara
22:10
Barcelona a avut poftă de fotbal cu Betis şi a marcat de 5 ori | VIDEO
22:10
Chivu s-a dezlănţuit contra lui Como! Partida s-a terminat cu un scor umilitor
22:10
VIDEO | FCSB - Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! Dinamoviştii lovesc bara
21:30
VIDEO | FCSB - Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! Primă repriză lipsită de ocazii mari
Acum 6 ore
21:00
VIDEO | FCSB - Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! 25 de minute lipsite de ocazii mari
20:40
VIDEO | FCSB - Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! A început Derby de România
20:30
VIDEO | FCSB - Dinamo, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1, Prima 4K şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:20
Bogdan Andone nu s-a ferit de cuvinte, după o nouă victorie a lui FC Argeş: ”Am gestionat un pic greşit şi am fost taxaţi pentru asta!” | VIDEO
20:10
A văzut clar care este secretul lui Dinamo înainte de derby: ”Oricine intră ştie cum să joace!” | VIDEO EXCLUSIV
19:50
City a profitat de pasul greşit de Arsenal! Chelsea a pierdut din nou puncte
19:50
Inigo Martinez, înapoi la Barcelona? Presa din Spania a făcut marele anunţ
Acum 8 ore
19:00
VIDEO | Csikszereda - FC Argeş, 0-2! Victorie fără emoţii pentru piteşteni
18:40
VIDEO | Csikszereda - FC Argeş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii dublează avantajul
18:30
Giovanni Becali a făcut anunţul despre starul de la FCSB: ”Nu e de două milioane de euro niciodată!”
18:20
Ştirea zilei! Revenire de senzaţie anunţată la Rapid
17:40
CFR Cluj, condamnată la play-out? Daniel Pancu: „O echipă care câştigă două meciuri în turul campionatului nu poate emită pretenţii la play-off”
17:40
Arsenal a clacat în Premier League, iar campionatul s-a relansat
17:40
VIDEO | Csikszereda - FC Argeş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor la primul şut pe poartă
17:10
VIDEO | Csikszereda - FC Argeş, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de partidă
Acum 12 ore
16:50
Carlo Ancelotii a făcut anunţul despre prezenţa lui Neymar la Cupa Mondială: ”Dacă merită să fie acolo, va fi acolo”
16:30
VIDEO | CSM Reşiţa - FC Bihor, 2-3! Orădenii obţin cele trei puncte după un meci spectaculos
16:10
Astrit Selmani nu şi-a uitat colegii de la Dinamo: „Urmăresc toate meciurile pe care le joacă”! Mesajul transmis de atacantul kosovar înainte de Derby
16:10
VIDEO | CSM Reşiţa - FC Bihor, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Jerdea le aduce pe gazde înapoi în joc
15:00
VIDEO | CSM Reşiţa - FC Bihor, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele reduc din diferenţă
14:50
VIDEO | CSM Reşiţa - FC Bihor, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Orădenii dublează avantajul
14:40
VIDEO | CSM Reşiţa - FC Bihor, ACUM, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor
14:30
Antrenorul echipei feminine ”U” Cluj, noul secund al campioanei la masculin UBT Cluj
14:20
Jucătorul de golf Rory Mcllroy s-a confruntat cu un obstacol neaşteptat la Crown Australia Open
14:20
Suspendarea lui Luis Diaz a fost redusă! Bayern Munchen a avut câştig de cauză
14:10
Surpriză! Un fost rapidist o va prgăti pe Hermannstadt
13:40
FCSB are încă o absenţă de marcă cu Dinamo. Cum va arăta echipa de start
13:10
Steaua, repriză de coşmar la Bacău! Gloria Bistriţa a făcut scorul zilei în Liga 2
12:50
Selecţionerul Argentinei, după aflarea adversarilor de la CM. ”Nu există adversari uşori”
12:30
Conducerea Unirii Slobozia a anunţat ce se întâmplă cu tandemul Prepeliţă - Vlădoiu. Ialomiţenii sunt în criză de rezultate
12:20
Gigi Becali anunţă multe transferuri în pauza de iarnă. ”Gata, s-a terminat!”
12:10
Kashima Antlers a câştigat al nouălea titlu de campioană a Japoniei
Acum 24 ore
11:40
Michael Jordan a depus mărturie în procesul antimonopol NASCAR şi spune că nu a avut altă opţiune decât să dea în judecată entitatea
