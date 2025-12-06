Chivu l-a umilit pe Fabregas  O întrebare l-a iritat pe român: „Sunt titluri de presă, nu-mi pasă” + Declarația care a făcut valuri în Italia: „Sunt idiot”

10:40

Astăzi, de la ora 11:00, sunt programate șase partide din runda #16 a Ligii 2. Derby-ul zilei este meciul dintre CSM Reșița și Bihor, care se va juca la 14:30. Meciurile rundei sunt în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele partide sunt transmise de Digi Sport și Prima Sport.