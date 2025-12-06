Chivu l-a umilit pe Fabregas O întrebare l-a iritat pe român: „Sunt titluri de presă, nu-mi pasă” + Declarația care a făcut valuri în Italia: „Sunt idiot”
Golazo.ro, 7 decembrie 2025 00:30
Inter Milano - Como 4-0. Victorie la scor pentru formația lui Cristi Chivu în etapa #14 din Serie A.
• • •
Acum 2 ore
00:30
00:30
Amendă istorică pentru Alibec FCSB anunță măsuri extreme după gestul atacantului: „E debandadă! Nu merge așa. El face ce vrea” # Golazo.ro
DINAMO - FCSB 0-0. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul lui FCSB, a vorbit despre situația lui Denis Alibec (34 de ani).
00:10
„Cu tot respectul pentru FCSB...” Cătălin Cîrjan, ambiții mari după Derby de România: „Vreau să iau titlul!” + Ce spune Mărginean # Golazo.ro
FCSB - DINAMO 0-0. Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul „câinilor”, a vorbit despre remiza albă de pe Arena Națională.
00:00
Charalambous, dezamăgit Nu știe cum să mai încurajeze jucătorii de la FCSB: „Un meci sub medie” + Ce spune despre plecările din iarnă # Golazo.ro
FCSB - Dinamo 0-0. Elias Charalambous (45 de ani) a venit cu primele reacții după remiza echipei sale în derby-ul etapei #19.
Acum 4 ore
23:50
„Sunt satisfăcut” Kopic: „Dacă am fi avut mai multă inspirație...” + Ce spune despre jucătorii pierduți de Dinamo după meciul cu FCSB # Golazo.ro
FCSB - DINAMO 0-0. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a vorbit despre performanța echipei sale din „eternul derby”.
23:40
Tavi, salvat de Mihai Stoica Becali a vrut să-l schimbe pe Popescu după 20 de minute: „Mi-a zis că-l nenorocesc” + Își critică dur jucătorii # Golazo.ro
FCSB - Dinamo 0-0. Gigi Becali (67 de ani) a tras primele concluzii după remiza din derby-ul rundei #19 din Liga 1.
23:30
„Un derby atât de urât” Florin Tănase, după meciul cu Dinamo: „Păcat de fani. Măcar să fi văzut spectacol” # Golazo.ro
FCSB - DINAMO 0-0. Florin Tănase (30 de ani) a vorbit despre remiza albă dintre cele două rivale bucureștene, de pe Arena Națională.
23:30
Campioana decapitată 3 concluzii după FCSB - Dinamo: Gigi a dormit fix când avea nevoie + Ngezana e sabotorul de serviciu # Golazo.ro
FCSB - Dinamo 0-0. Campioana tremură tot mai mult pentru locul în play-off, iar problemele pentru campioană se adună.
23:10
Olaru, amendat cu 10.000 de euro? Căpitanul de la FCSB, despre „galbenul” luat pentru proteste: „Arbitrul a fost cam sensibil” » Ce a discutat cu „centralul” # Golazo.ro
FCSB - DINAMO 0-0. Darius Olaru (27 de ani) a vorbit despre cele petrecute pe Arena Națională, la al doilea derby din acest sezon.
23:00
„Meritam să câștigăm!” Eddy Gnahore, după remiza cu FCSB: „Suntem dezamăgiți” » VIDEO. A avut cea mai mare ocazie din derby # Golazo.ro
FCSB - Dinamo 0-0. Eddy Gnahore (32 de ani) a oferit o primă reacție după al doilea derby al acestui sezon.
23:00
Cristian Geambașu, după FCSB - Dinamo 0-0: Ce a fost asta?
22:50
Programul „tricolorilor” la CM 2026 Unde și când va juca România, dacă se califică » Meciurile se dispută la ore sinistre # Golazo.ro
FIFA a publicat programul meciurilor de la Campionatul Mondial din vara anului viitor.
22:20
„Nu a fost vorba despre fotbal” Selecționerul Angliei critică dur modul în care FIFA a organizat tragerea la sorți a CM 2026 # Golazo.ro
Tomas Tuchel (52 de ani), selecționerul Angliei, și Steve Clarke (62 de ani), antrenorul Scoției, au criticat dur modul în care FIFA a ales să organizeze tragerea la sorți a Campionatului Mondial din 2026.
Acum 6 ore
21:50
Probleme mari pentru dinamo Doi jucători importanți sunt suspendați, după cartonașele încasate în meciul cu FCSB # Golazo.ro
FCSB - Dinamo. Zeljko Kopic (48 de ani) va avea probleme serioase în alcătuirea unei echipe competitive la următoarea partidă din Liga 1.
21:40
Derby-ul dintre FCSB și Dinamo, disputat pe Arena Națională în fața a aproximativ 25.000 de spectatori, nu a fost lipsit de incidente.
21:30
„Războiul” galeriilor VIDEO. Surpriza pregătită de „câini”: „Un mesaj de sărbători...” + Ultrașii de la FCSB le-au aflat planul! # Golazo.ro
FCSB - DINAMO. Suporterii dinamoviști au pregătit o scenografie pentru derby-ul cu marea rivală.
21:00
Stadion pus la vânzare! Arena unei echipe din Liga 1 va fi scoasă la licitație din cauza problemelor financiare » Suma de pornire e șocant de mică # Golazo.ro
Stadionul celor de la Oțelul Galați urmează să fie scos la licitație, chiar în timpul desfășurării campionatului.
20:40
„Steliștii au devenit FCSB-iști!” Mihai Stoica, reacție virulentă: „N-ai cum să interzici! Doamna de la CNA e dinamovistă” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, a vorbit despre decizia Consiliului Național al Audiovizualului de a-l sancționa pe Emil Grădinescu, comentatorul care a folosit termenul „steliști” atunci când a vorbit despre suporterii celor de la FCSB.
20:10
Când mai e util acoperișul? FCSB - Dinamo se joacă în ploaie pe Arena Națională: stadion inundat, scaune ude, acoperișul nu e folosit! # Golazo.ro
Fanii veniți pe cel mai mare stadion al țării la FCSB - Dinamo au avut de îndurat o ploaie rece, un stadion inundat, scaune ude, un disconfort total, deși Primăria susține că acoperișul funcționează.
20:00
Trump, declarație bizară Președintele SUA se compară cu Messi și Cristiano Ronaldo: „Eram puțin sub ei” # Golazo.ro
Donald Trump (79 de ani), președintele SUA, a oferit o declarație amuzantă după tragerea la sorți de vineri pentru grupele CM 2026.
Acum 8 ore
19:50
Aston Villa a relansat Premier League! FOTO. Victorie fabuloasă cu Arsenal, după un gol marcat în ultima fază » Cum arată lupta la titlu # Golazo.ro
Aston Villa a câștigat meciul cu Arsenal, scor 2-1, după un gol marcat în ultimele secunde ale partidei.
19:30
L-a înfuriat pe Ilyeș FOTO. Jucătorul de la Csikszereda a fost scos la doar 20 de minute după ce intrase pe teren! » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
CSIKSZEREDA - FC ARGEȘ. Balint Szabo (24 de ani), mijlocașul formației antrenate de Robert Ilyeș (51 de ani), a fost schimbat după doar 20 de minute, ca urmare a unei erori grave.
18:50
Dennis Man, decisiv! VIDEO. Momentul în care internaționalul român dă o nouă pasă de gol la PSV # Golazo.ro
Dennis Man (27 de ani) a contribuit din nou decisiv pentru PSV, de această dată în runda #15 din Eredivisie.
18:20
Cea mai bizară eliminare VIDEO. A văzut „roșu” înainte ca meciul să înceapă! » Totul a pornit de la lenjeria intimă a fotbalistului # Golazo.ro
Iker Guarrotxena (33 de ani), căpitanul celor de la FC Goa, a fost eliminat înainte de startul meciului cu Mumbai City, din semifinalele supercupei Indiei.
18:10
Verstappen, în pole position! Final incendiar în Formula 1 » Toate scenariile în care Max, Norris sau Piastri pot câștiga titlul + Cine transmite cursa de la Abu Dhabi # Golazo.ro
Sezonul 2025 din Formula 1 se încheie duminică, odată Marele Premiu din Abu Dhabi.
Acum 12 ore
17:00
Scos din lot! Atacantul Rapidului, exclus pentru indisciplină » Costel Gâlcă: „Asta s-a întâmplat” # Golazo.ro
FC Botoșani - Rapid. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a transmis că Antoine Baroan (25 de ani) a fost exclus din lot pentru meciul din etapa #19.
17:00
„Nu e vorba de revanșă” Lixandru și Șut, înainte de derby-ul FCSB - Dinamo: „Cele mai importante sunt cele trei puncte, nu cum le vom obține” # Golazo.ro
Mihai Lixandru (24 de ani) și Adrian Șut (26 de ani), jucătorii celor de la FCSB, au prefațat partida cu Dinamo. Derby de România se joacă astăzi, de la ora 20:30, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
16:30
10 ani de închisoare Parchetul cere o pedeapsă drastică pentru campionul olimpic acuzat de viol # Golazo.ro
Antonino Pizzolato (29 de ani), campion olimpic la haltere, ar putea fi condamnat la 10 ani de închisoare după ce a fost acuzat de viol.
16:30
„Viitorul meu este aici” Mihai Popescu, mesaj pentru conducerea FCSB-ului: „Sper să nu mai ajung niciodată în situația asta” # Golazo.ro
Mihai Popescu (32 de ani), fundașul celor de la FCSB, a vorbit despre perioada de recuperare și despre viitorul său în cadrul echipei roș-albastre, înainte de partida cu rivala Dinamo.
16:00
Ironii după tragerea la sorți FOTO Cele mai tari meme-uri de la stabilirea grupelor: „Mai aproape de atât nu ajunge Italia” + „Au americanizat Mondialul” # Golazo.ro
Tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial din 2026 a avut loc vineri, la Washington DC, capitala Statelor Unite ale Americii.
15:50
Kiriță despre derby Fostul căpitan vrea ca roș-albii să speculeze forma slabă a campioanei: „Nu-i mai prindem într-un moment mai rău decât ăsta” # Golazo.ro
FCSB - Dinamo. Giani Kiriță (48 de ani), fost căpitan al „câinilor”, a transmis un avertisment echipei antrenate de Zeljko Kopic (48 de ani) înaintea derby-ului din etapa #19.
15:50
Tenisuni între suporteri la Bacău Fanii gazdelor i-au provocat pe steliști și au strigat numele lui Gigi Becali » Chipirliu ar fi scuipat un suporter # Golazo.ro
Atmosfera s-a încins între suporteri la meciul dintre FC Bacău și Steaua București, partidă câștigată de gazde cu 3-2.
15:30
Iertați, dar suspendați drastic Arbitrii excluși după un meci caritabil au fost reprimiți în activitate, dar cu sancțiuni severe # Golazo.ro
Cei doi arbitri constănțeni, excluși după ce au oficiat la un meci caritabil, au fost reprimiți în activitate.
15:10
„Fii puternic, Cornele!” Detalii despre starea de sănătate a lui Dinu: „Când îmi răspunde așa, parcă mi se sfâșie sufletul” # Golazo.ro
Constantin Dănilescu (77 de ani), fost conducător la Steaua și la Dinamo, a vorbit despre starea de sănătate a fostului antrenor Cornel Dinu (77 de ani).
14:20
Petrescu, litigiu de 120.000 de euro Antrenorul a împrumutat CFR Cluj, iar acum a reclamat Rapidul pentru a-și recupera banii. Detaliile cazului # Golazo.ro
Dan Petrescu și CFR Cluj se judecă cu Rapid într-un caz complicat care scoate la iveală problemele financiare ale clubului din Gruia.
14:20
O văd deja pe Turcia la Mondial Ce scriu specialiștii despre șansele adversarei României la baraj + anticipează cea mai strânsă grupă: „Ca-n '94!” # Golazo.ro
Statisticienii scriu că naționala pregătită de Vincenzo Montella (51 de ani) e favorită să se califice la Campionatul Mondial.
13:40
Mesaj de la Selmani Fostul golgeter al „câinilor”, înainte de FCSB - Dinamo: „Sper să obțină o mare victorie. Cred cu adevărat” # Golazo.ro
Astrit Selmani (28 de ani), fostul atacant al lui Dinamo le-a transmis foștilor săi colegi un mesaj din China, înainte de derby-ul cu FCSB.
13:00
Critici din „grupa morții” la CM Norvegia, nemulțumită de gestul FIFA: „Un spectacol bizar” # Golazo.ro
Președinta Federației Norvegiene de Fotbal, Lise Klaveness (44 de ani), a criticat ceremonia organizată de FIFA pentru tragerile la sorți a grupelor Campionatului Mondial.
13:00
De ce nu și-a atins Alibec potențialul Fostul său impresar a explicat care a fost principalul impediment: „Mare păcat” # Golazo.ro
Fostul impresar Giovanni Becali (73 de ani) a vorbit despre cariera atacantului Denis Alibec (34 de ani) și motivele pentru care acesta nu a reușit să confirme la nivel internațional.
Acum 24 ore
12:30
Încă o absență importantă la FCSB Nu va putea intra diseară! Cu ce jucători va începe campioana României marele derby cu Dinamo # Golazo.ro
FCSB - Dinamo. Care este primul„11” cu care va evolua campioana României în derby-ul cu marea rivală, în rândurile de mai jos.
11:50
Operație cum nu s-a mai făcut Tenismenul care a suferit una dintre cele mai grave accidentări: „Am folosit tendonul lui Ahile al unei persoane decedate” # Golazo.ro
Thanasi Kokkinakis (29 de ani, #450 ATP) își dorește să revină în tenis în 2026, după ce a suferit o ruptură a mușchiului pectoral.
11:50
Borza, aproape de revenire Victor Angelescu, vești bune pentru giuleșteni: ar putea reapărea cu FCSB # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele celor de la Rapid, a vorbit despre momentul în care ar putea reveni Andrei Borza (20 de ani).
11:10
Prelungește Gnahore cu Dinamo? Poziția mijlocașului, înaintea marelui derby cu FCSB: „Nu pot nega” # Golazo.ro
Eddy Gnahore (32 de ani), mijlocașul lui Dinamo, a prefațat derby-ul cu FCSB de astăzi, de la ora 20:30, din cadrul etapei #19 din Liga 1.
11:10
A analizat-o pe Dinamo Mihai Stoica, înaintea „Eternului derby”: „Nu mi se pare că ar avea ceva în plus” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre așteptările de la duelul cu marea rivală, Dinamo. Derby de România se joacă astăzi, de la ora 20:30, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
10:40
Liga 2, etapa #16 LIVE de la 11:00 » Șapte meciuri se vor juca astăzi. Programul rundei + Clasamentul actualizat # Golazo.ro
Astăzi, de la ora 11:00, sunt programate șase partide din runda #16 a Ligii 2. Derby-ul zilei este meciul dintre CSM Reșița și Bihor, care se va juca la 14:30. Meciurile rundei sunt în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele partide sunt transmise de Digi Sport și Prima Sport.
10:20
FCSB - Dinamo LIVE de la 20:30 » Azi e Derby de România! Cele două mari rivale se duelează în etapa #19 # Golazo.ro
FCSB și Dinamo se întâlnesc astăzi, de la ora 20:30, în cel mai așteptat meci al etapei #19 din Liga 1.
09:50
Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea Când își va lua sportiva rămas-bun de la tenis: „Nu m-am așteptat să concurez atât de mult” # Golazo.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, #43 WTA) a anunțat oficial că se va retrage din tenisul de performanță la finalul sezonului 2026.
09:50
Are încredere în România Alessandro Del Piero e convins că „tricolorii” pot obține calificarea la Mondial: „O școală de campioni” # Golazo.ro
Alessandro Del Piero, fost mare atacant italian, e încrezător că România poate obține calificarea la Campionatul Mondial din 2026.
09:20
Rupeți blestemul Bezigrad! Reportaj în inima coșmarului sloven. Tricolorii vor să oprească seria ratărilor la Mondiale începută după eșecul de la Ljubljana, din 2001 # Golazo.ro
România încearcă să rupă blestemul Bezigrad. După 28 de ani de absență, tricolorii lui Mircea Lucescu susțin barajul pentru calificarea la Mondialul 2026, dar trecutul încă apasă.
08:20
