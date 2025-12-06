Iertați, dar suspendați drastic Arbitrii excluși  după un meci caritabil au fost  reprimiți în activitate, dar cu sancțiuni severe

10:40

Petrolul - U Craiova 0-4. Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul ploieștenilor, s-a arătat extrem de dezamăgit de prestația elevilor săi. Tehnicianul a spus că echipa are nevoie de mai mult sprijin financiar și că nu sunt suficiente resurse pentru obiective mai mari.