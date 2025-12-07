Prezenţa la vot în Capitală a urcat la 9,67% până la ora 12:00

15:30

Numeroase echipaje de pompieri, poliţişti şi reprezentanţi ai operatorului de distribuţie a gazelor au intervenit la Şcoala Gimnazială nr. 130 and #8222;Luceafărul and #8221; din Sectorul 5 al Capitalei, unde sunt amenajate secţii de votare, după ce un jandarm aflat în serviciul de pază a sesizat miros de gaze. Verificările au arătat însă că nu există nicio scurgere, iar mirosul provenea din sistemul de canalizare.