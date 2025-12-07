Prezenţa la vot în Capitală a urcat la 9,67% până la ora 12:00
Bursa, 7 decembrie 2025 12:20
Prezenţa la vot în Bucureşti a ajuns la 9,67% la o oră de la deschiderea secţiilor, peste 174.000 de alegători exercitându-şi deja dreptul de vot până la ora 12:00.
Acum 5 minute
12:40
Kellogg: Acordul pentru încetarea războiului din Ucraina este and #8222;foarte aproape and #8221; # Bursa
Trimisul special al preşedintelui american Donald Trump în Ucraina, Keith Kellogg, a afirmat că un acord de pace este and #8222;foarte aproape and #8221;, iar negocierile au ajuns în and #8222;ultimii 10 metri and #8221;, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează. Oficialul american a precizat că documentul depinde acum de soluţionarea a două probleme majore: statutul regiunii Donbas şi viitorul centralei nucleare de la Zaporojie, aflată sub control rusesc.
Acum 15 minute
12:30
Nicuşor Dan a votat duminică, puţin după ora 09.00, la Şcoala Gimnazială and #8222;Luceafărul and #8221; din Sectorul 5, însoţit de partenera sa, Mirabela Grădinaru. După aproape două ore şi jumătate, preşedintele a revenit cu un mesaj public pe pagina sa de Facebook, prin care a făcut un apel către locuitorii Capitalei să participe la scrutin.
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
12:00
Institutul de sondare INSCOP Research va realiza un sondaj telefonic în ziua votului pentru Primăria Capitalei, cu sprijinul informat.ro. Primele rezultate vor fi prezentate la ora 21.00, însă cercetarea nu reprezintă un exit-poll, ci o estimare a opţiunilor electorale colectată prin interviuri telefonice de la alegătorii care s-au prezentat la urne.
12:00
Rareş Hopincă: and #8222;Bucureştiul are nevoie de un manager, nu de un politician and #8221; # Bursa
Edilul Sectorului 2, Rareş Hopincă, a declarat duminică faptul că a votat pentru un primar and #8222;capabil and #8221;, susţinând că Bucureştiul are nevoie de un administrator eficient, orientat spre rezultate.
11:50
Ţările G7 şi Uniunea Europeană poartă negocieri avansate pentru a renunţa la plafonul de preţ aplicat petrolului rusesc şi a-l înlocui cu o interdicţie completă asupra serviciilor maritime utilizate la export, în încercarea de a limita veniturile Moscovei care alimentează războiul din Ucraina, au declarat pentru Reuters şase surse implicate în discuţii, de la care relatăm cele ce urmează.
11:50
Băsescu: and #8222;România nu e într-o situaţie grozavă, dezbaterea publică este toxică and #8221; # Bursa
Fostul preşedinte Traian Băsescu a votat, alături de soţia sa, afirmând la ieşirea de la urne că ţara noastră traversează o perioadă dificilă, marcată de un discurs public and #8222;profund nociv and #8221;.
11:50
Anca Alexandrescu, candidata independentă susţinută de AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a declarat duminică, după ce a votat, că şi-a exprimat opţiunea and #8222;pentru un oraş în care să se poată trăi and #8221;, subliniind că experienţa campaniei electorale a reprezentat and #8222;un dar and #8221; pentru ea.
Acum 2 ore
11:40
Romeo Lungu: and #8222;Am votat pentru întoarcerea acasă a celui care a ajutat Buzăul în ultimii 10 ani and #8221; # Bursa
Preşedintele PSD Buzău, deputatul Romeo Lungu, a declarat, după ce a votat la o secţie din municipiul Buzău pentru preşedintele Consiliului Judeţean, că şi-a exprimat opţiunea and #8222;pentru întoarcerea acasă a celui care a ajutat Buzăul în ultimii 10 ani and #8221;. El a precizat că a votat cu speranţa continuării dezvoltării judeţului.
11:40
AIEA a avertizat că structura de protecţie de la Cernobîl şi-a pierdut funcţiile primare de siguranţă # Bursa
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunţat că echipele sale, aflate în Ucraina de la începutul lunii decembrie pentru evaluarea stării infrastructurii nucleare, au constatat că structura de protecţie în formă de arc de la Cernobîl nu mai îndeplineşte funcţiile sale esenţiale de siguranţă, după bombardamentul din februarie.
11:30
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat, în perioada 02-05 decembrie 2025, activitatea a peste 220 de operatori economici din Târgurile de Crăciun din întreaga ţară, în contextul debutului sezonului festiv şi al creşterii numărului de consumatori atraşi de aceste evenimente, potrivit unui comunicat emis redacţiei.
11:10
Silviu Iordache: and #8222;Am votat plin de speranţă. Îmi doresc o schimbare la vârful CJ Buzău and #8221; # Bursa
Silviu Iordache, candidat independent la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, a declarat, după ce şi-a exprimat votul, că a făcut acest gest and #8222;plin de speranţă and #8221; şi and #8222;pentru schimbare and #8221;, criticând modul în care ar fi fost conduse consiliile judeţene până în prezent.
11:00
Directorul INSCOP: 'Prezenţa la vot în Bucureşti riscă să rămână sub nivelul alegerilor trecute' # Bursa
O prezenţă la vot mai mare decât cea înregistrată la alegerile locale din vara anului trecut este puţin probabilă în acest moment, consideră Remus Ioan Ştefureac, directorul INSCOP, într-o postare pe pagina sa de Fcaebook.
11:00
Marcel Ciolacu: and #8222;Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă and #8221; # Bursa
Candidatul PSD la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, a votat duminică într-o secţie amenajată într-o şcoală din municipiu, fiind însoţit de primarul Constantin Toma şi de mai mulţi lideri social-democraţi locali. Ciolacu a afirmat că revenirea sa în politica buzoiană reprezintă and #8222;cel mai mare pas and #8221; din cariera sa.
10:50
Candidatul SENS la Primăria Capitalei, Ana Ciceală, a declarat că şi-a exprimat votul având în minte bucureştenii şi felul în care se va transforma oraşul în anii ce vin. Ea a afirmat că mulţi locuitori s-au obişnuit să trăiască doar and #8222;de pe o zi pe alta and #8221;, fără a privi înainte şi fără a-şi imagina cum ar putea contribui la construirea unui viitor mai bun.
10:50
Cătălin Drulă: and #8222;Am votat cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru oraşul nostru and #8221; # Bursa
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a afirmat, după ce a votat, că şi-a exprimat opţiunea and #8222;cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru Bucureşti and #8221;, unul care să fie construit and #8222;cu onestitate and #8221; şi prin proiecte majore necesare oraşului.
Acum 4 ore
10:40
China şi Rusia îşi consolidează cooperarea militară, în timp ce Japonia acuză Beijingul de provocări aeriene # Bursa
China şi Rusia au desfăşurat pe teritoriul rus cea de-a treia rundă de exerciţii comune antirachetă, a anunţat Ministerul chinez al Apărării. În acelaşi timp, Japonia acuză avioanele de vânătoare chineze că au orientat radarul de control al focului către aeronave militare japoneze în două incidente considerate and #8222;periculoase and #8221;, petrecute în apropierea insulelor Okinawa - afirmaţii respinse de Beijing, potrivit Reuters.
10:20
Preşedintele francez Emmanuel Macron este acuzat de presa conservatoare, de dreapta şi de extrema dreaptă că restrânge libertatea de exprimare şi alunecă spre and #8222;derapaje autoritare and #8221;, la un an şi jumătate după alegerile prezidenţiale.
10:10
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) acuză Biroul Electoral Judeţean Buzău că and #8222;acoperă campania ilegală and #8221; din and #8222;Ziua Tăcerii and #8221;, după ce a respins toate sesizările depuse de partid privind continuarea and #8222;propagandei pe site-uri şi reţele sociale and #8221; în data de 6 decembrie, deşi legea interzice orice activitate electorală cu 24 de ore înainte de deschiderea urnelor, potrivit unui comunicat transmis de formaţiune, de la care transmitem cele ce urmează.
10:10
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a venit duminică la urne însoţit de soţia sa şi de Marcel Ciolacu, candidatul PSD la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău. După vot, edilul a declarat că şi-a exprimat opţiunea pentru and #8222;continuitate and #8221;, argumentând că dezvoltarea municipiului depinde de colaborarea cu administraţia judeţeană.
10:00
*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/stefanita-avramescu-8222am-votat-cu-speranta-pentru-buzau8221-03258750 Ştefăniţă Avrămescu: and #8222;Am votat cu speranţă, pentru Buzău and #8221; ---Opt candidaţi îşi dispută duminică preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, funcţie rămasă vacantă după ce fostul titular, Lucian Romaşcanu, a devenit membru al Curţii Europene de Conturi la 1 iulie 2024. Până la organizarea alegerilor, atribuţiile au fost exercitate interimar de vicepreşedintele Adrian Petre.
10:00
Candidatul AUR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, Ştefăniţă Avrămescu, a votat duminică în satul Poieniţele, comuna Chiojdu, localitatea unde a copilărit, afirmând că şi-a exprimat opţiunea and #8222;cu speranţă, pentru Buzău and #8221;, potrivit unui comunicat transmis de AUR, de la care transmitem cele ce urmează.
09:50
Nicuşor Dan: and #8222;Am votat pentru cineva care nu se apropie de corupţie şi de mafia imobiliară and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, după ce a votat pentru alegerea primarului general al Capitalei, că şi-a exprimat opţiunea pentru un candidat despre care consideră că nu este vulnerabil la tentaţiile de corupţie şi la and #8222;mafia imobiliară and #8221;, pe care o descrie drept extrem de prezentă în jurul Primăriei Capitalei.
09:50
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat duminică, după ce şi-a exprimat votul, că a optat and #8222;pentru integritate and #8221; şi a afirmat că a făcut tot ce a depins de el în această campanie. El i-a îndemnat pe alegători să meargă la urne.
Acum 24 ore
22:10
Viktor Orban: and #8221;Ungaria va trimite oameni de afaceri în Rusia pentru a pregăti perioada de după război and #8221; # Bursa
Prim-ministrul naţionalist maghiar Viktor Orban a anunţat sâmbătă, în cadrul unei reuniuni organizate cu câteva luni înaintea alegerilor parlamentare din ţara sa, că va trimite în Rusia, în zilele următoare, o delegaţie de oameni de afaceri pentru a pregăti perioada postbelică din Ucraina
21:30
CCA a anunţat astăzi arbitrii meciurilor de duminică, din Superligă
21:30
Daniel David: and #8221;Guvernul a aprobat deblocarea a peste 300 de posturi pentru creşe and #8221; # Bursa
Guvernul a aprobat deblocarea a peste 300 de posturi pentru creşe, ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmând că această decizie este una care îl bucură şi că educaţia trebuie să intre în faza de stabilizare şi dezvoltare, odată trecută prin furtuna fiscal-bugetară
21:20
Echipa FC Bihor a învins sâmbătă, în deplasare, scor 3-2, formaţia ACSM Reşiţa, în etapa a 16-a din Liga 2. Echipa victorioasă a urcat, momentan, pe locul al treilea în clasament
21:20
Viktor Orban: and #8221;Alegerile parlamentare ungare din 2026, ultimele înaintea războiului care se apropie and #8221; # Bursa
Alegerile parlamentare din Ungaria din 2026 vor fi and #39; and #39;ultimele alegeri înaintea războiului care se apropie de noi and #39; and #39;, a declarat sâmbătă premierul ungar Viktor Orban, în timpul unui miting desfăşurat la Kecskemet (centru)
21:20
Echipa italiană Inter Milano a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-0, gruparea Como, în etapa a 14-a din Serie A
21:20
Republica Moldova a cerut sprijin României după ce ce sudul Ucrainei a rămas fără energie electrică # Bursa
Moldelectrica, operatorul sistemului de transport al energiei electrice din Republica Moldova, a anunţat, sâmbătă, că în urma atacurilor ruseşti asupra infrastructurii electrice din regiunea Odesa, o parte a sudului Ucrainei a rămas fără curent, iar avariile produse au afectat şi fluxurile energetice din regiune
21:20
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a anunţat că anul 2026 va fi ultimul pentru ea în circuitul profesionist (WTA), într-o postare făcută sâmbătă pe pagina contul său de Instagram
21:20
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) acuză Biroul Electoral Judeţean (BEJ) Buzău că and #8222;acoperă campania ilegală and #8221; din and #8222;Ziua Tăcerii and #8221;, după ce a respins toate sesizările partidului privind continuarea and #8222;propagandei pe site-uri şi reţele sociale and #8221; în data de 6 decembrie, deşi legea interzice orice formă de campanie electorală cu 24 de ore înaintea începerii procesului electoral
21:10
Zelenski spune că a avut o discuţie and #8222;substanţială and #8221; la telefon cu trimisul special al SUA, Witkoff # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că a avut o discuţie telefonică lungă şi and #8222;substanţială and #8221; cu trimisul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, şi cu ginerele lui Trump, Jared Kushner
21:10
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că numărul de alegători înscrişi în Registrul electoral, valabil pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie 2025, este de 2.193.680 de cetăţeni care figurează în listele electorale permanente şi 24.988 de cetăţeni ai Uniunii Europene cu drept de vot înscrişi pe listele electorale complementare
21:10
Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat că se va deplasa luni la Londra pentru a se întâlni cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, precum şi cu liderii din Germania şi Marea Britanie, pentru a discuta situaţia din Ucraina şi negocierile în curs, mediate de Statele Unite
21:10
Echipa FC Argeş a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, formaţia Csikszereda, în etapa a 19-a din Superligă
21:10
Echipa germană Bayern Munchen a învins sâmbătă, în deplasare, scor 5-0, gruparea VfB Stuttgart, în etapa a 13-a din Bundesliga
21:10
Bulgaria denunţă remorcarea în apele sale teritoriale a unui petrolier vizat de drone în noiembrie # Bursa
Bulgaria a denunţat, sâmbătă, remorcarea uneia dintre cele două nave care transportau gaz rusesc, afectate de explozii în largul coastelor turceşti la sfârşitul lunii noiembrie, în apele sale din Marea Neagră
21:10
Aeroportul din capitala Lituaniei, Vilnius, a anunţat sâmbătă că a suspendat din nou operaţiunile din cauza apariţiei unor baloane suspecte în spaţiul aerian lituanian, acesta fiind cel mai recent astfel de incident din ultimele luni
21:10
Elon Musk afirmă că Uniunea Europeană ar trebui să fie and #39; and #39;eradicată and #39; and #39; # Bursa
Miliardarul american Elon Musk, patronul platformei X, a reacţionat dur sâmbătă la adresa Uniunii Europene, după ce în ajun Comisia Europeană a impus o amendă de 120 de milioane de euro reţelei de social media
21:10
Baschet: Antrenorul echipei feminine and #8221;U and #8221; Cluj, noul secund al campioanei la masculin U BT Cluj # Bursa
Campioana U BT Cluj a anunţat, sâmbătă, cooptarea în staff ca antrenor secund a grecului Giannis Koukos, care a fost principal la formaţia feminină Universitatea Cluj
18:10
Kaja Kallas a reafirmat alianţa cu SUA, în pofida noii strategii americane critice la adresa Europei # Bursa
Statele Unite rămân and #8222;cel mai mare aliat and #8221; al Uniunii Europene, a declarat sâmbătă şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, la scurt timp după publicarea noii strategii americane de securitate, un document cu accente naţionaliste care anticipează and #8222;dispariţia civilizaţională and #8221; a Europei, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
17:00
Pacea între Ucraina şi Rusia se apropie and #8222;mai mult ca oricând and #8221;, însă nu va fi obţinută cu orice preţ, a declarat sâmbătă ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, în cadrul Forumului de la Doha, relatează EFE, de la care relatăm cele ce urmează.
16:40
Rafinăria Petrobrazi, operată de OMV Petrom şi conectată la sursa de apă Paltinu, unde au apărut probleme de turbiditate, funcţionează în acest moment la capacitate maximă, a transmis vineri Consiliul Judeţean Prahova, potrivit Digi24, de la care relatăm cele ce urmează.
16:40
Cu doar câteva zile înainte de lansarea volumului and #8222;Le journal d and #39;un prisonnier and #8221; (Jurnalul unui prizonier), fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy dezvăluie detalii despre cele trei săptămâni petrecute în detenţie, relatează AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
16:30
Premierul britanic Keir Starmer se va întâlni luni, la Londra, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz, pentru a continua discuţiile privind încheierea războiului din Ucraina, notează DPA, de la care relatăm cele ce urmează.
16:10
Un număr de 21 de sesizări referitoare la fapte nelegale, majoritatea vizând nerespectarea reglementărilor privind afişajul electoral, au fost înregistrate pe parcursul campaniei pentru alegerile locale parţiale de duminică, dintre care 13 s-au confirmat, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog.
15:40
Statele Unite îşi vor reafirma dominaţia în emisfera vestică, vor consolida forţa militară în Indo-Pacific şi ar putea reevalua relaţia cu Europa, a declarat vineri preşedintele Donald Trump într-un document strategic amplu care urmăreşte să redeseneze rolul global al Washingtonului, potrivit Reuters, de unde relatăm cele ce urmează.
15:30
Numeroase echipaje de pompieri, poliţişti şi reprezentanţi ai operatorului de distribuţie a gazelor au intervenit la Şcoala Gimnazială nr. 130 and #8222;Luceafărul and #8221; din Sectorul 5 al Capitalei, unde sunt amenajate secţii de votare, după ce un jandarm aflat în serviciul de pază a sesizat miros de gaze. Verificările au arătat însă că nu există nicio scurgere, iar mirosul provenea din sistemul de canalizare.
