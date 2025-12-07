AEP: Până la ora 18:00, au votat 27,27% dintre alegători pentru Primăria Capitalei

10:50

Candidatul SENS la Primăria Capitalei, Ana Ciceală, a declarat că şi-a exprimat votul având în minte bucureştenii şi felul în care se va transforma oraşul în anii ce vin. Ea a afirmat că mulţi locuitori s-au obişnuit să trăiască doar and #8222;de pe o zi pe alta and #8221;, fără a privi înainte şi fără a-şi imagina cum ar putea contribui la construirea unui viitor mai bun.