Răzvan Moraru: and #8222;Am ales cu speranţă şi curaj pentru viitorul judeţului Buzău and #8221;
Bursa, 7 decembrie 2025 19:50
Mihai Răzvan Moraru, candidat independent susţinut de PNL şi USR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, a declarat, duminică, după ce a votat, că îşi pune speranţa într-un viitor mai bun pentru judeţ şi că scrutinul reprezintă un act de curaj civic.
• • •
Acum 30 minute
20:00
Până la ora 18:00 au votat, duminică, în alegerile locale parţiale organizate în judeţul Buzău pentru alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean 77.174 de alegători, reprezentând 21,29 % din numărul celor înscrişi în listele electorale, potrivit datelor furnizate în timp real de Autoritatea Electorală Permanentă
Acum o oră
19:50
19:50
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, a anunţat că, până duminică la ora 18.00, au fost înregistrate 61 de sesizări de posibile incidente electorale, dar nu s-au semnalat situaţii deosebite din punctul de vedere al competenţelor Ministerului Afacerilor Interne
19:50
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, îndeamnă bucureştenii să iasă la vot, afirmând că and #8222;binele nu se face de la sine and #8221; şi că este nevoie and #8222;de oameni dedicaţi, care ştiu să construiască, care au vocaţia administraţiei şi care au demonstrat, prin fapte, că pot face ceea ce promit and #8221;
19:50
Până la ora 18:00, au votat, duminică, la alegerile pentru funcţia de primar al Capitalei, 491.905 de alegători, reprezentând 27,27% din numărul celor înscrişi în listele electorale, potrivit datelor furnizate în timp real de Autoritatea Electorală Permanentă
Acum 2 ore
19:10
Marius Pieleanu, Director Avangarde: and #8221;Deşi o statuie bântuie România, stafia nu se confirmă încă la Bucureşti and #8221; # Bursa
Marius Pieleanu, directorul casei de sondare Avangarde, a declarat duminică, la prânz, la Antena 3, că and #8221;deşi o statuie bântuie România, stafia nu se confirmă încă la Bucureşti and #8221;
19:00
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că nu se va retrage din politică dacă va fi graţiat de preşedintele ţării în procesul de corupţie care durează de ani de zile
18:50
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, a declarat, după ce a votat, că le mulţumeşte bucureştenilor care participă la scrutin şi consideră că oraşul are nevoie de o schimbare orientată către rezultate, nu către scandal politic. El a afirmat că proiectele realizate în Sectorul 4 reprezintă garanţia capacităţii sale administrative şi baza unui nou început pentru Bucureşti.
Acum 4 ore
18:10
Ludovic Orban: and #8221;Bătălia pentru Primăria Capitalei se dă între doi candidaţi, aflaţi umăr la umăr and #8221; # Bursa
Liderul Forţa Dreptei Ludovic Orban afirmă că, la alegerile parţiale de duminică pentru Primăria Capitalei, and #8221;bătălia se dă între doi candidaţi, aflaţi umăr la umăr and #8221;, în timp ce ceilalţi candidaţi se află la o distanţă foarte mare de primii doi clasaţi
18:00
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, afirmă, într-o postare pe Facebook, că fiecare vot contează, and #8222;cu atât mai mult la această prezenţă and #8221;
17:30
Până la ora 16:00, au votat, duminică, la alegerile pentru funcţia de primar al Capitalei, 393.876 de alegători, reprezentând 21,84% din numărul celor înscrişi în listele electorale, potrivit datelor furnizate în timp real de Autoritatea Electorală Permanentă
17:00
Ciucu a acuzat partidele rivale că distribuie and #8222;cifre false and #8221; despre votul din Capitală pentru a manipula electoratul # Bursa
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, susţine că unele formaţiuni politice transmit and #8222;pe surse and #8221; informaţii false despre evoluţia votului în Bucureşti pentru a crea impresia unei competiţii mai largi decât cea reală. Într-o postare pe Facebook, liberalul afirmă că astfel de practici reprezintă o încercare de manipulare menită să menţină în cursă candidaţi fără şanse.
16:30
Bolojan i-a îndemnat pe alegători să meargă la urne şi să voteze and #8222;oameni pricepuţi şi buni administratori and #8221; # Bursa
Premierul şi liderul PNL, Ilie Bolojan, a lansat un apel către alegători să participe la scrutinul parţial din Bucureşti şi din celelalte localităţi unde au loc alegeri, recomandând votarea unor candidaţi competenţi şi responsabili.
Acum 6 ore
15:50
Nicuşor Dan: and #8222;Am votat pentru cineva care nu se apropie de corupţie şi de mafia imobiliară and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, după ce a votat pentru alegerea primarului general al Capitalei, că şi-a exprimat opţiunea pentru un candidat despre care consideră că nu este vulnerabil la tentaţiile de corupţie şi la and #8222;mafia imobiliară and #8221;, pe care o descrie drept extrem de prezentă în jurul Primăriei Capitalei.
15:50
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat duminică, după ce şi-a exprimat votul, că a optat and #8222;pentru integritate and #8221; şi a afirmat că a făcut tot ce a depins de el în această campanie. El i-a îndemnat pe alegători să meargă la urne.
15:50
Netanyahu a anunţat trecerea and #8222;foarte curând and #8221; la a doua fază a acordului de încetare a focului în Gaza # Bursa
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat duminică faptul că Israelul intenţionează să treacă and #8222;foarte curând and #8221; la a doua fază a acordului de încetare a focului în Gaza, negociat sub auspiciile Statelor Unite, avertizând însă că această etapă va fi and #8222;dificilă and #8221;, potrivit unui comunicat emis redacţiei.
15:40
Prezenţa la vot pentru alegerea primarului Capitalei a ajuns duminică, la ora 15.00, la 19,87%, peste 347.000 de bucureşteni exercitându-şi dreptul de vot.
15:00
La jumătatea zilei de vot, Sectorul 6 este singura zonă din Bucureşti unde prezenţa la urne depăşeşte consistent media Capitalei. La ora 14:00, participarea la nivel municipal era de 16,42%, în timp ce Sectorul 6 înregistra 19,12%, cu aproape trei puncte procentuale peste medie.
14:50
Reprezentanţii AUR acuză apariţia unor nereguli în procesul electoral din Capitală, susţinând că pe listele electorale permanente figurează persoane decedate.
14:30
Liderul deputaţilor AUR, Mihai Enache, susţine că în judeţul Buzău, unde duminică au loc alegeri parţiale pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean, mai mulţi primari ar sta în secţiile de votare sau în apropierea acestora, încercând să influenţeze sau să intimideze alegătorii.
Acum 8 ore
14:00
MAI: Procesul de votare decurge fără incidente majore, însă în Capitală au fost deschise mai multe dosare penale # Bursa
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, a anunţat duminică faptul că, până la această oră, and #8222;procesul de votare a decurs fără probleme deosebite and #8221;.
14:00
Şefa Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, a stârnit din nou controverse după ce, într-un live transmis pe Facebook, a îndemnat bucureştenii să meargă la vot, afirmând că and #8222;astăzi este 7 septembrie and #8221;, deşi data corectă este 7 decembrie.
13:50
Ajustările aduse strategiei de securitate naţională a Statelor Unite de către preşedintele Donald Trump sunt and #8222;în linii mari aliniate and #8221; cu poziţia Moscovei, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu acordat televiziunii publice ruse, informează AFP.
13:40
Preşedintele Nicuşor Dan va efectua, începând de luni, 8 decembrie, o vizită oficială în Franţa, prima de la preluarea mandatului, în cadrul căreia are programate întâlniri cu preşedintele francez Emmanuel Macron şi cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, potrivit Administraţiei Prezidenţiale, de la care transmitem cele ce urmează.
13:40
13:30
Prezenţa la secţiile de votare din Capitală a ajuns, după primele şase ore de la deschiderea urnelor, la 13,22%, conform datelor oficiale. Ritmul de participare rămâne vizibil mai redus decât la precedentele alegeri locale, când, la aceeaşi oră, prezenţa se situa la 16,43%. Autorităţile amintesc că procesul de vot se încheie la ora 21:00.
13:10
În pofida declaraţiilor triumfaliste ale Kremlinului, progresele teritoriale ale Rusiei în Ucraina rămân reduse, scrie revista The Economist, citată pe baza hărţilor realizate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), think-tank cu sediul la Washington. În aproape trei ani de conflict, Moscova a reuşit să ocupe doar 1,45% din teritoriul Ucrainei, aproximativ aceeaşi proporţie din populaţia de dinaintea invaziei.
13:10
Emmanuel Macron a transmis un ultimatum Chinei, afirmând că Uniunea Europeană va introduce taxe vamale asupra produselor chinezeşti and #8222;în următoarele luni and #8221;, dacă Beijingul nu ia măsuri concrete pentru a diminua deficitul comercial care creşte accelerat, relatează AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
13:00
ARA: Jumătate dintre bucureştenii care au votat dimineaţă spun că au ales and #8222;răul cel mai mic and #8221; # Bursa
Aproape jumătate dintre alegătorii care au mers la urne în Bucureşti în prima parte a zilei au declarat că au votat and #8222;răul cel mai mic and #8221;, relevă o cercetare sociologică realizată la urne de ARA Public Opinion, acreditată de Biroul Electoral Municipal, potrivit Antena 3 CNN. Datele prezentate la ora 12:00 sunt valabile pentru situaţia de la 11:30, iar noi actualizări vor fi anunţate la orele 14:00, 16:00, 18:00 şi 20:00.
12:50
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, a declarat, după ce a votat, că le mulţumeşte bucureştenilor care participă la scrutin şi consideră că oraşul are nevoie de o schimbare orientată către rezultate, nu către scandal politic. El a afirmat că proiectele realizate în Sectorul 4 reprezintă garanţia capacităţii sale administrative şi baza unui nou început pentru Bucureşti.
12:40
Kellogg: Acordul pentru încetarea războiului din Ucraina este and #8222;foarte aproape and #8221; # Bursa
Trimisul special al preşedintelui american Donald Trump în Ucraina, Keith Kellogg, a afirmat că un acord de pace este and #8222;foarte aproape and #8221;, iar negocierile au ajuns în and #8222;ultimii 10 metri and #8221;, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează. Oficialul american a precizat că documentul depinde acum de soluţionarea a două probleme majore: statutul regiunii Donbas şi viitorul centralei nucleare de la Zaporojie, aflată sub control rusesc.
12:30
Nicuşor Dan a votat duminică, puţin după ora 09.00, la Şcoala Gimnazială and #8222;Luceafărul and #8221; din Sectorul 5, însoţit de partenera sa, Mirabela Grădinaru. După aproape două ore şi jumătate, preşedintele a revenit cu un mesaj public pe pagina sa de Facebook, prin care a făcut un apel către locuitorii Capitalei să participe la scrutin.
Acum 12 ore
12:20
Prezenţa la vot în Bucureşti a ajuns la 9,67% la o oră de la deschiderea secţiilor, peste 174.000 de alegători exercitându-şi deja dreptul de vot până la ora 12:00.
12:00
Institutul de sondare INSCOP Research va realiza un sondaj telefonic în ziua votului pentru Primăria Capitalei, cu sprijinul informat.ro. Primele rezultate vor fi prezentate la ora 21.00, însă cercetarea nu reprezintă un exit-poll, ci o estimare a opţiunilor electorale colectată prin interviuri telefonice de la alegătorii care s-au prezentat la urne.
12:00
Rareş Hopincă: and #8222;Bucureştiul are nevoie de un manager, nu de un politician and #8221; # Bursa
Edilul Sectorului 2, Rareş Hopincă, a declarat duminică faptul că a votat pentru un primar and #8222;capabil and #8221;, susţinând că Bucureştiul are nevoie de un administrator eficient, orientat spre rezultate.
11:50
Ţările G7 şi Uniunea Europeană poartă negocieri avansate pentru a renunţa la plafonul de preţ aplicat petrolului rusesc şi a-l înlocui cu o interdicţie completă asupra serviciilor maritime utilizate la export, în încercarea de a limita veniturile Moscovei care alimentează războiul din Ucraina, au declarat pentru Reuters şase surse implicate în discuţii, de la care relatăm cele ce urmează.
11:50
Băsescu: and #8222;România nu e într-o situaţie grozavă, dezbaterea publică este toxică and #8221; # Bursa
Fostul preşedinte Traian Băsescu a votat, alături de soţia sa, afirmând la ieşirea de la urne că ţara noastră traversează o perioadă dificilă, marcată de un discurs public and #8222;profund nociv and #8221;.
11:50
Anca Alexandrescu, candidata independentă susţinută de AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a declarat duminică, după ce a votat, că şi-a exprimat opţiunea and #8222;pentru un oraş în care să se poată trăi and #8221;, subliniind că experienţa campaniei electorale a reprezentat and #8222;un dar and #8221; pentru ea.
11:40
Romeo Lungu: and #8222;Am votat pentru întoarcerea acasă a celui care a ajutat Buzăul în ultimii 10 ani and #8221; # Bursa
Preşedintele PSD Buzău, deputatul Romeo Lungu, a declarat, după ce a votat la o secţie din municipiul Buzău pentru preşedintele Consiliului Judeţean, că şi-a exprimat opţiunea and #8222;pentru întoarcerea acasă a celui care a ajutat Buzăul în ultimii 10 ani and #8221;. El a precizat că a votat cu speranţa continuării dezvoltării judeţului.
11:40
AIEA a avertizat că structura de protecţie de la Cernobîl şi-a pierdut funcţiile primare de siguranţă # Bursa
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunţat că echipele sale, aflate în Ucraina de la începutul lunii decembrie pentru evaluarea stării infrastructurii nucleare, au constatat că structura de protecţie în formă de arc de la Cernobîl nu mai îndeplineşte funcţiile sale esenţiale de siguranţă, după bombardamentul din februarie.
11:30
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat, în perioada 02-05 decembrie 2025, activitatea a peste 220 de operatori economici din Târgurile de Crăciun din întreaga ţară, în contextul debutului sezonului festiv şi al creşterii numărului de consumatori atraşi de aceste evenimente, potrivit unui comunicat emis redacţiei.
11:10
Silviu Iordache: and #8222;Am votat plin de speranţă. Îmi doresc o schimbare la vârful CJ Buzău and #8221; # Bursa
Silviu Iordache, candidat independent la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, a declarat, după ce şi-a exprimat votul, că a făcut acest gest and #8222;plin de speranţă and #8221; şi and #8222;pentru schimbare and #8221;, criticând modul în care ar fi fost conduse consiliile judeţene până în prezent.
11:00
Directorul INSCOP: 'Prezenţa la vot în Bucureşti riscă să rămână sub nivelul alegerilor trecute' # Bursa
O prezenţă la vot mai mare decât cea înregistrată la alegerile locale din vara anului trecut este puţin probabilă în acest moment, consideră Remus Ioan Ştefureac, directorul INSCOP, într-o postare pe pagina sa de Fcaebook.
11:00
Marcel Ciolacu: and #8222;Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă and #8221; # Bursa
Candidatul PSD la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, a votat duminică într-o secţie amenajată într-o şcoală din municipiu, fiind însoţit de primarul Constantin Toma şi de mai mulţi lideri social-democraţi locali. Ciolacu a afirmat că revenirea sa în politica buzoiană reprezintă and #8222;cel mai mare pas and #8221; din cariera sa.
10:50
Candidatul SENS la Primăria Capitalei, Ana Ciceală, a declarat că şi-a exprimat votul având în minte bucureştenii şi felul în care se va transforma oraşul în anii ce vin. Ea a afirmat că mulţi locuitori s-au obişnuit să trăiască doar and #8222;de pe o zi pe alta and #8221;, fără a privi înainte şi fără a-şi imagina cum ar putea contribui la construirea unui viitor mai bun.
10:50
Cătălin Drulă: and #8222;Am votat cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru oraşul nostru and #8221; # Bursa
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a afirmat, după ce a votat, că şi-a exprimat opţiunea and #8222;cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru Bucureşti and #8221;, unul care să fie construit and #8222;cu onestitate and #8221; şi prin proiecte majore necesare oraşului.
10:40
China şi Rusia îşi consolidează cooperarea militară, în timp ce Japonia acuză Beijingul de provocări aeriene # Bursa
China şi Rusia au desfăşurat pe teritoriul rus cea de-a treia rundă de exerciţii comune antirachetă, a anunţat Ministerul chinez al Apărării. În acelaşi timp, Japonia acuză avioanele de vânătoare chineze că au orientat radarul de control al focului către aeronave militare japoneze în două incidente considerate and #8222;periculoase and #8221;, petrecute în apropierea insulelor Okinawa - afirmaţii respinse de Beijing, potrivit Reuters.
10:20
Preşedintele francez Emmanuel Macron este acuzat de presa conservatoare, de dreapta şi de extrema dreaptă că restrânge libertatea de exprimare şi alunecă spre and #8222;derapaje autoritare and #8221;, la un an şi jumătate după alegerile prezidenţiale.
10:10
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) acuză Biroul Electoral Judeţean Buzău că and #8222;acoperă campania ilegală and #8221; din and #8222;Ziua Tăcerii and #8221;, după ce a respins toate sesizările depuse de partid privind continuarea and #8222;propagandei pe site-uri şi reţele sociale and #8221; în data de 6 decembrie, deşi legea interzice orice activitate electorală cu 24 de ore înainte de deschiderea urnelor, potrivit unui comunicat transmis de formaţiune, de la care transmitem cele ce urmează.
10:10
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a venit duminică la urne însoţit de soţia sa şi de Marcel Ciolacu, candidatul PSD la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău. După vot, edilul a declarat că şi-a exprimat opţiunea pentru and #8222;continuitate and #8221;, argumentând că dezvoltarea municipiului depinde de colaborarea cu administraţia judeţeană.
