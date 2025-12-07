EFE: O crimă alimentează criticile la adresa guvernului ucrainean pentru eşecurile în procesul de mobilizare
StirileProtv.ro, 7 decembrie 2025 15:20
Uciderea unui recrutor militar la Lvov, cel mai mare şi cel mai important oraş din vestul Ucrainei, a intensificat criticile la adresa guvernului ucrainean pentru lipsa sa de leadership în gestionarea mobilizării, scrie EFE.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 30 minute
15:20
Acum o oră
15:10
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Cum au votat cetățenii la alegerile pentru Primăria Capitalei # StirileProtv.ro
Alegerile din București 2025 au atras atenția întregii țări. Rezultatele exit-poll-urilor de la alegerile din București 2025 vor fi prezentate în timp real de stirileprotv.ro la ora 21:00.
Acum 2 ore
14:20
Persoane necunoscute au distrus prin rupere şi spargere parbrize, geamuri laterale sau oglinzi laterale a 27 de autoturisme ce se aflau parcate, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe două străzi din Târgu Jiu, a informat IPJ Gorj.
14:10
O inundație la Departamentul de Antichități Egiptene al Muzeului Luvru a distrus 400 de opere antice # StirileProtv.ro
O gravă inundație produsă la 27 noiembrie la Muzeul Luvru a avariat numeroase opere și documente din biblioteca de antichități egiptene, potrivit La Tribune de l’Art, informație confirmată de BFMTV.
Acum 4 ore
13:40
Emmanuel Macron avertizează China cu taxe vamale. Europa cere reducerea deficitului comercial # StirileProtv.ro
Emmanuel Macron a ameninţat China cu taxe vamale „în următoarele luni”, dacă Beijingul nu ia măsuri pentru a reduce deficitul comercial care continuă să crească cu Uniunea Europeană, potrivit AFP.
13:30
Occidentul continuă să interpreteze greșit obiectivele Kremlinului. Rusia nu luptă pentru 30-50 km din Donbas, ci pentru obiective mult mai profunde. Iar asta explică de ce Putin nu vrea să pună capăt acum războiului.
13:00
Nicuşor Dan, vizită în Franţa luni şi marţi. Preşedintele va fi primit de Emmanuel Macron la Palatul Elysee # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan se va afla în vizită în Franţa luni şi marţi, când se va întâlni cu românii din diaspora, la Paris şi va fi primit de omologul său, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee.
12:40
Cher se pregătește de nuntă la 79 de ani. Artista vrea să ajungă la altar alături de iubitul cu 40 de ani mai tânăr # StirileProtv.ro
Cher, în vârstă de 79 de ani, se pregătește să meargă la altar cu iubitul ei, Alexander Edwards, în vârstă de 39 de ani, după trei ani de relație, potrivit Daily Mail.
12:40
Daniel Băluţă: „A venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează. Am făcut metrou, am făcut spitale, am făcut şcoli” # StirileProtv.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, a declarat duminică, după vot, că le mulţumeşte bucureştenilor pentru participare și susține că a venit timpul ca rezultatele și proiectele realizate ca primar de sector să primeze.
12:30
Un autocar în care se aflau 71 de persoane a fost implicat, duminică, într-un accident rutier produs la Sinaia, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.
12:10
David Beckham scrie istorie după ce Inter Miami a cucerit MLS. Ce mesaj emoționant a transmis. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
David Beckham, coproprietar al Inter Miami, a devenit prima persoană din istoria ligii care câștigă MLS Cup atât ca jucător, cât și ca proprietar, după ce echipa sa a învins Vancouver Whitecaps cu 3-1 sâmbătă, scrie New York Times.
Acum 6 ore
11:40
AIEA solicită lucrări la Cernobîl, unde structura protectoare şi-a pierdut „funcţiile de siguranţă” # StirileProtv.ro
AIEA anunță că structura de protecție de la Cernobîl și-a pierdut funcțiile primare de siguranță după un bombardament din februarie, constatând acest lucru în urma unei evaluări făcute în Ucraina la începutul lunii decembrie.
11:40
Studiu: De ce unele cancere nu mai răspund la tratament. Celulele canceroase își schimbă rapid genele pentru a supraviețui # StirileProtv.ro
Celulele canceroase trăiesc într-un mediu ostil, cu puţin oxigen şi resurse limitate, dar reuşesc totuşi să se adapteze şi să crească.
10:50
Traian Băsescu: Am votat îngrijorat. România nu e într-o situaţie grozavă. Nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile # StirileProtv.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat duminică, după ieşirea de la urne, că a votat "îngrijorat", pentru că România nu este într-o situaţie "grozavă", adăugând că nu alegerile pentru Capitală vor rezolva lucrurile.
10:40
Alegeri locale 2025. Anca Alexandrescu: „Am votat pentru un Bucureşti în care să se poată trăi” # StirileProtv.ro
Candidata independentă la Primăria Capitalei Anca Alexandrescu a votat, duminică dimineaţa, pentru un Bucureşti „în care să se poată trăi", adăugând că, împreună cu cetăţenii, va pune oraşul pe primul loc şi „va face dreptate".
10:40
Ana Ciceală, după ce a votat: „Ne-am obişnuit să ne trăim vieţile de pe o zi pe alta, cu capul în pământ” # StirileProtv.ro
Candidatul SENS la Primăria Capitalei, Ana Ciceală, a afirmat că a votat cu gândul la cetăţenii din Bucureşti şi la modul în care va arăta oraşul în viitor.
10:40
Alegeri locale 2025. Cătălin Drulă: Am votat cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru Bucureşti | VIDEO # StirileProtv.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat, duminică, la ieşirea la urne, că a votat cu încredere şi optimism pentru un nou început în administrarea municipalităţii bucureştene, care are nevoie de un buget "corect".
10:40
Alegeri locale 2025. Ciprian Ciucu: „Am votat pentru proiecte, pentru un Bucureşti dezvoltat, nu pentru certuri sterile” # StirileProtv.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei, a declarat că a votat duminică „pentru proiecte, pentru un Bucureşti dezvoltat", şi nu pentru „certuri sterile".
10:30
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 7 decembrie 2025.
10:30
Nereguli descoperite la târgurile de Crăciun din toată țara. Ce amenzi au dat inspectorii ANPC # StirileProtv.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat târguri de Crăciun din întreaga ţară şi au descoperit mai multe nereguli. Pentru deficienţele constatate au fost date amenzi de aproape 200.000 de lei.
10:20
Cum ne afectează sănătatea deshidratarea „ascunsă” din sezonul de iarnă. Sindromul de care suferă 50% din pacienți # StirileProtv.ro
Cum ne deshidratăm ușor iarna, chiar dacă nu e cald și chiar dacă bem lichide? La deshidratare ajungem ușor cu alcool și cu țigări.
10:20
Cum influențează proteinele greutatea corporală și funcția rinichilor. Recomandările medicilor # StirileProtv.ro
Pește, carne, ouă, urdă. Acestea sunt alimentele care au proteine complete. Consumate, ne reconstruiesc fiecare celulă. Fără ele, suntem în așa-numita malnutriție proteică, altfel spus, în pericol. Cu proteine scădem grăsimea corporală. Care e principiul?
10:10
Greșeala făcută după un post prelungit care ne poate distruge digestia. Poate duce la diabet # StirileProtv.ro
Ne uităm la un organ implicat major în digestie. Pancreasul endocrin - fabrică hormoni, printre care - și insulina. Pancreasul exocrin - secretă suc pancreatic, care participă activ la digestia alimentelor în tubul digestiv.
10:10
Modul în care ar trebui să slăbim fără a pierde mușchi. Beneficiile analizei corporale # StirileProtv.ro
Ce cantitate musculară deținem? Obiectiv, aflăm prin analiză corporală, care arată ce procent de grăsime avem în organism, ce procent de mușchi și câtă apă.
10:00
Regele Charles și regina Camilla au ales portretul aniversar pentru felicitarea de Crăciun. Ținutele alese de cuplul regal # StirileProtv.ro
Regele Charles și regina Camilla au selectat portretul realizat la cea de-a 20-a aniversare a căsătoriei lor pentru felicitarea oficială de Crăciun din acest an.
10:00
Marcel Ciolacu a votat în Buzău: Am făcut cel mai mare pas în cariera mea politică, am venit acasă # StirileProtv.ro
Marcel Ciolacu, candidatul PSD pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, a declarat, după ce şi-a exprimat opţiunea la urne, că a făcut "cel mai mare pas" din cariera sa politică - acela de a veni acasă.
10:00
Pete Hegseth: Germania se numără printre aliaţii model în ceea ce priveşte cheltuielile pentru apărare # StirileProtv.ro
Secretarul apărării american, Pete Hegseth, a declarat sâmbătă că vede evoluţii pozitive în cheltuielile pentru apărare ale Germaniei şi a lăudat aliaţii NATO pentru creşterea bugetelor lor militare, informează duminică dpa.
Acum 8 ore
09:30
Alegeri locale 2025. Nicușor Dan: Am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred că ne definesc. VIDEO # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan a votat la secția de votare de la Școala Luceafărul din București, împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru.
09:10
Tragerile Speciale Loto de Moş Nicolae: Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri cu 175.000 de lei # StirileProtv.ro
Loteria Română suplimentează cu 175.000 de lei fondul de câştiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40, la Tragerile Speciale Loto de Moş Nicolae care vor avea loc duminică, 7 decembrie 2025.
09:00
Târgul de Crăciun din Viena 2025 - ghid complet pentru vizitatori. Program și ce atracții să vizitezi # StirileProtv.ro
Târgul de Crăciun din Viena 2025 transformă orașul într-un decor feeric, cu lumini, colinde și arome de sărbătoare. Vizitatorii se pot bucura de tradiții vieneze, decorațiuni spectaculoase și delicii culinare autentice, toate într-o atmosferă de iarnă.
09:00
Kimchi este preparatul tradițional coreean pe bază de legume fermentate, cunoscut pentru aroma sa intensă și proprietățile sănătoase.
09:00
Verona nu este doar orașul lui Romeo și Julieta, ci și „Poarta către Italia”, deoarece le arată vizitatorilor care vin din nord o avanpremieră a frumuseții și bogăției culturale a întregii țări.
09:00
Târgul de Crăciun din Craiova 2025. Până când este deschis și de ce merită vizitat # StirileProtv.ro
Târgul de Crăciun din Craiova a câștigat primul loc în competiția Târgurilor de Crăciun din Europa, fiind desemnat cel mai frumos de pe continent.
08:20
„Am avut sentimentul că asist la o piesă de teatru ieftină”. Alex Dima despre “Dragă Stolo”, moment epic din istoria recentă # StirileProtv.ro
La 30 de ani de PRO TV, Alex Dima și Claudiu Pândaru rememorează începuturile lor din redacția Știrilor și momentele istorice trăite în 2004.
08:00
Negocierile pentru pace în Ucraina, desfășurate la Miami, s-au încheiat fără progrese # StirileProtv.ro
Negocierile SUA–Ucraina pentru un posibil acord de pace cu Rusia s-au încheiat la Miami fără progrese, iar chestiunile teritoriale şi garanţiile de securitate rămân principalele obstacole.
08:00
Vremea azi, 7 decembrie. Plouă slab în multe regiuni, iar atmosfera rămâne mohorâtă în cea mai mare parte a țării # StirileProtv.ro
Duminică avem atmosferă mohorâtă în majoritatea regiunilor. O să plouă slab mai ales în vest, în sud și pe partea estică, iar vântul mai are unele intensificări în sud-estul țării.
08:00
Kremlinul: Dispariţia ameninţării ruse din strategia de securitate naţională a SUA este un lucru pozitiv # StirileProtv.ro
Administraţia Trump a modificat strategia de securitate naţională a SUA, eliminând Rusia din lista „ameninţărilor directe”. Kremlinul consideră schimbarea un pas pozitiv, a declarat purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov pentru TASS.
07:50
Cel puţin 18 migranţi au murit după ce ambarcaţiunea lor s-a răsturnat în Grecia. Doi supravieţuitori sunt în stare critică # StirileProtv.ro
Cel puţin 18 migranţi, toţi bărbaţi, au fost găsiţi morţi sâmbătă după ce ambarcaţiunea lor s-a răsturnat la sud de insula grecească Creta, a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a gărzii de coastă greceşti.
Acum 12 ore
07:30
Criza apei potabile din Prahova. Furnizarea apei în Câmpina, întreruptă din nou, la 24 de ore după reluare # StirileProtv.ro
Furnizarea apei în Câmpina și parțial în Poiana Câmpina a fost din nou întreruptă sâmbătă seară, după apariția unor avarii apărute la doar o zi de la reluarea alimentării, în plină criză a apei potabile din Prahova.
07:30
Incendiu într-un un club de noapte din India. Cel puţin 25 de persoane au murit, printre care patru turişti. VIDEO # StirileProtv.ro
Un incendiu izbucnit într-un club de noapte din regiunea turistică indiană Goa a ucis cel puţin 25 de persoane, inclusiv patru turişti, au declarat oficialii locali, conform CNN.
07:10
LIVE TEXT: Alegeri în București 2025 - Capitala își alege noul primar general la alegerile locale parțiale # StirileProtv.ro
Pe 7 decembrie 2025 bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege noul primar general al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale. Scrutinul are loc după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale.
07:10
Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025: De la Consiliul Județean Buzău la primăriile din întreaga țară # StirileProtv.ro
Cetățenii din mai multe localități din România sunt chemați pe 7 decembrie 2025 la urne pentru alegerile locale parțiale.
07:10
Planul Netflix de a cumpăra Warner Bros zguduie industria cinematografică, care se teme de schimbări majore # StirileProtv.ro
Operatorii de cinematografe au fost surprinși vineri, după ce Netflix și Warner Bros. Discovery au anunțat un acord prin care gigantul de streaming va prelua studioul și platforma WBD, potrivit CNBC.
Acum 24 ore
22:00
Ungaria blochează planul Uniunii Europene de a emite euroobligațiuni pentru a ajuta Ucraina, susțin surse Politico # StirileProtv.ro
Ungaria a blocat emiterea de euroobligațiuni pentru a ajuta financiar Ucraina, aceasta fiind una dintre cele două opțiuni propuse de Comisia Europeană pentru a finanța efortul de război al Kievului – relatează Politico, citând surse.
21:50
Inter Milano a învins cu 4-0 Como, pe teren propriu. Presa italiană: „Chivu, singur în frunte, pentru o noapte” # StirileProtv.ro
Echipa italiană Inter Milano a câștigat sâmbătă seara pe teren propriu, cu 4-0, împotriva formației Como, în etapa a 14-a din Serie A.
21:40
O femeie a murit înghețată pe un munte din Austria, după ce a fost abandonată de iubit. Bărbatul, acuzat de omor din culpă # StirileProtv.ro
O femeia ar fi fost lăsată să înghețe de către iubitul ei, aproape de vârful unui munte din Austria. Bărbatul a fost surprins coborând pe versant, dar fără partenera lui.
21:20
România ar putea juca în Grupa D la CM 2026, dacă se va califica, alături de SUA, Paraguay şi Australia # StirileProtv.ro
Naţionala României va juca în Grupa D la Cupa Mondială de fotbal din 2026, dacă se va califica.
21:00
Horoscop 7 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va face o schimbare și va începe o nouă viață # StirileProtv.ro
Horoscop 7 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu vești bune. Se împlinește un vis, la care am contribuit cu ce-am știut noi mai bine și o să ne bucurăm de ce ne oferă viața în continuare, adică tot noi!
20:50
Peste 600 de oameni au murit și alte sute sunt dispăruți în urma inundațiilor din Asia. În Sri Lanka este stare de urgență # StirileProtv.ro
Bilanț cutremurător în Asia de Sud-Est, lovită de unele dintre cele mai grave inundații din ultimele decenii. Peste 600 de oameni au murit și alte sute de persoane sunt date dispărute, majoritatea în Indonezia și Thailanda.
20:30
Festivitățile de Crăciun au revenit în Betleem, pentru prima dată în ultimii doi ani. Bradul a fost aprins # StirileProtv.ro
Timp de doi ani, în timpul războiului din Gaza, toate festivitățile publice de Crăciun au fost suspendate în Betleem, din Cisiordania ocupată – orașul considerat de creștini drept locul nașterii lui Iisus.
