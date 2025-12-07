Ciprian Ciucu: and #8222;Am votat pentru integritate şi cu inima împăcată and #8221;
Bursa, 7 decembrie 2025 15:50
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat duminică, după ce şi-a exprimat votul, că a optat and #8222;pentru integritate and #8221; şi a afirmat că a făcut tot ce a depins de el în această campanie. El i-a îndemnat pe alegători să meargă la urne.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum o oră
15:50
Nicuşor Dan: and #8222;Am votat pentru cineva care nu se apropie de corupţie şi de mafia imobiliară and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, după ce a votat pentru alegerea primarului general al Capitalei, că şi-a exprimat opţiunea pentru un candidat despre care consideră că nu este vulnerabil la tentaţiile de corupţie şi la and #8222;mafia imobiliară and #8221;, pe care o descrie drept extrem de prezentă în jurul Primăriei Capitalei.
15:50
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat duminică, după ce şi-a exprimat votul, că a optat and #8222;pentru integritate and #8221; şi a afirmat că a făcut tot ce a depins de el în această campanie. El i-a îndemnat pe alegători să meargă la urne.
15:50
Netanyahu a anunţat trecerea and #8222;foarte curând and #8221; la a doua fază a acordului de încetare a focului în Gaza # Bursa
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat duminică faptul că Israelul intenţionează să treacă and #8222;foarte curând and #8221; la a doua fază a acordului de încetare a focului în Gaza, negociat sub auspiciile Statelor Unite, avertizând însă că această etapă va fi and #8222;dificilă and #8221;, potrivit unui comunicat emis redacţiei.
15:40
Prezenţa la vot pentru alegerea primarului Capitalei a ajuns duminică, la ora 15.00, la 19,87%, peste 347.000 de bucureşteni exercitându-şi dreptul de vot.
Acum 2 ore
15:00
La jumătatea zilei de vot, Sectorul 6 este singura zonă din Bucureşti unde prezenţa la urne depăşeşte consistent media Capitalei. La ora 14:00, participarea la nivel municipal era de 16,42%, în timp ce Sectorul 6 înregistra 19,12%, cu aproape trei puncte procentuale peste medie.
14:50
Reprezentanţii AUR acuză apariţia unor nereguli în procesul electoral din Capitală, susţinând că pe listele electorale permanente figurează persoane decedate.
14:30
Liderul deputaţilor AUR, Mihai Enache, susţine că în judeţul Buzău, unde duminică au loc alegeri parţiale pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean, mai mulţi primari ar sta în secţiile de votare sau în apropierea acestora, încercând să influenţeze sau să intimideze alegătorii.
Acum 4 ore
14:00
MAI: Procesul de votare decurge fără incidente majore, însă în Capitală au fost deschise mai multe dosare penale # Bursa
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, a anunţat duminică faptul că, până la această oră, and #8222;procesul de votare a decurs fără probleme deosebite and #8221;.
14:00
Şefa Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, a stârnit din nou controverse după ce, într-un live transmis pe Facebook, a îndemnat bucureştenii să meargă la vot, afirmând că and #8222;astăzi este 7 septembrie and #8221;, deşi data corectă este 7 decembrie.
13:50
Ajustările aduse strategiei de securitate naţională a Statelor Unite de către preşedintele Donald Trump sunt and #8222;în linii mari aliniate and #8221; cu poziţia Moscovei, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu acordat televiziunii publice ruse, informează AFP.
13:40
Preşedintele Nicuşor Dan va efectua, începând de luni, 8 decembrie, o vizită oficială în Franţa, prima de la preluarea mandatului, în cadrul căreia are programate întâlniri cu preşedintele francez Emmanuel Macron şi cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, potrivit Administraţiei Prezidenţiale, de la care transmitem cele ce urmează.
13:40
Răzvan Moraru: and #8222;Am ales cu speranţă şi curaj pentru viitorul judeţului Buzău and #8221; # Bursa
Mihai Răzvan Moraru, candidat independent susţinut de PNL şi USR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, a declarat, duminică, după ce a votat, că îşi pune speranţa într-un viitor mai bun pentru judeţ şi că scrutinul reprezintă un act de curaj civic.
13:30
Prezenţa la secţiile de votare din Capitală a ajuns, după primele şase ore de la deschiderea urnelor, la 13,22%, conform datelor oficiale. Ritmul de participare rămâne vizibil mai redus decât la precedentele alegeri locale, când, la aceeaşi oră, prezenţa se situa la 16,43%. Autorităţile amintesc că procesul de vot se încheie la ora 21:00.
13:10
În pofida declaraţiilor triumfaliste ale Kremlinului, progresele teritoriale ale Rusiei în Ucraina rămân reduse, scrie revista The Economist, citată pe baza hărţilor realizate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), think-tank cu sediul la Washington. În aproape trei ani de conflict, Moscova a reuşit să ocupe doar 1,45% din teritoriul Ucrainei, aproximativ aceeaşi proporţie din populaţia de dinaintea invaziei.
13:10
Emmanuel Macron a transmis un ultimatum Chinei, afirmând că Uniunea Europeană va introduce taxe vamale asupra produselor chinezeşti and #8222;în următoarele luni and #8221;, dacă Beijingul nu ia măsuri concrete pentru a diminua deficitul comercial care creşte accelerat, relatează AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
13:00
ARA: Jumătate dintre bucureştenii care au votat dimineaţă spun că au ales and #8222;răul cel mai mic and #8221; # Bursa
Aproape jumătate dintre alegătorii care au mers la urne în Bucureşti în prima parte a zilei au declarat că au votat and #8222;răul cel mai mic and #8221;, relevă o cercetare sociologică realizată la urne de ARA Public Opinion, acreditată de Biroul Electoral Municipal, potrivit Antena 3 CNN. Datele prezentate la ora 12:00 sunt valabile pentru situaţia de la 11:30, iar noi actualizări vor fi anunţate la orele 14:00, 16:00, 18:00 şi 20:00.
12:50
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, a declarat, după ce a votat, că le mulţumeşte bucureştenilor care participă la scrutin şi consideră că oraşul are nevoie de o schimbare orientată către rezultate, nu către scandal politic. El a afirmat că proiectele realizate în Sectorul 4 reprezintă garanţia capacităţii sale administrative şi baza unui nou început pentru Bucureşti.
12:40
Kellogg: Acordul pentru încetarea războiului din Ucraina este and #8222;foarte aproape and #8221; # Bursa
Trimisul special al preşedintelui american Donald Trump în Ucraina, Keith Kellogg, a afirmat că un acord de pace este and #8222;foarte aproape and #8221;, iar negocierile au ajuns în and #8222;ultimii 10 metri and #8221;, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează. Oficialul american a precizat că documentul depinde acum de soluţionarea a două probleme majore: statutul regiunii Donbas şi viitorul centralei nucleare de la Zaporojie, aflată sub control rusesc.
12:30
Nicuşor Dan a votat duminică, puţin după ora 09.00, la Şcoala Gimnazială and #8222;Luceafărul and #8221; din Sectorul 5, însoţit de partenera sa, Mirabela Grădinaru. După aproape două ore şi jumătate, preşedintele a revenit cu un mesaj public pe pagina sa de Facebook, prin care a făcut un apel către locuitorii Capitalei să participe la scrutin.
Acum 6 ore
12:20
Prezenţa la vot în Bucureşti a ajuns la 9,67% la o oră de la deschiderea secţiilor, peste 174.000 de alegători exercitându-şi deja dreptul de vot până la ora 12:00.
12:00
Institutul de sondare INSCOP Research va realiza un sondaj telefonic în ziua votului pentru Primăria Capitalei, cu sprijinul informat.ro. Primele rezultate vor fi prezentate la ora 21.00, însă cercetarea nu reprezintă un exit-poll, ci o estimare a opţiunilor electorale colectată prin interviuri telefonice de la alegătorii care s-au prezentat la urne.
12:00
Rareş Hopincă: and #8222;Bucureştiul are nevoie de un manager, nu de un politician and #8221; # Bursa
Edilul Sectorului 2, Rareş Hopincă, a declarat duminică faptul că a votat pentru un primar and #8222;capabil and #8221;, susţinând că Bucureştiul are nevoie de un administrator eficient, orientat spre rezultate.
11:50
Ţările G7 şi Uniunea Europeană poartă negocieri avansate pentru a renunţa la plafonul de preţ aplicat petrolului rusesc şi a-l înlocui cu o interdicţie completă asupra serviciilor maritime utilizate la export, în încercarea de a limita veniturile Moscovei care alimentează războiul din Ucraina, au declarat pentru Reuters şase surse implicate în discuţii, de la care relatăm cele ce urmează.
11:50
Băsescu: and #8222;România nu e într-o situaţie grozavă, dezbaterea publică este toxică and #8221; # Bursa
Fostul preşedinte Traian Băsescu a votat, alături de soţia sa, afirmând la ieşirea de la urne că ţara noastră traversează o perioadă dificilă, marcată de un discurs public and #8222;profund nociv and #8221;.
11:50
Anca Alexandrescu, candidata independentă susţinută de AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a declarat duminică, după ce a votat, că şi-a exprimat opţiunea and #8222;pentru un oraş în care să se poată trăi and #8221;, subliniind că experienţa campaniei electorale a reprezentat and #8222;un dar and #8221; pentru ea.
11:40
Romeo Lungu: and #8222;Am votat pentru întoarcerea acasă a celui care a ajutat Buzăul în ultimii 10 ani and #8221; # Bursa
Preşedintele PSD Buzău, deputatul Romeo Lungu, a declarat, după ce a votat la o secţie din municipiul Buzău pentru preşedintele Consiliului Judeţean, că şi-a exprimat opţiunea and #8222;pentru întoarcerea acasă a celui care a ajutat Buzăul în ultimii 10 ani and #8221;. El a precizat că a votat cu speranţa continuării dezvoltării judeţului.
11:40
AIEA a avertizat că structura de protecţie de la Cernobîl şi-a pierdut funcţiile primare de siguranţă # Bursa
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunţat că echipele sale, aflate în Ucraina de la începutul lunii decembrie pentru evaluarea stării infrastructurii nucleare, au constatat că structura de protecţie în formă de arc de la Cernobîl nu mai îndeplineşte funcţiile sale esenţiale de siguranţă, după bombardamentul din februarie.
11:30
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat, în perioada 02-05 decembrie 2025, activitatea a peste 220 de operatori economici din Târgurile de Crăciun din întreaga ţară, în contextul debutului sezonului festiv şi al creşterii numărului de consumatori atraşi de aceste evenimente, potrivit unui comunicat emis redacţiei.
11:10
Silviu Iordache: and #8222;Am votat plin de speranţă. Îmi doresc o schimbare la vârful CJ Buzău and #8221; # Bursa
Silviu Iordache, candidat independent la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, a declarat, după ce şi-a exprimat votul, că a făcut acest gest and #8222;plin de speranţă and #8221; şi and #8222;pentru schimbare and #8221;, criticând modul în care ar fi fost conduse consiliile judeţene până în prezent.
11:00
Directorul INSCOP: 'Prezenţa la vot în Bucureşti riscă să rămână sub nivelul alegerilor trecute' # Bursa
O prezenţă la vot mai mare decât cea înregistrată la alegerile locale din vara anului trecut este puţin probabilă în acest moment, consideră Remus Ioan Ştefureac, directorul INSCOP, într-o postare pe pagina sa de Fcaebook.
11:00
Marcel Ciolacu: and #8222;Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă and #8221; # Bursa
Candidatul PSD la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, a votat duminică într-o secţie amenajată într-o şcoală din municipiu, fiind însoţit de primarul Constantin Toma şi de mai mulţi lideri social-democraţi locali. Ciolacu a afirmat că revenirea sa în politica buzoiană reprezintă and #8222;cel mai mare pas and #8221; din cariera sa.
10:50
Candidatul SENS la Primăria Capitalei, Ana Ciceală, a declarat că şi-a exprimat votul având în minte bucureştenii şi felul în care se va transforma oraşul în anii ce vin. Ea a afirmat că mulţi locuitori s-au obişnuit să trăiască doar and #8222;de pe o zi pe alta and #8221;, fără a privi înainte şi fără a-şi imagina cum ar putea contribui la construirea unui viitor mai bun.
10:50
Cătălin Drulă: and #8222;Am votat cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru oraşul nostru and #8221; # Bursa
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a afirmat, după ce a votat, că şi-a exprimat opţiunea and #8222;cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru Bucureşti and #8221;, unul care să fie construit and #8222;cu onestitate and #8221; şi prin proiecte majore necesare oraşului.
10:40
China şi Rusia îşi consolidează cooperarea militară, în timp ce Japonia acuză Beijingul de provocări aeriene # Bursa
China şi Rusia au desfăşurat pe teritoriul rus cea de-a treia rundă de exerciţii comune antirachetă, a anunţat Ministerul chinez al Apărării. În acelaşi timp, Japonia acuză avioanele de vânătoare chineze că au orientat radarul de control al focului către aeronave militare japoneze în două incidente considerate and #8222;periculoase and #8221;, petrecute în apropierea insulelor Okinawa - afirmaţii respinse de Beijing, potrivit Reuters.
Acum 8 ore
10:20
Preşedintele francez Emmanuel Macron este acuzat de presa conservatoare, de dreapta şi de extrema dreaptă că restrânge libertatea de exprimare şi alunecă spre and #8222;derapaje autoritare and #8221;, la un an şi jumătate după alegerile prezidenţiale.
10:10
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) acuză Biroul Electoral Judeţean Buzău că and #8222;acoperă campania ilegală and #8221; din and #8222;Ziua Tăcerii and #8221;, după ce a respins toate sesizările depuse de partid privind continuarea and #8222;propagandei pe site-uri şi reţele sociale and #8221; în data de 6 decembrie, deşi legea interzice orice activitate electorală cu 24 de ore înainte de deschiderea urnelor, potrivit unui comunicat transmis de formaţiune, de la care transmitem cele ce urmează.
10:10
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a venit duminică la urne însoţit de soţia sa şi de Marcel Ciolacu, candidatul PSD la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău. După vot, edilul a declarat că şi-a exprimat opţiunea pentru and #8222;continuitate and #8221;, argumentând că dezvoltarea municipiului depinde de colaborarea cu administraţia judeţeană.
10:00
*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/stefanita-avramescu-8222am-votat-cu-speranta-pentru-buzau8221-03258750 Ştefăniţă Avrămescu: and #8222;Am votat cu speranţă, pentru Buzău and #8221; ---Opt candidaţi îşi dispută duminică preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, funcţie rămasă vacantă după ce fostul titular, Lucian Romaşcanu, a devenit membru al Curţii Europene de Conturi la 1 iulie 2024. Până la organizarea alegerilor, atribuţiile au fost exercitate interimar de vicepreşedintele Adrian Petre.
10:00
Candidatul AUR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, Ştefăniţă Avrămescu, a votat duminică în satul Poieniţele, comuna Chiojdu, localitatea unde a copilărit, afirmând că şi-a exprimat opţiunea and #8222;cu speranţă, pentru Buzău and #8221;, potrivit unui comunicat transmis de AUR, de la care transmitem cele ce urmează.
09:50
Nicuşor Dan: and #8222;Am votat pentru cineva care nu se apropie de corupţie şi de mafia imobiliară and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, după ce a votat pentru alegerea primarului general al Capitalei, că şi-a exprimat opţiunea pentru un candidat despre care consideră că nu este vulnerabil la tentaţiile de corupţie şi la and #8222;mafia imobiliară and #8221;, pe care o descrie drept extrem de prezentă în jurul Primăriei Capitalei.
09:50
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat duminică, după ce şi-a exprimat votul, că a optat and #8222;pentru integritate and #8221; şi a afirmat că a făcut tot ce a depins de el în această campanie. El i-a îndemnat pe alegători să meargă la urne.
Acum 24 ore
22:10
Viktor Orban: and #8221;Ungaria va trimite oameni de afaceri în Rusia pentru a pregăti perioada de după război and #8221; # Bursa
Prim-ministrul naţionalist maghiar Viktor Orban a anunţat sâmbătă, în cadrul unei reuniuni organizate cu câteva luni înaintea alegerilor parlamentare din ţara sa, că va trimite în Rusia, în zilele următoare, o delegaţie de oameni de afaceri pentru a pregăti perioada postbelică din Ucraina
21:30
CCA a anunţat astăzi arbitrii meciurilor de duminică, din Superligă
21:30
Daniel David: and #8221;Guvernul a aprobat deblocarea a peste 300 de posturi pentru creşe and #8221; # Bursa
Guvernul a aprobat deblocarea a peste 300 de posturi pentru creşe, ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmând că această decizie este una care îl bucură şi că educaţia trebuie să intre în faza de stabilizare şi dezvoltare, odată trecută prin furtuna fiscal-bugetară
21:20
Echipa FC Bihor a învins sâmbătă, în deplasare, scor 3-2, formaţia ACSM Reşiţa, în etapa a 16-a din Liga 2. Echipa victorioasă a urcat, momentan, pe locul al treilea în clasament
21:20
Viktor Orban: and #8221;Alegerile parlamentare ungare din 2026, ultimele înaintea războiului care se apropie and #8221; # Bursa
Alegerile parlamentare din Ungaria din 2026 vor fi and #39; and #39;ultimele alegeri înaintea războiului care se apropie de noi and #39; and #39;, a declarat sâmbătă premierul ungar Viktor Orban, în timpul unui miting desfăşurat la Kecskemet (centru)
21:20
Echipa italiană Inter Milano a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-0, gruparea Como, în etapa a 14-a din Serie A
21:20
Republica Moldova a cerut sprijin României după ce ce sudul Ucrainei a rămas fără energie electrică # Bursa
Moldelectrica, operatorul sistemului de transport al energiei electrice din Republica Moldova, a anunţat, sâmbătă, că în urma atacurilor ruseşti asupra infrastructurii electrice din regiunea Odesa, o parte a sudului Ucrainei a rămas fără curent, iar avariile produse au afectat şi fluxurile energetice din regiune
21:20
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a anunţat că anul 2026 va fi ultimul pentru ea în circuitul profesionist (WTA), într-o postare făcută sâmbătă pe pagina contul său de Instagram
21:20
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) acuză Biroul Electoral Judeţean (BEJ) Buzău că and #8222;acoperă campania ilegală and #8221; din and #8222;Ziua Tăcerii and #8221;, după ce a respins toate sesizările partidului privind continuarea and #8222;propagandei pe site-uri şi reţele sociale and #8221; în data de 6 decembrie, deşi legea interzice orice formă de campanie electorală cu 24 de ore înaintea începerii procesului electoral
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.