Ciprian Ciucu: and #8222;Am votat pentru integritate şi cu inima împăcată and #8221;

13:00

Aproape jumătate dintre alegătorii care au mers la urne în Bucureşti în prima parte a zilei au declarat că au votat and #8222;răul cel mai mic and #8221;, relevă o cercetare sociologică realizată la urne de ARA Public Opinion, acreditată de Biroul Electoral Municipal, potrivit Antena 3 CNN. Datele prezentate la ora 12:00 sunt valabile pentru situaţia de la 11:30, iar noi actualizări vor fi anunţate la orele 14:00, 16:00, 18:00 şi 20:00.