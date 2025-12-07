Beat și fără permis, a fugit de polițiști, apoi și-a abandonat mașina într-un râu

13:10

47% dintre cei care au răspuns la sondajul realizat de ARA Public Opinion, prezentat de Antena 3, spun că au ales răul cel mai mic. Procentul celor care declară că au pus ștampila pe candidatul care le place este cu doar puțin mai mare.