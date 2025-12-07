PSD, umilit după ce Daniel Băluță a ieșit pe locul trei. Ce spune Sorin Grindeanu
Cotidianul de Hunedoara, 8 decembrie 2025 01:10
„Pe ultimele zile de campanie s-au întâmplat, probabil, niște mutații la nivel de București, dar asta ține de tactică de campanie, nu de ceea a făcut Daniel”. The post PSD, umilit după ce Daniel Băluță a ieșit pe locul trei. Ce spune Sorin Grindeanu appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
01:10
PSD, umilit după ce Daniel Băluță a ieșit pe locul trei. Ce spune Sorin Grindeanu # Cotidianul de Hunedoara
„Pe ultimele zile de campanie s-au întâmplat, probabil, niște mutații la nivel de București, dar asta ține de tactică de campanie, nu de ceea a făcut Daniel”. The post PSD, umilit după ce Daniel Băluță a ieșit pe locul trei. Ce spune Sorin Grindeanu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
00:10
REPORTAJ După înfrângeri la rând, liberalii simt în sfârșit gustul victoriei # Cotidianul de Hunedoara
Ciprian Ciucu aduce un câștig pentru Bolojan și-i consolidează puterea în partid. The post REPORTAJ După înfrângeri la rând, liberalii simt în sfârșit gustul victoriei appeared first on Cotidianul RO.
7 decembrie 2025
23:40
Ponta se arată optimist și spune că își dorește ca ”orașul va fi administrat mai eficient decât în ultimii ani”. The post Ponta spune că Nicușor Dan a încercat să-l copieze Băsescu, dar a pierdut appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
23:10
PNL câştigă în comuna Cârţa, judeţul Sibiu. Turcan spune că oamenii au ales cu ”inimile deschise„ # Cotidianul de Hunedoara
Duminică s-au organizazt alegeri pentru primarul general al Capitalei, dar şi pentru primarii dintr-un oraş şi 11 comune. The post PNL câştigă în comuna Cârţa, judeţul Sibiu. Turcan spune că oamenii au ales cu ”inimile deschise„ appeared first on Cotidianul RO.
23:00
La sediul USR din Kiseleff 55, seara de 7 decembrie s-a scurs într-o liniște apăsătoare, aproape înecătoare. The post REPORTAJ Mâna pe creștet a lui Nicușor Dan l-a îngropat pe Drulă appeared first on Cotidianul RO.
23:00
Elena Lasconi a fost președinte al USR între iunie 2024 și mai 2025. Ea a fost candidatul USR în alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 și mai 2025. The post Lasconi (USR), alături de Ciprian Ciucu. „O zi bună pentru democrație” appeared first on Cotidianul RO.
22:30
Meloni a salutat Kievul de implicare prin ”bună credinţă” şi a îndemnat Moscova să dea dovadă de o deschidere similară. The post Giorgia Meloni a promis ajutor de urgenţă Ucrainei appeared first on Cotidianul RO.
22:30
Marcel Ciolacu câștigă președinția CJ Buzău cu peste 53% din voturile exprimate # Cotidianul de Hunedoara
Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, se află pe primul loc în rezultatele parțiale publicate de Autoritatea Electorală Permanentă. The post Marcel Ciolacu câștigă președinția CJ Buzău cu peste 53% din voturile exprimate appeared first on Cotidianul RO.
22:20
Tabăra suveranistă a fost plină de fețe lungi duminică seară. Exit-poll-ul i-a găsit triști. Afară, într-o ploaie măruntă, s-au văzut cu jurnaliștii cu care au vorbit despre numărători și state paralele. Într-un final, au intrat tot triști la vestiare. The post Eu sunt Anca. Și am pierdut – REPORTAJ appeared first on Cotidianul RO.
22:20
REPORTAJ L-au făcut. Liniște de mormânt la PSD după înfrângerea lui Băluță # Cotidianul de Hunedoara
„Am făcut. Facem”, a fost sloganul lui Daniel Băluță în campanie. În final, adversarii l-au făcut. Daniel Băluță a fugit toată ziua de jurnaliștii prezenți la sediul PSD din Kiseleff. Nici ceilalți lideri nu au ieșit din birouri pentru declarații. Nici seara, la aflarea primelor rezultate, liderii PSD nu au dorit să răspundă la întrebările jurnaliștilor. The post REPORTAJ L-au făcut. Liniște de mormânt la PSD după înfrângerea lui Băluță appeared first on Cotidianul RO.
22:20
Ciprian Ciucu spune că știe că Nicușor Dan nu a pus ștampila pe numele său. The post Ciprian Ciucu: Știu că Nicușor Dan a votat-o pe Ana Ciceală appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Ana-Maria Ciceală le-a mulțumit voluntarilor, dar și celor care au votat la alegerile locale parțiale. The post Ana Ciceală: Mesajul nostru a fost auzit appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Guvernul vrea să mențină salariul minim pe economie la valoarea actuală (4.050 de lei ) brut și în anul 2026. The post Guvernul îngheață salariul minim. Proiect de ordonanță de urgență appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Alegeri Primăria Capitalei. A început numărătoarea din secții. Start cu surprize # Cotidianul de Hunedoara
În câteva ore vor fi anunțați primarii din 13 localități și Consiliul Județean Buzău. The post Alegeri Primăria Capitalei. A început numărătoarea din secții. Start cu surprize appeared first on Cotidianul RO.
21:50
Anca Alexandrescu spune că, indiferent de rezultatul final, rămâne consecventă și va face ”ceea ce a promis în aceste săptămâni”. The post Anca Alexandrescu: Voi continua să-i reprezint pe români appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Ciprian Ciucu a candidat cu sloganul ”Bucureștiul pus la punct”. Astăzi, l-a pus la punct pe șeful statului. The post 10 concluzii la cald. Ciucu l-a învins pe Nicușor Dan pentru Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
21:40
„Ne va avea ca un partener în toate proiectele pentru Capitală.” The post Drulă îl felicită pe Ciucu pentru victorie. Promisiunea candidatului USR appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
21:30
Candidatul PSD Daniel Băluţă are 26,3%, conform unui exit-poll CURS-AVANGARDE, pe baza datelor obţinute până la ora 19.30. The post Daniel Băluţă: Somez pe toţi cei care au gânduri necurate să uite de ele appeared first on Cotidianul RO.
21:20
Prima reacție a lui Ciucu după câștigarea Primăriei București: I-am promis lui Bolojan că nu-l fac de râs # Cotidianul de Hunedoara
„Visul vieții mele deja se întâmplă, îl trăiesc” The post Prima reacție a lui Ciucu după câștigarea Primăriei București: I-am promis lui Bolojan că nu-l fac de râs appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Un autoturism a acroşat mortal o persoană angajată în traversarea regulamentară a carosabilului. The post Braşov. Pieton care traversa regulamentar, accidentat mortal appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Exit-poll Primăria Capitalei 2025. Ciprian Ciucu câștigă detașat. Drulă, zdrobit # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul vă prezintă clasamentul candidaților la alegerile pentru Primăria Capitalei, așa cum rezultă din cele mai importante exit-poll-uri. The post Exit-poll Primăria Capitalei 2025. Ciprian Ciucu câștigă detașat. Drulă, zdrobit appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Două fete de 15 ani, căutate de poliţişti. Au plecat dintr-un centru de plasament # Cotidianul de Hunedoara
Minorele au plecat în mod voluntar din centru și nu s-au mai întors. Poliția a făcut apel la cetățeni să ajute la identificarea lor. The post Două fete de 15 ani, căutate de poliţişti. Au plecat dintr-un centru de plasament appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Duminică, bucureștenii sunt chemați să aleagă noul primar general al Capitalei, după ce Nicușor Dan a devenit președintele țării. The post Patriarhul Daniel a votat la Școala ”Ienăchiță Văcărescu” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
19:20
Firmele închiriază birouri premium, angajații lucrează remote. Situația din București # Cotidianul de Hunedoara
Companiile din marile orașe ale Europei preferă să închirieze birouri premium deși numărul angajaților care lucrează de acasă se menține ridicat. The post Firmele închiriază birouri premium, angajații lucrează remote. Situația din București appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Cea mai bună rată de prezență din Europa este la Madrid, unde 68% din spațiile de birouri sunt ocupate efectiv. The post Cerere către angajați: Veniți la birou măcar de 4 ori pe săptămână! appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Lando Norris a devenit al 11-lea campion mondial britanic de Formula 1, el a încheiat sezonul cu 423 de puncte. The post Lando Norris, noul campion mondial de Formula 1 appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Unii politicieni din opoziţia israeliană au susţinut că orice graţiere ar trebui să fie condiţionată de retragerea lui Netanyahu din politică şi de recunoaşterea vinovăţiei sale. The post Netanyahu spune că nu va renunţa la politică dacă va fi graţiat appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Echipa americană Inter Miami a câştigat sâmbătă primul titlu de campioană din istorie, după ce a învins-o pe Vancouver Whitecaps. The post David Beckham ar vrea ca Messi să locuiască la Miami după retragere appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Donald Trump Jr. spune că SUA ar putea înceta sprijinul pentru efortul de război al Ucrainei # Cotidianul de Hunedoara
Donald Trump Jr crede că planul european de a aștepta ca Rusia să intre în faliment nu este un plan. The post Donald Trump Jr. spune că SUA ar putea înceta sprijinul pentru efortul de război al Ucrainei appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Pe 2 decembrie, Vladimir Putin vorbea despre ”varianta radicală” a extinderii a Federației Ruse până la granițele terestre și maritime ale României The post Scenariile (verificate) ale învecinării cu Rusia appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
17:10
Inteligența artificială: Cele mai bune idei de afaceri pe care le poți dezvolta cu AI # Cotidianul de Hunedoara
Inteligența artificială creează nenumărate oportunități pentru afaceri inovative. Automatizarea proceselor, personalizarea experienței clienților și soluțiile în sănătate sunt doar câteva dintre domeniile în care AI poate transforma o idee de afacere într-un succes. The post Inteligența artificială: Cele mai bune idei de afaceri pe care le poți dezvolta cu AI appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Direcţia de Sănătate Publică Prahova a analizat microbiologic apa înainte să fie distribuită # Cotidianul de Hunedoara
Peste 107.000 de oameni din 13 localităţi ale judeţului Prahova şi un oraş din municipiul Dâmboviţa nu au avut o săptămână apă potabilă, după ce acţiunea de golire a barajului Paltinu pentru realizarea unor lucrări de decolmatare. The post Direcţia de Sănătate Publică Prahova a analizat microbiologic apa înainte să fie distribuită appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Beat și fără permis, a fugit de polițiști, apoi și-a abandonat mașina într-un râu # Cotidianul de Hunedoara
Șoferul de ocazie a ignorat semnalele acustice şi luminoase ale poliției continuându-şi deplasarea pe mai multe străzi până să ajungă cu mașina în apă. The post Beat și fără permis, a fugit de polițiști, apoi și-a abandonat mașina într-un râu appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Celulele canceroase cresc într-un microambient tumoral dificil de supravieţuit. Chiar și în lipsa oxigenului, stresului chimic şi termic, ele reuşesc, paradoxal, să prospere. The post De ce unele cancere nu mai răspund la tratament appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Tinerii au uitat să voteze. Împărțirea pe vârstă a votului pentru Primăria Capitalei # Cotidianul de Hunedoara
Datele demografice ale votului la Capitală până la ora 16:00 arată că tinerii sub 35 de ani nu s-au prezentat momentan la vot. Aproape 60% dintre alegători au peste 45 de ani. The post Tinerii au uitat să voteze. Împărțirea pe vârstă a votului pentru Primăria Capitalei appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Premierul a asociat mesajul de îndemn la vot cu o fotografie cu un proiect din Sectorul 6. The post Bolojan, campanie mascată pentru unul dintre candidați appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Un medic de ținut minte. Neurologul Răzvan Radu, as în tratamentul accidentului vascular cerebral și nu numai # Cotidianul de Hunedoara
S-a întors din Franța și a arătat că se poate și aici. The post Un medic de ținut minte. Neurologul Răzvan Radu, as în tratamentul accidentului vascular cerebral și nu numai appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Percheziții la Botoșani: O tonă și jumătate de articole pirotehnice, într-o locuință # Cotidianul de Hunedoara
Percheziția derulată de IPJ Botoșani face parte acțiunea Pirotehnic 2025-2026, al cărei obiectiv este prevenirea producerii unor evenimente negative ca urmare a folosirii articolelor pirotehnice. The post Percheziții la Botoșani: O tonă și jumătate de articole pirotehnice, într-o locuință appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Managerul rezervației a spus că momentul a fost unul cu totul special, să fie văzut acolo trăindu-şi viaţa după sute de ani. The post Primul castor sălbatic văzut în Norfolk după 400 de ani appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Ce facultate merită să faci în ziua de azi? Top joburi bine plătite și de viitor # Cotidianul de Hunedoara
Există deja câteva direcții trasate care au potențial mare de a oferi stabilitate tinerilor care sunt astăzi la început de drum. Să vedem despre ce este vorba! The post Ce facultate merită să faci în ziua de azi? Top joburi bine plătite și de viitor appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Poliţiştii au deschis un dosar de cercetare penală pentru distrugere şi fac cercetări pentru identificarea suspecţilor. The post Anchetă la Târgu-Jiu. Zeci de mașini distruse în timpul nopții appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Republica Moldova: războiul oligarhilor în justiție, desant politic moldovenesc în SUA, Chișinăul rămâne pe meniul lui Putin # Cotidianul de Hunedoara
Putin vrea cât mai aproape de Republica Moldova. Au loc mai multe certuri în parlamentul moldovean. Cifrele consumul de droguri de peste Prut, prezentate de Ministerul Sănătății. Cotidianul prezintă revista presei din Republica Moldova pentru 7 decembrie. The post Republica Moldova: războiul oligarhilor în justiție, desant politic moldovenesc în SUA, Chișinăul rămâne pe meniul lui Putin appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Bucureștiul, campion la incidente la alegerile parțiale. Și în țară, cum ar fi în județele Constanța și Buzău, au fost sesizați polițiștii. The post Incidente la vot. Mai mulți membri ai birourilor electorale implicați appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Scurgerile sunt cauzate de o defecţiune a conductelor, veche de mai mulți ani, și care a fost ignorată în pofida sesizărilor Departamentului de Antichităţi egiptene The post O gravă inundaţie la Luvru a distrus 400 de opere antice appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Cum arată lupta în sectoarele conduse de Ciucu și Băluță la jumătatatea zilei # Cotidianul de Hunedoara
Bătălia pentru prezența la vot se dă, duminică, în sectoarele Capitalei, acolo unde doi dintre candidați sunt deja edili în funcție. The post Cum arată lupta în sectoarele conduse de Ciucu și Băluță la jumătatatea zilei appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Oltenii, campioni la votul de duminică la jumătatea zilei. The post Care este localitatea cu cea mai mare prezență la vot appeared first on Cotidianul RO.
13:40
După trei ani de relație cu actualul său iubit, Alexander Edwars, Cher pare pregătită să îmbrace din nou rochia de mireasă. The post Cher, mireasă la 79 de ani. Viitorul soț, cu 40 de ani mai tânăr appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Din cauza deficitului comercial într-o continuă creștere cu Uniunea Europeană, Emmanuel Macron avertizează China că ar putea impune taxe vamale. The post Macron avertizează Beijingul. UE poate impune taxe vamale appeared first on Cotidianul RO.
13:10
47% dintre cei care au răspuns la sondajul realizat de ARA Public Opinion, prezentat de Antena 3, spun că au ales răul cel mai mic. Procentul celor care declară că au pus ștampila pe candidatul care le place este cu doar puțin mai mare. The post EXIT-POLL Jumătate dintre bucureșteni au votat răul cel mai mic appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Inter Miami, echipa la care Lionel Messi este jucător-cheie, a câștigat primul campionat din istorie. The post Lionel Messi, primul titlu de campion în SUA cu Inter Miami appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.