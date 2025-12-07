REACȚIE RAPIDĂ Victoria lui Ciprian Ciucu în Capitală îl salvează pe Ilie Bolojan / Prima înfrângere majoră a președintelui Dan / Alte efecte politice notabile
G4Media, 7 decembrie 2025
Notă: Comentariul de mai jos se bazează pe datele sondajului Exit-Poll realizat de CURS-Avangarde. Aceste date se pot schimba în urma numătorii oficiale, dar clasamentul general pare puțin probabil să fie influențat în mod semnificativ date fiind diferențele mari de scor. Victoria candidatului PNL, Ciprian Ciucu, în cursa pentru Primăria Capitalei îl salvează pe Ilie […]
VIDEO&FOTO Magia sărbătorilor în singurul sat rotund din România. Concert de Crăciun în biserica romano-catolică din Charlottenburg
Biserica romano-catolică din Charlottenburg (județul Timiș), ridicată între anii 1875-1876, chiar în mijlocul singurului sat rotund din România, a găzduit cea de-a treia ediție a Concertului de Crăciun, organizat de Asociația Comeat-Lichtenwald. Biserica s-a dovedit neîncăpătoare la concertul susținut de orchestra Dante Alighieri din Timișoara, sub bagheta dirijorului italian Enrico Cannata. "A ieșit bine, a fost organizat impecabil evenimentul. Este deja a treia ediție și […]
Cine este Ciprian Ciucu (PNL), dat de exit-poll câștigător al Primăriei Capitalei. Fost ONG-ist, ales de două ori primarul Sectorului 6, unul dintre puținii loiali ai lui Bolojan
Ciprian Ciucu (47 de ani), primarul PNL al Sectorului 6, este dat de exit-poll-uri drept câștigătorul alegerilor locale parțiale din 7 decembrie 2025. Dacă rezultatul va fi confirmat de numărarea voturilor, Bucureștiul ar reveni sub conducere liberală pentru prima dată în aproape trei decenii, după mandatul lui Crin Halaicu (1992-1996). Campania electorală, scurtată la doar […]
REACȚIE RAPIDĂ Victoria lui Ciprian Ciucu în Capitală îl salvează pe Ilie Bolojan / Prima înfrângere majoră a președintelui Dan / Alte efecte politice notabile
Candida SENS, Ana Ciceală: Vă mulțumesc / Estimările din sondaje o clasează de abia pe locul 5, cu un scor de 6%
Candidata SENS la Primăria Capitalei, Ana Ciceală, a transmis imediat după afișarea primelor estimări ale exit-poll-urilor de la închiderea urnelor: „Vă mulțumesc", după ce cu o oră înainte încă îndemna electoratul să iasă la vot Conform estimările CURS-AVANGARDE, Ciceală e cotată de abia pe locul cinci, cu 6%, după Ciprian Ciucu (PNL)-32,7%, Daniel Băluță (PSD)-26,3%, […]
Kaja Kallas și Mike Waltz, în Iordania pentru a discuta despre ajutorul umanitar pentru Gaza
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, şi ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, s-au deplasat duminică în Iordania pentru a discuta despre ajutorul umanitar destinat Fâşiei Gaza, potrivit AFP, transmite Agerpres. Un armistiţiu fragil a intrat în vigoare în 10 octombrie în enclava palestiniană, în urma unui plan de pace american asumat de ONU. „Suntem pregătiţi […]
George Simion, șeful partidului extremist AUR, a anunțat, la declarațiile făcute înainte de închiderea urnelor că va vorbi despre alegeri de la ora 21:00, când procesul electoral se încheie. G4Media prezină LIVE principalele declarații. Cu o oră înainte, George Simion, șeful partidului extremist AUR, i-a certat pe jurnaliști și i-a numit "agenți electorali" când a fost […]
LIVE | Primele declarații ale lui Cătălin Drulă după exit-poll: candidatul USR, pe locul 4 în cursa pentru București
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Municipiului București, susține declarații în direct după închiderea urnelor la alegerile parțiale din 7 decembrie. Într-o cursă strânsă pentru conducerea Capitalei, Drulă își prezintă reacția la primele estimări exit-poll care îl dau pe locul 4, în așteptarea rezultatelor oficiale. G4Media prezintă LIVETEXT declarațiile candidatului USR.
BREAKING Sondaj INSCOP la alegeri în București: Ciprian Ciucu pe primul loc cu 31.7%, urmat de Daniel Băluță cu 26.1%. Anca Alexandrescu pe locul trei cu 21.1%, Cătălin Drulă pe patru cu 12.8%
Inscop Research a realizat, cu sprijinul informat.ro, un sondaj în ziua votului la alegerile pentru Primarul General al Capitalei. Conform sondajului de opinie INSCOP Research, voturile bucureștenilor pentru poziția de Primar General al Capitalei se distribuie după cum urmează: Ciprian Ciucu (PNL) – 31.7% Daniel Băluță (PSD) – 26.1% Anca Alexandrescu (independentă sprijinită de AUR) […]
Dosar penal pe motiv de ură în Germania, după ce un român a bătut grav două tinere într-un tramvai pentru că se sărutau / Una din victime a căzut inconștientă
Un cetățean român a agresat două tinere într-un tramvai din Bremen, transmite Mediafax. Poliția germană anchetează fapta ca posibilă infracțiune motivată de ură. Două tinere de 18 și 19 ani au fost lovite vineri seara într-un tramvai din Bremen, după ce un bărbat de 25 de ani le-ar fi văzut sărutându-se, relatează ziarul german BILD. […]
LIVE Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, primele declarații după anunțarea rezultatelor la exit-poll
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, va face primele declarații după anunțarea rezultatelor la exit-poll de la ora 21.00. G4Media va transmite LIVE.
LIVE VIDEO Ciprian Ciucu, declarații după anunțarea rezultatelor exit-poll la Primăria București
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, va susține declarații de presă după închiderea urnelor și publicarea rezultatelor exit-pollurilor. G4Media va transmite LIVE și VIDEO cele mai importante declarații ale candidatului PNL.
Primele rezultate la alegerile pentru Primăria București vor începe să fie publicate pe site-ul Autorității Electorale Permanente imediat după închiderea urnelor, la ora 21.00. G4Media transmite LIVE evoluția numărătorii voturilor la alegerile care vor stabili noul primar al Capitalei și în care principalii candidați sunt Ciprian Ciucu, Daniel Băluță, Anca Alexandrescu, Cătălin Drulă și Ana […]
Primele rezultate ale exit-poll-ului Curs-Avangarde, valabile pentru ora 19.00, vor fi prezentate la ora 21.00, imediat după închiderea urnelor la alegerile pentru Primăria București. G4Media prezintă LIVE care este ordinea candidaților la primăria București, după votul din 7 decembrie care va da noul primar al Capitalei. Exit-poll-urile nu sunt realizate în funcție de numărătoarea voturilor, […]
VIDEO George Simion ceartă jurnaliștii și îi numește "agenți electorali" când e întrebat de gradul de locotenent-colonel al Ancăi Alexandrescu: "Informație răsuflată"
George Simion, șeful partidului extremist AUR, i-a certat pe jurnaliști și i-a numit "agenți electorali" când a fost întrebat de gradul de locotenent-colonel pe care l-a primit Anca Alexandrescu în 2010, informație publicată în exclusivitate de jurnalistul Mihai Munteanu, de la publicația Captura: "Informație răsuflată", a continuat Simion. Principalele declarații Sunt cifre foarte mari de […]
Un atac rusesc asupra unui baraj din regiunea Harkov perturbă ruta de aprovizionare a trupelor ucrainene
Autorităţile ucrainene au anunţat duminică că o rachetă rusească a lovit barajul lacului de acumulare Peceneg, din regiunea Harkov (nord-est), ceea ce a dus la suspendarea traficului rutier peste infrastructură, rută importantă de aprovizionare a trupelor ucrainene, potrivit EFE. „Din fericire, nu au existat victime, deşi traficul pe baraj era foarte intens (în acel moment). […]
ONU a cerut autorităţilor afgane duminică să ridice interdicţia impusă de trei luni angajatelor sale afgane de a merge să lucreze la sediile Naţiunilor Unite în Afganistan, apreciind că această măsură pune în pericol „servicii de ajutor vitale" pentru populaţie, relatează France Presse, conform Agerpres. „Cerem ca interdicţia impusă angajatelor afgane ale ONU şi subctractanţilor […]
Alegeri pentru primăria Capitalei: Jurnaliștii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi comentează LIVE începând cu ora 21.30 datele Exit Poll și primele rezultate parțiale
Jurnaliștii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi comentează LIVE începând cu ora 21.30 datele Exit Poll și primele rezultate parțiale ale alegerilor din Capitală. Rămâi pe G4Media pentru a-i urmări LIVE. Cele mai relevante informații, declarații și trenduri, LIVE pe G4Media și pe canalele noastre Facebook, YouTube, Instagram și TikTok.
„Europa are o problemă reală": șeful celei mai mari bănci americane dorește ca Statele Unite să ajute Europa să „redevină puternică"
Șeful JPMorgan, Jamie Dimon, a lansat un avertisment ferm Europei, pe care o consideră îngrădită de o birocrație prea greoaie. În cadrul Forumului Național de Apărare Reagan, care a avut loc în California, bancherul a estimat, în declarații preluate de Bloomberg, că slăbiciunea europeană constituie acum un risc economic pentru Statele Unite, potrivit BFM TV. […]
Inteligența artificială ne amenință fericirea? Explicația unui neurocercetător: "Fură atenția pe care o merită oamenii din jurul nostru"
Antonio Damasio a studiat neurologia la sfârșitul anilor 1960 pentru a înțelege ce îi face pe oameni fericiți sau nefericiți. Ani de cercetare i-au permis să înțeleagă acest lucru. Și, patru decenii mai târziu, devenit unul dintre cei mai eminenți neurocercetători, el susține că inteligența artificială (IA) este cea mai mare amenințare la adresa fericirii, […]
Contract de 64,12 mili
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” (UMF) Iași a atribuit un contract de 64,12 milioane lei companiei Katar Conneg din Vaslui pentru consolidarea și modernizarea Casei Asigurării Meseriașilor – Policlinica stomatologică „La Boltă”, monument istoric de pe bulevardul Independenței, scrie ziaruldeiasi.ro. Decizia vine după o licitație contestată, după ce, în primăvară (luna martie), […] © G4Media.ro.
Sute de cărți din departamentul de antichități egiptene de la Luvru au fost afectate de o scurgere de apă # G4Media
Sute de cărți rare din departamentul de antichități egiptene au fost deteriorate de o scurgere de apă la muzeul Luvru evidențiind starea de degradare a infrastructurii la doar câteva săptămâni după jaful care a scos la iveală vulnerabilități în securitate, transmite Mediafax. 400 de cărți rare au fost afectate de scurgerea de apă, cauza principală […] © G4Media.ro.
Volumul de masă lemnoasă în România a crescut cu 59 milioane mc/an, conform Inventarului Forestier Naţional III (Fordaq) # G4Media
Suprafaţa pădurilor, a vegetaţiei forestiere şi a terenurilor cu arbori din România a crescut cu aproximativ 500.000 de hectare, iar creşterea totală a volumului de masă lemnoasă este de 59 milioane metri cubi/an, arată datele Inventarului Forestier Naţional (IFN) – Ciclul III, citate de Comunitatea Forestierilor – Fordaq, potrivit Agerpres. „Rezultatele IFN arată o creştere […] © G4Media.ro.
Președintele Cehiei avertizează Europa să nu cedeze: „Dacă permitem Rusiei să iasă victorioasă din acest conflict, vom pierde cu toții” # G4Media
În martie 1939, Adolf Hitler a proclamat „protectoratul” asupra Boemiei și Moraviei, dominat de Germania nazistă, de la balconul Castelului din Praga. A fost una dintre ultimele acaparări de teritorii ale dictatorului înainte de a invada Polonia și de a declanșa al Doilea Război Mondial șase luni mai târziu, scrie The Sunday Times. Așezat astăzi […] © G4Media.ro.
BREAKING Firma de stat ESZ Prahova, acuzată că a provocat criza apei, a cumpărat în 2022 hotelul ”Regina Nopții” cu 10 milioane de lei pentru sediu. Compania e o colecție de sinecuri PSD-PNL # G4Media
Compania de stat SC Exploatare Sistem Zonal (ESZ) SA, acuzată de ministra Mediului că a provocat criza apei din Prahova, a cumpărat în 2022 cu 10 milioane de lei (2 milioane de euro) hotelul-restaurant ”Regina Nopții” din Ploiești, potrivit bilanțurilor contabile ale firmei. Compania de stat a plătit 5 milioane de lei din fonduri proprii […] © G4Media.ro.
Kremlinul afirmă că sunt necesare „schimbări radicale” în planul de pace pentru Ucraina, în ciuda optimismului SUA # G4Media
Rusia a semnalat că sunt necesare „schimbări radicale” în planul de pace SUA-Ucraina înainte ca acesta să fie acceptabil pentru Moscova, în ciuda optimismului american că se va ajunge în curând la un acord, potrivit Sky News. Iuri Ușakov, principalul consilier al lui Vladimir Putin în materie de politică externă, a fost citat de mass-media […] © G4Media.ro.
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, înaintea primei sale vizite în China, a îndemnat Beijingul duminică să-şi folosească influenţa asupra Moscovei în cadrul consultărilor privind încetarea focului în Ucraina, relatează dpa, conform Agerpres. „Nicio altă ţară nu are o influenţă atât de mare asupra Rusiei precum China şi aceasta este în măsură să-şi folosească influenţa […] © G4Media.ro.
SUA ar putea înceta sprijinul acordat Ucrainei în efortul de război, afirmă Donald Trump Jr # G4Media
Donald Trump ar putea renunța la războiul din Ucraina, a declarat fiul cel mare al președintelui american într-o conferință din Orientul Mijlociu, notează The Guardian. Într-o tiradă lungă împotriva continuării luptelor din Ucraina, Donald Trump Jr. a mai spus că bogații „corupți” din Ucraina au fugit din țara lor, lăsând „ceea ce ei considerau a […] © G4Media.ro.
Scandal de proporții la Liverpool. Salah, criticat de presa engleză după ce a spus că se simte „trădat” de club: O poziție „egoistă și lipsită de respect” # G4Media
Presa engleză l-a arătat cu degetul pe Mohamed Salah, a cărui reacție de sâmbătă a fost considerată „egoistă și lipsită de respect” de către The Athletic, subliniind lipsa lui de considerație față de dificultățile prin care trec Liverpool și antrenorul său, Arne Slot, potrivit L’Equipe. „Un incendiu uriaș”: site-ul american The Athletic a rezumat într-o […] © G4Media.ro.
Președintele Trump și emisarii săi în Rusia, Steve Witkoff și Jared Kushner, doresc sincer să oprească uciderile din Ucraina, dar eșuează și vor continua să eșueze atâta timp cât persistă în opinia lor naivă că aceasta este doar o mare afacere imobiliară și că experiența lor în domeniul imobiliar le conferă un avantaj, afirmă editorialistul […] © G4Media.ro.
Netanyahu spune că ar vizita Germania dacă nu ar fi „un procuror corupt care distruge Curtea Penală Internațională” # G4Media
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat duminică că motivul pentru care nu vizitează Germania este acela că există un „procuror corupt” la Curtea Penală Internaţională (CPI), referindu-se la procurorul britanic Karim Khan, care „distruge reputaţia” instituţiei, informează EFE, conform Agerpres. „Mulţi oameni se întreabă: ‘Este aceasta organizaţia care trebuia să investigheze Holocaustul?’ (…) CPI are […] © G4Media.ro.
Remus Ștefureac (Inscop), despre prezența la ora 16.00 la alegerile pentru Primăria Capitalei: Pe iarnă și ploaie, nu e rău deloc # G4Media
Remus Ștefureac (Inscop) afirmă că prezența la ora 16.00 la alegerile pentru Primăria Capitalei nu e rea deloc, având în vedere și vremea urâtă. „La ora 16 am ajuns la 89% din prezenta înregistrată la ora similară la alegerile locale din 9 iunie 2024. Pe iarnă și ploaie, nu e rău deloc”, a scris Ștefureac […] © G4Media.ro.
Lando Norris a câștigat în ultima etapă a sezonului primul său titlu mondial de Formula 1 în Abu Dhabi, la capătul unei lupte în trei. Victoria de etapă i-a revenit lui Max Verstappen, dar efortul său a fost în zadar, întrucât locul trei al lui Norris a fost destul să-l facă campion mondial, la trei […] © G4Media.ro.
Aflat în vizită în China, președintele francez Emmanuel Macron a avertizat că UE îi va aplica măsuri similare celor impuse de Trump, dacă nu cooperează pentru a-și reduce excedentul comercial # G4Media
Preşedintele francez Emmanuel Macron a avertizat China, duminică, că dacă nu cooperează pentru a reduce excedentul său comercial, Uniunea Europeană va fi obligată să reacţioneze în lunile următoare cu măsuri care ar putea include tarife vamale similare celor impuse de preşedintele american Donald Trump, relatează AFP, conform Agerpres. Într-un interviu publicat duminică de cotidianul economic […] © G4Media.ro.
Ciprian Ciucu: Unele partide nu au învățat nimic și fac aceleași prostii pe care le-au făcut în ultimii 35 de ani. Suntem doar doi competitori cu șanse, restul e manipulare # G4Media
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria București, a acuzat duminică ”unele partide” că manipulează opinia publică prin transmiterea de date false despre procentele candidaților la vot. El nu a dat numele partidelor, dar a indicat ”aceleași prostii pe care le-au făcut în ultimii 35 de ani”, singurul partid competitor cu o asemenea istorie fiind PSD. […] © G4Media.ro.
Bolojan: „Dați un vot rațional, un vot înțelept! Haideți la vot, fiindcă țara se schimbă în bine, cu fiecare localitate și cu fiecare primar care muncește cum trebuie pentru comunitatea lui” # G4Media
Premierul Ilie Bolojan îi îndeamnă pe bucureșteni și pe alegătorii din celelalte localități în care au loca alegerilor locale parțiale duminică să dea „un vot rațional, un vot înțelept”. „Încă 5 ore de vot Îi îndemn pe bucureșteni și pe cetățenii din celelalte localități unde azi sunt alegeri parțiale să vină la vot și să […] © G4Media.ro.
VIDEO Anamaria Gavrilă (POT), încă o gafă: Ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor # G4Media
Anamaria Gavrilă, lidera partidului georgist POT, a făcut duminică o nou gafă după ce a spus într-un live pe rețelele sociale că ”ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor”. Partidul lui Gavrilă a intrat în Parlament după ce s-a poziționat ca o susținătoare a lui Călin Georgescu. Gavrilă a devenit celebră grație gafelor […] © G4Media.ro.
Situația pe câmpul de luptă se înrăutățește pentru Ucraina, în timp ce Trump își promovează planul de pace / Rusia este dispusă să suporte pierderi grele într-un stil de război care a fost comparat cu o mașină de tocat carne # G4Media
A fost o încercare clară de a proiecta puterea Rusiei. Cu câteva ore înainte de întâlnirea cu oficialii americani la Moscova, săptămâna trecută, pentru a discuta planul de a pune capăt războiului, președintele Vladimir V. Putin a afirmat că forțele ruse au capturat orașul strategic ucrainean Pokrovsk, după o luptă care a durat luni de […] © G4Media.ro.
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova a finalizat duminică analizele microbiologice la stația de tratare ESZ Voila și transmite că apa tratată în această stație este potabilă, potrivit Mediafax. DSP Prahova a făcut teste microbiologice la stația de tratare ESZ Voila, înainte ca apa să fie introdusă în sistemul de distribuție operat de Hidro Prahova. […] © G4Media.ro.
VIDEO Erupția vulcanului Kilauea din Hawaii a distrus o cameră de filmat care înregistra evenimentul # G4Media
Un vulcan din Hawaii a aruncat lavă către o cameră de filmat situată la distanță, care înregistra erupția, acoperind-o cu cenușă și scoțând-o din funcțiune, conform BBC. Imaginile de la US Geological Survey (USGS) arată că acea camera a început să funcționeze defectuos și s-a oprit înainte ca transmisia să se întrerupă în urma erupției. […] © G4Media.ro.
Ucraina a înghețat o parte din activele lui Victor Gușan, oligarhul care controlează de facto economia Transnistriei # G4Media
Autoritățile ucrainene au înghețat o parte activele lui Victor Gușan, cofondatorul holdingului ”Sheriff” care controlează de facto economia regiunii separatiste Transnistria, arată o investigație a portalului moldovean ”Zona de Securitate”. Gușan este considerat cel mai influent factor de putere din Transnistria, cu afaceri monopoliste în toate domeniile – de la energie la fotbal. Decizia a […] © G4Media.ro.
Cea mai nouă delicatesă din Statele Unite? Mierea produsă din excrementele insectei lanternfly # G4Media
Într-o după-amiază de toamnă, Sean Kennedy prezenta stupii pe care îi îngrijește în nord-vestul Washingtonului, când și-a scos o mănușă pentru testul gustativ. Așa mânca de obicei mierea: își înfigea un deget într-un rând de faguri și îl strecura sub plasa de protecție, direct în gură. În ultima vreme, aroma era… altfel. „Aș zice că […] © G4Media.ro.
„Totul s-a sfârşit”: Cum l-a abandonat Iranul pe Bashar al-Assad cu două zile înainte de căderea sa (AFP) # G4Media
Iranul şi-a retras forţele militare şi diplomatice din Siria cu două zile înainte de căderea preşedintelui Bashar al-Assad, pe 8 decembrie 2024, au declarat pentru AFP mai multe surse concordante, transmite Agerpres. Teheranul avea în Siria consilieri militari din Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice (IRGC), armata ideologică a Republicii Islamice, precum şi luptători, şi a supravegheat […] © G4Media.ro.
Marius Pieleanu, despre clasamentul candidaților la prânz în exit-poll-ul CURS-Avangarde: ”Acea stafie care bântuie România nu se confirmă încă la București”/ ”O candidată de gen feminin, prioritate absolută la tineri” # G4Media
Marius Pieleanu, directorul casei de sondare Avangarde, a declarat duminică, la prânz, la Antena 3, că ”deși o statuie bântuie România, stafia nu se confirmă încă la București” – min. 16:45: ”Sigur că nu putem da cifre, lucrurile sunt în dinamică, acumultivă electoral pentru unii, pe platou pentru alții, în regres pentru a treia categorie […] © G4Media.ro.
Cursa finală a sezonului de Formula 1 are loc astăzi de la ora 15:00 în Abu Dhabi, iar lupta pentru trofeul suprem se dă între trei piloți: Lando Norris, Max Verstappen și Oscar Piastri. În textul de mai jos prezentăm toate scenariile care îi pot încorona pe fiecare dintre ei. După victoria lui Verstappen din […] © G4Media.ro.
Incident grav la aeroportul Heathrow din Londra: Un grup de bărbați a pulverizat un spray iritant asupra mai multor persoane în parcare / Unul dintre suspecți a fost arestat / Activitatea la aeroport, perturbată # G4Media
Un grup de bărbați ar fi pulverizat un spray iritant asupra mai multor persoane, duminică, în parcarea de la Terminalul 3 al aeroportului Heathrow din Londra. Poliția a anunțat că unul dintre suspecți a fost arestat, însă activitatea la aeroport este perturbată, transmite Sky News. Poliția a anunțat că învestighează circumstanțele agresiunii asupra mai multor […] © G4Media.ro.
Catedrala Notre Dame devine cel mai vizitat monument din Paris la un an de la redeschidere, cu 11 milioane de vizitatori # G4Media
La un an de la marea sa redeschidere, în urma unui efort colosal de restaurare după incendiul care a şocat Parisul şi lumea în 2019, Catedrala Notre Dame a devenit cel mai vizitat monument din capitala franceză, cu 11 milioane de vizitatori, depăşind Luvrul şi Turnul Eiffel, informează duminică EFE, citată de Agerpres. De când […] © G4Media.ro.
Zelenski merge luni la Londra / Întâlnire despre acordul de pace cu Keir Starmer, Emmanuel Macron și Friedrich Merz # G4Media
Volodimir Zelenski va vizita luni Downing Street pentru o întâlnire față în față cu Keir Starmer, Emmanuel Macron și Friedrich Merz, în semn de sprijin pentru Ucraina, transmite The Guardian. Starmer va profita de întâlnirea cu liderii din Ucraina, Franța și Germania pentru a discuta despre continuarea negocierilor dintre oficialii americani și ucraineni, care vizează […] © G4Media.ro.
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei: „Îi rog pe toți bucureștenii să se prezinte în număr cât mai mare la vot, dar mai ales pe cetățenii din Sectorul 4” # G4Media
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a votat duminică, la orele prânzului, și i-a îndemnat pe bucureșteni să se prezinte în număr cât mai mare la vot. „Este o zi specială pentru noi toți, pentru bucureșteni. Vreau să le mulțumesc din tot sufletul bucureștenilor care participă astăzi la vot și tuturor celor care au […] © G4Media.ro.
Mark Shelby a reușit o victorie cu 6-3 împotriva lui Shaun Murphy pentru a-și asigura locul în finala UK Championship de duminică, acolo unde îl așteaptă Judd Trump. Campionul în exercițiu Judd Trump a obținut biletul pentru finală după o victorie cu 6-3 în fața australianului Neil Robertson, căutând să câștige cel puțin un trofeu […] © G4Media.ro.
Povestea lui Ryan Weeding: snowboarderul olimpic care a devenit unul dintre cei mai căutați fugari ai FBI-ului # G4Media
Concurând pentru echipa Canadei, Ryan Wedding a terminat pe locul 24 în proba de slalom uriaș paralel la Jocurile Olimpice de iarnă din 2002. Două decenii mai târziu, el face parte dintr-un alt grup aparte: lista celor mai căutați zece fugari ai FBI. „Să nu aveți nicio îndoială: Ryan Wedding este o versiune modernă a […] © G4Media.ro.
