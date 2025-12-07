ACTUALIZARE: Lovitura lui Bolojan pentru Nicușor Dan - CIUCU Primar General! AUR rade USR: Anca Alexandrescu pe locul 3. Bucureștii au boicotat masiv farsa alegerilor. 17 secții din Sectorul 3 cu prezența la vot sub 1%

03:20

Cu 55 de ani în urmă, la 6 decembrie, mistuit de cancer și dorul de Bucovina, dincolo de Atlantic se stingea Vasile Posteucă, lăsând testament românilor de acasa: „DE-O FI SĂ NU NE-NTOARCEM NICIODATĂ,/ TU SĂ-I ADUNI PE CEI CE VOR RĂMÂNE/ ȘI SĂ-I ÎNDEMNI SPRE ZILELE DE MÂINE,/ SĂ CREADĂ, SĂ RÂVNEASCĂ, SĂ SE BATĂ...”