Circulație închisă pe DN22 între km 206 – km 212; rute ocolitoare
Ziua Cargo, 8 decembrie 2025 00:30
Circulația rutieră este închisă pe DN22 între km 206-km 212, începând din 8 decembrie, pentru lucrăril a trecerea la nivel cu calea ferată, informează DRDP Constanța. Durata estimativă de execuție a lucrărilor este până pe 15 decembie. Lucrările fac parte din obiectivul „Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Constanța-Proiectare și execuție
• • •
Acum o oră
00:30
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
Guvernul a aprobat, în ședința din 5 decembrie, Memorandumul privind reforma companiilor de stat. Documentul cuprinde și lista cu primele 17 companii care vor fi analizate pentru acest proces. Din primele 17 companii de stat care vor intra în procesul de reformă, 13 sunt din Transporturi.Iată lista: 1. Societatea Electrocentrale Grup (Ministerul Energiei) 2. Societatea
15:00
5 to go anunță semnarea unui parteneriat cu rețeaua națională de benzinării RO concept OSCAR, potrivit unui comunicat. RO concept OSCAR este franciza de benzinării dezvoltată de OSCAR Downstream, cea mai mare companie petrolieră din România cu capital 100% românesc. Este una dintre cele mai dinamice rețele de benzinării din țară, cu peste 90 de
13:10
ZF aniversează, anul acesta, șase decenii care au revoluționat confortul și experiența mobilității în domeniul transmisiilor automate, caracterizate prin modularitate, precizie și eficiență. Potrivit unui comunicat, au fost produse peste 35 de milioane de transmisii automate, pornind de la modelul original 3HP, din 1965, și până la cel din prezent. ZF a echipat unele dintre
13:10
Piața comerțului electronic din Republica Moldova și-a continuat expansiunea, în 2025, în pofida tendințelor globale de stabilizare și creștere matură. Potrivit unui comunicat, retailul online global este estimat să încetinească la o creștere medie de o singură cifră, până în 2026 (ECDB). În schimb, Rep. Moldova a înregistrat o expansiune anuală cu două cifre, o
4 decembrie 2025
22:30
Autostrada Constanța-Varna-Alexandropulis este „un deziderat asupra căruia ne vom concentra în perioada imediat următoare", a transmis ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban. Declarația sa vine în contextul semnării pe 3 decembrie, la Comisia Europeană, a Memorandumul de Înțelegere privind întărirea cooperării transfrontaliere în cadrul Platformei coridorului de transport Marea Neagră-Marea Egee. Evenimentul a reunit reprezentanți
21:50
Compania Națională „Poșta Română", liderul serviciilor poștale și logistice din România, s-a rebrenduit: are o nouă flotă, denumită ZOR. Aceasta a fost lansată pe 4 decembrie, concomitent cu inaugurarea primului oficiu poștal modular-ghișeu universal. Aceste două proiecte reprezintă „primele repere concrete ale rebrandingului la nivel național și semnalul clar că Poșta Română parcurge o schimbare
21:00
14:10
A fost lansat un nou program de premii, care își propune să recunoască realizările excepționale din sectoarele transportului, logisticii și mobilității. Votarea a început luni, 1 decembrie 2025, iar Haul of Fame Awards va evidenția persoanele, locațiile și serviciile care generează schimbări pozitive în rețeaua lanțului de aprovizionare din România. Prima ediție include unsprezece categorii,
14:00
Cel mai recent sondaj realizat de eJobs relevă că 9 din 10 angajatori vor acorda beneficii de Crăciun angajaților. Cei mai mulți vor primi prime în bani, petrecere de final de an cu echipa și vouchere cadou. Potrivit unui comunicat, 89,7% dintre angajatorii respondenți au declarat că au pregătit beneficiile pentru luna decembrie, înainte de
12:50
MOL România și Fundația Pentru Comunitate au deschis înscrierile pentru cea de-a 11-a ediție a programului „Permis pentru viitor". Programul acoperă integral costul școlii de șoferi pentru tineri din medii defavorizat, potrivit unui comunicat. Fondurile pot fi accesate de tinerii care au posibilități materiale reduse. Ei ar putea să își crească calitatea vieții dacă ar
10:50
Piața de retail modern din România a depășit, în 2025, pragul de 5 milioane de metri pătrați de spații comerciale închiriabile, arată datele Colliers. Potrivit unui comunicat, aproximativ 190.000 de metri pătrați au fost livrați anul acesta și au consolidat un stoc în continuare puternic concentrat în București și în alte cinci județe importante. Acestea
10:20
Fostul ministru al Economiei, Florin Spătaru, a fost numit de GRAMPET Group în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al REVA Simeria și membru al CA al Grup Feroviar Român (GFR). Potrivit unui comunicat, în aceste roluri, el va contribui activ la coordonarea proiectelor de investiții, modernizare și dezvoltare ale grupului GRAMPET la nivel
08:40
Suedia și-a actualizat Ordonanța privind traficul. Astfel, se poate permite camioanelor grele electrice și cu hidrogen să circule noaptea, în zonele sensibile la zgomot.Măsura este concepută pentru a reduce perturbările, a elimina aglomerația din timpul zilei și a sprijini implementarea pe scară largă a logisticii cu emisii zero. Regulile actuale din multe municipalități interzic circulația
3 decembrie 2025
12:40
Autovehicule DAC a livrat prima autobasculantă electrică de carieră DAC 90TEF.OH, potrivit unui comunicat. Este un model de 90 de tone, dezvoltat integral în România pentru exploatarea minieră și lucrările din medii industriale extreme. Acest proiect marchează începutul unei noi generații de vehicule electrice grele, adaptate nevoilor companiilor din domeniul extractiv, care caută soluții eficiente,
12:00
ELI Parks a închiriat către Aquila, lider național în servicii de distribuție și logistică pentru sectorul FMCG, 8.900 mp în cadrul ELI Park Bacău. Potrivit unui comunicat, parteneriatul marchează o nouă etapă în evoluția parcului ELI Park Bacău, care își consolidează poziția de hub logistic de referință în regiunea Moldovei. Noul spațiu va susține extinderea
08:40
Primele locomotive electrice de transport greu, alimentate cu baterii, construite special în Australia, tocmai au livrate cumpărătorului. Locomotivele BEL vor fi testate pe rutele feroviare de minereu de fier între minele din Pilbara și Portul Hedland. Locomotivele electrice cu baterii în cauză au fost construite special pentru compania minieră BHP, pentru a fi utilizate de
2 decembrie 2025
16:20
Axis Communications, liderul industriei în domeniul supravegherii video IP, a achiziționat FF Group, un furnizor inovator de soluții pentru recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare. Potrivit unui comunicat, Axis este bine poziționată, prin această tranzacție, pentru a continua inovația și creșterea pe piața soluțiilor pentru trafic, oferind valoare sporită partenerilor și clienților. „Piața aplicațiilor pentru trafic este
15:50
Filiala Gebrüder Weiss din China își continuă trendul ascendent al veniturilor, cu sectorul e-commerce aflat într-o expansiune rapidă, potrivit unui comunicat. Gebrüder Weiss rămâne încrezător în perspectivele pe termen lung ale pieței chineze. PIB-ul Chinei a crescut cu 4,8%, în trimestrul III 2025, în scădere față de creșterea de 5,2% înregistrată anterior în acest an. Tensiunile
14:00
13:40
Cargus anunță, într-un comunicat, numirea lui Răzvan Drăgoi în poziția de chief sales officer și membru al echipei de board a companiei. Răzvan Drăgoi are o experiență de peste 20 de ani în logistică, automatizare și dezvoltare organizațională, dintre care 16 ani dedicați industriei de curierat. El este recunoscut pentru felul în care îmbină gândirea
13:30
GRAMPET Group anunță semnarea cu Knorr-Bremse Romania a acordului de vânzare-cumpărare a activității de revizie a componentelor de frânare. Potrivit unui comunicat, finalizarea tranzacției rămâne condiționată de îndeplinirea condițiilor suspensive uzuale și este estimată pentru ianuarie 2026. Knorr-Bremse România este filiala liderului mondial de piață și tehnologie pentru sisteme de frânare și un furnizor de
08:40
Kiira Motors din Uganda a trimis unul dintre autocarele sale electrice într-o „Expediție electrică Grand Trans-Africa Made in Uganda" de 30 de zile. Expediția acoperă 13.000 de kilometri prin șase țări africane, inclusiv Uganda, Tanzania, Zambia, Botswana, Eswatini și Africa de Sud. Potrivit inițiatorilor, turneul a fost întreprins pentru a demonstra potențialul e-mobilității. Modelul de
08:10
Solaris introduce serviciul de retrofit pentru autobuze electrice mai vechi, care presupune înlocuirea diverselor componente, în special baterii. Autobuzele electrice devin un segment din ce în ce mai important în flotele urbane, iar ritmul evoluției tehnologice este foarte rapid. De exemplu, bateriile instalate pe vehiculele produse în urmă cu 10 ani diferă semnificativ de cele
1 decembrie 2025
19:30
Tânără, fermă și atentă la detalii, Andreea Oprean conduce una dintre cele mai stabile firme de transport din România. Compania Oprean din Sebeș este o afacere de familie care a crescut natural, fără compromisuri, dar cu multă muncă și rigoare. La 32 de ani de la înființare, compania Oprean reprezintă un reper al transporturilor românești,
30 noiembrie 2025
14:10
Concepută pentru segmentul de versatilitate, anvelopa Bridgestone Duravis R002 este proiectată pentru toate tipurile de vehicule de flotă destinate transportului rutier. Costul per kilometru este cu 15% mai mic față de gamele predecesoare (media pentru anvelopele de direcție, tracțiune și remorcă). Durata de viață a este îmbunătățită cu până la 45% față de modelul anterior
14:10
Pe 21 octombrie, Parlamentul European a aprobat actualizarea normelor europene privind permisele de conducere. Este vorba despre introducerea prevederilor referitoare la șoferii începători, la permisul digital și la suspendarea permisului de conducere în străinătate. Propunerile au venit din partea Comisiei Europene, al cărei obiectiv ambițios este de a reduce cu 50% decesele și vătămările grave
14:10
Universitatea ROADPOL a fost, din nou, în acțiune, la Hasselt, Belgia, unde a avut loc un curs de masterat privind prevenirea fraudelor cu tahografe inteligente. Formarea avansată s-a concentrat pe detectarea manipulărilor tahografelor de generația 1 și 2, pe consolidarea capacităților de aplicare a legii și pe sprijinirea concurenței loiale și a siguranței rutiere în
14:10
„Șoferul trebuie să fie șofer, nu manipulator de mărfuri. Instituim prin lege respectul față de munca acelora care țin România în mișcare", a declarat Augustin Hagiu. Deputatul PSD Brașov a depus în Parlament un proiect de lege care interzice obligarea șoferilor să încarce sau să descarce marfa. Deputatul PSD Brașov Augustin Hagiu a depus în
14:10
Rețeaua Europeană de Poliție Rutieră (ROADPOL) a stabilit calendarul operațiunilor paneuropene de siguranță rutieră pentru anul 2026. Seria de acțiuni coordonate de aplicare a legii este menită să reducă numărul deceselor și al rănirilor grave în accidente rutiere, în întreaga Europă. Ca de obicei, operațiunile vor fi desfășurate simultan de către polițiștii rutieri din țările
14:10
Tot aștept, de ceva vreme, să se întâmple ceva îngrozitor… însă văd că întârzie. Așteptarea s-a prelungit atât de mult, încât, la un moment dat, chiar am crezut că, dimpotrivă, ceva nemaipomenit de bun se va întâmpla… Nu! M-am înșelat și la acest capitol. Ca un pasionat (amator) de
14:00
Lucrările de construire a podului peste Tisa și a viitorului Punct de Trecere a Frontierei (PTF) Sighetu Marmației-Bila Terkva (Biserica Albă) din Ucraina se vor finaliza anul acesta. Însă doar traficul de autoturisme va fi permis, de la sfârșitul acestui an, urmând ca, în 2026, să aibă acces și camioanele. Investiția a fost contractată de […] The post INFRASTRUCTURĂ. Podul peste Tisa și PTF Sighetu Marmației, aproape gata appeared first on ZIUA CARGO.
14:00
După cinci ani plini de provocări, dar și de realizări, pentru Per Forsberg, managing director Volvo Trucks Romania, în perioada 2020-2025, a sosit momentul unor noi proiecte. Astfel, am stat cu el la o ultimă „cafea de vorbă”, în calitate de director al operațiunilor din țara noastră, pentru a afla ce experiențe și ce amintiri […] The post La revedere, România! appeared first on ZIUA CARGO.
14:00
La finalul lunii octombrie, Renault Trucks România a inaugurat oficial noul său centru de service din zona Craiova, în fața a câteva sute de invitați din țară și străinătate. Deschis în luna iulie, noul atelier din Pielești este primul din rețeaua de 15 centre de service a Volvo Trucks Group din țara noastră dedicat în […] The post RENAULT TRUCKS ROMÂNIA. Inaugurare oficială, în Oltenia appeared first on ZIUA CARGO.
14:00
O flotă de ultimă generație, un model de business integrat, mai rar întâlnit, în România, și lupta constantă cu criza șoferilor – povestea unei companii de familie care a transformat transportul dintr-o necesitate într-un avantaj competitiv strategic. Compania Tuțu Trans din Târgu Mureș a sărbătorit un sfert de secol de activitate. Povestea începută la finalul […] The post RTCY 2025. TUȚU TRANS. Business integrat și tranzacții de cereale appeared first on ZIUA CARGO.
14:00
De la o firmă mică, de familie, înființată în 1994, ce efectua transport național, la o companie bine ancorată în prezent, bazată pe tehnologie și punând accent pe digitalizare și flexibilitate, Transcom continuă și, chiar, accelerează dezvoltarea, abordând inclusiv electrificarea. „Din 2024 și până acum, am achiziționat aproximativ 40 de semiremorci noi, dintre care 30 […] The post RTCY 2025. TRANSCOM. Transportul electric – noua abordare appeared first on ZIUA CARGO.
14:00
De aproape 12 ani, MLK Trans și-a dezvoltat serviciile oferite, țintind nișe cu clienți pretențioși, care apreciază un transport de calitate. Parteneriatele de durată, realizate în special în segmentul de curierat, s-au extins, în timp, și la fel și aria de servicii oferite. Iar ambițiile rămân, în continuare, mari. Povestea MLK Trans a început în […] The post RTCY 2025. MLK TRANS. Ambiții mari appeared first on ZIUA CARGO.
14:00
Internațional Lazăr Company este mai mult decât o companie de transport. Reprezintă o echipă dedicată, ambițioasă, construită după nevoile tot mai complexe ale economiei. Înseamnă experiență, dublată de o intuiție foarte fină, privind oportunitățile din piață. O companie de succes cu acționariat 100% autohton, Internațional Lazăr Company a făcut istorie în industria românească de profil. […] The post RTCY 2025. INTERNAȚIONAL LAZĂR COMPANY. Experiență și fler în afaceri appeared first on ZIUA CARGO.
14:00
Grupul Express Euroscan are avantaje de piață incontestabile: o flotă mare, de peste 300 de camioane, posibilitatea de a face aproape orice tip de operațiune de transport, precum și o politică susținută de optimizare a costurilor operaționale. De aici și dezvoltarea accelerată, cu extinderi de flotă în fiecare an. Firma a trecut printr-o reorganizare organizațională, […] The post RTCY 2025. EXPRESS EUROSCAN. Gigantul eficient appeared first on ZIUA CARGO.
14:00
Kreiss – compania care a ridicat standardele transportului containerizat din Portul Constanța. Kreiss este o companie specializată în transport național de containere, înființată în 1996 și aflată, de aproape cinci ani, sub actualul management. În acest timp, compania s-a impus în Portul Constanța, devenind un reper de profesionalism și eficiență. Urmează o nouă etapă de […] The post RTCY 2025. KREISS. Specialiștii containerelor appeared first on ZIUA CARGO.
14:00
Ajuns la a 16-a ediția, concursul Romanian Transport Company of the Year scoate la iveală cele mai noi tendințe din transporturile românești, iar adaptarea modelelor de business joacă un rol-cheie în traversare acestei perioade marcate de incertitudine. Specializarea pe diferite nișe pare să fie cea mai bună opțiune pentru a asigura un nivel de stabilitate […] The post RTCY 2025. Focus pe modelul de business appeared first on ZIUA CARGO.
13:50
Conceptul Dacia Hipster propune mobilitate 100% electrică, responsabilă, adaptată nevoilor cotidiene, cu obiectivul de a reduce la jumătate amprenta de carbon față de vehiculele electrice actuale. Dacia își urmează, cu consecvență și succes, de peste două decenii, misiunea: aceea de a permite unui număr cât mai mare de utilizatori să aibă acces la mobilitatea esențială. […] The post DACIA HIPSTER CONCEPT. Viziunea alternativă a mobilității electrice appeared first on ZIUA CARGO.
13:50
Ca urmare a testului Euro Coach 2025, 24 de jurnaliști de specialitate din 24 de țări au convenit asupra faptului că Setra TopClass merită și primește distincția „Coach of the Year 2026”. Pe parcursul seriei de teste desfășurate în septembrie, un autocar Setra S 516 HDH, din seria de modele premium, a oferit rezultate excelente. […] The post DAIMLER BUSES. Setra TopClass este „Autocarul Anului 2026” appeared first on ZIUA CARGO.
13:50
FlixBus, compania travel-tech care operează cea mai mare rețea de autocare interurbane din Europa, a lansat o nouă rută, care va conecta Bucureștiul de Tulcea – poarta de intrare către Delta Dunării. Linia este operată în parteneriat cu un operator de transport local. Începând cu 30 octombrie, autocarele circulă zilnic între aceste destinații, iar pasagerii […] The post Rută nouă FlixBus: București-Tulcea appeared first on ZIUA CARGO.
13:50
Pe Secțiunea 2 Boița-Cornetu a Autostrăzii Sibiu-Pitești (A1) au început dinamitările la cele două galerii ale viitorului tunel Robești, de 900 de metri fiecare. Aceste operațiuni se vor desfășura zilnic, până la finalizarea străpungerii zonelor cu stâncă dură de pe traseul tunelului. Sunt patru puncte de lucru, cu tot atâtea detonări într-o zi. „În paralel, […] The post INFRASTRUCTURĂ. Dinamitări la tunelul Robești appeared first on ZIUA CARGO.
13:50
Puține lucruri sunt mai greu de făcut decât să spui „nu” într-un sistem în care „așa se face” pare regula nescrisă. Frica – de represalii, de pierderea locului de muncă, de izolare – este uneori mai puternică decât dorința de dreptate. Totuși, istoria arată că fiecare pas real către o societate mai dreaptă a început […] The post DE LA FRICĂ LA RESPONSABILITATE. Curajul de a spune „nu” corupției appeared first on ZIUA CARGO.
13:50
cargo-partner, o companie din grupul NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC., a aniversat 25 de ani de activitate în România. Fondată în Austria, în 1983, cargo-partner a început să se extindă dincolo de Viena la începutul anilor 1990, recunoscând importanța crescândă a regiunii pentru comerțul internațional, după căderea „Cortinei de Fier”. Prezența companiei în România din anul […] The post cargo-partner – 25 de ani de succes în România appeared first on ZIUA CARGO.
13:50
Compania de curierat, care a introdus livrarea în easybox (pe piața din România), poate să proceseze, astăzi, până la 1 milion de colete pe zi. La baza creșterii majore a capacității, stau investiții semnificative, după ce 2025 a beneficiat de un buget, reprezentând 30% din valoarea cumulată a ultimilor 5 ani. Anunțul a fost făcut […] The post SAMEDAY. Peste 80 de milioane de euro, investiți în ultimul an appeared first on ZIUA CARGO.
13:50
… pornesc de la oameni… ajung în depozit, pe traseul mărfurilor, și se reflectă într-un supply chain puternic și în afaceri cu un viitor solid. Mulți spun că sustenabilitatea nu reprezintă decât o temă de propagandă. Sunt, însă, modele care contrazic această afirmație. Yusen Logistics România (YLRO) face pași concreți în direcția reducerii emisiilor de […] The post YUSEN LOGISTICS. Pașii spre mai bine… appeared first on ZIUA CARGO.
13:50
Când, cum și unde este bine să automatizezi? Cum te poți organiza, pentru a reduce factura primită de la furnizorul de curent electric? Sau ce poți face să transformi depozitul într-un spațiu sigur? De multe ori, nu te costă nimic, dar contează enorm… Atunci când vine vorba despre automatizare, prima întrebare la care ar trebui […] The post #STILLDay2025. Despre soluții inteligente appeared first on ZIUA CARGO.
