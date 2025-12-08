Rezultate exit-poll alegeri Primăria București 2025. Cine este candidatul de pe primul loc
Antena1, 8 decembrie 2025 03:20
Bucureștenii și-au ales noul primar, după un scrutin cu una dintre cele mai slabe prezențe din istorie. Rezultate exit-poll alegeri Primăria Capitalei, potrivit CURS-Avangarde pentru situaţia votului până la 19:30 sunt următoarele.
• • •
Alte ştiri de Antena1
Acum o oră
03:20
Acum 4 ore
01:10
Chefi la cuțite, 7 decembrie 2025. Prima eliminare din sezonul 16. Ce farfurii au dezamăgit jurații: „Mă simt jignit!” # Antena1
Telespectatorii au avut parte de prima eliminare din sezonul 16 Chefi la cuțite, difuzată pe data de 7 decembrie 2025. Se pare că un jurat a rămas fără un concurent după primul battle al show-ului culinar.
00:10
Chefi la cuțite, 7 decembrie 2025. Cine a câștigat primul battle din sezonul 16. Trei echipe au intrat la duel: „E o greșeală?” # Antena1
Cele patru echipe au muncit din greu în bucătărie pentru a câștiga primul battle din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 7 decembrie 2025, însă doar una s-a bucurat de victorie.
Acum 6 ore
23:40
Chefi la cuțite, 7 decembrie 2025. Irina Fodor a anunțat tema probei din primul battle. Ce a putut să facă chef Richard Abou Zaki # Antena1
Primul battle din sezonul 16 Chefi la cuțite, difuzat pe data de 7 decembrie 2025, a început cu emoție pentru jurați și concurenți. După un joc savuros, Irina Fodor a dezvăluit tema probei. Toți au rămas cu gurile căscate la aflarea veștii.
Acum 8 ore
21:10
Acum 12 ore
17:10
George Simion, imagine rară alături de mama lui, în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. Ce mesaj a transmis liderul AUR # Antena1
În ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei, George Simion le-a transmis un mesaj de mobilizare susținătorilor săi din mediul online, printr-o fotografie în care apare alături de mama lui.
16:40
Marele Premiu din Abu Dhabi a fost pe Antena1 și AntenaPLAY.Max Verstappen, victorie. Lando Norris e campion mondial în Formula 1™ # Antena1
Spectacolul din Formula 1™ continuă și în 2026 la Antena 1! Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.
16:20
Cine ar putea să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu la națională. Pe cine ia în calcul Mihai Stoichiță # Antena1
Mihai Stoichiță i-a numit pe cei care ar putea să îi ia locul lui Mircea Lucescu. Ce a spus despre fiecare în parte.
15:30
Cum a apărut Anca Alexandrescu la secția de votare. A venit singură și s-a declarat emoționată: „Este experiența vieții mele” # Antena1
Anca Alexandrescu a venit singură la secția de votare și a făcut declarații la ieșirea de la urne. Ce a spus candidatul independen, susținut de AUR în lupta pentru scaunul Primarului General.
Acum 24 ore
14:50
Vezi acum ultima cursă din sezonul 2025 din Formula 1™, Marele Premiu din Abu Dhabi.Spectacolul e LIVE pe Antena1 și în AntenaPLAY # Antena1
Spectacolul din Formula 1™ continuă și în 2026! Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.
14:40
Ilie Bolojan, surprins „camuflat” la Târgul de carte. Cum a reacționat când un bărbat l-a apostrofat | VIDEO # Antena1
Cum a fost surprins Ilie Bolojan la Târgul de carte. Un bărbat l-a filmat și l-a tras la răspundere pentru situația econimică din țară. Care a fost răspunsul scurt oferit de premier.
12:20
De ce Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru nu au votat la aceeași secție. Răspunsul bizar dat de Președintele României # Antena1
Nicușor Dan a avut o reacție bizară întrebat de ce partenera lui nu a votat. Mirabela Grădinaru a mers ulterior la o altă secție. Care ar fi motivul.
11:40
Alegeri pentru Primăria Capitalei 2025: Bucureștenii ies la vot! Prezența la urne actualizată live # Antena1
Află cum decurge ziua votului pentru Primăria Capitalei 2025: prezența la urne, cele mai noi informații și evoluția participării până la închiderea urnelor.
11:10
Dulceața de vinete, preparatul cu puține calorii cu gust excepțional. Cum se pregătește pas cu pas # Antena1
Rețeta pentru dulceața de vinete este foarte simplă, însă necesită foarte multă atenție. Iată care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi.
11:10
Rezultate Loto azi, 7 decembrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Antena1
Rezultatele loto la extragerile de azi, 7 decembrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.
11:00
A fost imortalizat un fenomen rar. Iată cum arată un palmier înflorit și ce semnifică asta în ciclul de viață al copacului.
11:00
Alegeri pentru Primăria Capitalei. Cele mai noi informații sunt chiar acum disponibile pe Observator # Antena1
17 candidaţi își dispută cea de-a doua cea mai importantă funcţie publică din ţară, după cea de preşedinte: postul de primar al Capitalei.
10:50
Diseară, de la 21:10, încep battle-urile sezonului 16 Chefi la cuțite. În premieră în istoria show-ului culinar se întrec 4 echipe # Antena1
În această seară, de la ora 21:10, competiția Chefi la cuțite trece la următorul nivel: confruntările pe echipe.
10:10
Daniela Gyorfi a ajuns la 45 de kilograme la vârsta de 57 ani. Cum se menține în formă și la ce tratamente apelează # Antena1
Daniela Gyofi, în vârstă de 57 ani, a dezvăluit că a ajuns acum să cântărească 45 de kilograme.
07:10
Rețeta inedită de tiramisu cu portocale perfect pentru Crăciun. Cât de ușor se prepară și de ce ingrediente ai nevoie # Antena1
De Crăciun, deserturile nu sunt doar preferatele celor mici, dar și celor mari. Iată o rețetă care va încânta întreaga familie.
Ieri
03:00
Horoscop zilnic 8 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de luni, 8 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
02:20
Horoscop zilnic 7 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de duminică, 7 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
00:30
The Ticket, 6 decembrie 2025. Cine a câștigat finala talent show-ului. Ansamblul Valea Târnavelor pleacă acasă cu marele premiu # Antena1
S-a aflat cine a câștigat marea finală The Ticket, în ediția din data de 6 decembrie 2025. Află cine a primit trofeul și ce s-a întâmplat în ultima ediție a emisiunii.
6 decembrie 2025
17:50
Gabi Tamaș și Serghei Mizil se întrec în șprițuri de iarnă cu fanii lor. Când are loc evenimentul atât de cerut de susținători # Antena1
Gabi Tamaș și Serghei Mizil, unii dintre cei mai îndrăgiți concurenți de la Asia Express 2025, au pregătit o surpriză inedită pentru fanii adevărați. Unde pot petrece clipe de neuitat împreună și ce au spus cei doi despre evenimentul mult așteptat.
17:20
Pe 7 decembrie, creștin-ortodocșii o prăznuiesc pe Sfânta Filofteia. Iată ce tradiții se urmează în ziua respectivă.
17:10
S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Abu Dhabi. Max Verstappen în pole position pe Yas Marina # Antena1
Ultima bătălie pentru pole position din sezonul 2025 a fost LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.
16:30
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent celebra gimnastă Gina Gogean. Prin ce dramă a trecut în primăvara anului trecut # Antena1
Gina Gogean a revenit recent în atenția publicului. Cu ce se ocupă fosta gimnastă în prezent și prin ce dramă a trecut în urmă cu aproape un an.
16:00
Traian Băsescu și soția lui au aniversat 50 de ani de la nuntă. Imaginile din biserică, înconjurați de cele două fiice și nepoți # Antena1
Cum au aniversat Traian Băsescu și soția lui, Maria, nunta de aur. Cei doi și-au reînnoit jurămintele, într-o ceremonie discretă, înconjurați doar de familie.
15:50
Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Abu Dhabi. Lupta pentru pole e LIVE în AntenaPLAY și pe Antena3CNN # Antena1
Ultima bătălie pentru pole position din sezonul 2025 este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.
13:20
Mihai Bendeac a făcut anunțul! Când apare filmul „Băieți de oraș”. Premiera are loc mai repede decât se așteptau fanii # Antena1
Mihai Bendeac a anunțat când are loc premiera filmului „Băieți de oraș”. Juratul The Ticket revinve în rolul lui Roby Roberto pe marile ecrane, mai repede decât se așteptau fanii.
13:20
Cum arată casa în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Imagini spectaculoase din vila de lux în care s-au mutat # Antena1
Irina și Răzvan Fodor sunt activi pe rețelele de socializare, unde postează, adesea, imagini din locuința lor.
12:30
Mireasa, sezon 12. Alex și Florina s-au logodit în direct, la XNS. Momentul tensionat care a avut loc la ultima cerere # Antena1
Florina a fost cerută în căsătorie de Alex în direct, la XNS, iar răspunsul ei s-a lăsat mult așteptat. Toți cei prezenți în platou au așteptat în tăcere, cu sufletul la gură, să vadă reacția ei la cererea în căsătorie.
11:10
Maurice Munteanu, juratul The Ticket, confesiuni despre stil, artă și echipa de jurați The Ticket. "E o echipă foarte mișto" # Antena1
Maurice Munteanu ne-a dezvăluit care este, de fapt, dinamica din juriul The Ticket la filmări.
11:10
Cine este Miriam Alice Vultur, fetița talentată care a filmat un videoclip cu Richard Clayderman # Antena1
Miriam Alice Vultur, o fetiță în vârstă de 10 ani, cunoscută acum drept „copilul minune al pianului”, a ajuns la performanța de a cânta alături de Richard Clayderman.
11:10
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor # Antena1
Ileana Lazariuc, acum în vârstă de 43 ani, a devenit cunoscută pentru frumusețea ei, fiind una dintre cele mai râvnite femei din România.
10:10
Artista celebră care a fost la un pas de moarte în sala de operație și a văzut cum arată iadul cu adevărat. Ce a povestit # Antena1
Paty Munoz afirmă că „a văzut iadul” după ce a suferit complicații în timpul unei intervenții chirurgicale.
10:10
Rețeta de ruladă cu mere a lui Chef Roxana Blenche, perfectă pentru Moș Nicolae. Cum se prepară desertul inedit # Antena1
Mai sunt doar 20 de zile până la Crăciun, iar gospodinele se gândesc deja la rețete inedite pentru masa de sărbători.
09:20
În ce stare s-ar afla Michael Schumacher la 12 ani de la teribilul accident de schi. Adevărul despre campionul Formula 1 # Antena1
Michael Schumacher nu a mai fost văzut în public de la teribilul accident de la schi din 2013. Astfel, au apărut numeroase zvonuri legate de starea sa de sănătate.
09:10
Puțini știu cum arată acum Robert Irwin, fiul Vânătorului de Crocodili, dar tânărul a reușit să impresioneze la nivel mondial la vârsta de 22 de ani.
09:10
Lisa Rinna a fost de nerecunoscut în timpul unei apariții recente pe covorul roșu, când aspectul său a fost comparat cu cel al celebrei Lady Gaga.
08:00
Rugăciunea pe care o rostesc creștinii de Sfântul Nicolae. Ce cuvinte se înalță către cer în seara de 6 decembrie # Antena1
Sfântul Nicolae este prăznuit în fiecare an pe data de 6 decembrie, iar credincioșii obișnuiesc să înalțe rugăciuni și mulțumiri către „Făcătorul de minuni” în fiecare seară de această sărbătoare.
07:20
Michele Morrone și-a surprins fanii la cea mai recentă apariție pe covorul roșu. Reacția internauților când i-au văzut noul look # Antena1
Michele Morrone și-a uimit fanii cu cea mai recentă apariție pe covorul roșu. Iată ce au observat imediat internauții.
07:10
Băiețelul simpatic din celebra reclamă la brânză topită a cucerit o țară întreagă în copilăria lui.
07:10
Rețeta de cozonac - trandafir cu fructe confiate a lui chef Roxana Blenche. Dulcele cu care îți vei impresiona oaspeții de Crăciun # Antena1
Toată lumea știe deja să pregătească rețeta clasică de cozonac, dar puțini știu de această delicioșenie cu fructe confiate.
Mai mult de 2 zile în urmă
00:20
Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 37, 38 și 39 din 5 decembrie 2025. Ce veste a primit Anda de la medic # Antena1
Tot ce s-a întâmplat în episoadele 37, 38 și 38 ale serialului „Iubire cu parfum de lavandă” din data de 5 decembrie 2025.
5 decembrie 2025
23:30
Horoscop zilnic 6 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de sâmbătă, 6 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
21:40
Declarațiile finale ale primilor clasați în sondaje, în Ediția specială Observator, azi! Numele noului primar, în direct duminică # Antena1
Alegeri capitale pentru România! Află declarațiile finale ale primilor clasați în sondaje, în Ediția specială Observator din această seară! Descoperă numele noului primar, în direct, duminică,pe 7 decembrie 2025.
21:30
România ar putea juca cu SUA, Australia, Paraguay! Tragerea la sorţi a grupelor CM 2026, liveVIDEO pe Antena 1 şi AntenaPLAY! # Antena1
România a aflat pe cine poate întâlni în grupele World Cup 2026, dacă va câștiga meciurile din play-off! LiveVIDEO pe Antena 1 şi AntenaPLAY, echipele calificate deja au fost distribuite în grupele de la turneul de anul viitor din SUA, Mexic și Canada.
18:00
Ce s-a întâmplat la funeraliile lui Artan. Un coleg de breaslă s-a prăbușit, fiind protagonistul unui moment nefericit # Antena1
Adrian Pleșca, zis Artan, a fost condus pe ultimul drum. Ce întâmplări și detalii au atras atenția celor prezenți la slujba de înmormântare.
17:20
Mireasa, sezon 12. Ce fete au intrat în cursa de eliminare și de ce a sunat AdrenaLINIA la finalul galei # Antena1
Fetele și băieții au nominalizat o fată pentru eliminare. Votul casei a fost Nicoleta, iar tânăra se află în cursă de eliminare până în gala de pe 12 decembrie, alături de fata care a ocupat ultimul loc în clasamentul publicului
