Rezultate exit-poll alegeri Primăria București 2025. Cine este candidatul de pe primul loc

Antena1, 8 decembrie 2025 03:20

Bucureștenii și-au ales noul primar, după un scrutin cu una dintre cele mai slabe prezențe din istorie. Rezultate exit-poll alegeri Primăria Capitalei, potrivit CURS-Avangarde pentru situaţia votului până la 19:30 sunt următoarele.

• • •

Acum o oră
03:20
Acum 4 ore
01:10
Chefi la cuțite, 7 decembrie 2025. Prima eliminare din sezonul 16. Ce farfurii au dezamăgit jurații: „Mă simt jignit!” Antena1
Telespectatorii au avut parte de prima eliminare din sezonul 16 Chefi la cuțite, difuzată pe data de 7 decembrie 2025. Se pare că un jurat a rămas fără un concurent după primul battle al show-ului culinar.
00:10
Chefi la cuțite, 7 decembrie 2025. Cine a câștigat primul battle din sezonul 16. Trei echipe au intrat la duel: „E o greșeală?” Antena1
Cele patru echipe au muncit din greu în bucătărie pentru a câștiga primul battle din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 7 decembrie 2025, însă doar una s-a bucurat de victorie.
Acum 6 ore
23:40
Chefi la cuțite, 7 decembrie 2025. Irina Fodor a anunțat tema probei din primul battle. Ce a putut să facă chef Richard Abou Zaki Antena1
Primul battle din sezonul 16 Chefi la cuțite, difuzat pe data de 7 decembrie 2025, a început cu emoție pentru jurați și concurenți. După un joc savuros, Irina Fodor a dezvăluit tema probei. Toți au rămas cu gurile căscate la aflarea veștii.
Acum 8 ore
21:10
Acum 12 ore
17:10
George Simion, imagine rară alături de mama lui, în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. Ce mesaj a transmis liderul AUR Antena1
În ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei, George Simion le-a transmis un mesaj de mobilizare susținătorilor săi din mediul online, printr-o fotografie în care apare alături de mama lui.
16:40
Marele Premiu din Abu Dhabi a fost pe Antena1 și AntenaPLAY.Max Verstappen, victorie. Lando Norris e campion mondial în Formula 1™ Antena1
Spectacolul din Formula 1™ continuă și în 2026 la Antena 1! Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.
16:20
Cine ar putea să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu la națională. Pe cine ia în calcul Mihai Stoichiță  Antena1
Mihai Stoichiță i-a numit pe cei care ar putea să îi ia locul lui Mircea Lucescu. Ce a spus despre fiecare în parte.
15:30
Cum a apărut Anca Alexandrescu la secția de votare. A venit singură și s-a declarat emoționată: „Este experiența vieții mele” Antena1
Anca Alexandrescu a venit singură la secția de votare și a făcut declarații la ieșirea de la urne. Ce a spus candidatul independen, susținut de AUR în lupta pentru scaunul Primarului General.
Acum 24 ore
14:50
Vezi acum ultima cursă din sezonul 2025 din Formula 1™, Marele Premiu din Abu Dhabi.Spectacolul e LIVE pe Antena1 și în AntenaPLAY Antena1
Spectacolul din Formula 1™ continuă și în 2026! Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.
14:40
Ilie Bolojan, surprins „camuflat” la Târgul de carte. Cum a reacționat când un bărbat l-a apostrofat | VIDEO Antena1
Cum a fost surprins Ilie Bolojan la Târgul de carte. Un bărbat l-a filmat și l-a tras la răspundere pentru situația econimică din țară. Care a fost răspunsul scurt oferit de premier.
12:20
De ce Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru nu au votat la aceeași secție. Răspunsul bizar dat de Președintele României Antena1
Nicușor Dan a avut o reacție bizară întrebat de ce partenera lui nu a votat. Mirabela Grădinaru a mers ulterior la o altă secție. Care ar fi motivul.
11:40
Alegeri pentru Primăria Capitalei 2025: Bucureștenii ies la vot! Prezența la urne actualizată live Antena1
Află cum decurge ziua votului pentru Primăria Capitalei 2025: prezența la urne, cele mai noi informații și evoluția participării până la închiderea urnelor.
11:10
Dulceața de vinete, preparatul cu puține calorii cu gust excepțional. Cum se pregătește pas cu pas Antena1
Rețeta pentru dulceața de vinete este foarte simplă, însă necesită foarte multă atenție. Iată care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi.
11:10
Rezultate Loto azi, 7 decembrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus Antena1
Rezultatele loto la extragerile de azi, 7 decembrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.
11:00
Cum arată un palmier înflorit. Fenomenul are loc o dată la 60 de ani | FOTO Antena1
A fost imortalizat un fenomen rar. Iată cum arată un palmier înflorit și ce semnifică asta în ciclul de viață al copacului.
11:00
Alegeri pentru Primăria Capitalei. Cele mai noi informații sunt chiar acum disponibile pe Observator Antena1
17 candidaţi își dispută cea de-a doua cea mai importantă funcţie publică din ţară, după cea de preşedinte: postul de primar al Capitalei.
10:50
Diseară, de la 21:10, încep battle-urile sezonului 16 Chefi la cuțite. În premieră în istoria show-ului culinar se întrec 4 echipe Antena1
În această seară, de la ora 21:10, competiția Chefi la cuțite trece la următorul nivel: confruntările pe echipe.
10:10
Daniela Gyorfi a ajuns la 45 de kilograme la vârsta de 57 ani. Cum se menține în formă și la ce tratamente apelează Antena1
Daniela Gyofi, în vârstă de 57 ani, a dezvăluit că a ajuns acum să cântărească 45 de kilograme.
07:10
Rețeta inedită de tiramisu cu portocale perfect pentru Crăciun. Cât de ușor se prepară și de ce ingrediente ai nevoie Antena1
De Crăciun, deserturile nu sunt doar preferatele celor mici, dar și celor mari. Iată o rețetă care va încânta întreaga familie.
Ieri
03:00
Horoscop zilnic 8 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate Antena1
Horoscopul zilei de luni, 8 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
02:20
Horoscop zilnic 7 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate Antena1
Horoscopul zilei de duminică, 7 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
00:30
The Ticket, 6 decembrie 2025. Cine a câștigat finala talent show-ului. Ansamblul Valea Târnavelor pleacă acasă cu marele premiu Antena1
S-a aflat cine a câștigat marea finală The Ticket, în ediția din data de 6 decembrie 2025. Află cine a primit trofeul și ce s-a întâmplat în ultima ediție a emisiunii.
6 decembrie 2025
17:50
Gabi Tamaș și Serghei Mizil se întrec în șprițuri de iarnă cu fanii lor. Când are loc evenimentul atât de cerut de susținători Antena1
Gabi Tamaș și Serghei Mizil, unii dintre cei mai îndrăgiți concurenți de la Asia Express 2025, au pregătit o surpriză inedită pentru fanii adevărați. Unde pot petrece clipe de neuitat împreună și ce au spus cei doi despre evenimentul mult așteptat.
17:20
Tradiții și superstiții de Sfânta Filofteia. Ce să faci și să nu faci pe 7 decembrie Antena1
Pe 7 decembrie, creștin-ortodocșii o prăznuiesc pe Sfânta Filofteia. Iată ce tradiții se urmează în ziua respectivă.
17:10
S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Abu Dhabi. Max Verstappen în pole position pe Yas Marina Antena1
Ultima bătălie pentru pole position din sezonul 2025 a fost LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.
16:30
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent celebra gimnastă Gina Gogean. Prin ce dramă a trecut în primăvara anului trecut Antena1
Gina Gogean a revenit recent în atenția publicului. Cu ce se ocupă fosta gimnastă în prezent și prin ce dramă a trecut în urmă cu aproape un an.
16:00
Traian Băsescu și soția lui au aniversat 50 de ani de la nuntă. Imaginile din biserică, înconjurați de cele două fiice și nepoți Antena1
Cum au aniversat Traian Băsescu și soția lui, Maria, nunta de aur. Cei doi și-au reînnoit jurămintele, într-o ceremonie discretă, înconjurați doar de familie.
15:50
Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu din Abu Dhabi. Lupta pentru pole e LIVE în AntenaPLAY și pe Antena3CNN Antena1
Ultima bătălie pentru pole position din sezonul 2025 este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.
13:20
Mihai Bendeac a făcut anunțul! Când apare filmul „Băieți de oraș”. Premiera are loc mai repede decât se așteptau fanii Antena1
Mihai Bendeac a anunțat când are loc premiera filmului „Băieți de oraș”. Juratul The Ticket revinve în rolul lui Roby Roberto pe marile ecrane, mai repede decât se așteptau fanii.
13:20
Cum arată casa în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Imagini spectaculoase din vila de lux în care s-au mutat Antena1
Irina și Răzvan Fodor sunt activi pe rețelele de socializare, unde postează, adesea, imagini din locuința lor.
12:30
Mireasa, sezon 12. Alex și Florina s-au logodit în direct, la XNS. Momentul tensionat care a avut loc la ultima cerere Antena1
Florina a fost cerută în căsătorie de Alex în direct, la XNS, iar răspunsul ei s-a lăsat mult așteptat. Toți cei prezenți în platou au așteptat în tăcere, cu sufletul la gură, să vadă reacția ei la cererea în căsătorie.
11:10
Maurice Munteanu, juratul The Ticket, confesiuni despre stil, artă și echipa de jurați The Ticket. "E o echipă foarte mișto" Antena1
Maurice Munteanu ne-a dezvăluit care este, de fapt, dinamica din juriul The Ticket la filmări.
11:10
Cine este Miriam Alice Vultur, fetița talentată care a filmat un videoclip cu Richard Clayderman Antena1
Miriam Alice Vultur, o fetiță în vârstă de 10 ani, cunoscută acum drept „copilul minune al pianului”, a ajuns la performanța de a cânta alături de Richard Clayderman.
11:10
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor Antena1
Ileana Lazariuc, acum în vârstă de 43 ani, a devenit cunoscută pentru frumusețea ei, fiind una dintre cele mai râvnite femei din România.
10:10
Artista celebră care a fost la un pas de moarte în sala de operație și a văzut cum arată iadul cu adevărat. Ce a povestit Antena1
Paty Munoz afirmă că „a văzut iadul” după ce a suferit complicații în timpul unei intervenții chirurgicale.
10:10
Rețeta de ruladă cu mere a lui Chef Roxana Blenche, perfectă pentru Moș Nicolae. Cum se prepară desertul inedit Antena1
Mai sunt doar 20 de zile până la Crăciun, iar gospodinele se gândesc deja la rețete inedite pentru masa de sărbători.
09:20
În ce stare s-ar afla Michael Schumacher la 12 ani de la teribilul accident de schi. Adevărul despre campionul Formula 1 Antena1
Michael Schumacher nu a mai fost văzut în public de la teribilul accident de la schi din 2013. Astfel, au apărut numeroase zvonuri legate de starea sa de sănătate.
09:10
Cum arată acum fiul Vânătorului de Crocodili. Robert Irwin impresionează la 22 de ani Antena1
Puțini știu cum arată acum Robert Irwin, fiul Vânătorului de Crocodili, dar tânărul a reușit să impresioneze la nivel mondial la vârsta de 22 de ani.
09:10
Lisa Rinna, de nerecunoscut la 62 de ani. Cum a încercat să o imite pe Lady Gaga Antena1
Lisa Rinna a fost de nerecunoscut în timpul unei apariții recente pe covorul roșu, când aspectul său a fost comparat cu cel al celebrei Lady Gaga.
08:00
Rugăciunea pe care o rostesc creștinii de Sfântul Nicolae. Ce cuvinte se înalță către cer în seara de 6 decembrie Antena1
Sfântul Nicolae este prăznuit în fiecare an pe data de 6 decembrie, iar credincioșii obișnuiesc să înalțe rugăciuni și mulțumiri către „Făcătorul de minuni” în fiecare seară de această sărbătoare.
07:20
Michele Morrone și-a surprins fanii la cea mai recentă apariție pe covorul roșu. Reacția internauților când i-au văzut noul look Antena1
Michele Morrone și-a uimit fanii cu cea mai recentă apariție pe covorul roșu. Iată ce au observat imediat internauții.
07:10
Cum arată acum Noni Ene, băiețelul simpatic din celebra reclamă la brânză topită Antena1
Băiețelul simpatic din celebra reclamă la brânză topită a cucerit o țară întreagă în copilăria lui.
07:10
Rețeta de cozonac - trandafir cu fructe confiate a lui chef Roxana Blenche. Dulcele cu care îți vei impresiona oaspeții de Crăciun Antena1
Toată lumea știe deja să pregătească rețeta clasică de cozonac, dar puțini știu de această delicioșenie cu fructe confiate.
Mai mult de 2 zile în urmă
00:20
Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 37, 38 și 39 din 5 decembrie 2025. Ce veste a primit Anda de la medic Antena1
Tot ce s-a întâmplat în episoadele 37, 38 și 38 ale serialului „Iubire cu parfum de lavandă” din data de 5 decembrie 2025.
5 decembrie 2025
23:30
Horoscop zilnic 6 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate Antena1
Horoscopul zilei de sâmbătă, 6 decembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
21:40
Declarațiile finale ale primilor clasați în sondaje, în Ediția specială Observator, azi! Numele noului primar, în direct duminică Antena1
Alegeri capitale pentru România! Află declarațiile finale ale primilor clasați în sondaje, în Ediția specială Observator din această seară! Descoperă numele noului primar, în direct, duminică,pe 7 decembrie 2025.
21:30
România ar putea juca cu SUA, Australia, Paraguay! Tragerea la sorţi a grupelor CM 2026, liveVIDEO pe Antena 1 şi AntenaPLAY! Antena1
România a aflat pe cine poate întâlni în grupele World Cup 2026, dacă va câștiga meciurile din play-off! LiveVIDEO pe Antena 1 şi AntenaPLAY, echipele calificate deja au fost distribuite în grupele de la turneul de anul viitor din SUA, Mexic și Canada.
18:00
Ce s-a întâmplat la funeraliile lui Artan. Un coleg de breaslă s-a prăbușit, fiind protagonistul unui moment nefericit Antena1
Adrian Pleșca, zis Artan, a fost condus pe ultimul drum. Ce întâmplări și detalii au atras atenția celor prezenți la slujba de înmormântare.
17:20
Mireasa, sezon 12. Ce fete au intrat în cursa de eliminare și de ce a sunat AdrenaLINIA la finalul galei Antena1
Fetele și băieții au nominalizat o fată pentru eliminare. Votul casei a fost Nicoleta, iar tânăra se află în cursă de eliminare până în gala de pe 12 decembrie, alături de fata care a ocupat ultimul loc în clasamentul publicului
