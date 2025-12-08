După vot, unul dintre candidații care s-au retras din cursa pentru București avertizează: „Un pericol real pe care nu îl putem ignora”
HotNews.ro, 8 decembrie 2025 03:40
„Anca Alexandrescu are în jur de 20%, un pericol real (de) vot extremist pe care nu îl putem ignora”, a atras atenția Vlad Gheorghe, într-un mesaj publicat duminică seară, după alegerile parțiale pentru primăria Capitalei.…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 30 minute
03:40
Acum o oră
03:10
În Sectorul 3 al Capitalei, administrat de ani buni de către un alt edil PSD, Daniel Băluță, candidatul social-democraților la alegerile locale parțiale pentru București desfășurate duminică, a terminat abia pe poziția a treia. După…
Acum 2 ore
02:20
Ciprian Ciucu, mesaj în miez de noapte, după ce a câștigat alegerile pentru București. Unde spune că va merge dimineață # HotNews.ro
Edilul de la Sectorul 6, Ciprian Ciucu, care a câștigat cursa pentru Primăria Capitalei la alegerile locale, a transmis un mesaj în noaptea de duminică spre luni, mulțumindu-le celor care l-au sprijinit. Liberul a precizat…
Acum 4 ore
00:40
Mesajul unui edil cu greutate din PSD, după ce Daniel Băluță a pierdut alegerile pentru Primăria București # HotNews.ro
Primărița municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, subliniază că PSD a câştigat alegerile de duminică în majoritatea cazurilor cu peste 50%. „PSD a câştigat preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, şi primăriile oraşului Găeşti şi a celorlalte comune…
00:30
VIDEO Prima reacție a liderului PSD după înfrângerea lui Daniel Băluță. „Este un scor care nu ne satisface” / Ce a spus despre victoria lui Ciolacu # HotNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul a câștigat în 12 dintre cele 14 locuri în care au avut loc alegeri duminică. Vorbind despre situația din Capitală, el a spus că rezultatul obținut de…
00:30
REPORTAJ. Cum au trăit liderii USR înfrângerea la Primăria Capitalei: de la „Eu zic că va fi bine” la „Felicitări, Ciprian Ciucu!” # HotNews.ro
Duminică seară, după ora 21:00, când vedeam primele rezultatele ale exit-pollurilor, candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a vorbit vreme de 3 minute și jumătate despre București. Apoi a plecat fără să răspundă la…
00:20
Rezultate finale alegeri București: Fraza prin care Daniel Băluță și-a recunoscut înfrângerea # HotNews.ro
La miezul nopții, când se număraseră 98% dintre voturi, candidatul PSD Daniel Băluță a postat un mesaj în care spune că va continua să lucreze pentru Sectorul 4. Cu 15% procente în spatele lui Ciprian…
00:20
E a treia oară în ultimul an când, la marile alegeri, candidatul susținut de PSD pleacă favorit și termină pe 3 # HotNews.ro
Marcel Ciolacu (noiembrie 2024), Crin Antonescu (mai 2025) și Daniel Băluță (decembrie 2025) au fost cotați cu prima șansă în alegeri și nu au prins primele două locuri. Trei runde cruciale de alegeri și trei…
00:10
Alegeri București 2025. Anca Alexandrescu: „Astăzi a fost învins, de fapt, Nicușor Dan/ Nu toți suveraniștii au înțeles că alegerile se câștigă în stradă și la vot, nu din fața calculatoarelor sau televizorului” # HotNews.ro
Candidata independentă la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, a declarat, duminică seara, că adevăratul învins la alegerile din București este președintele Nicușor Dan, informează Agerpres. Totodată, Alexandrescu a deplâns faptul că nu toți suveraniștii s-au prezentat…
Acum 6 ore
23:50
REPORTAJ. Cum a trăit rezultatul alegerilor nou-intrata în politica mare din București: „Vom continua, iar lupta noastră va avea un rezultat. Nu mai vrem dinozauri în politică” # HotNews.ro
Îmbrățișați sub ploaia rece, la intrarea în parcul Cișmigiu de peste drum de Primărie, zâmbitori și încrezători și scandând „Ana Ciceală la Capitală”. Așa i-au găsit rezultatele exit-poll-urilor pe candidata SENS și pe susținătorii săi.…
23:50
Ministrul Economiei, despre prezența scăzută de la alegerile din București: „Ar trebui să îngrijoreze orice om politic responsabil” / Ce a spus despre scorul USR # HotNews.ro
Ministrul USR al Economiei, Radu Miruță, l-a felicitat pe liberalul Ciprian Ciucu pentru victoria de la alegerile pentru Primăria Capitalei și i-a urat „putere de muncă în față provocărilor care-i vor veni în cascadă în…
23:50
Contracandidatul lui Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău are o singură concluzie după ce a pierdut la scor # HotNews.ro
Candidatul AUR la șefia Consiliului Județean Buzău, Ștefăniță Alin Avramescu, a declarat duminică seara, după numărarea voturilor din peste 90% din secțiile de votare, că prezența scăzută pune sub semnul întrebării legitimitatea celui care se…
23:40
Jaf armat ale unor opere de artă în Sao Paulo. Gravuri ale lui Matisse, printre lucrările furate # HotNews.ro
Opt gravuri ale pictorului francez Henri Matisse și cinci ale pictorului brazilian Candido Portinari au fost furate dintr-o bibliotecă din orașul Sao Paulo, a anunțat primăria, citată de France Presse. Potrivit presei locale, doi bărbați…
23:30
Rezultate alegeri București 2025. Un cunoscut politolog explică „de ce trebuie reconstituite relațiile în coaliție” # HotNews.ro
Alegerile din București sunt „o victorie pentru Ilie Bolojan și o înfrângere pentru Nicușor Dan”, consideră politologul Cristian Pîrvulescu. Primarul PNL de la Sectorul 6, Ciprian Ciucu, este dat câștigător al alegerilor de către exit-poll-ul…
23:20
VIDEO George Simion: „N-am nicio temere că îmi ia cineva partidul, de cinci ani mi-l tot ia” / „Singurul regret” după campania din București # HotNews.ro
Deputatul George Simion, liderul AUR, consideră că rezultatele de la alegerile pentru postul de primar general al Capitalei și pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău transformă AUR în „principalul partid de opoziție”. „N-am…
23:10
Fostul premier Marcel Ciolacu, candidatul PSD la șefia Consiliului Județean Buzău, le-a mulțumit duminică seară tuturor buzoienilor care i-au acordat votul la alegerile locale parțiale. „Aș dori să le mulțumesc în primul rând buzoienilor, atât…
22:50
Fiul lui Bolsonaro ezită să-și asume o candidatură la președinția Braziliei. Retragerea, condiționată de un preț # HotNews.ro
Senatorul Flavio Bolsonaro, fiul cel mare al fostului președinte Jair Bolsonaro, a declarat că ar putea să nu mai candideze pentru funcția de președinte al Braziliei la alegerile de anul viitor, informează Reuters. Anunțul marchează…
22:50
Traian Băsescu, despre rezultatele alegerilor din București: PSD-ul a ratat o ocazie extraordinară. Ce lider al partidului spune că a făcut „joc dublu” / Care crede că e cauza rezultatului slab al lui Drulă # HotNews.ro
Bucureștenii au dat o lecție și PSD, dar și USR, spune fostul președinte Traian Băsescu despre rezultatele alegerilor pentru Primăria Capitalei, cu Ciprian Ciucu dat câștigător. „Aș spune că domnul Băluță are rezultatul lui Grindeanu,…
22:50
Autoritățile Republicii Moldova au depistat 107 de milioane de dolari în criptovalută, „pregătite pentru partidele pro-ruse”. Dezvăluirea făcută la Washington # HotNews.ro
Mihai Popșoi, vicepremier și ministru al afacerilor externe în Republica Moldova, a declarat în cadrul unei dezbateri la Washington că autoritățile au depistat criptovalută în valoare de 107 milioane de dolari, într-un dosar privind finanțarea…
22:40
Ciprian Ciucu a spus pe cine ar fi votat Nicușor Dan la Primăria București: Nu e Cătălin Drulă # HotNews.ro
În cadrul declarațiilor de după afișarea primelor rezultate ale exit-pollurilor pentru Primăria Capitalei, învingătorul, Ciprian Ciucu a fost întrebat de jurnaliștii de la Cotidianul dacă crede că președintele Nicușor Dan l-a votat. Ciucu a spus…
22:40
Elena Lasconi, după ce colegul ei de partid a fost învins în alegerile pentru București: „O zi bună pentru democrație” # HotNews.ro
Elena Lasconi a publicat duminică seară o fotografie în care apare alături de Ciprian Ciucu, dat câștigător în alegerile pentru București într-un exit-poll CURS-Avangarde și lider în numărătoarea parțială a Autorității Electorale Permanente. „O zi…
22:30
SuperLiga: Remiză între Universitatea Craiova și CFR Cluj. Otto Hindrich, eroul ardelenilor # HotNews.ro
Universitatea Craiova și CFR Cluj au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat duminică, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în etapa a 19-a din SuperLiga. Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1 Gazdele au deschis scorul în…
22:20
Fostul prim-vicepreședinte al AUR, după primele rezultate din București: „Cine neglijează tinerii educați și crede că îi poate păcăli face o mare greșeală” # HotNews.ro
Marius Lulea, până recent prim-vicepreședinte al AUR, a declarat că „bucureștenii își doresc un anumit profil de primar”, duminică seară, după apariția rezultatelor exit-poll de la alegerile pentru Primăria Capitalei, care o plasează pe candidata…
22:20
Răspunsul lui Ciprian Ciucu, întrebat imediat după exit-poll-urile care îl dau câștigător, dacă are „trăsături de lider autoritar” # HotNews.ro
Imediat după primele declarații făcute la sediul PNL, după anunțarea exist-poll-urilor care îl dau câștigător pe Ciprian Ciucu, HotNews i-a pus o întrebare simplă liberalului: „dacă v-am spune că aveți trăsături de lider autoritar, ce…
22:10
FOTO. Cum a primit George Simion înfrângerea Ancăi Alexandrescu în alegerile de la București # HotNews.ro
Dată ca favorită într-un sondaj AtlasIntel realizat pentru Hotnews, Anca Alexandrescu a pierdut alegerile pentru Primăria București, potrivit estimărilor exit-pollurilor prezentate de CURS-AVANGARDE. Imediat după afișarea primelor rezultate, liderul AUR, George Simion a anunţat o…
Acum 8 ore
22:00
Alegeri București 2025. Ana Ciceală (SENS): „Miza alegerilor a fost să punem pe masă subiecte pe care Bucureștiul le evită” # HotNews.ro
Candidata SENS pentru funcţia de primar general al Capitalei, Ana Ciceală, a afirmat că problemele de pe agenda publică subliniate în campania sa „au rezonat cu cei mai tineri dintre votanţi”, informează Agerpres. „Pentru noi,…
21:50
CTP, după primele rezultate: „Înfrântul detașat este votul” / „Drulă a reușit să mă dezguste mai mult decât Anca Alexandrescu” # HotNews.ro
Cristian Tudor Popescu a comentat primele rezultate de la alegerile pentru Primăria Capitalei, duminică seară, la Europa FM, și a criticat prezența scăzută de la urne „în acest moment în care România se află într-o…
21:50
Rezultate alegeri Consiliul Județean Buzău 2025: Marcel Ciolacu, dat pe primul loc în rezultatele parțiale ale AEP # HotNews.ro
Marcel Ciolacu, candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, se află pe primul loc în rezultatele parțiale publicate de Autoritatea Electorală Permanentă. Rezultatele parțiale vin după numărarea a aproape 30.000 de voturi…
21:50
FOTO. Momentul în care Cătălin Drulă vede scorul pe care l-a luat în alegeri la București # HotNews.ro
Candidatul USR, Cătălin Drulă, a pierdut clar cursa pentru Primăria București, clasându-se, potrivit primelor estimări ale exit-pollurilor, pe locul 4, la mare distanță de primul clasat, Ciprian Ciucu. Momentul anunțării primelor rezultate exit-poll la București…
21:40
Alegeri București 2025. Anca Alexandrescu, prima reacție privind rezultatele exit-poll: „Știm ce s-a întâmplat în noiembrie 2024” # HotNews.ro
Anca Alexandrescu a subliniat că nu va comenta rezultate alegerilor pentru funcția de primar general până nu vor fi numărate toate voturile și a indicat spre exit-poll-urile de la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie care…
21:40
FOTO. Ce nu s-a văzut la televizor de la sediul PSD cu puțin timp înainte de afișarea primelor rezultate ale exit-poll-urilor în alegerile de la București. Chipul lui Grideanu # HotNews.ro
Candidatul PSD, Daniel Băluță, s-a clasat al doilea în exit-pollurile prezentate de televiziuni la ora 21.00. În prima reacție publică, Băluță nu a recunoscut inițial victoria liberalului Ciprian Ciucu. Social-democrații sunt pe cale să piardă…
21:40
Alegeri București 2025. Ludovic Orban: „Rezultatul consolidează poziția premierului”. Ce spune despre revenirea în PNL # HotNews.ro
Liderul Forţa Dreptei, fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat, că rezultatul alegerilor din București va consolida poziția premierului în interiorul PNL, precum și în coaliția de guvernământ. Orban nu a exclus ca membrii Forței…
21:30
ALEGERI BUCUREȘTI 2025. Primele declarații ale lui Cătălin Drulă, plasat pe poziția 4 în exit-poll # HotNews.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la Prmăria Capitalei, a făcut declarații duminică seară, după primele exit-poll-uri care îl clasează de abia pe locul al patrulea, cu 12,8%, practic cu 20 de procente în urma primului clasat.…
21:30
LIVE. Rezultate alegeri București 2025. Biroul Electoral a început să publice primele rezultate oficiale # HotNews.ro
Primele rezultate, parțiale, publicate de către Autoritatea Electorală Permanentă, au început să fie afișate. Potrivit datelor centralizate dintre cele 1.289 de secții organizate în Municipiul București, postate pe site-ul prezenta.roaep.ro, s-a născut un clasament provizoriu…
21:20
VIDEO. BREAKING. Băluță nu recunoaște victoria lui Ciucu în alegerile de la București: „Neconcludent” # HotNews.ro
Rezultatul exit-poll-ului nu a fost admis de candidatul PSD. Cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, lângă el, candidatul PSD la alegerile pentru București a spus că așteaptă numărătoarea voturilor. „În primul rând, aș dori să mulțumesc…
21:20
Prezență scăzută la alegerile pentru președinția Consiliului Județean Buzău, acolo unde în cursă se află fostul premier social-democrat Marcel Ciolacu. Până la ora 21.00, ora închiderii urnelor, în județul Buzău votaseră pentru alegerea președintelui Consiliului…
21:10
Sondaj INSCOP pentru alegeri București, în ziua votului: Ciprian Ciucu pe primul loc, urmat de Daniel Băluță și Anca Alexandrescu # HotNews.ro
Ciprian Ciucu (PNL) este pe primul loc în sondajul de opinie INSCOP Research, care a fost realizat în ziua votului la alegerile pentru Primăria Capitalei, dar care, atenție, nu este un exit-poll. Candidatul liberal este…
21:10
Alegeri București 2025: A fost ales primarul general în alegerile cu cea mai slabă reprezentare din istoria de după 1989 a Capitalei României / Cine deținea „trofeul” până azi # HotNews.ro
La ora 21, prezența la alegeri a fost de 32,7%. În ultimele trei decenii, e a doua oară când nu se atinge prezența de 33%. Dar în primul caz, în 2008, când prezența din turul…
21:10
VIDEO Alegeri București 2025. Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, dat câștigător al alegerilor: „Vreau să fac din București proiectul vieții mele” # HotNews.ro
Candidatul PNL la Primăria Generală, Ciprian Ciucu, a afirmat, după anunțarea exit-pollului care-l dă câștigător al alegerilor din București, că vrea să facă din oraș „proiectul vieții” sale pe termen lung. Totodată, Ciucu a dat…
21:10
VIDEO George Simion spune că „un prim obiectiv” al AUR a fost îndeplinit: „Am arătat că suntem parte a societății bucureștene și nimeni nu ne poate trimite la colț” # HotNews.ro
Deputatul George Simion, liderul AUR, a făcut primele declarații după apariția rezultatelor exit-poll de la alegerile pentru Primăria Capitalei, care o plasează pe candidata susținută de partid, independenta Anca Alexandrescu, pe poziția a 3-a. Știre…
21:00
REZULTATE EXIT-POLL Alegeri București 2025: Ciprian Ciucu, pe primul loc la 6 procente în fața lui Daniel Băluță / Scor slab pentru un candidat cotat cu șanse # HotNews.ro
Ciprian Ciucu (PNL) a obținut 32,7% din voturile alegătorilor din București, în timp ce Daniel Băluță (PSD) are 26,3%, potrivit unui exit-poll realizat de CURS-Avangarde și transmis HotNews. Pe locul trei se situează Anca Alexandrescu,…
21:00
Rezultate exit-poll alegeri București 2025 CURS-Avangarde: Ciprian Ciucu, pe prima poziție. Băluță, la distanță de câteva procente. Ce scoruri au Anca Alexandrescu și Cătălin Drulă # HotNews.ro
Primele rezultate la alegerile pentru Primăria Capitalei au fost prezentate la ora 21.00, când s-au închis urnele și când a fost publicat exit-poll CURS-Avangarde, care îl dă câștigător al alegerilor din București pe candidatul PNL…
21:00
Exit-poll alegeri București 2025. Diferență foarte mare între primii doi clasați în cursa pentru Primăria București # HotNews.ro
Rezultatele celor două exit-polluri realizate în București la alegerile locale din Capitală arată că favorit pentru scaunul de primar general este liberalul Ciprian Ciucu, cotat cu x% voturi în cercetarea realizată de CURS-Avangarde și cu…
20:40
Importantă rută de aprovizionare a armatei ucrainene, lovită de ruși. Kievul spune că era pregătit pentru eventualitatea unor „daune critice” # HotNews.ro
O rachetă rusească a lovit barajul lacului de acumulare Peceneg, din regiunea Harkov (nord-est), ceea ce a dus la suspendarea traficului rutier peste acest nod de infrastructură, au anunțat duminică autoritățile ucrainene. Barajul reprezintă o…
20:30
Ministrul Sănătății spune că „tot mai mulți medici români plecați în Europa vor să se întoarcă acasă”. Măsura propusă # HotNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, susține că medicii români care doresc să revină în țară se lovesc de „un obstacol dureros”, și anume că „birocrația și anumite zone de interes din spitale blochează recunoașterea profesională a…
20:30
Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei a anunțat jurnaliștii aflați la sediul de campanie, în urmă cu puțin timp, că nu va face declarații la 21:00, când se închid urnele. Cătălin Drulă…
20:30
Șeful armatei israeliene anunță „noua frontieră” cu Fâșia Gaza: „O linie de apărare avansată și o linie de atac” # HotNews.ro
Şeful Statului Major al armatei israeliene, Eyal Zamir, a afirmat, duminică, că linia galbenă de demarcaţie în Fâşia Gaza este „noua frontieră” cu Israelul, potrivit unui comunicat militar, informează France Presse, preluată de Agerpres. Exprimându-se…
20:10
MAI: Dosar de corupere a alegătorilor într-o comună din Botoșani. Ce alte incidente electorale au ajuns în atenția poliției # HotNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, a anunţat că, până duminică la ora 18.00, au fost înregistrate 61 de sesizări de posibile incidente electorale. Au fost aplicate patru amenzi pentru fotografierea buletinului…
Acum 12 ore
20:00
VIDEO George Simion acuză nereguli în Buzău. „Primarii intră în secțiile de vot, în propria moșie” # HotNews.ro
Deputatul George Simion, liderul AUR, i-a îndemnat pe oamenii care încă nu au votat „să își exercite” acest drept și susține că partidul face „numărătoare paralelă” și pentru alegerile de la Primăria Capitalei, și pentru…
20:00
Rezultate exit-poll alegeri București 2025, publicate în scurt timp pe Hotnews. Online circulă deja mai multe variante, iar un sociolog aproape că a anunțat ordinea în direct la televizor # HotNews.ro
Bucureștenii vor afla la ora 21.00 primele rezultate ale exit-pollurile pentru alegerile la Primăria Capitalei 2025. Este cel de-al doilea an consecutiv în care funcția de primar al Capitalei e scoasă la bătaie. Primele rezultate…
