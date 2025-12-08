Louis Munteanu, INTERZIS la interviu?! » Iuliu Mureșan a intervenit în direct și a explicat ce s-a întâmplat după meci

18:30

Metaloglobus a reușit o primă repriză de vis contra Farului, Yassine Zakir marcând de două ori, de fiecare dată servit de Sabater. Este doar al patrulea meci din acest sezon în care bucureștenii punctează de două ori!Metaloglobus a primit vizita Farului din postura de cea mai slabă echipă de teren propriu în Superligă, cu numai 6 puncte acumulate în primele 9 partide jucate la Clinceni. ...