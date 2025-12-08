Cristian Preda: Victoriile lui Ciucu și Ciolacu sunt „prima înfrângere majoră” a lui Nicușor Dan. „E penibil să pierzi în acest fel la șase luni de la mandat”
Lumea Politică, 8 decembrie 2025 08:20
Profesorul Cristian Preda a comentat rezultatele alegerilor locale, după victoria lui Ciprian Ciucu, candidatul PNL, în București și a fostului premier Marcel Ciolacu la Buzău, susținând că rezultatele obținute de cei doi reprezintă prima înfrângere majoră a lui Nicușor Dan. Politologul consideră că aceste victorii sunt o revanșă a taberei care l-a susținut pe Crin […] The post Cristian Preda: Victoriile lui Ciucu și Ciolacu sunt „prima înfrângere majoră” a lui Nicușor Dan. „E penibil să pierzi în acest fel la șase luni de la mandat” first appeared on Lumea Politică.
