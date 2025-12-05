Poșta Română vrea să renunțe la distribuirea pensiilor: „Este o povară. 60 de milioane lei nu acoperă costurile”. „Cumpărăm cash”
Lumea Politică, 5 decembrie 2025 06:10
Pensiile românilor ar putea să nu mai fie aduse acasă de poștași. Valentin Ștefan, directorul general al companiei Poșta Română ia în considerare să renunțe la această tradiție, considerând că acest serviciu ar trebui scos la licitație. Actuala conducere a Poștei Române intenționează să renunțe la o tradiție veche de zeci de ani, deoarece nu
Acum 5 minute
06:50
Un consilier BNR atacă TVR: „Sabotaj cu nerușinare” pentru măririle de salarii la audiențe „mai jos decât penibile” # Lumea Politică
Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a criticat dur recenta majorare de salarii de la Televiziunea Română, acordată chiar în ultima zi a mandatului președintelui director general Dan Turturică. Într-un articol publicat pe Contributors, economistul susține că eforturile Guvernului Bolojan de reducere a deficitului bugetar sunt sabotate chiar din interiorul
Acum o oră
06:20
Un alt baraj golit, un alt dezastru: Poduri rupte în Călărași după deversările fără cap de la Mihăilești – se repetă situația de la Paltinu # Lumea Politică
Golirea controlată a barajului Mihăilești din Giurgiu a declanșat joi, 4 decembrie 2025, o viitură puternică care a rupt două poduri peste râul Argeș în județul Călărași, izolând temporar localități precum Crivăț și Budești. Primarul Mihai Ilie din Budești confirmă că nu sunt persoane în pericol imediat, dar apele continuă să se retragă lent, iar
06:10
Poșta Română vrea să renunțe la distribuirea pensiilor: „Este o povară. 60 de milioane lei nu acoperă costurile”. „Cumpărăm cash” # Lumea Politică
Pensiile românilor ar putea să nu mai fie aduse acasă de poștași. Valentin Ștefan, directorul general al companiei Poșta Română ia în considerare să renunțe la această tradiție, considerând că acest serviciu ar trebui scos la licitație. Actuala conducere a Poștei Române intenționează să renunțe la o tradiție veche de zeci de ani, deoarece nu
Acum 24 ore
17:00
Candidatul POT la Primăria Generală a Municipiului București, George Burcea, spune, într-o reacție pentru HotNews, că nu se va retrage în niciun caz din cursă în favoarea Ancăi Alexandrescu, cu care se luptă pentru același electorat în Capitală. HotNews l-a întrebat pe George Burcea dacă există posibilitatea de a se retrage în favoarea candidatei Anca
16:10
Sondaj INSCOP cu 3 zile înainte de vot. Luptă strânsă între doi candidați, Cătălin Drulă cade la 11% # Lumea Politică
28,2% dintre bucureșteni au spus că îl votează pe Daniel Băluță pentru funcția de primar general al Capitalei, 27,1% pe Ciprian Ciucu, 21% pe Anca Alexandrescu și 11,1% pe Cătălin Drulă, potrivit unui sondaj realizat de Inscop Research, potrivit Agerpres. La întrebarea dacă duminica viitoare vor fi alegeri pentru funcția de primar al Capitalei dumneavoastră personal
14:20
Derapaj al lui Cătălin Drulă, la adresa lui Ciprian Ciucu și Daniel Băluţă: “Nu pot să aleg între ciumă și SIDA” # Lumea Politică
Lupta pentru fotoliul de primar general al Capitalei se întețește pe ultima sută de metri înainte de alegerile de pe data de 7 decembrie. Candidatul USR, Cătălin Drulă, a făcut o gafă în direct, într-o emisiune la Digi 24, în momentul în care a fost întrebat de ce nu se retrage din alegeri în favoarea
12:00
PSD cere demisia ministrului Mediului pentru criza apei. Diana Buzoianu, chemată să dea explicații în Parlament # Lumea Politică
Criza apei din Prahova provoacă un nou scandal în coaliția de guvernare. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, este convocată în Camera Deputaților ca să dea explicații despre dezastrul provocat în urma lucrărilor la barajul Paltinu. PSD insistă cu solicitarea demisiei ministrei Mediului, Diana Buzoianu, după criza cauzată în județul Prahova, unde peste 100.000 de oameni au rămas
07:20
Ciucu „simte” o coordonare între Drulă și Băluță ca să-l învingă. „Îmi pare rău să vă spun că așa este” # Lumea Politică
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Generală, „simte" o coordonare între contracandidații săi, Cătălin Drulă (USR) și Daniel Băluță (PSD), despre care crede că au o înțelegere pentru a-l bloca la alegerile din 7 decembrie. El susține că Drulă ar lucra cu același consultant timpuriu al lui Marcel Ciolacu și crede că există o regie
07:10
Avertismentul serios al lui George Simion, în pragul moțiunii de cenzură: „Vedem că nu a mers cu liniștea” # Lumea Politică
George Simion, președintele AUR, a anunțat că vineri, 5 decembrie 2025, va fi depusă moțiunea de cenzură „România nu este de vânzare – Un Guvern fără USR" împotriva Guvernului Bolojan, cu 119 semnături deja strânse, urmând să fie supusă votului săptămâna viitoare. Senatorul Ninel Peia confirmă depunerea la ora 12:00, susținută de AUR, POT, S.O.S.
07:00
Salariul minim ar putea fi stabilit în funcție de vechime și nivelul de studii. Proiect agreat de sindicate, depus la Senat. Cum arată # Lumea Politică
Un proiect de lege depus recent la Senat propune modificarea legislației muncii pentru a stabili salariul minim în funcție de vechimea în muncă (cinci gradații) și nivelul de studii (11 coeficienți), susținut de Blocul Național Sindical (BNS). Peste 2,25 milioane de salariați cu normă întreagă câștigă sub 4.582 lei brut lunar (sub 2.739 lei net),
Ieri
06:50
Proteste extinse în Balcani: Fermierii greci blochează autostrăzi, ecou al revoltei din Bulgaria și Serbia # Lumea Politică
Fermierii greci au blocat miercuri principalele autostrăzi și puncte de frontieră pe coridorul Atena-Salonic, inclusiv spre Bulgaria, Macedonia de Nord, Turcia și Albania, cerând plata subvențiilor UE întârziate, despăgubiri și prețuri corecte la producție, din cauza costurilor în creștere. Protestele, cu mii de tractoare, au provocat întârzieri majore în transporturi și ciocniri cu poliția, care
06:20
Agenția Națională Antidrog, desființată prin hotărârea Camerei Deputaților. Structura care îi va lua locul # Lumea Politică
Agenția Națională Antidrog se desființează, în urma hotărârii Parlamentului. Locul instituției va fi luat de o altă structură. Camera Deputaților a adoptat miercuri, 3 decembrie 2025, cu unanimitate de voturi, proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr. 147/2024, care înființează Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor, precum și Centrele
06:10
Nicușor Dan, reacție întârziată în criza apei din Prahova și Dâmbovița: „În opinia mea, vinovăția este la Apele Române” # Lumea Politică
Nicușor Dan a avut miercuri o reacție în criza apei din Prahova și Dâmbovița, la aproape o săptămână de la debutul situației de crză de la Paltinu și numai după ce a fost întrebat de reporteri. Sunt autorități de control care vor stabili responsabilii, „dar în opinia mea, vinovăția este la Apele Române", a afirmat
3 decembrie 2025
17:10
Nicușor Dan sfidează logica. Susține că informațiile ce validează anularea alegerilor au apărut abia după an # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a declarat, în fața jurnaliștilor, că raportul despre anularea alegerilor din noiembrie 2024 va fi prezentat la sfârșitul lunii ianuarie 2026. Actualul lider de la Cotroceni a precizat, la un an de la invalidarea turului de scrutin din noiembrie 2024, că de atunci „au apărut informații" care să explice decizia CCR. „De
16:50
Cu cât ar putea crește factura de gaze în 2026, din primăvară, când expiră plafonarea prețurilor # Lumea Politică
Preşedintelui Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România (AFEER), Laurenţiu Urluescu, spune cu cât ar putea creşte factura la gaze, de la 1 aprilie 2026, după expirarea schemei de plafonare-compensare. „Acum, noi, ca furnizori, pentru casnic şi termoficare avem un preţ de achiziţie de 120 lei/MWh, la care se adaugă partea de înmagazinare, şi ne aşteptăm
16:40
Moțiune de cenzură împotriva Guvernului, opoziția anunță că a strâns semnăturile. Grindeanu spune ce vor face parlamentarii PSD # Lumea Politică
Opoziţia pregăteşte o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, care ar urma să fie depusă vineri, 5 decembrie. Anunțul a fost făcut de senatorul grupului Pace – Întâi România, Ninel Peia, care precizează că au fost strânse deja 119 semnături. Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că parlamentarii PSD nu o vor vota. Ninel
16:30
Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Daniel Băluță. Anunțul lui vine după ce marți s-a retras și Vlad Gheorghe. Eugen Teodorovici, candidat independent, s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei și îl susține Daniel Băluță. Chiar dacă a anunțat că nu mai dorește să fie în cursa pentru Primăria
15:20
Lovitură de proporții. Alegerile din București ar putea fi anulate, după anunțarea rezultatului # Lumea Politică
Alegerile locale parțiale din 7 decembrie din București riscă să fie declarate ilegale după ce un avocat a contestat trei hotărâri de guvern legate de organizarea acestora. Avocatul Cătălin Dima, fondator al Mișcării Civice „Ba da, putem!", a contestat Hotărârile de Guvern nr. 890/2025, 891/2025 și 933/2025, cerând anularea lor la Înalta Curte de Casație
14:30
Grindeanu o atacă pe Buzoianu: „Dacă aș fi în locul ei, m-aș duce la Prahova să rezolv ce am încurcat” – PSD dă vina pe „haosul userist” pentru criza apei # Lumea Politică
Președintele PSD Sorin Grindeanu a lansat un atac dur la adresa ministrului Mediului Diana Buzoianu (USR), acuzând-o de incompetență în gestionarea crizei apei potabile din Prahova și Dâmbovița, unde peste 107.000 de oameni au rămas fără apă de vineri seară din cauza lucrărilor de la Barajul Paltinu. „Din informațiile pe care le am, era o
14:00
Alexandru Rogobete, reacție în criza apei de la Paltinu: cinci spitale fără apă, s-au blocat paturi la București # Lumea Politică
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD), a anunțat că cinci spitale din Prahova și Dâmbovița sunt afectate de criza apei potabile, cauzată de problemele de la barajul Paltinu, dar spitale din București sunt pregătite să preia pacienți dacă este necesar. Deocamdată, nu s-a efectuat niciun transfer, iar unitățile afectate au sistat internările, fiind aprovizionate cu apă
13:40
Donald Trump a ațipit la o ședință maraton a cabinetului. Chiar și așa, nu îl întrece pe Biden # Lumea Politică
Președintele american Donald Trump a adormit de mai multe ori în timpul unei ședințe-maraton a Cabinetului, informează CNN. Incidentul a avut loc marți, în prezența secretarilor de stat, generând noi speculații privind vârsta și rezistența liderului de la Casa Albă. Trump a fost surprins dormind în timp ce secretarul de stat Marco Rubio îi lăuda
10:40
Analist politic: Anca Alexandrescu are prima șansă să câștige. „PSD a fost afectat cel mai mult de creșterea AUR. Votanții PSD nu mai acceptă «au furat, dar au și făcut»” # Lumea Politică
Analistul politic Cristian Hrițuc spune că PSD a fost afectat cel mai mult de creșterea AUR, în cursa pentru Primăria Capitalei. Hrițuc este de părere că votanții PSD s-au săturat de cazuri de tip Nordis și de hoție, iar acum nu mai acceptă „au furat, dar au și făcut". „Bazinele lor au ajuns ca două
10:30
Cel mai ridicat număr al șomerilor în ultimii patru ani: peste 487.000 de români fără serviciu în octombrie # Lumea Politică
Numărul șomerilor este în creștere în România, arată cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Cifrele oficiale indică cel mai mare număr de șomeri din ultimii patru ani, comparabil cu perioada pandemiei. 487.000 de șomeri, cu 23.000 mai mulți față de anul trecut Datele oficiale arată că, în luna octombrie, peste
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Ciucu ripostează înainte de vot: Drulă m-a dezamăgit și personal și politic. Este cumva disperat # Lumea Politică
Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, candidatul PNL la alegerile locale din sectorul 6, Ciprian Ciucu, a criticat atitudinea contracandidatului său Cătălin Drulă. În viziunea primarului sectorului 6, candidatul USR a dovedit lipsă de caracter și reprezintă o dezamăgire personală. Candidatul liberal a observat că i se pare absurdă cererea
16:40
Călin Georgescu anunță că nu susține niciun candidat pentru București: „Mă distanțez total” # Lumea Politică
Călin Georgescu a anunțat marți, la semnarea controlului judiciar, că se „distanțează și disociază total" de alegerile din 7 decembrie, dar și de orice candidat pentru Primăria Generală a Capitalei. În replică, reprezentanții AUR spun că fostul candidat la prezidențiale încă este „afectat de tratamentul la care a fost supus de către stat". „Aș vrea
16:40
Fosta şefă a diplomaţiei UE, Federica Mogherini, a fost reţinută de Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi # Lumea Politică
Parchetul European (EPPO) investighează Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Colegiul Europei din Bruges, un centru de formare pentru funcționarii UE, pentru deturnare de fonduri publice. Parchetul a anunțat că poliția belgiană a percheziționat marți sediile ambelor instituții și locuințele a trei suspecți, care au fost reținuți. Potrivit unor surse apropiate anchetei, citate de Frankfurter Allgemeine
16:30
Ilie Bolojan își asumă răspunderea în Parlament pe legea care taie pensiile magistraților: „Nicăieri nu există pensionări la 48 de ani” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a ajuns marți în Parlament pentru a-și angaja a doua oară răspunderea pentru legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și le micșorează pensia, după ce prima tentativă a fost respinsă de Curtea Constituțională. Premierul a fost huiduit de un grup de angajați ai Parlamentului care protestează pe holurile instituției, care
15:40
Ilie Bolojan, huiduit de angajații Parlamentului, la ședința solemnă de Ziua Națională. ”Fii bărbat, vino, reformatorule!” # Lumea Politică
Angajaţii Parlamentului au protestat, marţi, pe holurile Camerei Deputaților, nemulţumiţi de tăierea sporului pentru condiţii vătămătoare. Unii dintre ei au ajuns să câştige chiar şi sub 3.000 de lei,
13:40
Culisele retragerii lui Vlad Gheorghe din alegerile pentru Primăria Capitalei: “Am vorbit cu premierul Bolojan și ne-am uitat pe cifre” # Lumea Politică
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, retras din cursa pentru Primăria Capitalei, a dezvăluit la Antena 3 CNN cum a luat decizia de a-l susține pe Ciprian Ciucu pentru alegerile din 7 decembrie. El a precizat că a luat legătura inclusiv cu premierul Ilie Bolojan și după consultarea tuturor cercetărilor sociologice a ajuns la concluzia că aceasta […] The post Culisele retragerii lui Vlad Gheorghe din alegerile pentru Primăria Capitalei: “Am vorbit cu premierul Bolojan și ne-am uitat pe cifre” first appeared on Lumea Politică.
10:00
Vlad Gheorghe se retrage pe ultima sută de metri din cursa pentru Primăria Capitalei. Pe cine susține # Lumea Politică
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, considerat un candidat apropiat de preşedintele Nicuşor Dan, a anunțat că se va retrage din cursa pentru Primăria Capitalei, au declarat surse politice pentru HotNews. „Asta este lucrul calculat, uitându-ne pe cifre și lucrul responsabil pentru București”, a declarat Gheorghe. „Îl susțin pe domnul Ciucu. Și îi rog pe toți cei […] The post Vlad Gheorghe se retrage pe ultima sută de metri din cursa pentru Primăria Capitalei. Pe cine susține first appeared on Lumea Politică.
07:30
Un nou incident petrecut în București, chiar de Ziua Națională, readuce în atenția publică acțiunile lui Cezar Cătălin Avrămuță, cunoscut sub numele de „Stegarul Dac”. Protestatarul a urcat din nou pe o macara, de această dată în zona poligonului Ilioara din Sectorul 3, unde a fluturat un steag tricolor de mari dimensiuni și a transmis […] The post Stegarul Dac, din nou pe macara. Pompierii au adus salteaua first appeared on Lumea Politică.
07:10
Facturile la curent au explodat. Pe ce loc este România în topul mondial al energiei scumpe # Lumea Politică
Liberalizarea prost gestionată a pieței de energie electrică și criza energetică provocată de războiul din Ucraina au dus la facturi foarte ridicate pentru români, România situându-se pe locul 21 la nivel mondial în topul țărilor cu cea mai scumpă energie electrică pentru consumatorii casnici, conform Asociației Energia Inteligentă. Între 32% și 45% dintre români se […] The post Facturile la curent au explodat. Pe ce loc este România în topul mondial al energiei scumpe first appeared on Lumea Politică.
06:50
Anca Alexandrescu, ascensiune rapidă către fotoliul de primar general. Sondajul care arată poziția candidatei independente susținută de AUR # Lumea Politică
Candidata independentă Anca Alexandrescu, susținută de partidul AUR, înregistrează o creștere rapidă în opțiunile de vot pentru alegerile la Primăria București. Cel mai recent sondaj realizat de institutul AtlasIntel pe 1 decembrie 2025 arată că Daniel Băluță (PSD) conduce cu 23,3% din voturi, fiind urmat îndeaproape de Anca Alexandrescu, care are 23,2%. Pe locul al […] The post Anca Alexandrescu, ascensiune rapidă către fotoliul de primar general. Sondajul care arată poziția candidatei independente susținută de AUR first appeared on Lumea Politică.
06:50
Mesaj urgent de la Bruxelles pentru Ilie Bolojan. Ce îi transmite vicepreședinta CE despre reformarea companiilor cu pierderi # Lumea Politică
Mesajul urgent de la Bruxelles pentru premierul Ilie Bolojan a fost transmis de Roxana Mînzatu, comisar european și vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pe probleme sociale, locuri de muncă și competențe. Ea a subliniat necesitatea reformării rapide a companiilor de stat cu pierderi și a avertizat că amânarea acestei reforme ar putea afecta alocările financiare […] The post Mesaj urgent de la Bruxelles pentru Ilie Bolojan. Ce îi transmite vicepreședinta CE despre reformarea companiilor cu pierderi first appeared on Lumea Politică.
06:30
Nicușor Dan,: „Trăim mai prost ca anul trecut, dar mai bine ca acum 20 de ani – România e coruptă, dar mai puțin decât înainte” # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a recunoscut problemele profunde ale României, dar a subliniat progresele făcute în ultimele două decenii. Aflat la prima sa sărbătoare națională ca șef al statului, Dan a vorbit despre o țară care „nu vine de nicăieri”, ci moștenește un vis împlinit în 1918, dar confruntată azi cu corupție, educație slabă și un […] The post Nicușor Dan,: „Trăim mai prost ca anul trecut, dar mai bine ca acum 20 de ani – România e coruptă, dar mai puțin decât înainte” first appeared on Lumea Politică.
06:10
Provocatorul lui Georgescu de la Alba Iulia a depus plângere penală. Susține că a mâncat bătaie după ce i-a strigat „Marș la Moscova!” # Lumea Politică
Adrian Băzăvan, bărbatul care luni, 1 decembrie, a mers la Alba Iulia cu mesajul „Marş la Moscova” adresat lui Călin Georgescu, a depus plângere după ce a fost agresat de câţiva susţinători ai acestuia. În urma incidentului, se fac cercetări într-un dosar privind infracţiunea de lovire sau alte violenţe. „La data de 1 Decembrie 2025, […] The post Provocatorul lui Georgescu de la Alba Iulia a depus plângere penală. Susține că a mâncat bătaie după ce i-a strigat „Marș la Moscova!” first appeared on Lumea Politică.
1 decembrie 2025
16:30
Lasconi, sigură că ea ar fi câștigat alegerile de anul trecut. „Pe mine sistemul m-a doborât” # Lumea Politică
Fosta candidată Elena Lasconi susține că ar fi câștigat alegerile prezidențiale din 2024 și acuză sistemul că i-ar fi inventat „mizerii”, ar fi pus presiune pe ea și ar fi recurs la anularea scrutinului pentru a o împiedica să ajungă președinte. „Ce vă faceți, pentru că eu câștigam alegerile anul trecut! Însă bucuria cea mai […] The post Lasconi, sigură că ea ar fi câștigat alegerile de anul trecut. „Pe mine sistemul m-a doborât” first appeared on Lumea Politică.
16:10
Ilie Bolojan, huiduit la Alba Iulia la parada militară de 1 Decembrie: „Demisia, demisia” # Lumea Politică
Huiduielile și fluierăturile oamenilor s-au auzit inclusiv în timpul intonării imnului național, la parada militară de Ziua Națională de la Alba Iulia. Premierul Ilie Bolojan a ajuns cu puțin înainte de ora 14.00, luni, 1 decembrie, la parada militară de la Alba Iulia. Chiar în momentul în care premierul a coborât din mașină, oamenii au […] The post Ilie Bolojan, huiduit la Alba Iulia la parada militară de 1 Decembrie: „Demisia, demisia” first appeared on Lumea Politică.
08:20
Numai când au auzit numele lui Nicușor Dan au început să huiduie puternic. S-a întâmplat la o ceremonie din Alba Iulia # Lumea Politică
Reprezentanții lui Nicușor Dan la Alba Iulia fost huiduiți, chiar în momentul depunerii coroanelor de flori la monumentul eroilor din fata Catedralei Încoronării. Mulțimea de oameni de la monumentul eroilor nu s-a putut abține să nu-și manifeste nemulțumirile, atunci când a reprezentanții președintelui Nicușor Dan, au depus coroane de flori la Catedrala Încoronării, din Alba […] The post Numai când au auzit numele lui Nicușor Dan au început să huiduie puternic. S-a întâmplat la o ceremonie din Alba Iulia first appeared on Lumea Politică.
08:20
Mutare spectaculoasă la vârful AUR: Dan Dungaciu, noul prim-vicepreședinte al partidului # Lumea Politică
Sociologul Dan Dungaciu va fi validat astăzi în funcția de prim-vicepreședinte al AUR, în cadrul Congresului partidului care are loc la Alba-Iulia, potrivit unor surse de la vârful formațiunii, într-una dintre cele mai interesante mutări de pe scena politică din ultima perioadă. Cunoscut pentru analizele sale geopolitice, Dan Dungaciu este profesor universitar la Universitatea din […] The post Mutare spectaculoasă la vârful AUR: Dan Dungaciu, noul prim-vicepreședinte al partidului first appeared on Lumea Politică.
08:20
După ce l-a dat afară și a trecut de partea lui Bolojan, Ludovic Orban îl atacă pe Nicușor Dan: “Sper să nu i se suie la cap!” # Lumea Politică
Ludovic Orban, lansează o serie de avertismente la adresa lui Nicușor Dan, și susţine că în preajma acestuia se află persoane care încearcă să-l desprindă de realitate. Deşi afirmă că în scurtul său mandat de la Cotroceni relaţia de lucru cu preşedintele a fost „foarte bună”, Orban spune că nu a mai avut nicio discuţie […] The post După ce l-a dat afară și a trecut de partea lui Bolojan, Ludovic Orban îl atacă pe Nicușor Dan: “Sper să nu i se suie la cap!” first appeared on Lumea Politică.
08:10
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan, despre care spune că nu-i inspiră încredere: „Este un om rău, răzbunător și mincinos” # Lumea Politică
Fostul candidat la președinție și actualul primar al municipiului Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, l-a criticat duminică seară, în cadrul emisiunii „Briefing”, în direct la Digi24, pe actualul șef al statului, Nicușor Dan, despre care a precizat că „este un om rău, răzbunător și mincinos”. Lasconi a precizat că nu are încredere în președintele României. „Nici […] The post Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan, despre care spune că nu-i inspiră încredere: „Este un om rău, răzbunător și mincinos” first appeared on Lumea Politică.
08:10
Grindeanu amenință din nou cu ieșirea de la guvernare. Care măsură îl deranjează și ce condiție pune ca PSD să nu plece din Coaliție # Lumea Politică
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, dacă se va propune tăierea salariilor cu 10% şi nu există pachetul de relansare economică, PSD nu mai face parte din coaliţie, iar în momentul în care PSD decide ieşirea din coaliţie, guvernul e picat, arătând că sunt lucruri ce ţin de tehnică parlamentară. „Noi, când am decis […] The post Grindeanu amenință din nou cu ieșirea de la guvernare. Care măsură îl deranjează și ce condiție pune ca PSD să nu plece din Coaliție first appeared on Lumea Politică.
07:40
Instituția de stat care-și plătește angajații generos ca să-și țină gura. Până și șoferii iau spor de „gestionarea informațiilor clasificate”. Nu e SRI, și nici SIE # Lumea Politică
Reforma cheltuielilor publice rămâne o promisiune de campanie neîmplinită, în timp ce instituții precum Curtea de Conturi, responsabilă cu verificarea banilor statului, continuă să acorde sporuri substanțiale tuturor angajaților, inclusiv șoferilor, pentru „gestionarea datelor clasificate” și condiții vătămătoare. Aceste suplimente lunare depășesc frecvent 1.000 de lei, ajungând la 4.000 lei pentru poziții de top, pe […] The post Instituția de stat care-și plătește angajații generos ca să-și țină gura. Până și șoferii iau spor de „gestionarea informațiilor clasificate”. Nu e SRI, și nici SIE first appeared on Lumea Politică.
07:30
Institutul Național de Statistică (INS) avertizează asupra unui declin demografic sever, cu o scădere de aproape 700.000 de locuitori până în 2040 în scenariul mediu, dintre care 500.000 din populația activă, conform estimărilor recente. Până în 2080, pierderile ar putea ajunge la 3,4 milioane de oameni, accentuând criza forței de muncă și raportul de dependență […] The post România, spre colaps demografic: pierderi de 700.000 de locuitori în 15 ani first appeared on Lumea Politică.
07:10
Câți magistrați au încasat pensii speciale în octombrie 2025. Venitul mediu e peste 25.000 de lei lunar # Lumea Politică
Numărul pensionarilor cu pensii de serviciu a atins 11.786 în octombrie 2025, în urcare cu 27 față de luna anterioară, conform statisticilor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Dintre aceștia, 7.845 încasează și o componentă contributivă din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS), reflectând o tendință constantă de extindere a sistemului special. Magistrații […] The post Câți magistrați au încasat pensii speciale în octombrie 2025. Venitul mediu e peste 25.000 de lei lunar first appeared on Lumea Politică.
06:50
ANAF lovește în comerțul online: controale masive și „OLX-ul statului” în pregătire # Lumea Politică
Președintele ANAF, Adrian Nica, anunță un nivel istoric de transparență în gestionarea bunurilor confiscate, prin lansarea unei platforme online proprii – supranumită intern „OLX-ul ANAF-ului” –, finanțată din PNRR, pentru a elimina orice suspiciune de vânzări „pe sub mână”. Instituția a intensificat recent controalele în depozite angro și pe platforme digitale volatile, confiscând marfă de […] The post ANAF lovește în comerțul online: controale masive și „OLX-ul statului” în pregătire first appeared on Lumea Politică.
06:30
Lasconi atacă dur Guvernul Bolojan și regretă că l-a susținut pe premier: „Cel mai rău din ultimii 35 de ani” # Lumea Politică
Primărița USR din Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, și-a exprimat duminică furia față de Executivul condus de Ilie Bolojan, acuzându-l că a blocat proiecte esențiale pe fonduri europene, afectând grav comunități precum cea locală. Fosta candidată prezidențială cataloghează guvernul drept „cel mai rău din istoria României din ultimii 35 de ani”, subliniind că reformele au anulat […] The post Lasconi atacă dur Guvernul Bolojan și regretă că l-a susținut pe premier: „Cel mai rău din ultimii 35 de ani” first appeared on Lumea Politică.
06:10
Bolojan se implică în criza apei de la Paltinu. „Vinovații trebuie să răspundă pentru neajunsurile create” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan s-a implicat în criza apei potabile din aval de acumularea Paltinu, afectând județele Prahova și Dâmbovița, cerând asumarea clară a vinovăției de către cei responsabili. El a anunțat distribuirea imediată a peste 50.000 de litri de apă îmbuteliată din rezerva de stat, cu suplimentări suplimentare în zilele următoare până la normalizarea furnizării. […] The post Bolojan se implică în criza apei de la Paltinu. „Vinovații trebuie să răspundă pentru neajunsurile create” first appeared on Lumea Politică.
28 noiembrie 2025
13:50
Anunț al premierului Bolojan după demisia lui Moșteanu. Cine preia interimar funcția de ministru # Lumea Politică
Premierul Bolojan a transmis că a luat act de demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, și că portofoliul va fi preluat interimar de Radu Miruță, ministrul USR al Economiei. Premierul Ilie Bolojan a transmis la scurt timp după ce Ionuț Moșteanu și-a anunțat demisia că îi va propune președintelui Nicușor Dan ca interimatul funcției să fie […] The post Anunț al premierului Bolojan după demisia lui Moșteanu. Cine preia interimar funcția de ministru first appeared on Lumea Politică.
