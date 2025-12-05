Poșta Română vrea să renunțe la distribuirea pensiilor: „Este o povară. 60 de milioane lei nu acoperă costurile”. „Cumpărăm cash”

10:40

Analistul politic Cristian Hrițuc spune că PSD a fost afectat cel mai mult de creșterea AUR, în cursa pentru Primăria Capitalei. Hrițuc este de părere că votanții PSD s-au săturat de cazuri de tip Nordis și de hoție, iar acum nu mai acceptă „au furat, dar au și făcut”. „Bazinele lor au ajuns ca două […] The post Analist politic: Anca Alexandrescu are prima șansă să câștige. „PSD a fost afectat cel mai mult de creșterea AUR. Votanții PSD nu mai acceptă «au furat, dar au și făcut»” first appeared on Lumea Politică.