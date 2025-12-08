„Nu este pregătit”. Trump îl critică pe Zelenski, după trei zile de negocieri intense pe tema planului de pace pentru Ucraina
HotNews.ro, 8 decembrie 2025 08:50
„Cred că Rusia este de acord cu (planul), dar nu sunt sigur că Zelenski este de acord cu el. Poporul său îl adoră. Dar el nu este pregătit”, a declarat duminică liderul de la Casa…
Acum 30 minute
09:00
Ce avere are Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. El a condus Sectorul 6 timp de cinci ani # HotNews.ro
Ciprian Ciucu a devenit primarul general al Bucureștiului, după ce a fost votat de peste 36% din bucureșteni. Edilul în vârstă de 47 de ani conduce sectorul 6 din 2020, fiind reales în funcție, în…
09:00
La jumătatea lunii noiembrie 2025, autoritățile fiscale din România au demarat o campanie de informare, dedicată entităților constitutive ale grupurilor multinaționale (MNE), prin care acestea sunt îndemnate să se conformeze cerințelor privind raportarea pentru fiecare…
08:50
Acum o oră
08:30
Primarul Capitalei a fost ales, iar Bucureștiul i-a contrasemnat lui Bolojan să oprească fanfara și să salveze Titanicul # HotNews.ro
Votul de la alegerile din Capitală, dar și cele de la alegerile locale din țară, i-a penalizat pe cei care au crezut că merge să se ocupe cu aranjatul scaunelor pe punte în timp ce vasul…
08:20
Politolog, reacție la cald la victoriile lui Ciucu și Ciolacu: Prima înfrângere majoră a președintelui Nicușor Dan # HotNews.ro
Liberalul Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei în timp ce social-democratul Marcel Ciolacu a ieșit victorios la scrutinul pentru șefia Consiliului Județean Buzău.
Acum 2 ore
08:00
Ciprian Ciucu, despre relaţia cu Nicuşor Dan: Lucrurile pe care i le-am spus au fost interpretate ca nişte atacuri. Acolo s-a rupt ceva # HotNews.ro
Ciprian Ciucu, câştigătorul alegerilor pentru Primăria Capitalei, a spus, duminică seară, că Nicușor Dan nu l-a votat. Întrebat, ulterior, de ce preşedintele a preferat un alt candidat, el a răspuns că lucrurile pe care i…
07:40
Rezultate finale alegeri București. Cum explică Grindeanu eșecul lui Băluță, care a terminat al treilea # HotNews.ro
Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a declarat luni că Daniel Băluță va rămâne președintele al organizației PSD București, aceasta fiind o bază pe care poate să construiască, pentru că peste mai puțin de trei ani vor…
07:20
INTERACTIV Rezultatele la alegerile din Capitală, în fiecare secție și cartier din București. Unde a câștigat Anca Alexandrescu fără drept de apel și cum a „măcinat” scorul lui Băluță chiar la el în sector # HotNews.ro
Ciprian Ciucu de la PNL este marele câștigător la alegerile pentru Primăria Capitalei, la mare distanță de urmăritorii săi. Pe locul doi s-a clasat Anca Alexandrescu, susținută de AUR, care a luat fața pesedistului Daniel…
Acum 4 ore
07:10
Urmează noi alegeri locale în București, după victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Al nouălea scrutin din 2024 încoace # HotNews.ro
Victoria de duminică a lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei lasă liber scaunul de primar al Sectorului 6. Bucureștenii din Sectorul 6 nu scapă de alegeri și urmează ca în perioada următoare să se prezinte…
07:00
Promisiunea făcută de Anca Alexandrescu, după ce a ieșit pe locul 2 la alegerile pentru Primăria București # HotNews.ro
Realizatoarea TV Anca Alexandrescu, susținută de AUR, a terminat pe locul 2 competiția electorală de la București, devasându-l pe candidatul PSD, Daniel Băluță. Înainte de terminarea numărării tuturor voturilor, Alexandrescu s-a adresat simpatizanților săi într-un…
07:00
ULTIMA ORĂ Premieră la o companie majoră a României: Se pune problema ca acționarului majoritar să i se impute pagube din hotărâri AGA adoptate cu votul decisiv al acestuia DOCUMENT # HotNews.ro
Premieră la una dintre companiile de stat majore ale României: se pune probleme ca instituțiilor publice care exercită sau au exercitat la ea calitatea de acționar majoritar a statului să li se impute prejudiciile suferite…
06:30
Armata Regală Thailandeză a anunțat luni că a lansat atacuri aeriene de-a lungul graniței sale cu Cambodgia, în urma unor ciocniri în urma cărora doi dintre soldații tailandezi au fost uciși și alți patru răniți.…
Acum 6 ore
04:20
Alegerile din București, văzute prin ochii uneia dintre cele mai prestigioase agenții de presă din lume: Rezultat „semnificativ” pentru extrema-dreaptă, dar și „muniție” pentru Bolojan # HotNews.ro
Bucureștiul a ales un primar liberal în alegerile locale de duminică, oferindu-i premierului Ilie Bolojan avantajul într-o fragilă coaliție proeuropeană și aplicând o înfrângere unui candidat de extremă-dreapta, care era favorit să câștige, a scris…
03:40
După vot, unul dintre candidații care s-au retras din cursa pentru București avertizează: „Un pericol real pe care nu îl putem ignora” # HotNews.ro
„Anca Alexandrescu are în jur de 20%, un pericol real (de) vot extremist pe care nu îl putem ignora”, a atras atenția Vlad Gheorghe, într-un mesaj publicat duminică seară, după alegerile parțiale pentru primăria Capitalei.…
Acum 8 ore
03:10
În Sectorul 3 al Capitalei, administrat de ani buni de către un alt edil PSD, Daniel Băluță, candidatul social-democraților la alegerile locale parțiale pentru București desfășurate duminică, a terminat abia pe poziția a treia. După…
02:20
Ciprian Ciucu, mesaj în miez de noapte, după ce a câștigat alegerile pentru București. Unde spune că va merge dimineață # HotNews.ro
Edilul de la Sectorul 6, Ciprian Ciucu, care a câștigat cursa pentru Primăria Capitalei la alegerile locale, a transmis un mesaj în noaptea de duminică spre luni, mulțumindu-le celor care l-au sprijinit. Liberul a precizat…
Acum 12 ore
00:40
Mesajul unui edil cu greutate din PSD, după ce Daniel Băluță a pierdut alegerile pentru Primăria București # HotNews.ro
Primărița municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, subliniază că PSD a câştigat alegerile de duminică în majoritatea cazurilor cu peste 50%. „PSD a câştigat preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, şi primăriile oraşului Găeşti şi a celorlalte comune…
00:30
VIDEO Prima reacție a liderului PSD după înfrângerea lui Daniel Băluță. „Este un scor care nu ne satisface” / Ce a spus despre victoria lui Ciolacu # HotNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul a câștigat în 12 dintre cele 14 locuri în care au avut loc alegeri duminică. Vorbind despre situația din Capitală, el a spus că rezultatul obținut de…
00:30
REPORTAJ. Cum au trăit liderii USR înfrângerea la Primăria Capitalei: de la „Eu zic că va fi bine” la „Felicitări, Ciprian Ciucu!” # HotNews.ro
Duminică seară, după ora 21:00, când vedeam primele rezultatele ale exit-pollurilor, candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a vorbit vreme de 3 minute și jumătate despre București. Apoi a plecat fără să răspundă la…
00:20
Rezultate finale alegeri București: Fraza prin care Daniel Băluță și-a recunoscut înfrângerea # HotNews.ro
La miezul nopții, când se număraseră 98% dintre voturi, candidatul PSD Daniel Băluță a postat un mesaj în care spune că va continua să lucreze pentru Sectorul 4. Cu 15% procente în spatele lui Ciprian…
00:20
E a treia oară în ultimul an când, la marile alegeri, candidatul susținut de PSD pleacă favorit și termină pe 3 # HotNews.ro
Marcel Ciolacu (noiembrie 2024), Crin Antonescu (mai 2025) și Daniel Băluță (decembrie 2025) au fost cotați cu prima șansă în alegeri și nu au prins primele două locuri. Trei runde cruciale de alegeri și trei…
00:10
Alegeri București 2025. Anca Alexandrescu: „Astăzi a fost învins, de fapt, Nicușor Dan/ Nu toți suveraniștii au înțeles că alegerile se câștigă în stradă și la vot, nu din fața calculatoarelor sau televizorului” # HotNews.ro
Candidata independentă la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, a declarat, duminică seara, că adevăratul învins la alegerile din București este președintele Nicușor Dan, informează Agerpres. Totodată, Alexandrescu a deplâns faptul că nu toți suveraniștii s-au prezentat…
7 decembrie 2025
23:50
REPORTAJ. Cum a trăit rezultatul alegerilor nou-intrata în politica mare din București: „Vom continua, iar lupta noastră va avea un rezultat. Nu mai vrem dinozauri în politică” # HotNews.ro
Îmbrățișați sub ploaia rece, la intrarea în parcul Cișmigiu de peste drum de Primărie, zâmbitori și încrezători și scandând „Ana Ciceală la Capitală”. Așa i-au găsit rezultatele exit-poll-urilor pe candidata SENS și pe susținătorii săi.…
23:50
Ministrul Economiei, despre prezența scăzută de la alegerile din București: „Ar trebui să îngrijoreze orice om politic responsabil” / Ce a spus despre scorul USR # HotNews.ro
Ministrul USR al Economiei, Radu Miruță, l-a felicitat pe liberalul Ciprian Ciucu pentru victoria de la alegerile pentru Primăria Capitalei și i-a urat „putere de muncă în față provocărilor care-i vor veni în cascadă în…
23:50
Contracandidatul lui Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău are o singură concluzie după ce a pierdut la scor # HotNews.ro
Candidatul AUR la șefia Consiliului Județean Buzău, Ștefăniță Alin Avramescu, a declarat duminică seara, după numărarea voturilor din peste 90% din secțiile de votare, că prezența scăzută pune sub semnul întrebării legitimitatea celui care se…
23:40
Jaf armat ale unor opere de artă în Sao Paulo. Gravuri ale lui Matisse, printre lucrările furate # HotNews.ro
Opt gravuri ale pictorului francez Henri Matisse și cinci ale pictorului brazilian Candido Portinari au fost furate dintr-o bibliotecă din orașul Sao Paulo, a anunțat primăria, citată de France Presse. Potrivit presei locale, doi bărbați…
23:30
Rezultate alegeri București 2025. Un cunoscut politolog explică „de ce trebuie reconstituite relațiile în coaliție” # HotNews.ro
Alegerile din București sunt „o victorie pentru Ilie Bolojan și o înfrângere pentru Nicușor Dan”, consideră politologul Cristian Pîrvulescu. Primarul PNL de la Sectorul 6, Ciprian Ciucu, este dat câștigător al alegerilor de către exit-poll-ul…
23:20
VIDEO George Simion: „N-am nicio temere că îmi ia cineva partidul, de cinci ani mi-l tot ia” / „Singurul regret” după campania din București # HotNews.ro
Deputatul George Simion, liderul AUR, consideră că rezultatele de la alegerile pentru postul de primar general al Capitalei și pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău transformă AUR în „principalul partid de opoziție”. „N-am…
23:10
Fostul premier Marcel Ciolacu, candidatul PSD la șefia Consiliului Județean Buzău, le-a mulțumit duminică seară tuturor buzoienilor care i-au acordat votul la alegerile locale parțiale. „Aș dori să le mulțumesc în primul rând buzoienilor, atât…
22:50
Fiul lui Bolsonaro ezită să-și asume o candidatură la președinția Braziliei. Retragerea, condiționată de un preț # HotNews.ro
Senatorul Flavio Bolsonaro, fiul cel mare al fostului președinte Jair Bolsonaro, a declarat că ar putea să nu mai candideze pentru funcția de președinte al Braziliei la alegerile de anul viitor, informează Reuters. Anunțul marchează…
22:50
Traian Băsescu, despre rezultatele alegerilor din București: PSD-ul a ratat o ocazie extraordinară. Ce lider al partidului spune că a făcut „joc dublu” / Care crede că e cauza rezultatului slab al lui Drulă # HotNews.ro
Bucureștenii au dat o lecție și PSD, dar și USR, spune fostul președinte Traian Băsescu despre rezultatele alegerilor pentru Primăria Capitalei, cu Ciprian Ciucu dat câștigător. „Aș spune că domnul Băluță are rezultatul lui Grindeanu,…
22:50
Autoritățile Republicii Moldova au depistat 107 de milioane de dolari în criptovalută, „pregătite pentru partidele pro-ruse”. Dezvăluirea făcută la Washington # HotNews.ro
Mihai Popșoi, vicepremier și ministru al afacerilor externe în Republica Moldova, a declarat în cadrul unei dezbateri la Washington că autoritățile au depistat criptovalută în valoare de 107 milioane de dolari, într-un dosar privind finanțarea…
22:40
Ciprian Ciucu a spus pe cine ar fi votat Nicușor Dan la Primăria București: Nu e Cătălin Drulă # HotNews.ro
În cadrul declarațiilor de după afișarea primelor rezultate ale exit-pollurilor pentru Primăria Capitalei, învingătorul, Ciprian Ciucu a fost întrebat de jurnaliștii de la Cotidianul dacă crede că președintele Nicușor Dan l-a votat. Ciucu a spus…
22:40
Elena Lasconi, după ce colegul ei de partid a fost învins în alegerile pentru București: „O zi bună pentru democrație” # HotNews.ro
Elena Lasconi a publicat duminică seară o fotografie în care apare alături de Ciprian Ciucu, dat câștigător în alegerile pentru București într-un exit-poll CURS-Avangarde și lider în numărătoarea parțială a Autorității Electorale Permanente. „O zi…
22:30
SuperLiga: Remiză între Universitatea Craiova și CFR Cluj. Otto Hindrich, eroul ardelenilor # HotNews.ro
Universitatea Craiova și CFR Cluj au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat duminică, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în etapa a 19-a din SuperLiga. Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1 Gazdele au deschis scorul în…
22:20
Fostul prim-vicepreședinte al AUR, după primele rezultate din București: „Cine neglijează tinerii educați și crede că îi poate păcăli face o mare greșeală” # HotNews.ro
Marius Lulea, până recent prim-vicepreședinte al AUR, a declarat că „bucureștenii își doresc un anumit profil de primar”, duminică seară, după apariția rezultatelor exit-poll de la alegerile pentru Primăria Capitalei, care o plasează pe candidata…
22:20
Răspunsul lui Ciprian Ciucu, întrebat imediat după exit-poll-urile care îl dau câștigător, dacă are „trăsături de lider autoritar” # HotNews.ro
Imediat după primele declarații făcute la sediul PNL, după anunțarea exist-poll-urilor care îl dau câștigător pe Ciprian Ciucu, HotNews i-a pus o întrebare simplă liberalului: „dacă v-am spune că aveți trăsături de lider autoritar, ce…
22:10
FOTO. Cum a primit George Simion înfrângerea Ancăi Alexandrescu în alegerile de la București # HotNews.ro
Dată ca favorită într-un sondaj AtlasIntel realizat pentru Hotnews, Anca Alexandrescu a pierdut alegerile pentru Primăria București, potrivit estimărilor exit-pollurilor prezentate de CURS-AVANGARDE. Imediat după afișarea primelor rezultate, liderul AUR, George Simion a anunţat o…
22:00
Alegeri București 2025. Ana Ciceală (SENS): „Miza alegerilor a fost să punem pe masă subiecte pe care Bucureștiul le evită” # HotNews.ro
Candidata SENS pentru funcţia de primar general al Capitalei, Ana Ciceală, a afirmat că problemele de pe agenda publică subliniate în campania sa „au rezonat cu cei mai tineri dintre votanţi”, informează Agerpres. „Pentru noi,…
21:50
CTP, după primele rezultate: „Înfrântul detașat este votul” / „Drulă a reușit să mă dezguste mai mult decât Anca Alexandrescu” # HotNews.ro
Cristian Tudor Popescu a comentat primele rezultate de la alegerile pentru Primăria Capitalei, duminică seară, la Europa FM, și a criticat prezența scăzută de la urne „în acest moment în care România se află într-o…
21:50
Rezultate alegeri Consiliul Județean Buzău 2025: Marcel Ciolacu, dat pe primul loc în rezultatele parțiale ale AEP # HotNews.ro
Marcel Ciolacu, candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, se află pe primul loc în rezultatele parțiale publicate de Autoritatea Electorală Permanentă. Rezultatele parțiale vin după numărarea a aproape 30.000 de voturi…
21:50
FOTO. Momentul în care Cătălin Drulă vede scorul pe care l-a luat în alegeri la București # HotNews.ro
Candidatul USR, Cătălin Drulă, a pierdut clar cursa pentru Primăria București, clasându-se, potrivit primelor estimări ale exit-pollurilor, pe locul 4, la mare distanță de primul clasat, Ciprian Ciucu. Momentul anunțării primelor rezultate exit-poll la București…
21:40
Alegeri București 2025. Anca Alexandrescu, prima reacție privind rezultatele exit-poll: „Știm ce s-a întâmplat în noiembrie 2024” # HotNews.ro
Anca Alexandrescu a subliniat că nu va comenta rezultate alegerilor pentru funcția de primar general până nu vor fi numărate toate voturile și a indicat spre exit-poll-urile de la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie care…
21:40
FOTO. Ce nu s-a văzut la televizor de la sediul PSD cu puțin timp înainte de afișarea primelor rezultate ale exit-poll-urilor în alegerile de la București. Chipul lui Grideanu # HotNews.ro
Candidatul PSD, Daniel Băluță, s-a clasat al doilea în exit-pollurile prezentate de televiziuni la ora 21.00. În prima reacție publică, Băluță nu a recunoscut inițial victoria liberalului Ciprian Ciucu. Social-democrații sunt pe cale să piardă…
21:40
Alegeri București 2025. Ludovic Orban: „Rezultatul consolidează poziția premierului”. Ce spune despre revenirea în PNL # HotNews.ro
Liderul Forţa Dreptei, fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat, că rezultatul alegerilor din București va consolida poziția premierului în interiorul PNL, precum și în coaliția de guvernământ. Orban nu a exclus ca membrii Forței…
21:30
ALEGERI BUCUREȘTI 2025. Primele declarații ale lui Cătălin Drulă, plasat pe poziția 4 în exit-poll # HotNews.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la Prmăria Capitalei, a făcut declarații duminică seară, după primele exit-poll-uri care îl clasează de abia pe locul al patrulea, cu 12,8%, practic cu 20 de procente în urma primului clasat.…
21:30
LIVE. Rezultate alegeri București 2025. Biroul Electoral a început să publice primele rezultate oficiale # HotNews.ro
Primele rezultate, parțiale, publicate de către Autoritatea Electorală Permanentă, au început să fie afișate. Potrivit datelor centralizate dintre cele 1.289 de secții organizate în Municipiul București, postate pe site-ul prezenta.roaep.ro, s-a născut un clasament provizoriu…
21:20
VIDEO. BREAKING. Băluță nu recunoaște victoria lui Ciucu în alegerile de la București: „Neconcludent” # HotNews.ro
Rezultatul exit-poll-ului nu a fost admis de candidatul PSD. Cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, lângă el, candidatul PSD la alegerile pentru București a spus că așteaptă numărătoarea voturilor. „În primul rând, aș dori să mulțumesc…
21:20
Prezență scăzută la alegerile pentru președinția Consiliului Județean Buzău, acolo unde în cursă se află fostul premier social-democrat Marcel Ciolacu. Până la ora 21.00, ora închiderii urnelor, în județul Buzău votaseră pentru alegerea președintelui Consiliului…
21:10
Sondaj INSCOP pentru alegeri București, în ziua votului: Ciprian Ciucu pe primul loc, urmat de Daniel Băluță și Anca Alexandrescu # HotNews.ro
Ciprian Ciucu (PNL) este pe primul loc în sondajul de opinie INSCOP Research, care a fost realizat în ziua votului la alegerile pentru Primăria Capitalei, dar care, atenție, nu este un exit-poll. Candidatul liberal este…
