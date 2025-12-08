Tocmai a fost operat! Fosta vedetă a lui Liverpool, dezvăluiri tulburătoare

00:20

Printre cei care au candidat pentru funcția de primar general al municipiului București s-a numărat și un om de fotbal, Gigi Nețoiu, fost conducător sau investitor la Rocar, Universitatea Craiova, Dinamo și FC Voluntari. El a obținut un număr infim de voturi, mult sub al unui candidat care s-a retras din cursă cu câteva zile înaintea alegerilor!Pe 7 noiembrie, Gigi Nețoiu a anunțat că va candida pentru fotoliul de primar general al Capitalei. ...