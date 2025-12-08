Predicție The NY Times: Actualii lideri ai Europei vor fi înlocuiți de politicieni suveranisti
TeleM Iași , 8 decembrie 2025 10:20
Publicația liberală New York Times i-a criticat aspru pe liderii europeni de astăzi, care au promis cândva... Articolul Predicție The NY Times: Actualii lideri ai Europei vor fi înlocuiți de politicieni suveranisti apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum 5 minute
10:50
Ministerul Investițiilor a sesizat Parchetul European pe subiectul achiziției microbuzelor electrice pentru elevi # TeleM Iași
Ministrul Investitiilor, Dragos Pislaru a anuntat astazi ca a fost sesizat Parchetul European pe subiectul... Articolul Ministerul Investițiilor a sesizat Parchetul European pe subiectul achiziției microbuzelor electrice pentru elevi apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 30 minute
10:30
La ora 09:30 a fost anunțat un accident rutier produs în satul Oglinzi din comuna... Articolul Neamț | Trei persoane au fost rănite într-un accident produs în comuna Răucești apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Predicție The NY Times: Actualii lideri ai Europei vor fi înlocuiți de politicieni suveranisti # TeleM Iași
Publicația liberală New York Times i-a criticat aspru pe liderii europeni de astăzi, care au promis cândva... Articolul Predicție The NY Times: Actualii lideri ai Europei vor fi înlocuiți de politicieni suveranisti apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 2 ore
09:40
Poveste emoționantă în Rădăuți: Polițistul Ciprian Sfichi, rănit grav cu sabia în urmă cu opt ani, a primit aseară „darul” lui Moș Nicolae în aplauzele a peste 100 de tineri # TeleM Iași
În urmă cu 8 ani, pe 5 decembrie 2017, luptătorul Serviciului pentru Acțiuni Speciale IPJ... Articolul Poveste emoționantă în Rădăuți: Polițistul Ciprian Sfichi, rănit grav cu sabia în urmă cu opt ani, a primit aseară „darul” lui Moș Nicolae în aplauzele a peste 100 de tineri apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
În judeţul Buzău a fost cea mai slabă prezenţă la vot din ţară, la jumătate faţă de alegerile locale din 2024 # TeleM Iași
În judeţul Buzău, prezenţa la urne duminică a fost cea mai mică din ţară, raportat... Articolul În judeţul Buzău a fost cea mai slabă prezenţă la vot din ţară, la jumătate faţă de alegerile locale din 2024 apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Botoșani | Incendiu devastator la Strahotin. Un bătrân a murit, iar soția sa a fost rănită # TeleM Iași
Un bărbat în vârstă de 87 de ani a murit, iar soția sa, de 81... Articolul Botoșani | Incendiu devastator la Strahotin. Un bătrân a murit, iar soția sa a fost rănită apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Tribunalul Bacău a anulat punctul 9 din Anexa 1 a Hotărârii Consiliului Local Bacău nr.... Articolul Tribunalul Bacău a anulat taxa de salubrizare pe apartament pentru anul 2025 apare prima dată în TeleM Regional.
09:34
Sorin Grindeanu: „Nu ai cum să consideri faptul că eşti pe locul 3 o victorie. Este o înfrângere” # TeleM Iași
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu a declarat, duminică seară, că partidul a câştigat în majoritatea fiefurilor... Articolul Sorin Grindeanu: „Nu ai cum să consideri faptul că eşti pe locul 3 o victorie. Este o înfrângere” apare prima dată în TeleM Regional.
09:34
Candidatul PSD Iasi pentru funcţia de primar al comunei Vânători a obtinut 57% din voturi... Articolul PSD a câștigat Primăria comunei Vânători apare prima dată în TeleM Regional.
09:34
O universitate din Iaşi ajută financiar studenţii din fonduri proprii, după tăierea burselor # TeleM Iași
Dacă anul trecut aproape jumătate dintre studenți se bucurau de cel puțin o bursă, anul... Articolul O universitate din Iaşi ajută financiar studenţii din fonduri proprii, după tăierea burselor apare prima dată în TeleM Regional.
09:34
Donald Trump: Sunt dezamăgit că Zelenski nu a citit încă propunerea de pace pentru Ucraina # TeleM Iași
Preşedintele american Donald Trump i-a reproşat duminică seara omologului său ucrainean Volodimir Zelenski că „nu... Articolul Donald Trump: Sunt dezamăgit că Zelenski nu a citit încă propunerea de pace pentru Ucraina apare prima dată în TeleM Regional.
09:34
Incident la căminul Colegiului „Gheorghe Cartianu” din Piatra Neamt. O bucată de tavan s-a desprins în sala unde învață preșcolari # TeleM Iași
O bucată de tencuială s-a desprins vineri de pe tavanul unei încăperi din căminul Colegiului... Articolul Incident la căminul Colegiului „Gheorghe Cartianu” din Piatra Neamt. O bucată de tavan s-a desprins în sala unde învață preșcolari apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Românii se pregătesc pentru un Crăciun mai scump. 40% dintre ei alocă între 500 și 1.000 de lei pentru cadouri # TeleM Iași
Perioada sărbătorilor de iarnă înseamnă și cheltuieli în plus, iar conform unui studiu recent, românii... Articolul Românii se pregătesc pentru un Crăciun mai scump. 40% dintre ei alocă între 500 și 1.000 de lei pentru cadouri apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
17 companii de stat vor intra într-un proces de reformă, la finalul căruia se va stabili care vor fi reorganizate sau lichidate # TeleM Iași
Printre aceste companii se numără TAROM, Metrorex, CFR Călători sau Electrocentrale Bucureşti. O prima evaluare... Articolul 17 companii de stat vor intra într-un proces de reformă, la finalul căruia se va stabili care vor fi reorganizate sau lichidate apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Vremea de azi, 8 decembrie. Ploi trecătoare în centrul și nordul țării. Maximele ajung la 13 grade # TeleM Iași
Luni vremea se menține închisă în multe zone din țară. Soarele apare la munte, în... Articolul Vremea de azi, 8 decembrie. Ploi trecătoare în centrul și nordul țării. Maximele ajung la 13 grade apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Primăria din comuna Mihai Eminescu, o afacere în familie. Fiica lui Verginel Gireadă a câștigat alegerile # TeleM Iași
Nici macar problemele penale ale tatalui sau nu au impiedicat-o pe Andreea-Cristina Alecu-Gireada sa-si adjudece... Articolul Primăria din comuna Mihai Eminescu, o afacere în familie. Fiica lui Verginel Gireadă a câștigat alegerile apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
Candidatul PNL, Ciprian Ciucu a castigat aseara la alegerile la Primaria Capitalei reusind sa obtina... Articolul Victorie zdrobitoare a lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
17:10
BEC București: Votarea se închide la ora 21:00, fără prelungiri, la alegerile locale parțiale din 7 decembrie # TeleM Iași
Biroul Electoral de Circumscripție Nr. 42 – Municipiul București a transmis sâmbătă un nou mesaj... Articolul BEC București: Votarea se închide la ora 21:00, fără prelungiri, la alegerile locale parțiale din 7 decembrie apare prima dată în TeleM Regional.
17:10
Țigări, alcool și materiale pirotehnice, găsite de polițiștii din Botoșani în două locuințe # TeleM Iași
Având în vedere cercetările care se efectuează într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de deţinere... Articolul Țigări, alcool și materiale pirotehnice, găsite de polițiștii din Botoșani în două locuințe apare prima dată în TeleM Regional.
13:00
Omul de afaceri și filantropul american Tom Hicks a murit sâmbătă, la vârsta de 79... Articolul A murit Tom Hicks, magnatul american care a deținut Liverpool, Stars și Rangers apare prima dată în TeleM Regional.
12:50
Șapte candidați s-au înscris în cursa pentru Primăria Mihai Eminescu din județul Botoșani # TeleM Iași
Șapte candidați s-au înscris pentru funcția de primar al comunei Mihai Eminescu din județul Botoșani... Articolul Șapte candidați s-au înscris în cursa pentru Primăria Mihai Eminescu din județul Botoșani apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Neamț | Un tânăr băut și fără permis a fugit de polițiști până a ajuns cu mașina în râul Cracău # TeleM Iași
Aseara, la ora 22:40, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ștefan cel Mare au... Articolul Neamț | Un tânăr băut și fără permis a fugit de polițiști până a ajuns cu mașina în râul Cracău apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
10:00
Peste 300 de posturi noi în creșe, deblocate de Guvern. Daniel David: „Educația intră în faza de stabilizare” # TeleM Iași
Executivul a dat undă verde pentru peste 300 de posturi noi în creșe, decizie salutată... Articolul Peste 300 de posturi noi în creșe, deblocate de Guvern. Daniel David: „Educația intră în faza de stabilizare” apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
15 decembrie, ultimul termen pentru cererile de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor # TeleM Iași
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) primește, până la data de 15 decembrie... Articolul 15 decembrie, ultimul termen pentru cererile de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Miliardarul american Elon Musk, patronul platformei X, a reacţionat dur sâmbătă la adresa Uniunii Europene,... Articolul Elon Musk susţine că Uniunea Europeană ar trebui să fie ”eradicată” apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Barajul nocturn a avut loc în contextul intensificării convorbirilor, în Europa şi în Statele Unite,... Articolul Noi atacuri cu drone şi rachete lansate de Rusia în centrul Ucrainei apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Începând cu anul 2026, România introduce noi norme de impozitare care vor afecta substanțial proprietățile... Articolul Impozitele pe case și mașini cresc din 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Sfânta Muceniță Filofteia este prăznuită de biserica ortodoxă în fiecare an, pe 7 decembrie, zi... Articolul Sfânta Muceniță Filofteia 2025: Sărbătoare cu cruce roșie în calendar apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Comuna Miroslava va avea o nouă centrală fotovoltaică. Noua unitate va fi construită în satul... Articolul Start pentru a doua centrală fotovoltaică la Miroslava apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Primăria Municipiului Iași a demarat strângerea propunerilor din partea cetățenilor pentru constituirea bugetului local pe... Articolul Primăria Iași deschide consultarea publică pentru bugetul local pe 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Echipa Cetatea 1932 Suceava a obținut o victorie categorică pe teren propriu, 6–2 cu CSM... Articolul Cetatea 1932 Suceava a învins clar CSM Vaslui, scor 6–2, în etapa a XVI-a apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Un pensionar din Franța care a donat 750.000 de lire satului său natal a fost... Articolul La 91 de ani, un pensionar care a moștenit aproape un milion de euro apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Nervii la stat ne-ar putea costa foarte scump. Românii care ridică tonul, jignesc şi chiar devin agresivi... Articolul Românii care jignesc sau agresează angajați ai statului ar putea plăti amenzi uriașe apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Duminică sunt organizate alegeri pentru primarii din București și alte douăsprezece localități din țară. În... Articolul S-au deschis urnele pentru alegerile locale parțiale apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
În această dimineață, în jurul orei 05:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al... Articolul Explozie produsă dimineață într-un bloc din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Accident grav în Târgu-Neamț: un tânăr de 23 de ani, descarcerat și resuscitat la fața locului # TeleM Iași
La data de 6 decembrie a.c., în jurul orei 23:00, polițiștii din cadrul Poliției orașului... Articolul Accident grav în Târgu-Neamț: un tânăr de 23 de ani, descarcerat și resuscitat la fața locului apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Un grup energetic important din Ucraina s-a deconectat din rețea în urma atacurilor Rusiei de... Articolul Moldelectrica a cerut ajutor de avarie din România apare prima dată în TeleM Regional.
6 decembrie 2025
19:40
În urma unui apel primit la numărul unic de urgență 112, pompierii militari au fost... Articolul Intervenție pentru degajarea unui arbore în municipiul Iași apare prima dată în TeleM Regional.
11:30
Nea Vasile, în vârstă de 74 de ani, din comuna Stănișești, duce singur greutatea anilor.... Articolul Jandarmii băcăuani i‑au adus căldură lui Nea Vasile de 74 de ani apare prima dată în TeleM Regional.
11:10
Un cutremur a avut loc sâmbătă dimineața în județul Vrancea, potrivit Institutului Naționale de Cercetare-Dezvoltare... Articolul Cutremur în Vrancea: Magnitudinea seismului, anunțată de INFP apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Puşcaşii marini francezi au deschis focul asupra unor drone care survolau cea mai sensibilă bază... Articolul Militarii francezi au deschis focul asupra unor drone care survolau o bază militară apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Reprezentanții industriei turismului avertizează asupra persistenței recesiunii în domeniu. Numărul voucherelor de vacanță emise în... Articolul Numărul voucherelor de vacanță înregistrează o scădere accentuată apare prima dată în TeleM Regional.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Structura de protecție construită peste reactorul distrus în accidentul nuclear de la Cernobîl, în Ucraina,... Articolul Pericol nuclear la Cernobîl. Drona a afectat scutul de protecție împotriva radiațiilor apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Pensionarii ieșeni vor primi tichete sociale de Crăciun: 12.000 de beneficiari, carnet de 100 de lei # TeleM Iași
În perioada sărbătorilor de iarnă, circa 12.000 de pensionari ieșeni cu pensii sub 1.800 de... Articolul Pensionarii ieșeni vor primi tichete sociale de Crăciun: 12.000 de beneficiari, carnet de 100 de lei apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
SUA au trimis un „avion de recunoaștere nucleară” pe coasta Rusiei. Care este misiunea avionului? # TeleM Iași
Zborul avionului special a avut loc pe fondul unor noi semnale nucleare de la Moscova... Articolul SUA au trimis un „avion de recunoaștere nucleară” pe coasta Rusiei. Care este misiunea avionului? apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Christmas Festival la Iași: o săptămână de concerte de Crăciun în Holul de Onoare al Palatului Culturii # TeleM Iași
Ateneul Național din Iași, în parteneriat cu Palatul Culturii, organizează în perioada 8-15 decembrie 2025... Articolul Christmas Festival la Iași: o săptămână de concerte de Crăciun în Holul de Onoare al Palatului Culturii apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Botoșani | Tragedie de Moș Nicolae. Un biciclistde 30 de ani, tată a doi copii, a fost ucis în drum spre casă # TeleM Iași
Un biciclist de doar 30 de ani, tată a doi copii, a fost victima unui... Articolul Botoșani | Tragedie de Moș Nicolae. Un biciclistde 30 de ani, tată a doi copii, a fost ucis în drum spre casă apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Apa de la robinet se scumpește de la 1 ianuarie. Moldova, cea mai afectată de noile tarife # TeleM Iași
În valul scumpirilor, şi apa de la robinet va costa mai mult. La Iași, compania care furnizează... Articolul Apa de la robinet se scumpește de la 1 ianuarie. Moldova, cea mai afectată de noile tarife apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Jandarmii băcăuani au prins două persoane care vindeau parfumuri contrafăcute într-o parcare din oraș # TeleM Iași
Recent, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au depistat două... Articolul Jandarmii băcăuani au prins două persoane care vindeau parfumuri contrafăcute într-o parcare din oraș apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Muzeul de Științele Naturii Suceava intră în reparații capitale în 2026. Investiție de peste 1,5 milioane de euro # TeleM Iași
Muzeul de Științele Naturii de la Suceava va putea intra în reparații capitale anul viitor,... Articolul Muzeul de Științele Naturii Suceava intră în reparații capitale în 2026. Investiție de peste 1,5 milioane de euro apare prima dată în TeleM Regional.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.