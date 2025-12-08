Buzăul, codaș la prezența la vot – Cea mai mic rată din țară, la jumătate față de localele din 2024
PSNews.ro, 8 decembrie 2025 10:20
Prezența la urne la alegerile locale parțiale din județul Buzău a atins cea mai scăzută rată din țară, fiind de doar 24,18% pentru desemnarea președintelui Consiliului Județean. Din totalul de 362.124 de alegători înscriși pe listele permanente, doar 87.638 de votanți s-au prezentat la urne. Comparativ cu 9 iunie 2024, când în județul Buzău au […] Articolul Buzăul, codaș la prezența la vot – Cea mai mic rată din țară, la jumătate față de localele din 2024 apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
10:50
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că Daniel Băluţă va rămâne preşedintele al Organizaţiei PSD Bucureşti, aceasta fiind o bază pe care poate să construiască, pentru că peste mai puţin de trei ani vor fi din nou alegeri la Capitală, potrivit TVR Info. Grindeanu a fost întrebat dacă înfrângerea lui Daniel Băluţă în alegerile […] Articolul Sorin Grindeanu confirmă că Daniel Băluță rămâne la conducerea PSD București apare prima dată în PS News.
10:50
Pîslaru anunță: Sesizez Parchetul European pe subiectul achiziției microbuzelor electrice pentru elevi # PSNews.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat luni dimineață că a decis să sesizeze Parchetul European pe subiectul achiziției microbuzelor electrice pentru elevi. De asemenea, ministrul anunță că va dispune transmiterea către Departamentul pentru Lupta Antifraudă și Consiliul Concurenței a rezultatelor verificării realizate de Corpul de Control al ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene. „Am luat […] Articolul Pîslaru anunță: Sesizez Parchetul European pe subiectul achiziției microbuzelor electrice pentru elevi apare prima dată în PS News.
Acum 15 minute
10:40
Opoziția a depus vineri, 5 decembrie 2025, o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de prim-ministrul Ilie Bolojan. Documentul, intitulat „România nu este de vânzare – Un guvern fără USR” și având sloganul „Să scăpăm de progresiștii de la guvernare”, a fost inițiat de grupul parlamentar PACE – Întâi România (fost SOS România) și este […] Articolul Moțiunea de cenzură anti-guvern, citită astăzi în Parlamentul României apare prima dată în PS News.
Acum o oră
10:20
Buzăul, codaș la prezența la vot – Cea mai mic rată din țară, la jumătate față de localele din 2024 # PSNews.ro
Prezența la urne la alegerile locale parțiale din județul Buzău a atins cea mai scăzută rată din țară, fiind de doar 24,18% pentru desemnarea președintelui Consiliului Județean. Din totalul de 362.124 de alegători înscriși pe listele permanente, doar 87.638 de votanți s-au prezentat la urne. Comparativ cu 9 iunie 2024, când în județul Buzău au […] Articolul Buzăul, codaș la prezența la vot – Cea mai mic rată din țară, la jumătate față de localele din 2024 apare prima dată în PS News.
10:10
Bolojan despre victoria lui Ciucu: „Vom colabora pentru rezolvarea problemelor din București” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu pentru câștigarea Primăriei Capitalei, lăudându-i competența, integritatea și atașamentul față de București. „Felicitări, Ciprian Ciucu! Prin competenţa probată la Primăria Sectorului 6, prin integritatea dovedită în aceşti ani şi prin ataşamentul faţă de Bucureşti, sunt convins că va schimba faţa Capitalei”, a scris premierul pe pagina sa […] Articolul Bolojan despre victoria lui Ciucu: „Vom colabora pentru rezolvarea problemelor din București” apare prima dată în PS News.
10:10
Ciucu, victorie în 5 din 6 sectoare. Lupta strânsă în fieful lui Băluță. Alexandrescu, pe 2 în majoritatea # PSNews.ro
Ciprian Ciucu este noul primar general al Capitalei, după ce a câștigat majoritatea sectoarelor: s-au centralizat voturile din cele 1.289 de secții de votare din București, iar el s-a impus în 5 din cele 6 sectoare. Situația pe sectoare În Sectorul 1, Ciprian Ciucu a obținut 40,29% dintre voturi. Liberalul a fost urmat de Anca […] Articolul Ciucu, victorie în 5 din 6 sectoare. Lupta strânsă în fieful lui Băluță. Alexandrescu, pe 2 în majoritatea apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
01:00
Rezultate finale – Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei – Anca Alexandrescu, pe locul 2. Scorul obținut de Băluță # PSNews.ro
Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului. Pe locul doi se situează Anca Alexandrescu, după alegerile de duminică, 7 decembrie, urmată de Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ana Ciceală. Astfel, după centralizarea a 99,92% din procesele de vot, Ciprian Ciucu este pe primul loc (36,17%), urmat de Anca Alexandrescu (21,94%), Daniel Băluță (20.50%), Cătălin Drulă […] Articolul Rezultate finale – Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei – Anca Alexandrescu, pe locul 2. Scorul obținut de Băluță apare prima dată în PS News.
00:50
Rezultate alegeri – Câte voturi a luat Eugen Teodorovici deși a anunțat că se retrage și îl susține pe Băluță # PSNews.ro
Deși a anunțat că se retrage din competiția pentru Primăria Capitalei și îl susține pe Daniel Băluță, Eugen Orlando Teodorovici, candidat independent, a strâns totuși 1.571 de voturi, poziționându-se pe locul șase, la mare distanță de principalii competitori. Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului. Pe locul doi se situează Anca Alexandrescu, după alegerile de […] Articolul Rezultate alegeri – Câte voturi a luat Eugen Teodorovici deși a anunțat că se retrage și îl susține pe Băluță apare prima dată în PS News.
00:40
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, unul dintre cei mai cunoscuţi şi vocali lideri social-democraţi, a afirmat că PSD a câştigat alegerile de duminică, în majoritatea locurilor cu peste 50%. Ea a precizat că, în afară de Primăria Bucureşti şi Primăria Cârţa, care oricum nu erau ale PSD, social-democraţii au câştigat tot. „PSD a câştigat […] Articolul Prima reacție de la vârful PSD după rezultatele alegerilor de duminică apare prima dată în PS News.
00:40
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis, duminică seară, felicitări noului primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, dar a remarcat şi faptul că PSD a câştigat alegerile de duminică în majoritatea localităţilor unde acestea s-au organizat. ”Îl felicit pe Ciprian Ciucu pentru victoria de la Bucureşti (…) Bucureştenii au decis, Ciprian este noul primar general, îi […] Articolul VIDEO Grindeanu: Din 14 locuri unde s-au organizazt alegeri, PSD a câştigat 12 apare prima dată în PS News.
00:30
Ciucu a anunțat care sunt primele trei probleme din București de care se va ocupa „prioritar”, ca primar general # PSNews.ro
Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, câștigător al alegerilor locale din București în 7 decembrie, spune că are trei probleme pe care vrea să le rezolve ”prioritar” în perioada următoare. iucu a declarat pentru Știrile Pro TV că regenerarea urbană a Centrului Vechi al Bucureștiului, termoficarea orașului și poluarea provocată de traficul rutier sunt principalele ținte […] Articolul Ciucu a anunțat care sunt primele trei probleme din București de care se va ocupa „prioritar”, ca primar general apare prima dată în PS News.
00:20
George Simion: Îi mulțumesc doamnei Anca Alexandrescu, n-am nicio temere că-mi ia cineva partidul # PSNews.ro
Președintele AUR, George Simion, a făcut declarații duminică seara, împreună cu Anca Alexandrescu, după anunțarea rezultatelor exit poll și numărătoarea parțială ale alegerilor locale parțiale. Candidata susținută de partid, Anca Alexandrescu, se situează pe locul al doilea, potrivit numărătorii parțiale. Simion i-a mulțumit public Ancăi Alexandrescu și a respins speculațiile privind posibile tensiuni interne. „Îi […] Articolul George Simion: Îi mulțumesc doamnei Anca Alexandrescu, n-am nicio temere că-mi ia cineva partidul apare prima dată în PS News.
00:20
Daniel Băluță, mesaj după rezultatele finale de la alegerile din București: „Mulțumesc! Rămânem împreună și continuăm” # PSNews.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a venit cu primul mesaj public după alegerile locale, mulțumind susținătorilor și transmițând că va continua să lucreze pentru Sectorul 4 și pentru București. „Mulțumesc tuturor celor care m-ați sprijinit în ultimele săptămâni și mi-ați acordat încrederea voastră! Rămânem împreună și continuăm să muncim pentru Sectorul 4 și […] Articolul Daniel Băluță, mesaj după rezultatele finale de la alegerile din București: „Mulțumesc! Rămânem împreună și continuăm” apare prima dată în PS News.
00:00
Cătălin Drulă obține cel mai slab rezultat al USR la Primăria Capitalei de la înființarea partidului # PSNews.ro
Candidatul USR la Primăria Municipiului București, Cătălin Drulă, obține cel mai slab rezultat al USR în cursa pentru Primăria Capitalei. În 2016, Nicușor Dan a candidat din partea Uniunii Salvați Bucureștiul (USB), formațiune locală care, după alegeri, a stat la baza înființării Uniunii Salvați România (USR). Atunci, Nicușor Dan a obținut 30,52% din voturi, un […] Articolul Cătălin Drulă obține cel mai slab rezultat al USR la Primăria Capitalei de la înființarea partidului apare prima dată în PS News.
7 decembrie 2025
23:30
Elena Lasconi, după ce Cătălin Drulă a pierdut alegerile pentru Primăria Capitalei: „O zi bună pentru democraţie!” # PSNews.ro
Fosta candidată la Preşedinţie Elena Lasconi a scris, duminică seară, pe Facebook, după anunţarea rezultatelor parţiale care-l dau câştigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei pe candidatul liberal Ciprian Ciucu, un mesaj scurt de apreciere. „O zi bună pentru democraţie”, este mesajul Elenei Lasconi, însoţit de o fotografie în care aceasta apare alături de actualul edil […] Articolul Elena Lasconi, după ce Cătălin Drulă a pierdut alegerile pentru Primăria Capitalei: „O zi bună pentru democraţie!” apare prima dată în PS News.
23:30
Fostul premier Marcel Ciolacu, câștigător al președinției Consiliului Județean Buzău, explică înfrângerea lui Daniel Băluță prin „votul util” redirecționat în urma „prăbușirii candidatului USR”, Cătălin Drulă. „Din punctul meu de vedere, Daniel Băluță a fost cel mai bun candidat dintre toți cei care s-au prezentat la linia de start pentru Capitală. Daniel Băluță a pierdut […] Articolul Marcel Ciolacu: „Daniel Băluță a pierdut în urma votului util” apare prima dată în PS News.
23:20
Ciprian Ciucu a declarat, duminică seară, la Antena 3, că președintele Nicușor Dan a votat-o pe Ana Ciceală la alegerile parțiale din 7 decembrie, pentru Primăria București, și nu pe Cătălin Drulă, candidatul USR, cu care s-a afișat în campanie: „Nu am cum să probez”, a adăugat Ciucu. Întrebat de unde știe sau cine i-a […] Articolul Ciprian Ciucu: Nicușor Dan a votat-o pe Ana Ciceală apare prima dată în PS News.
23:10
Sociologul Antonio Amuza vine luni la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X # PSNews.ro
Sociologul Antonio Amuza este invitat, luni, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Sociologul Antonio Amuza vine luni la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X apare prima dată în PS News.
23:10
E oficial! Marcel Ciolacu este noul președinte al Consiliului Județean Buzău – scorul zdrobitor obținut duminică # PSNews.ro
Marcel Ciolacu este noul președinte al Consiliului Județean Buzău. El a obținut aproape 53%, după numărarea a 99,29 % dintre voturi. „Mi-a plăcut întotdeauna administrația locală și cred că vom duce la îndeplinire ceea ce am promis. Categoric mă mut înapoi în Buzău. Am pribegit destul. Asta nu înseamnă că nu o să merg și […] Articolul E oficial! Marcel Ciolacu este noul președinte al Consiliului Județean Buzău – scorul zdrobitor obținut duminică apare prima dată în PS News.
23:00
Alegeri locale. Centralizarea rezultatelor s-a finalizat în comuna Dobromir, judeţul Constanţa. Candidatul PSD – 65,13% # PSNews.ro
Candidatul PSD pentru funcţia de primar al comunei Dobromir, judeţul Cinstanţa, Iusein Visel, a căştigat alegerile cu peste 65% dintre voturiole exrimate, arată datele centralizate de la toate secţiile de votare din comună. Potrivit datelor transmise în timp real, s-au centralizat voturile de la cele şase secţii de votare din comuna comuna Dobromir, judeţul Constanţa […] Articolul Alegeri locale. Centralizarea rezultatelor s-a finalizat în comuna Dobromir, judeţul Constanţa. Candidatul PSD – 65,13% apare prima dată în PS News.
22:50
Se cere ieșirea USR de la guvernare. Ponta: „Cei de la PSD și PNL trebuie să aibă curaj” # PSNews.ro
Victor Ponta cere ca USR să fie scos rapid de la guvernare după eșecul lui Cătălin Drulă de la alegerile din Capitală. Ponta spune că USR-iștii au un scor care nu justifică rămânerea lor la guvernare. „Dacă se confirmă exit-poll-urile, felicitări domnului Ciucu. Eu aș fi vrut să fie Daniel Băluță. Ciucu nu va fi […] Articolul Se cere ieșirea USR de la guvernare. Ponta: „Cei de la PSD și PNL trebuie să aibă curaj” apare prima dată în PS News.
22:40
Liberalul Ciprian Ciucu a declarat că nu intenționează să candideze la viitoarele alegeri prezidențiale. Nu vreau să fiu președintele României sau președintele PNL, a spus Ciucu. Declarația a fost făcută după publicarea rezultatelor exit-poll-urilor care îl dau drept câștigător al alegerilor pentru Primăria București. Ciprian Ciucu a explicat că vrea să fie primarul Bucureștiului pe […] Articolul Ciprian Ciucu: Nu vreau sa fiu președintele României sau președintele PNL apare prima dată în PS News.
22:20
Alegeri locale – Centralizarea voturilor s-a încheiat în localitatea Sopot, judeţul Dolj. Candidatul PSD are 77,27% # PSNews.ro
Candidatul PSD pentru funcţia de primar al comunei Sopot, judeţul Dolj, Busduceanu Costinel, a obţinut aproape 77,27% dintre voturile exprimate la alegerile de duminică, arată centralizarea tuturor voturilor exprimate. Centralizarea voturilor s-a încheiat, iar rezultatele arată că a câştigat candidatul PSD, Busduceanu Costinel. Acesta are 77,27% dintre votruri, urmat de candidatul PNL, cu 15,33%. Articolul Alegeri locale – Centralizarea voturilor s-a încheiat în localitatea Sopot, judeţul Dolj. Candidatul PSD are 77,27% apare prima dată în PS News.
22:00
Rezultate finale exit-poll alegeri București, 7 decembrie 2025: diferență de aproape 7 procente între Ciucu și Băluță # PSNews.ro
Rezultate finale exit-poll alegeri București, 7 decembrie 2025: diferență de aproape 7 procente între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Ciprian Ciucu (PNL) a obținut 33% din voturile alegătorilor din București, în timp ce Daniel Băluță (PSD) are 26,1%, potrivit unui exit-poll realizat de CURS-Avangarde, valabil pentru ora 21:00. Rezultate finale EXIT-POLL CURS – Avangarde pentru […] Articolul Rezultate finale exit-poll alegeri București, 7 decembrie 2025: diferență de aproape 7 procente între Ciucu și Băluță apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:50
Alegeri locale parțiale Buzău – Sub 25% au votat pentru președintele Consiliului Județean # PSNews.ro
Prezența redusă la vot a marcat alegerile locale parțiale pentru președintele Consiliului Județean Buzău, desfășurate duminică. Conform datelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), sub un sfert din totalul alegătorilor înscriși pe listele electorale s-au prezentat la urne. Din cei 362.124 de cetățeni cu drept de vot, au participat 87.638 de alegători, ceea ce reprezintă […] Articolul Alegeri locale parțiale Buzău – Sub 25% au votat pentru președintele Consiliului Județean apare prima dată în PS News.
21:50
Primele rezultate ale alegerilor pentru Consiliul Județean Buzău: Marcel Ciolacu, pe primul loc # PSNews.ro
Candidatul PSD, Marcel Ciolacu, are aproape 52% dintre voturile exprimate, după centralizarea a puţin peste 10% dintre proicesele verbale din judeţul Buzău. Potrivit rezultatelor prezentate în timp real, PSD conduce în judeţul Buzău alegerile pentru preşedinţia Consiliului Judeţean cu 51,90%, după centralizarea a 10,61% dintre procesele verbale de la secţiile de votare din judeţ. PSD […] Articolul Primele rezultate ale alegerilor pentru Consiliul Județean Buzău: Marcel Ciolacu, pe primul loc apare prima dată în PS News.
21:40
LIVE Rezultatele oficiale ale alegerilor din București – Primele date publicate de Autoritatea Electorală Permanentă # PSNews.ro
Rezultatele oficiale ale alegerilor din București – Autoritatea Electorală Permanentă a început să publice primele rezultate centralizate după numărătoarea proceselor verbale din secțiile de votare. Primele date, după numărarea a 0,78 % din procesele verbale: Anca Alexandrescu – 40 % Daniel Băluță – 21,05 % Ciprian Ciucu – 17,89 % Cătălin Drulă – 11,40 % Ana-Maria Ciceală – 7,54 % […] Articolul LIVE Rezultatele oficiale ale alegerilor din București – Primele date publicate de Autoritatea Electorală Permanentă apare prima dată în PS News.
21:30
VIDEO Cătălin Drulă, mesaj pentru Ciprian Ciucu după ce a pierdut alegerile: Ne va avea ca un partener # PSNews.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a pierdut alegerile. El l-a felicitat, în schimb, pe Ciprian Ciucu, cel pe care rezultatele exit-poll îl dau câștigătorul fotoliului de primar general. „Pare conform exit-poll să fie un mandat câștigat de primar general al Capitalei. Are o misuune grea înainte, știu cât de greu este ceea ce-l […] Articolul VIDEO Cătălin Drulă, mesaj pentru Ciprian Ciucu după ce a pierdut alegerile: Ne va avea ca un partener apare prima dată în PS News.
21:20
Anca Alexandrescu, imediat după închiderea urnelor: E un moment complicat pentru țara noastră # PSNews.ro
Anca Alexandrescu, candidat independent susținut de AUR, a transmis duminică seară un mesaj către bucureșteni, la scurt timp după închiderea urnelor. Ciprian Ciucu (PNL) a obținut 32,7% din voturile alegătorilor din București, în timp ce Daniel Băluță (PSD) are 26,3%. Pe locul trei se situează Anca Alexandrescu, candidată independentă susținută de AUR, la alte șase […] Articolul Anca Alexandrescu, imediat după închiderea urnelor: E un moment complicat pentru țara noastră apare prima dată în PS News.
21:20
REZULTATE EXIT-POLL Curs-Avangarde. Ciprian Ciucu este câștigătorul alegerilor pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu a candidat la Primăria Generală din partea PNL, la alegerile din 7 decembrie. Are 47 de ani și s-a născut în Pitești. Ciucu se află la al doilea mandat în fruntea sectorului 6, după ce a câștigat alegerile din 2024 cu 72,89% […] Articolul REZULTATE EXIT-POLL Curs-Avangarde. Cine este Ciprian Ciucu, câștigătorul alegerilor apare prima dată în PS News.
21:10
Rezultate exit-poll alegeri București, 7 decembrie 2025 – Ciprian Ciucu, pe primul loc. Clasamentul candidaților # PSNews.ro
Institutele Avangarde și CURS au prezentat duminică, la ora 21.00, rezultatele exit-pollurilor realizate pe teren, după închiderea secțiilor de votare din București. Pe buletinul de vot, în Capitală, s-au aflat 17 candidați, deși doi dintre aceștia, Vlad Gheorghe și Eugen Teodorovici, s-au retras din cursă după tipărirea listelor. Rezultate exit-poll alegeri București, 7 decembrie 2025 […] Articolul Rezultate exit-poll alegeri București, 7 decembrie 2025 – Ciprian Ciucu, pe primul loc. Clasamentul candidaților apare prima dată în PS News.
21:10
SONDAJ INSCOP Research în ziua votului: Ciprian Ciucu a câștigat alegerile cu 31.7%. Procentele celorlalți candidați # PSNews.ro
Inscop Research a realizat, cu sprijinul informat.ro, un sondaj în ziua votului la alegerile pentru Primarul General al Capitalei. Conform sondajului de opinie INSCOP Research, voturile bucureștenilor pentru poziția de Primar General al Capitalei se distribuie după cum urmează: 31.7% Ciprian Ciucu (PNL), urmat de Daniel Băluță (PSD) cu 26.1% dintre opțiuni, Anca Alexandrescu (independentă […] Articolul SONDAJ INSCOP Research în ziua votului: Ciprian Ciucu a câștigat alegerile cu 31.7%. Procentele celorlalți candidați apare prima dată în PS News.
21:10
VIDEO Ciprian Ciucu, primele declarații după ce a câștigat alegerile: Vreau să fac din București proiectul vieții mele # PSNews.ro
Ciprian Ciucu, primele declarații după ce a câștigat alegerile. Ciprian Ciucu a obținut 32,7% din voturile alegătorilor din București, în timp ce Daniel Băluță (PSD) are 26,3%, potrivit unui exit-poll realizat de CURS-Avangarde „Vreau să fac din București proiectul vieții mele, nu pe termen scurt, ci pe termen lung. Orașele care se schimbă pe termen […] Articolul VIDEO Ciprian Ciucu, primele declarații după ce a câștigat alegerile: Vreau să fac din București proiectul vieții mele apare prima dată în PS News.
21:10
VIDEO Daniel Băluță, declarații după închiderea urnelor: Este esențială numărătoarea voturilor # PSNews.ro
Daniel Băluță, declarații după închiderea urnelor: „Este esențială numărătoarea voturilor”, a anunțat Daniel Băluță. Știre în curs de actualizare Articolul VIDEO Daniel Băluță, declarații după închiderea urnelor: Este esențială numărătoarea voturilor apare prima dată în PS News.
20:50
Află cum dotările moderne ale noilor vehicule STB reduc zgomotul și stresul. Intră în Portalul Calmului și călătorește într-un mediu relaxant. Pentru publicul activ, naveta nu trebuie să fie o prelungire a stresului urban. Campania promovează viziunea Portalul Calmului – un spațiu la bordul STB unde liniștea înlocuiește haosul. Investițiile în flota nouă aduc un […] Articolul Microclimatul liniștii: Cum contribuie flota nouă la confortul tău apare prima dată în PS News.
20:40
Grindeanu: Alegerile sunt importante, dar rezultatul lor nu va schimba raportul de forțe în coaliție # PSNews.ro
Alegerile de astăzi sunt foarte importante, a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu, cu puțin timp înaintea de închiderea urnelor în București, însă rezultatul lor nu va schimba raportul de forțe din interiorul coaliției. Grindeanu a amintit faptul că PSD a trasat niște linii roșii pe care nu le va încălca, indiferent cine va deveni primar […] Articolul Grindeanu: Alegerile sunt importante, dar rezultatul lor nu va schimba raportul de forțe în coaliție apare prima dată în PS News.
20:20
Ciprian Ciucu: „Lupta este strânsă, voturile trebuie numărate cu atenție. Suntem optimiști” # PSNews.ro
Atmosferă relaxată la sediul PNL, cu puțin timp înainte de închiderea urnelor. Cu mai puțin de două ore înainte de închiderea secțiilor de votare pentru funcția de primar general al Capitalei, atmosfera la sediul PNL este una relaxată. Candidatul Ciprian Ciucu a transmis pentru Antena 3 CNN că se simte optimist, dar totodată realist în […] Articolul Ciprian Ciucu: „Lupta este strânsă, voturile trebuie numărate cu atenție. Suntem optimiști” apare prima dată în PS News.
20:10
Marcel Ciolacu, candidatul PSD la funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, a mărturisit duminică faptul că așteaptă rezultatele votului cu emoții, mai ales în contextul prezenței scăzute înregistrate la urne în județ. Acesta a amintit de o experiență anterioară nefericită, numindu-se Stan-Pățitul. Potrivit social democratului, mobilizarea redusă a electoratului poate fi explicată prin oboseala […] Articolul Marcel Ciolacu, despre alegerile din Buzău: „E firesc să am emoții, sunt Stan-Pățitul” apare prima dată în PS News.
20:10
Datoria statului a ajuns la finele lunii august la 1.084,3 miliarde lei (59,7% din PIB), în creștere de la 1.070,2 miliarde lei la final de iulie și comparativ cu 964,8 miliarde lei (54,8% din PIB) la sfârșitul anului trecut, arată datele Ministerului Finanțelor, precizează Profit.ro. La final de 2024, datoria era de 964,4 miliarde lei […] Articolul Datoria publică a României se apropie de 60% din PIB după un nou salt în august apare prima dată în PS News.
20:00
Alegeri pentru Primăria Capitalei – Andrei Caramitru: „Dacă nu votăm, știm că iese foarte, foarte rău” # PSNews.ro
În contextul prezenței scăzute a bucureștenilor la urne, Andrei Caramitru lansează un avertisment dur: „Dacă nu ieșim la vot, știm că iese foarte, foarte rău”, a afirmat analistul economic. Astfel, Caramitru le transmite bucureștenilor, într-o postare pe Facebook, că prezența scăzută la vot riscă să aibă, în opinia lui, consecințe cât se poate de nefaste. […] Articolul Alegeri pentru Primăria Capitalei – Andrei Caramitru: „Dacă nu votăm, știm că iese foarte, foarte rău” apare prima dată în PS News.
19:40
Anunț de ultimă oră privind concedierile din administrație: „Dacă sunt în plus, trebuie să plece” # PSNews.ro
Anunțul concedierilor din administrație nu mai reprezintă o surpriză în mandatul Guvernului Bolojan, premierul vorbind de mai multe ori despre „subțierea” aparatului bugetar. Surse guvernamentale au precizat însă pentru Gândul, în contextul unei discuții pee această temă „că nu trebuie să dăm oameni afară din administrație, dar dacă sunt în plus, trebuie să plece. Asta înseamnă bani […] Articolul Anunț de ultimă oră privind concedierile din administrație: „Dacă sunt în plus, trebuie să plece” apare prima dată în PS News.
19:40
Rezultate exit-poll alegeri București, 7 decembrie 2025 – PS News prezintă primele date după închiderea urnelor # PSNews.ro
PS News va publica astăzi primele estimări de tip exit-poll ale votului din 7 decembrie, realizate de institutele CURS și Avangarde. De asemenea, va fi și un sondaj INSCOP realizat în ziua votului și prezentat de Informat.ro. Prezența la urne a ajuns la 29,61 %. Până la ora 19:00 au votat 534.042 dintre bucureșteni. În […] Articolul Rezultate exit-poll alegeri București, 7 decembrie 2025 – PS News prezintă primele date după închiderea urnelor apare prima dată în PS News.
19:30
Alegeri pentru București. Partidele intră în ora decisivă: Care e atmosfera la sediile PNL, PSD, USR și AUR # PSNews.ro
Pe măsură ce se apropie ora 21:00, în ziua alegerilor generale pentru Primăria Capitalei, scena politică din București se fracturează între calcule intense, uși închise și lideri pregătiți să vorbească indiferent de rezultat. Atmosfera este un amestec vizibil de speranță, anxietate și strategii murmurate printre staff-urile partidelor, iar reporterii Antena 3 CNN sunt prezenți în […] Articolul Alegeri pentru București. Partidele intră în ora decisivă: Care e atmosfera la sediile PNL, PSD, USR și AUR apare prima dată în PS News.
19:20
Ziua votului pentru Primăria Capitalei a scos la iveală o situație alarmantă în mai multe secții din București, unde participarea la urne a atins niveluri fără precedent, transmite Antena3 CNN. Potrivit datelor oficiale publicate pe prezenta.roaep.ro la ora 18:45, nu mai puțin de 17 secții de votare din Sectorul 3 au înregistrat o prezență sub […] Articolul Secțiile de votare din București unde s-a înregistrat o prezență de sub 1% la urne apare prima dată în PS News.
19:10
MAI: 61 de sesizări și 46 de fapte penale, în contextul alegerilor, înregistrate până la ora 18.00 # PSNews.ro
De la deschiderea secțiilor de vot și până la ora 18.00, au fost înregistrate 61 de sesizări privind posibile incidente electorale și se fac cercetări cu privire la 46 de fapte penale, a declarat purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog. Dajbog a informat, duminică, într-o declarație de presă susținută la sediul MAI, că au […] Articolul MAI: 61 de sesizări și 46 de fapte penale, în contextul alegerilor, înregistrate până la ora 18.00 apare prima dată în PS News.
19:10
Până la ora 18:00, în județul Buzău, 21,29% dintre alegători și-au exercitat dreptul la vot în cadrul alegerilor locale parțiale pentru președintele Consiliului Județean. Concret, potrivit datelor Autorității Electorale Permanente (AEP), în Buzău au votat 77.174 de alegători din totalul de 362.124 înscriși pe listele permanente. Citește mai mult, Aici. Articolul Alegeri locale parțiale, Buzău – Prezența la vot, la ora 18.00 apare prima dată în PS News.
19:00
Astăzi, la urne, Bucureștiul are şansa să-și aleagă un nou primar. Dar realitatea e tristă: mobilizarea e redusă, prezența la vot pare să fie mai degrabă o excepție decât regula. Iar dacă cetățenii Capitalei nu se prezintă în număr mare la vot, atunci ce legitimitate are, de fapt, viitorul primar? Dacă principalul criteriu al legitimității […] Articolul Ce spune tăcerea Bucureștiului despre viitorul său primar apare prima dată în PS News.
19:00
Executivul condus de premierul Ilie Bolojan pregătește două ordonanțe de urgență privind înghețarea salariilor, potrivit Euronews. Potrivit surselor guvernamentale, săptămâna viitoare sau în cea de dinaintea Crăciunului se va discuta în Consiliul Tripartit despre salariul minim, care va fi înghețat 100% în 2026. Executivul condus de premierul Ilie Bolojan pregătește două ordonanțe de urgență privind […] Articolul Salariul minim va fi „înghețat 100%” în 2026, spun surse guvernamentale apare prima dată în PS News.
19:00
Surpriza votului: Care este categoria bucureștenilor care va decide câștigătorul și va schimba ierarhia # PSNews.ro
Peste trei ore, se vor încheia alegerile pentru Primăria Capitalei. Până la ora 18.30, prezența la vot era de 26,79%, ceea ce înseamnă că numai 594.383 de bucureșteni și-au exprimat intenția la urne. Potrivit politologului Cristian Pîrvulescu, nivelul prezenței la alegerile pentru Primăria Capitalei nu este cel mai relevant indicator pentru estimarea rezultatului, ci mai […] Articolul Surpriza votului: Care este categoria bucureștenilor care va decide câștigătorul și va schimba ierarhia apare prima dată în PS News.
18:50
Alegeri pentru București. Robert Negoiță: Am votat pentru deblocarea proiectelor de fluidizare a traficului # PSNews.ro
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat că a votat în primul rând pentru deblocarea proiectelor de fluidizare a traficului și a subliniat importanța rolului primarului general al Capitalei pentru acest oraș. ‘Am venit și eu la vot, așa cum este normal să votăm, pentru că este important pentru București. Primarul general are un rol […] Articolul Alegeri pentru București. Robert Negoiță: Am votat pentru deblocarea proiectelor de fluidizare a traficului apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.