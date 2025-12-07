Ciucu a anunțat care sunt primele trei probleme din București de care se va ocupa „prioritar”, ca primar general

22:50

Victor Ponta cere ca USR să fie scos rapid de la guvernare după eșecul lui Cătălin Drulă de la alegerile din Capitală. Ponta spune că USR-iștii au un scor care nu justifică rămânerea lor la guvernare. „Dacă se confirmă exit-poll-urile, felicitări domnului Ciucu. Eu aș fi vrut să fie Daniel Băluță. Ciucu nu va fi […] Articolul Se cere ieșirea USR de la guvernare. Ponta: „Cei de la PSD și PNL trebuie să aibă curaj” apare prima dată în PS News.