Top 50 companii din București. Cum s-a schimbat vârful clasamentului în perioada 2008-2024
Jurnalul.ro, 8 decembrie 2025 12:10
Platforma de informații despre firme termene.ro a realizat un Top 50 companii din București care cuprinde firme ale căror cifră de afaceri variază de la 2,3 mld. lei la 29,7 mld. lei.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 15 minute
12:10
Un urs negru și-a atacat dresorul în timpul spectacolului. „Gata cu spectacolele cu animale” # Jurnalul.ro
Un urs negru și-a atacat dresorul în timpul unui spectacol în China, la Hangzhou Safari Park. Incidentul a stârnit o dezbatere online despre interzicerea spectacolelor cu animale.
12:10
Top 50 companii din București. Cum s-a schimbat vârful clasamentului în perioada 2008-2024 # Jurnalul.ro
Platforma de informații despre firme termene.ro a realizat un Top 50 companii din București care cuprinde firme ale căror cifră de afaceri variază de la 2,3 mld. lei la 29,7 mld. lei.
Acum 30 minute
12:00
În 2026 intră în vigoare cele mai importante modificări din ultimul deceniu privind taxarea rutieră: vehiculele grele vor trece la un sistem de plată pe kilometru, iar rovinieta pentru vehiculele ușoare va fi actualizată cu criterii noi de valabilitate și încadrare pe clase de emisii.
12:00
Ciprian Ciucu a obținut un rezultat important în cursa pentru Primăria Generală, clasându-se pe primul loc cu 36,16 %, potrivit datelor finale.
Acum o oră
11:50
Un accident rutier grav s-a produs luni pe DN 24 Tecuci-Vaslui. Trei autoturisme au fost implicate în coliziune, soldată cu decesul unei persoane.
11:50
Accesul auto către terminalele Aeroportului Henri Coandă, modificat temporar. Care este noua rută # Jurnalul.ro
Accesul auto din DN1 către terminalele Plecări și Sosiri ale Aeroportului Internațional Henri Coandă București a fost reconfigurat începând de luni, 8 decembrie, din cauza extinderii zonei de lucrări pentru viitoarea stație de metrou „Aeroport Otopeni”.
11:40
În noul număr al colecției Animale din sălbăticie, copiii descoperă cea mai mare șopârlă din lume: Dragonul de Komodo.
11:40
UE adoptă politică mai dură privind imigrația: Hub-uri de returnare și detenție prelungită # Jurnalul.ro
UE se pregătește să adopte o politică mai dură privind imigrația. Miniștrii de Interne ai celor 27 de state membre se reunesc luni la Bruxelles pentru a valida trei texte care înăspresc regulile.
11:30
Atunci când ritmul cotidian devine prea alert, iar organismul este constant împins la limită, sistemul imunitar este printre primele afectate.
11:30
Știri false despre meteo. Experții spun că nu vor fi o furtună istorică și cea mai violentă iarnă # Jurnalul.ro
Experții avertizează că în spațiul public apar numeroase știri false despre fenomenele meteo. Meteorologii spun că nu au fost și nici nu sunt anunțate „o furtună istorică” și „cea mai violentă iarnă”. Exemplele vizează anunțuri privitoare la Franța și Spania.
Acum 2 ore
11:20
Creare magazin online pret 2026: ce trebuie sa stii daca vrei un magazin online la cheie # Jurnalul.ro
In 2026, tot mai mulți antreprenori aleg să își digitalizeze afacerea prin lansarea unui site magazin online. Creșterea cererii a dus la apariția multor oferte și soluții, dar și la întrebări legate de creare magazin online pret și ce înseamnă cu adevărat un magazin online la cheie.
11:10
Horoscop 9 decembrie 2025 pentru toate zodiile. Află previziunile complete despre dragoste, bani, carieră și sănătate într-o zi cu energie astrală transformatoare.
11:00
Donald Trump a afirmat că președintele Ucrainei nu a parcurs încă propunerea de pace formulată de Statele Unite și transmisă acum aproximativ trei săptămâni.
11:00
Ministrul Investițiilor Europene, Dragoș Pîslaru, îl dă pe Bolojan pe mâna lui Kovesi! # Jurnalul.ro
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor Europene, a decis să reclame la Parchetul European modul în care s-au achiziționat microbuze pentru elevi în România.
10:40
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a recunoscut înfrângerea candidatului social-democrat la alegerile pentru Primăria București. Evident, este o înfrângere, îi urez succes lui Ciprian Ciucu, a declarat Grindeanu.
10:30
Situație incredibilă în Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul fiicei să conducă primăria # Jurnalul.ro
O familie conduce Primăria Mihai Eminescu, județul Botoșani, din 2004 încoace: după tată și mamă, a venit rândul fiicei.
10:30
Doliu în fotbalul românesc: A murit Ioan Sdrobiș, antrenorul care l-a descoperit pe Cristian Chivu # Jurnalul.ro
Fotbalul românesc este în doliu după decesul fostului antrenor Ioan Sdrobiș, supranumit „Părintele” și cel care l-a descoperit pe Cristian Chivu, care s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani, luni dimineață, în jurul orei 05.00.
Acum 4 ore
10:10
Ministerul Agriculturii a prelungit până la 15 decembrie termenul limită pentru depunerea cererilor de plată aferente proiectelor finanțate prin PNDR 2014-2020 # Jurnalul.ro
Termenul limită pentru depunerea cererilor de plată aferente proiectelor finanțate prin PNDR 2014-2020 a fost prelungit până la data de 15 decembrie, acest lucru venind în sprijinul beneficiarilor aflați în etapa finală a implementării lor, informează, vineri, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).
10:00
Atenție! Cele mai periculoase înșelătorii de Crăciun. Infractorii cibernetici stau la pândă # Jurnalul.ro
Perioada sărbătorilor aduce nu doar bucurie și aglomerație în magazine, ci și o creștere semnificativă a tentativelor de fraudă online.
09:34
Tentaculele politice ale afacerii cu actele de identitate românești pentru cetățeni ruși, ucraineni și moldoveni # Jurnalul.ro
Cine sunt personajele din scandalul „Acte românești pentru cetățeni ex-sovietici”
09:34
Un cutremur de magnitudine 2.1 s-a produs luni dimineață în județul Gorj. Seismul a fost înregistrat la ora 7.28.
09:34
Păstrarea corectă a fructelor și legumelor este unul dintre cele mai simple moduri de a reduce risipa alimentară și de a economisi bani.
09:10
În data de 8 decembrie 2025, universul trimite semne clare către patru zodii.
09:10
08:50
Care sunt condiționările care ar limita și mai mult accesul la casele din fondul locativ al primăriilor
08:30
Alegerile pentru fotoliul de primar general al Capitalei s-au desfășurat duminică, 7 decembrie, cu victoria candidatului PNL, Ciprian Ciucu. Scrutinul a primit atenție și din partea presei internaționale.
08:30
Răsvan Popescu și-a lansat sâmbătă, la Târgul de Carte Gaudeamus, volumul „România în derivă” - o culegere de gânduri, unele dintre ele publicate chiar în Jurnalul, despre România vremurilor de acum.
Acum 6 ore
08:10
Ilie Bolojan, pus la „colț”, din nou, de șefa instanței supreme. ÎCCJ: Jalonul 215 din PNRR, invocat fără temei pentru modificarea pensiilor magistraților # Jurnalul.ro
Lia Savonea demontează justificarea pentru care Executivul și-a asumat, a doua oară, răspunderea pe aceeași lege
08:00
Ciprian Ciucu (PNL) se află pe primul loc în cursa pentru Primăria Capitalei, cu 36,16% din voturi (211.562), conform datelor centralizate din toate cele 1.289 de secții de votare.
07:50
Noi proteste sindicale, înainte de Crăciun. Militarii în rezervă și polițiștii își cer drepturile la pensii # Jurnalul.ro
Președintele Nicușor Dan e chemat ca mediator între societatea civilă și Guvern
07:30
Dacă aduni cinci economiști la o masă vei avea șase opinii contrare, dintre care două îi vor aparține lui Keynes, dar și acestea se vor bate cap în cap.
07:10
Creșterea rapidă a datoriei publice expune România unor riscuri care ne pot crea probleme pe o piață internațională extrem de volatilă.
06:50
Trebuie să încetăm a mai crede în mirajul reducerii simpliste a cheltuielilor bugetare. Trebuie să înțelegem cu toții adevărul simplu: dezvoltarea costă. Costă bani, costă efort politic, costă disciplină administrativă. Dar costă infinit mai puțin decât stagnarea în subdezvoltare.
06:30
Comte Isidore Auguste Marie François Xavier (cunoscut, din 1818, sub numele de Auguste Comte) (Montpellier, 19 ianuarie 1798 - Paris, 5 septembrie 1857) a fost un filosof ce-a amprentat definitiv cultura universală prin edificarea unui nou curent de gândire: pozitivismul.
Acum 8 ore
06:10
Târgul de carte a luat sfârșit, poveștile iernii abia acum încep. Iarna se insinuează în spațiile noastre intime, dar nu ne află nepregătiți: 9 titluri vă stau la dispoziție, 9 scenarii de viață, deci zeci, sute de idei și impulsuri efervescente, totul pentru o experiență de lectură irepetabilă.
Acum 12 ore
00:50
Antonio Damasio a studiat neurologia la sfârșitul anilor 1960 pentru a înțelege ce îi face pe oameni fericiți sau nefericiți. Ani de cercetare i-au permis să înțeleagă acest lucru. Și, patru decenii mai târziu, devenit unul dintre cei mai eminenți neurocercetători, el susține că inteligența artificială (IA) este cea mai mare amenințare la adresa fericirii.
00:30
Pe 8 decembrie 2025, trei zodii se bucură de un succes pe care îl merită din plin.
00:20
Încrederea românilor în conducători a scăzut îngrijorător. Tinerii nu au mai vrut să voteze
00:10
Există un loc în apropiere de Los Angeles unde măgarii umblă liber și dau buzna în nunți organizate în curți. Animalele au provocat multe bătăi de cap, până când au devenit o cauză în sine. În Reche Canyon, în sudul Californiei, măgarii fac o mulțime de probleme.
7 decembrie 2025
23:50
Brexit la 10 ani: Economia Marii Britanii, între investiții înghețate și productivitate în declin # Jurnalul.ro
La aproape zece ani de la votul pentru Brexit, analizele indică faptul că Marea Britanie se numără printre economiile dezvoltate cu o performanță slabă, ca urmare a anilor de instabilitate politică, a reducerii investițiilor și a stagnării productivității.
23:30
5 cele mai singuratice zodii: Semnele misteroase care preferă să-și petreacă timpul departe de lume # Jurnalul.ro
Există cinci zodii care de obicei preferă să fie singure și chiar se bucură de propria companie.
Acum 24 ore
23:10
Într-o recentă intervenție publică, Elon Musk și-a exprimat din nou dezacordul față de taxele vamale susținute de administrația Trump, avertizând că politicile protecționiste pot destabiliza economia mondială.
23:00
Dolj - rezultate provizorii: Candidatul PSD a câştigat primăria comunei Sopot cu peste 77% # Jurnalul.ro
Candidatul PSD la primăria Sopot din judeţul Dolj, Costinel Busduceanu, a câştigat, duminică, funcţia de primar al comunei, cu un scor de 77,17% (568 voturi), potrivit rezultatelor finale provizorii publicate de AEP.
23:00
Marcel Ciolacu, președinte al CJ Buzău: Mulțumesc buzoienilor pentru votul pe care mi l-au acordat # Jurnalul.ro
Candidatul PSD la șefia Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, le-a mulțumit duminică buzoienilor pentru votul acordat. El este matematic câștigător, în condițiile în care conduce cu aproape 20.000 de voturi și mai sunt de numărat doar cu puțin peste 10.000.
22:50
Cercetătorii propun o economie spațială circulară, care reutilizează sateliți și resturi spațiale, reducând impactul ecologic și sprijinind construirea unor nave din materiale reciclate.
22:40
Rezultate parțiale la CJ Buzău: Marcel Ciolacu conduce detașat, numărătoarea voturilor continuă # Jurnalul.ro
PSD se desprinde clar în fruntea alegerilor pentru Consiliul Județean Buzău, potrivit rezultatelor parțiale centralizate până acum, care îl arată pe Marcel Ciolacu cu un avans categoric în fața contracandidaților, pe fondul unei numărători încă în desfășurare.
22:30
Rezultate parțiale București 2025. Primele date oficiale anunțate de Autoritatea Electorală Permanentă # Jurnalul.ro
Autoritatea Electorală Permanentă a publicat primele rezultate parțiale ale alegerilor București 2025.
22:30
Cel mai mare mister aviatic. Reîncep căutările avionului de pasageri dispărut în urmă cu 11 ani # Jurnalul.ro
Autoritățile din Malaysia anunță reluarea căutărilor avionului de pasageri dispărut în urmă cu 11 ani. Este vorba despre aeronava Malaysia Airlines, care a dispărut în mod misterios pe 8 martie 2014. La bord se aflau 239 de persoane.
22:10
Un studiu pe mai mult de 10.000 de copii arată că un obicei comun în rândul adolescenților crește dramatic riscul de probleme grave de sănătate.
21:50
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, declară că Ciprian Ciucu, câştigător al alegerilor pentru PMB conform rezultatelor exit poll, va fi susţinut de reprezentanţii USR în toate proiectele pentru Bucureşti.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.