Trimis în judecată după ce a ucis o femeie pe trecerea de pietoni

„Am făcut. Facem", a fost sloganul lui Daniel Băluță în campanie. În final, adversarii l-au făcut. Daniel Băluță a fugit toată ziua de jurnaliștii prezenți la sediul PSD din Kiseleff. Nici ceilalți lideri nu au ieșit din birouri pentru declarații. Nici seara, la aflarea primelor rezultate, liderii PSD nu au dorit să răspundă la întrebările jurnaliștilor.