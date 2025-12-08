UE pregătește măsuri mai dure pentru migranți
Cotidianul de Hunedoara, 8 decembrie 2025 13:20
UE pregătește măsuri mai dure privind migrația. Unele state, precum Franța și Spania, și-au exprimat rezervele față de noile propuneri. The post UE pregătește măsuri mai dure pentru migranți appeared first on Cotidianul RO.
Acum 10 minute
13:50
Oamenii de știință cred că au găsit explicația apariției câinilor albaștri surprinși în zona Cernobîl. The post Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl, elucidat appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
13:40
Pensiile speciale ale magistraților au mai picat o dată la Curtea Constituțională a României din cauza unui aviz lipsă al Consiliului Superior al Magistraturii. The post SURSE Pensiile speciale ale magistraților ar putea pica iar la CCR appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Ministrul francez al Agriculturii spune că suveranitatea alimentară a Franței este în pericol, în timp ce deficitul balanței comerciale e unul istoric. The post Declinul economic al Franței appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Doi suspecţi din Slatina au fost reţinuţi după ce au furat cardul unui bărbat şi au efectuat 33 de tranzacţii frauduloase, cauzând un prejudiciu de aproximativ 20.000 de lei. Ancheta continuă pentru recuperarea pagubei. The post Au făcut 33 de tranzacții frauduloase cu un card furat appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
13:20
13:20
Fostul lider al României crede că rezultatele slabe obținute de Drulă și Băluță sunt consecința oamenilor din jurul lor. Despre Drulă, Băsescu a zis că „a fost executat”. The post Băsescu, despre Drulă: A fost executat appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Probleme pentru cea mai mare companie israeliană de producție de armament. Compania cu care România a semnat în ianuarie un contract în valoare de 60 de milioane de dolari pentru achiziția unor sisteme de luptă anti-drone a fost suspendată de NATO. The post Israelienii de la care România cumpără drone, suspendați de NATO appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Republica Moldova: droguri, cumpărate cu criptomonede; războiul pentru viitorul R. Moldova, topul influencerilor moldoveni # Cotidianul de Hunedoara
Cea mai mare parte a comerțului cu droguri în R. Moldova are loc online, prin intermediul platformei Telegram, cu plăți în criptomonedă. The post Republica Moldova: droguri, cumpărate cu criptomonede; războiul pentru viitorul R. Moldova, topul influencerilor moldoveni appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Un tânăr de 20 de ani a fost trimis în judecată după ce a provocat un accident mortal pe Șoseaua Berceni. The post Trimis în judecată după ce a ucis o femeie pe trecerea de pietoni appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
12:50
Un octogenar a murit într-un incendiu care a izbucnit în locuința sa. Soția lui, de 81 de ani, a fost salvată de un vecin care a reușit să o scoată din casă. The post Octogenar mort într-un incendiu appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Deși s-a retras din cursă cu patru zile înainte de alegeri, numele său a rămas pe buletinul de vot. The post Retras din cursă, Teodorovici i-a bătut pe Nețoiu și Burcea appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Comisia Europeană a pierdut accesul la panoul de control pentru achiziția și monitorizarea reclamelor pe platforma X. The post X a tăiat Comisiei Europene accesul la contul publicitar appeared first on Cotidianul RO.
12:40
SURSE PSD ia în calcul să iasă de la guvernare, după eșecul lui Daniel Băluță – ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
Înfrângerea lui Daniel Băluță la Primăria Capitalei le-a picat greu social-democraților. Unii dintre lideri vor o analiză în urma căreia să decidă dacă mai este benefic sau nu pentru partid să rămână la guvernare. Totuși, nu se grăbesc. Mai așteaptă câteva decizii majore ale guvernului. The post SURSE PSD ia în calcul să iasă de la guvernare, după eșecul lui Daniel Băluță – ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Localnicii comunei botoșănene au ales-o pe fiica fostului edil, după ce tatăl ei a demisionat în urma acuzațiilor de luare de mită. The post Primăria din Mihai Eminescu a trecut de la tată la fiică appeared first on Cotidianul RO.
12:30
ANALIZĂ Cifrele vorbesc. Anca Alexandrescu, pe doi, dar sub bazinul suveranist # Cotidianul de Hunedoara
Anca Alexandrescu nu a putut atinge scorul consolidat al candidaților suveraniști, 24,5%. The post ANALIZĂ Cifrele vorbesc. Anca Alexandrescu, pe doi, dar sub bazinul suveranist appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Dominic Fritz a vorbit luni într-o conferință de presă despre cele mai recente declarații ale Elenei Lasconi. Edilul din Câmpulung Muscel a postat o poză cu Ciprian Ciucu după victoria acestuia de duminică, folosind textul „o zi bună pentru democrație”. The post Fritz o amenință pe Lasconi că o dă afară din USR appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Președinta CCR. Constituția este un contract viu, care ne cere permanent bună credință # Cotidianul de Hunedoara
Ziua Constituției României este marcată, în fiecare an, în data de 8 decembrie. Constituția din 1991 a fost prima de după Revoluția din decembrie 1989. The post Președinta CCR. Constituția este un contract viu, care ne cere permanent bună credință appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
11:50
Anca Alexandrescu, a două lovitură pentru Georgescu: De trădători se va ocupa Dumnezeu # Cotidianul de Hunedoara
„De mâine seară de la 21 avem treabă!”, a anunțat candidata independentă susținută de AUR la Primăria Capitalei. Anca Alexandrescu a promis ieri în cadrul conferinței de presă susținută în afara sediului AUR că va anunța în curând ce îi rezervă viitorul. The post Anca Alexandrescu, a două lovitură pentru Georgescu: De trădători se va ocupa Dumnezeu appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Industria filmului din SUA se pregătește pentru o perioadă dificilă, după ce Netflix a anunțat achiziția Warner Bros. The post Hollywoodul se teme de un nou val de concedieri appeared first on Cotidianul RO.
11:40
USR convoacă Congres, după înfrângerea de la Capitală. Explicațiile lui Dominic Fritz # Cotidianul de Hunedoara
Dominic Fritz a afirmat luni că partidul va face o analiză temeinică după înfrângerea de la Capitală și a respins ideea unor demisii sau a unui candidat comun ratat ca motive ale eșecului lui Cătălin Drulă. The post USR convoacă Congres, după înfrângerea de la Capitală. Explicațiile lui Dominic Fritz appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Președintele SUA a vorbit despre o întâlnire pe care a avut-o cu CEO-ul Netflix. Trump a spus despre acesta că „este un om extraordinar”, dar a prezentat reticență referitor la planul prin care Netflix ar putea prelua Warner Bros. The post Trump: Acordul dintre Netflix și Warner Bros ar putea fi o problemă appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Senatorul Paul Ciprian Pintea ajunge luni din nou în fața judecătorilor de la ÎCCJ. The post ÎCCJ judecă apelul lui senatorului prins de două ori fără permis appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Traficul se modifică pentru a permite desfăşurarea lucrărilor de construire a staţiei de metrou de pe Magistrala 6. The post Transportul public din zona Aeroportului Otopeni, restricționat appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Nicușor Dan se află acum într-un moment de răscruce al mandatului prezidențial și al șansei pentru un al doilea mandat pentru care a și încercat, prematur, transformarea USR în vehicul prezidențial. The post Semnalul de alarmă al votului de duminică appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Crăciunul, una dintre cele mai iubite sărbători creștine, a fost fixat pe 25 decembrie nu pe baza unor dovezi istorice, ci ca urmare a unor decizii religioase și culturale influențate de sărbători păgâne din Imperiul Roman. The post Cum a fost aleasă data de 25 decembrie pentru nașterea lui Iisus appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Achiziţia microbuzelor electrice pentru elevi. Pîslaru sesizează Parchetul European # Cotidianul de Hunedoara
Pîslaru spune că au fost constatate mai multe ” disfuncţionalităţi care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost utilizaţi banii europeni”. Ministrul mai afirmă şi că rezultatele verificării realizate de Corpul de Control. ”Au fost identificate situaţii în care acelaşi tip de microbuz electric (16+1 locuri) a fost achiziţionat, în judeţe […] The post Achiziţia microbuzelor electrice pentru elevi. Pîslaru sesizează Parchetul European appeared first on Cotidianul RO.
10:50
PSD Buzău a postat un clip video cu celebrările spectaculoase după ce Marcel Ciolacu a câștigat funcția de președinte al Consiliului Județean. Sediul de campanie s-a transformat într-o peluză de fotbal. The post Peluza Ciolacu, show după victoria de la Buzău – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Autoritățile din Republica Moldova au descoperit și blocat criptovalută de 107 milioane de dolari despre care susțin că era destinată finanțării partidelor pro-ruse. The post Vicepremier moldovean: Banii Moscovei, opriți la Chișinău appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Cristian Boureanu și-a recâștigat dreptul de a conduce, drept pierdut în 15 martie 2023, însă tot rămâne bun de plată. The post Cristian Boureanu își câștigă dreptul de a conduce appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Economistul a comentat rezultatele alegerilor pentru fotoliul de edil al Capitalei din perspectiva USR și a președintelui Nicușor Dan. Caramitru a criticat modul agresiv și „mincinos” în care au făcut campanie cei de la USR. The post Andrei Caramitru: Campania USR, ca hoardele CG-iste appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Avioanele de război thailandeze au atacat ținte militare și infrastructură în Cambodgia. The post Nou conflict izbucnit între Thailanda și Cambodgia appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Doi șerpi de aproximativ un metru și jumătate au fost găsiți într-un beci din Nicolae Bălcescu, Tulcea. The post Intervenție neobișnuită pentru jandarmii din Tulcea appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Directorul INSCOP dă vina pe prezența scăzută la vot pentru erorile din sondaje. The post Directorul unei case de sondaj caută scuze pentru rezultatele oferite appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Clotilde Armand: Fără o reflecție adevărată, viitorul USR devine imposibil # Cotidianul de Hunedoara
Fostul edil al Sectorului 1 a postat o serie de concluzii în urma rezultatului de la alegerile pentru Primăria Capitalei. Membra USR a recunoscut că procentul obținut de Cătălin Drulă este „un scor rușinos”. The post Clotilde Armand: Fără o reflecție adevărată, viitorul USR devine imposibil appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
09:40
La cald, după cifrele care se vehiculau spre miezul nopții de duminică, aș zice că la alegerile pentru București au mobilizat destul de multă lume. The post Un fel de alegeri prin București appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Ciprian Ciucu, candidatul PNL, a câștigat Primăria Bucureștiului, învingând-o pe Anca Alexandrescu (AUR). The post Ce scrie presa străină despre victoria lui Ciucu appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Neymar a jucat toate minutele în victoria cu 3-0 împotriva lui Cruzeiro, rezultat care asigură rămânerea Santos în prima ligă braziliană. The post FC Santos rămâne în prima ligă braziliană cu Neymar integralist appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Jurnaliștii Cotidianul au urmărit reacțiile candidaților la Primăria Capitalei și ale liderilor de partid, în momentul în care s-au închis urnele și au apărut primele rezultate ale alegerilor. Ce au observat, dincolo de declarațiile de la televizor, citiți în seria de reportaje publicate de Cotidianul. The post Culisele alegerilor. Cum s-a simțit gustul victoriei sau al înfrângerii appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Rezultate finale. Ciucu câștigǎ detașat. Rǎsturnare de situație pe locul doi # Cotidianul de Hunedoara
Liberalul Ciprian Ciucu a câștigat detașat alegerile pentru Primăria Capitalei. Anca Alexandrescu a urcat surprinzător pe locul doi, depășindu-l pe Daniel Băluță. The post Rezultate finale. Ciucu câștigǎ detașat. Rǎsturnare de situație pe locul doi appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Volodimir Zelenski se întâlnește la Londra cu liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei pentru a discuta negocierile de pace. The post Zelenski caută unitate europeană în fața tensiunilor cu Trump appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Anca Alexandrescu îi bate obrazul lui Georgescu, dar AUR nu se dezice de el # Cotidianul de Hunedoara
„Îmi pare foarte rău că nu toți suveraniștii au înțeles că alegerile se câștigă în stradă și la vot, nu stând în fața calculatoarelor sau în fața televizorului”, a spus Anca Alexandrescu într-o conferință de presă din exteriorul sediului AUR. The post Anca Alexandrescu îi bate obrazul lui Georgescu, dar AUR nu se dezice de el appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
07:40
Donald Trump spune că Volodimir Zelenski nu a citit încă planul de pace propus de SUA pentru Ucraina. The post Trump dă vina pe Zelenski pentru blocajul negocierilor appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Ciprian Ciucu, candidatul PNL indicat câștigător al alegerilor din București, promite chirii mici pentru categoriile vulnerabile, parcări ieftine, trafic mai fluent și protejarea parcului IOR. The post Planul lui Ciucu pentru București appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
02:10
„Pe ultimele zile de campanie s-au întâmplat, probabil, niște mutații la nivel de București, dar asta ține de tactică de campanie, nu de ceea a făcut Daniel”. The post Grindeanu, resemnat după eșecul lui Băluță: „Este o înfrângere” appeared first on Cotidianul RO.
01:10
PSD, umilit după ce Daniel Băluță a ieșit pe locul trei. Ce spune Sorin Grindeanu # Cotidianul de Hunedoara
Acum 24 ore
00:10
REPORTAJ După înfrângeri la rând, liberalii simt în sfârșit gustul victoriei # Cotidianul de Hunedoara
Ciprian Ciucu aduce un câștig pentru Bolojan și-i consolidează puterea în partid. The post REPORTAJ După înfrângeri la rând, liberalii simt în sfârșit gustul victoriei appeared first on Cotidianul RO.
7 decembrie 2025
23:40
Ponta se arată optimist și spune că își dorește ca ”orașul va fi administrat mai eficient decât în ultimii ani”. The post Ponta spune că Nicușor Dan a încercat să-l copieze Băsescu, dar a pierdut appeared first on Cotidianul RO.
23:10
PNL câştigă în comuna Cârţa, judeţul Sibiu. Turcan spune că oamenii au ales cu ”inimile deschise„ # Cotidianul de Hunedoara
Duminică s-au organizazt alegeri pentru primarul general al Capitalei, dar şi pentru primarii dintr-un oraş şi 11 comune. The post PNL câştigă în comuna Cârţa, judeţul Sibiu. Turcan spune că oamenii au ales cu ”inimile deschise„ appeared first on Cotidianul RO.
23:00
La sediul USR din Kiseleff 55, seara de 7 decembrie s-a scurs într-o liniște apăsătoare, aproape înecătoare. The post REPORTAJ Mâna pe creștet a lui Nicușor Dan l-a îngropat pe Drulă appeared first on Cotidianul RO.
23:00
Elena Lasconi a fost președinte al USR între iunie 2024 și mai 2025. Ea a fost candidatul USR în alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 și mai 2025. The post Lasconi (USR), alături de Ciprian Ciucu. „O zi bună pentru democrație” appeared first on Cotidianul RO.
