O oală uitată pe foc a provocat un incendiu într-un apartament din Timișoara
Timis Online, 8 decembrie 2025 14:30
Un incendiu izbucnit luni, la un apartament din Timișoara, a fost stins rapid de pompieri, iar din fericire nu s-au înregistrat victime. Flăcările au pornit în bucătărie, de la o oală uitată pe foc.
