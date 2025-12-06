„Colind și bucurie”. Artiști consacrați aduc magia sărbătorilor la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș
Timis Online, 6 decembrie 2025 16:20
Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Timiș, invită publicul la spectacolul „Colind și bucurie”, programat pentru marți, 16 decembrie, de la ora 18, în sala festivă a instituției.
„Iubirea”, noua carte a părintelui Octavian Blaga, prezentată la UMF Timișoara alături de o reflecție asupra morții bune # Timis Online
Vineri, 5 decembrie, la Aula Magna a Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, au avut loc lansarea cărții „Iubirea” (ediția a II-a) și conferința „Între empatie și eutanasie” susținută de Părintele Octavian Blaga. Cu peste 20 de ani de experiență în consilierea spirituală a pacienților din spitale și azile din România și Canada, Părintele Blaga a oferit publicului o reflecție asupra iubirii divine, empatiei și conceptului de „moarte bună” din perspectiva teologică.
Un tânăr de 20 de ani a fost rănit și transportat la spital după ce mașina lui a lovit parapetul median pe DN 6, în apropiere de Timișoara. Poliția a deschis dosar penal.
Casierie închisă, restricții la taxe și urbanism. Program modificat la final de an la Primăria Dumbrăvița # Timis Online
Primăria Comunei Dumbrăvița a anunțat programul și restricțiile de funcționare la finalul anului, cu impact atât asupra activității casieriei, cât și asupra compartimentelor de taxe, impozite și urbanism.
Tradiția continuă. Concertul de Crăciun 2025 al comunității italiene, în decorul Bisericii Millennium # Timis Online
Comunitatea italiană din Timișoara invită publicul la tradiționalul Concert de Crăciun, ediția 2025, programat pentru sâmbătă, 13 decembrie, de la ora 20, în elegantul decor al Bisericii Millennium.
Toleranță zero la articole pirotehnice. Poliția Locală Moșnița Nouă anunță amenzi mari și pedepse cu închisoarea # Timis Online
Poliția Locală Moșnița Nouă avertizează cetățenii că noile reglementări privind articolele pirotehnice au intrat în vigoare încă din luna august și sunt considerabil mai stricte. Utilizarea, depozitarea și comercializarea necorespunzătoare a articolelor pirotehnice pot atrage amenzi consistente sau chiar pedepse cu închisoarea.
Un bărbat de 68 de ani din Hunedoara a fost reținut după ce și-ar fi agresat concubina de 43 de ani, lovind-o și împiedicând-o să părăsească locuința. El este cercetat acum pentru violență în familie și lipsire de libertate și a fost dus la Centrul de Reținere și Arest Preventiv Deva.
Sfântul Nicolae: tradiții și obiceiuri păstrate cu sfințenie în gospodăriile românilor # Timis Online
Sfântul Nicolae, sărbătorit anual pe 6 decembrie, este una dintre cele mai îndrăgite și așteptate sărbători ale iernii în România. Cunoscut ca „Moș Nicolae”, el este protectorul copiilor, al marinarilor, al celor nevoiași și al celor aflați în primejdii. Figura sa blândă și darnică s-a împletit de-a lungul timpului cu obiceiuri populare străvechi, dând naștere unei sărbători pline de magie și semnificații.
Fântâni arteziene, piațetă nouă și mai mult spațiu verde. Sânnicolau Mare își modernizează centrul cu o investiție majoră # Timis Online
Centrul orașului Sânnicolau Mare va fi complet reconfigurat în următorii ani, după semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Reabilitare zonă centrală în orașul Sânnicolau Mare – Zona A”. Documentul a fost parafat de Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest și Primăria Sânnicolau Mare, valoarea totală a investiției depășind 5,5 milioane de euro, dintre care 4,15 milioane reprezintă fonduri europene.
Salt spre viitor: UVT primește fonduri strategice și demarează un proiect energetic de referință în Dumbrăvița # Timis Online
Universitatea de Vest din Timișoara anunță câștigarea unui nou proiect strategic. Finanțat prin Programul Interreg IPA România–Serbia, proiectul vizează modernizarea infrastructurii publice și reducerea consumului energetic în zona metropolitană Timișoara, cu un impact direct asupra comunei Dumbrăvița.
Sâmbătă, 6 decembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Sâmbătă puteți merge la petreceri, proiecții și la evenimente dedicate spiritului sărbătorilor.
FOTO. Modernizări importante la Secția de Chirurgie Generală a Spitalului Municipal Timișoara # Timis Online
Reprezentanții Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara transmit că a fost finalizată o nouă etapă de modernizare în clădirea Clinicile Noi, investiții menite să îmbunătățească condițiile pentru pacienții internați pe Secția de Chirurgie Generală. Această etapă face parte dintr-un proiect amplu de renovare, aflat încă în desfășurare.
Învață DiscoFox înainte de Revelion și sprijină animalele aflate în dificultate la FABER # Timis Online
Dacă vrei să înveți câțiva pași de dans chiar înainte de Revelion și, în același timp, să sprijini animalele aflate în dificultate, la FABER te așteaptă un curs special de DiscoFox.
Când copilul tău are alergii sau astm, primele întrebări te duc adesea pe grupuri de părinți sau rețele sociale, unde sfaturile vin rapid, dar nu întotdeauna corect. Specialiștii Asociației Române de Educație în Alergii (AREA) spun cum poți să-ți protejezi copilul de recomandările nesigure și să alegi informațiile medicale bazate pe dovezi.
Filmul săptămânii: „Eternity”, care ridică întrebarea: prima dragoste sau viața alături de cel iubit până la bătrânețe? # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „Eternity”, o comedie-romantică în care Elizabeth Olsen, Miles Teller și Callum Turner explorează dilema imposibilă a unei femei prinsă între două iubiri.
Atelier caritabil pentru sprijinirea Ioanei Piroska în lupta cu cancerul, la Timișoara # Timis Online
Un atelier creativ de confecționat îngerași din lână împâslită va avea loc la Timișoara. Evenimentul este organizat pentru a sprijini cazul medical al Ioanei Piroska, o tânără mamă diagnosticată cu glioblastom, cea mai agresivă formă de cancer cerebral.
Vineri a avut loc un accident rutier în comuna Bethausen, între o mașină de livrat și o mașină.
Ecografia aparatului urinar, metoda rapidă și neinvazivă de depistare a afecțiunilor renale # Timis Online
Medicii Spitalului CFR Timișoara explică faptul că ecografia aparatului urinar rămâne una dintre cele mai simple și utile metode de investigare, fiind accesibilă, lipsită de radiații și fără a necesita o pregătire specială. În doar câteva minute, imaginile obținute pot evidenția modificări importante la nivelul rinichilor, vezicii urinare sau prostatei.
Primăria Municipiului Timișoara și Sport Club Municipal Timișoara invită toți timișorenii să participe la programele gratuite de înot „Mișcarea pentru sănătate” și „Veteranii Masters”, desfășurate la bazinul Complexului Sportiv Bega, situat pe Intrarea Zânelor nr. 2.
Weekend magic la Iulius Town: Moș Nicolae, Moș Crăciun, Elsa, Ana, Olaf și multe alte personaje vor fi prezente # Timis Online
Este weekendul în care Moș Nicolae vine cu daruri pentru toți copiii care au fost cuminți, iar înainte de a ajunge la ghetuțele pregătite de cei mici, el îi așteaptă în Iulius Town Timișoara. Pe lângă întâlnirea cu Moșul, cei mici sunt invitați la un atelier de creație, la teatrul de păpuși și pot face cunoștință cu îndrăgitele personaje din „Frozen”. Mai mult, în Iulius Town va avea loc și o paradă festivă cu Moș Crăciun și spiridușii veseli.
O tentativă de furt dintr-un supermarket din Timișoara s-a transformat într-un caz de tâlhărie, după ce trei tineri au lovit angajații care au încercat să îi oprească. În doar câteva ore, polițiștii au identificat toate persoanele implicate.
Timișorenii sunt invitați să participe sâmbătă, 6 decembrie, la Parada Cățeilor de Moș Nicolae, un eveniment organizat de Asociația Salvatorilor Voluntari RESCUE-TM. Parada va începe la ora 10, cu punct de întâlnire în Piața Unirii, și se va desfășura, până la ora 14, pe traseul: Piața Unirii – Piața Libertății – Piața Operei.
Universitatea Politehnica Timișoara a cumpărat Casa Mühle cu 2,38 milioane de euro și vrea să o transforme într-un hub educațional și cultural deschis întregii comunități. Imobilul istoric va găzdui un muzeu, spații pentru activități studențești și o grădină reconstruită în spiritul original al familiei Mühle.
Primăria Lugoj pune la bătaie aproape 9 milioane de euro pentru întreținerea drumurilor în următorii patru ani # Timis Online
Primăria Lugoj a lansat o licitație de până la 8,9 milioane de euro, cu TVA, pentru întreținerea drumurilor din municipiu în următorii patru ani. Contractul vizează 220 de străzi, iar firmele interesate pot depune oferte până pe 22 decembrie. Sunt prevăzute reparații, marcaje, rigole și guri de scurgere.
O învățătoare de la Școala Generală 7 din Timișoara, lovită de mașină pe trecerea de pietoni. E în comă, la spital # Timis Online
O femeie de 57 de ani a fost rănită miercuri, 4 decembrie, după ce a fost surprinsă de un autoturism în timp ce traversa strada Ion Ionescu de la Brad. Șoferul, un bărbat de 48 de ani, nu consumase alcool, iar victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
Tensiuni la Colegiul „Carmen Sylva”: directoarea repusă în funcție a fost demisă după două zile # Timis Online
Situație fără precedent la Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara, unde fosta directoare Claudia Tatiana Muntean a fost repusă în funcție în 2 decembrie, în baza unei hotărâri judecătorești puse în executare silită, iar pe 4 decembrie a fost din nou demisă de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Timiș.
Investiție europeană de 9,8 milioane lei pentru dezvoltarea diagnosticului molecular al cancerului la Spitalul Județean din Timișoara # Timis Online
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara anunță că a finalizat un contract de finanțare semnat în luna ianuarie și derulat împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Este vorba despre proiectul „Dezvoltarea capacității de diagnostic histopatologic și molecular a cancerului în cadrul SCJUPBT – ANAPATMOL”.
Consiliul Local Timișoara a fost scena unui veritabil circ joi seară, după ce consiliera PSD Roxana Iliescu a forțat convocarea unei ședințe extraordinare pentru a obliga RETIM să prezinte contractele și plățile către concernul RER. După peste o oră de contre solicitări privind mandatarea reprezentanților în AGA și transmiterea documentelor au trecut.
Vaccinul pneumococic protejează împotriva unor infecții severe. Ce recomandă medicii timișoreni # Timis Online
Medicii Spitalului Victor Babeș Timișoara continuă campania de informare privind importanța vaccinării, iar unul dintre vaccinurile esențiale pentru prevenirea unor infecții grave este vaccinul pneumococic.
FOTO. Cabinetele de sprijin ale școlii din Pișchia, renovate complet cu ajutorul Asociației „Iulia Hașdeu” # Timis Online
Primarul comunei Pișchia, Andrei Obreja, a anunțat finalizarea lucrărilor de renovare și dotare a celor patru cabinete de sprijin din cadrul Școlii Gimnaziale Pișchia. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Asociației „Iulia Hașdeu”, coordonată de Ileana Mogoșanu, și vine mai ales în beneficiul copiilor cu Cerințe Educaționale Speciale (CES).
FOTO. Bărbat prăbușit în stația de tramvai de la Fabrica de Bere din Timișoara. Trecătorii au sunat la 112 # Timis Online
Un bărbat s-a prăbușit brusc, joi dimineață, în stația de tramvai de la Fabrica de Bere din Timișoara. Trecătorii au sunat de urgență la 112 după ce au observat că acesta nu mai răspundea. Ar fi făcut infarct.
Sărbătorile de iarnă bat la ușă, iar Almanahul Agenda 2026 este deja disponibil în rețeaua tutungeriilor Tabac Xpress. Publicația aduce împreună articole de lifestyle, cultură și dezvoltare personală, prezentate într-un format modern și ușor de parcurs.
Primăria Lugoj cere respect în spațiul public online: „Dialogul civilizat este obligatoriu” # Timis Online
Primăria Municipiului Lugoj lansează un apel ferm către cetățeni pentru menținerea unui dialog civilizat în spațiul public online. Reprezentanții instituției subliniază că înțeleg existența unor nemulțumiri, critici sau frustrări și că acestea sunt binevenite, atâta timp cât sunt exprimate cu respect.
Incendiu matinal la Șemlacu Mare. O cameră a fost cuprinsă de flăcări, iar pompierii au intervenit rapid # Timis Online
Un incendiu a izbucnit vineri dimineață într-o locuință din Șemlacu Mare, unde flăcările au cuprins o încăpere de aproximativ 20 de metri pătrați, fără a provoca victime.
O anexă gospodărească folosită ca afumătoare a fost cuprinsă de flăcări în comuna Mașloc. Intervenția rapidă a pompierilor a prevenit extinderea incendiului, fără a produce victime.
Magda Budacă este avocat și practician în insolvență, domenii în care are o experiență de peste 15 ani. Ca avocat, o recomandă expertiza în drept fiscal și comercial, iar ca practician în insolvență, în primul rând, expertiza pe reorganizările judiciare. A început în 2008, cu o fabrică de încălțăminte, pe care a reușit să o redreseze și reintegreze în piață.
Un moment al adevărurilor rostite, al revelațiilor mentale și al clarității care vine odată cu cuvântul.
Vineri, 5 decembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Vineri puteți merge la mai multe spectacole, filme și petreceri.
4 decembrie 2025
Legea privind combaterea extremismului a fost trimisă la reexaminare de către președintele Nicușor Dan, acesta apreciind că actuala formă a actului normativ ar putea duce la amplificarea tensiunilor, scrie Agerpres.
CJ Timiș și Eco Serv blochează predarea activității de tratare a levigatului și solicită oprirea ilegală a unei activități critice pentru protecția mediului # Timis Online
RETIM Ecologic Service S.A. informează publicul și autoritățile că procedura de predare a activității de tratare a levigatului de la Depozitul de Deșeuri Nepericuloase (DDN) Ghizela, organizată astăzi la solicitarea operatorului, nu a putut fi finalizată din cauza refuzului Consiliului Județean (CJ) Timiș de a primi instalațiile în condițiile legale în care acestea trebuie predate: funcționale și în operare continuă.
Primăria Timișoara primește fonduri europene pentru regenerarea urbană a Pieței Mocioni # Timis Online
Primăria Timișoara a semnat, joi, cu ADR Vest, contractul de finanțare europeană pentru regenerarea Pieței Mocioni (Küttel/Sinaia), proiect în valoare totală de peste 14,7 milioane de euro. Din această sumă, 9,1 milioane vin din fonduri europene, iar restul va fi acoperit din bugetul local.
Infecțiile cu VSR, în creștere odată cu sezonul rece. Peste 10.000 de internări anual în România, jumătate fiind doar bebeluși # Timis Online
În urma intensificării circulației virusurilor respiratorii în lunile reci, Societatea Română de Pneumologie atrage atenția asupra creșterii activității virusului sincițial respirator (VSR) la nivel european și în România. Organizația subliniază că, anual, peste 10.000 de persoane au nevoie de spitalizare din cauza VSR, dintre care mai mult de 5.000 sunt sugari cu vârsta sub șase luni.
Weekend plin la Cinema Johnny: filme, spectacole și ateliere de circ pentru toate vârstele # Timis Online
Cinema Johnny din cartierul Freidorf, își continuă programul în acest final de săptămână, combinând filme, spectacole și activități speciale. Redeschis luna trecută, cinematograful poartă numele celebrului actor și înotător Johnny Weissmuller, născut în Freidorf.
Colinde și tradiții de sărbători în singurul sat rotund din țară. Charlottenburg găzduiește două evenimente de Crăciun în decembrie # Timis Online
Iubitorii de colinde sunt invitați duminică, 7 decembrie, de la ora 14:00, la cea de-a treia ediție a „Concertului de Crăciun” din Charlottenburg, singurul sat rotund din România. Evenimentul se va desfășura în Biserica Romano-Catolică din localitate și promite o atmosferă de sărbătoare aparte, în liniștea și farmecul zonei.
Situație tensionată la Ghizela: RETIM trebuia să returneze echipamentele de tratare a levigatului, pe fondul unui conflict cu CJT # Timis Online
RETIM Ecologic Service SA a invitat jurnaliștii, joi, 4 decembrie, la ora 12:00, să asiste când predă echipamentele de tratare a levigatului utilizate în Depozitul de Deșeuri Nepericuloase Ghizela. Procedura trebuia să aibă loc în prezența reprezentanților Administrației Bazinale de Apă Banat, Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate – Direcția Județeană de Mediu Timiș, precum și ai Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Timiș. Însă accesul firmei nu a fost permis de către Ecoserv, firma Consiliului Județean Timiș (CJT), instituție care deține amplasamentul.
Îndrăgitul solist bănățean Petrică Miulescu Irimică, sărbătorit la 50 de ani de carieră muzicală # Timis Online
Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș organizează duminică, 7 decembrie, de la ora 18, în Sala Capitol a Filarmonicii „Banatul” din Timișoara, spectacolul „Cântec de Sărbătoare". Spectacolul este dedicat datinilor și obiceiurilor de Crăciun și celebrează 50 de ani de cariera artistică a îndrăgitului interpret al muzicii bănățene Petrică Miulescu Irimică.
Dominic Fritz respinge din nou solicitările adversarilor de a-și publica diplomele, spunând că acestea există deja în dosarul său profesional și pot fi văzute oricând, dar că nu va „intra în capcana” unor atacuri reluate periodic. Disputa s-a reaprins după cazul Moșteanu, însă primarul susține că nu are nimic de ascuns și că își vede de munca pentru timișoreni.
Ai grijă de tine și de cei dragi în sezonul rece: Ghidul siguranței în domeniul electric # Timis Online
ADVERTORIAL. Sezonul rece ne aduce mai mult timp petrecut acasă, alături de familie, dar și o responsabilitate în plus: aceea de a verifica dacă locuința noastră este sigură din punct de vedere electric. Pentru a preveni incidentele provocate de suprasolicitarea instalațiilor și pentru a crește gradul de conștientizare în rândul populației, Departamentul pentru Situații de Urgență, în parteneriat cu Rețele Electrice România, a lansat Ghidul siguranței în domeniul electric – o resursă practică, accesibilă tuturor, dedicată protecției oamenilor și locuințelor în sezonul de iarnă.
