Corina Caragea, luată prin surprindere în vacanța din Doha: „Te măriți cu mine? Du-te dracu!”
Adevarul.ro, 8 decembrie 2025 16:30
Corina Caragea a început luna decembrie cu o vacanță peste hotare, unde a avut parte de o experiență neașteptată în timpul cursei cu taxiul.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
17:00
Zelenski, vizat de o „amenințare coordonată” în timpul vizitei la Dublin. Ce spune ministrul irlandez al justiţiei # Adevarul.ro
Prezenţa unor drone în apropiere de Dublin în timpul vizitei recente a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski fac parte dintr-o „ameninţare coordonată”, a declarat ministrul justiţiei irlandez.
Acum 30 minute
16:45
Firma prietenului fiicei primarului PSD din Târgu Jiu, vizată de Parchetul European. Cum se apără edilul # Adevarul.ro
Firma prietenului fiicei primarului PSD din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a fost vizată de percheziții ale Parchetului European, fiind suspectată că ar fi implicată în posibile fraude cu fonduri PNRR pentru achiziții de mobilier școlar.
16:45
Rușii au atacat drumul peste barajul Peceneg din regiunea Harkov. Ruta aprovizionează soldații din prima linie # Adevarul.ro
Rusia a atacat duminică barajul lacului de acumulare Peceneg din regiunea Harkov, forțând închiderea circulației peste infrastructură, care este o rută importantă de aprovizionare a trupelor ucrainene, au anunțat armata ucraineană și autoritățile locale, potrivit agențiilor interaționale de presă.
Acum o oră
16:30
CTP a făcut bilanțul activității președintelui Nicușor Dan, la 200 de zile de la preluarea mandatului: „Hlizindu-se adesea, induce națiunii o stare de veselie” # Adevarul.ro
Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a făcut un bilanț al activității președintelui Nicușor Dan, la 200 de zile de la preluarea mandatului.
16:30
Reacția șefului CJ Iași după anunţul ministrului Pîslaru că va sesiza Parchetului European în scandalul microbuzelor şcolare electrice # Adevarul.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a afirmat că ”salută” decizia ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, de a sesiza Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor şcolare electrice pentru elevi.
16:30
16:15
CTP îl critică pe Nicușor Dan: „Totul a fost montat spre împuținarea voturilor lui Ciprian Ciucu. Dacă ieșea Băluță, ar fi fost o mare victorie a dlui președinte” # Adevarul.ro
Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu face luni, 8 decembrie, un bilanț al activității președintelui Nicușor Dan, la 200 de zile de la preluarea mandatului, criticându-l, printre altele, pentru cum s-a poziționat la alegerile de duminică pentru Primăria Capitalei.
Acum 2 ore
16:00
Exit-poll-urile și sondajele au eșuat masiv în București. „E fără precedent. Am avut trei case de sondare care au manipulat” # Adevarul.ro
Desemnarea candidatului PSD, Daniel Băluță, drept favorit în sondajele premergătoare alegerilor pentru primăria Bucureștiului e considerată manipulare de analistul politic Cristian Hrițuc. Care sunt explicațiile privind estimarea greșită a scorului Ancăi Alexandrescu.
16:00
Cristian Chivu nu ține doliu după Ioan Sdrobiș. Reșițeanul a avut chef de glume în ziua în care a murit antrenorul care l-a lansat în fotbal # Adevarul.ro
Cristian Chivu, 45 de ani, are mâine meci important în Liga Campionilor la fotbal.
16:00
Artiști de milioane, preț sub 100 lei/zi. Pe 11 decembrie, Beach, Please! anunță cel mai mare artist de până acum # Adevarul.ro
Ediția 2026 a festivalului Beach, Please! va fi cea mai puternică de până acum: line-up de milioane de euro, artiști internaționali și români de top și un preț mediu sub 100 de lei pe zi în această perioadă promoțională.
15:45
S-a reluat furnizarea apei în cele 13 localităţi afectate de criza de la Barajul Paltinu. La ce poate fi folosită # Adevarul.ro
Autorităţile din judeţul Prahova anunţă că, luni, a fost reluată furnizarea apei în toate cele 13 oraşe şi comune care, timp de peste o săptămână, nu au avut această utilitate, din cauza problemelor de la barajul Paltinu.
15:45
Plăți în avans pentru ajutoarele sociale. Alocațiile și indemnizațiile ajung înainte de Sărbători # Adevarul.ro
Sumele pentru beneficiile de asistenţă socială care de regulă se plăteau spre final de lună vor fi virate în avans, pentru ca beneficiarii să primească banii înainte de Sărbătorile de iarnă.
15:30
Polițiștii Brigăzii Autostrăzi din Poliția Română au surprins cu aparatul radar, pe autostrada A2, un bărbat care circula cu 201 km/h.
15:30
Lumina are puterea de a schimba complet atmosfera unei încăperi. Nu este vorba doar despre iluminatul funcțional, ci despre modul în care accentele luminoase pot crea emoție și confort.
15:30
Indiferent că ești pasionat de jocurile de noroc sau nu, este important să știi faptul că piața jocurilor de noroc din România a fost în mod evident reglementată în ultimii ani.
15:15
Candidații la Primăria Capitalei care au luat împreună 6.600 de voturi, deși fiecare a depus câte 18.000 de semnături # Adevarul.ro
Opt dintre candidații la Primăria Capitalei nu au reușit să obțină la alegerile din 7 decembrie, ca număr de voturi, nici măcar un sfert din cel al semnăturilor pe care le-au depus când s-au înscris în cursa electorală.
15:15
Câine ținut închis într-o autoutilitară, salvat de polițiștii de la Protecţia animalelor # Adevarul.ro
Polițiștii de la Protecţia animalelor Argeş au salvat un câine ținut într-o autoutilitară de către stăpânul său.
15:15
De ce nu „a citit” Zelenski planul de pace al SUA. Declarațiile președintelui ucrainean înainte de întâlnirea de la Londra # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski a sosit luni în Marea Britanie pentru discuții cu prim-ministrul britanic Keir Starmer și cu alți lideri europeni, în contextul eforturilor reînnoite ale SUA de soluționare a războiului dintre Rusia și Ucraina, a relatat Sky News.
15:15
Ministrul Mediului, chemat de AUR în Parlament pentru explicații despre „dezastrul administrativ” de la Paltinu # Adevarul.ro
Grupul parlamentar AUR a solicitat prezența ministrei Mediului, Diana Buzoianu, în plenul Camerei Deputaților, luni, în cadrul Orei Guvernului, pentru a oferi explicații privind situația de la Paltinu.
Acum 4 ore
15:00
Declarația lui Elon Musk privind Uniunea Europeană, despre care a spus că ar trebui eradicată și guvernată individual de guvenele țărilor membre, a stârnit reacția Comisie Europene, care a catalogat declarația drept „complet nebună”.
15:00
Dosarul „vaccinărilor la chiuvetă” din Prahova. Ce pedepse au primit medicul şi complicii care eliberau certificate false în pandemie # Adevarul.ro
Medicul şi cei 12 complici ai săi din reţeaua prahoveană care a eliberat adeverinţe false de vaccinare anti-COVID în pandemie au primit, până acum, pedepse controversate.
15:00
Nicușor Dan, prima reacție după rezultatul alegerilor din Capitală: „Cetățenii au întotdeauna dreptate. E regula de bază a democrației” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan i-a felicitat pe candidații la alegerile parțiale de duminică, punctând că cetățenii au întotdeauna dreptate, iar opiniile lor sunt exprimate prin vot.
15:00
Platformele digitale, noul angajator al românilor: Uber, Glovo, Bolt și Wolt câștigă teren # Adevarul.ro
Munca prin intermediul platformelor digitale (de ex. Uber, Glovo, Bolt sau Wolt) a devenit, pentru mulți lucrători din România, o activitate curentă de obținere a veniturilor.
14:45
Ministrul german al Apărării vine în România, într-o vizită la baza militară de la Mihail Kogălniceanu. Cu cine se întâlnește # Adevarul.ro
Ministrul federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, vizitează marți, 8 decembrie, Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu.
14:45
Claudiu Târziu, critic la adresa AUR după victoria liberalului Ciucu: „Cel mai important faliment înregistrat de opoziția parlamentară în ultimii 35 de ani” # Adevarul.ro
Fondatorul AUR și inițiatorul unui nou partid, Claudiu Târziu, a reacționat după victoria liberalului Ciprian Ciucu în cursa pentru Primăria Capitalei.
14:45
Trump, îngrijorat de achiziția Warner Bros. de către Netflix: „Ar putea fi o problemă” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump s-a arătat îngrijorat de planul Netflix de a cumpăra studioul de film Warner Brothers Discovery și serviciul de streaming HBO Max cu 72 de miliarde de dolari.
14:30
Alternativă la aglomeraţia de pe Valea Prahovei. Drumul de 25 de kilometri care îi va scuti pe șoferi de nervi și timp pierdut în trafic # Adevarul.ro
Drumul pe Valea Prahovei este considerat unul periculos. Din fericire, se conturează o alternativă pentru a ajunge mai ușor la munte.
14:30
Vreme schimbătoare în perioada următoare: prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni # Adevarul.ro
Meteorologii anticipează pentru intervalul cuprins între 8 şi 21 decembrie o vreme schimbătoare.
14:30
Trei concluzii după alegerile pentru Primăria Capitalei și câteva lecții pe care sper să le învățăm ca oameni de Dreapta # Adevarul.ro
Victoria lui Ciprian Ciucu la (și pentru!) București este, în egală măsură, un succes personal și confirmarea unui mandat bun în Sectorul 6, dar este în același timp și un semnal politic puternic, venit din inima celui mai mare oraș al țării.
14:30
Premierul Japoniei a promis un răspuns „ferm” după ce avioane ale Chinei ar fi țintit cu radare avioane de vânătoare japoneze # Adevarul.ro
Ambasadorul Chinei a fost convocat de Tokyo în urma unui presupus incident în weekend în care avioanele de vânătoare chinezești J-15 ar fi țintit cu radarele lor avioane de vânătoare japoneze în contextul unor exerciții militare în apropiere de insula japoneză Okinawa.
14:15
Trafic blocat pe DN2, după ce o autocisternă încărcată cu eter s-a răsturnat. Rute alternative # Adevarul.ro
Circulația pe DN2 a fost oprită complet în zona Voluntari, după ce, duminică, o autocisternă încărcată cu eter s-a răsturnat în afara carosabilului.
14:00
Surse: Salariul minim ar putea fi înghețat și în 2026, în ciuda cererilor sindicatelor # Adevarul.ro
În ciuda numeroaselor solicitări venite din partea sindicatelor, Guvernul ia în calcul pregătirea unei ordonanțe de urgență, menită să păstreze și în 2026 salariul minim garantat în plată la nivelul din acest an, potrivit unor surse guvernamentale.
14:00
Doi români au murit în Tenerife după ce au fost luați de un val uriaș dintr-o piscină naturală. Alte două persoane și-au pierdut viața # Adevarul.ro
Patru oameni, doi bărbați și două femei, au murit pe Insula Tenerife, în arhipelagul spaniol Canare, după ce au fost luați de un val puternic de coastă.
13:45
Ce spune Alexandru Rafila despre o posibilă ieşire a PSD de la guvernare. „Urmează să fie analizate rezultatele acestor alegeri” # Adevarul.ro
Purtătorul de cuvânt al PSD, Alexandru Rafila, afirmă, în legătură cu scenariile privind o posibilă ieşire a partidului de la guvernare, că nu are informaţii despre aşa ceva.
13:45
Ilie Bolojan, de Ziua Constituției: „Legea fundamentală a însoţit ieșirea din dictatură” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis luni, 8 decembrie, un mesaj de Ziua Constituției României, subliniind rolul esențial pe care l-a avut în trecerea țării de la dictatură la democrație, după adoptarea sa, în 1991.
13:45
Autorul accidentului soldat cu moartea unei femei şi rănirea unei fetițe de doi ani, pe o trecere de pietoni de pe Şoseaua Berceni, a fost trimis în judecată # Adevarul.ro
Șoferul care a provocat accidentul din 13 octombrie, produs pe o trecere de pietoni din Capitală, în urma căruia o femeie a murit, iar un copil de doi ani s-a ales cu răni, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.
13:45
Primul centru de sănătate mintală pentru copii modernizat, inaugurat la Pitești. „Impactul se vede și în calitatea actului medical” # Adevarul.ro
La Spitalul de Pediatrie Pitești a fost inaugurat primul centru de sănătate mintală pentru copii modernizat - cu sprijin privat - astfel încât să corespundă noilor reglementări. Aici sunt evaluați și sprijiniți anual peste 6.000 de copii, iar numărul este aștteptat să crească.
13:30
Un bărbat a murit și alte două persoane sunt grav rănite în urma unui accident între trei mașini, în Vaslui # Adevarul.ro
Trei autoturisme au fost implicate într-un accident rutier a avut loc în județul Vaslui, pe Drumul European 581, în zona localității Sălcioara, comuna Banca.
13:30
CFR Călători anunță modificări importante în circulația trenurilor interne și internaționale și rute directe noi # Adevarul.ro
CFR Călători anunță modificări importante în circulația trenurilor interne și internaționale, cu rute directe noi, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor.
13:30
Victoria lui Ciucu redesenează harta politică. Marii câștigători și marii învinși ai alegerilor pentru Primăria București # Adevarul.ro
Alegerea lui Ciprian Ciucu în funcția de primar general al Capitalei, în urma alegerilor de duminică, generează o puternică undă de șoc pe scena politică.
13:30
Fostul președinte Traian Băsescu este de părere că Daniel Băluță și Cătălin Drulă au decontat acțiunile liderilor și miniștrilor din partidele lor în alegerile pentru Primăria Capitalei.
13:30
Dan Petrescu a primit suport extern pentru însănătoșire grabnică. Ce spun apropiații despre starea „Bursucului” # Adevarul.ro
Dan Petrescu, 57 de ani, a fost ultima oară la CFR Cluj, iar recent a refuzat revenirea pe banca tehnică a ardelenilor.
13:30
Donald Trump Jr a criticat dur Ucraina pe seama corupției din țară, dar și UE, și a sugerat tatăl său ar putea să renunțe la sprijinul pentru Kiev, relatează The Guardian.
13:15
Ce pensie poți încasa în funcție de meseria prestată și de anul în care părăsești câmpul muncii # Adevarul.ro
Pe măsură ce înaintezi în vârstă și acumulezi vechime în muncă, inevitabil te vei întreba și ce pensie vei avea.
Acum 6 ore
13:00
Povestea unui român care a ales să revină acasă, din Italia, după aproape două decenii. „Viața este mai bună aici” # Adevarul.ro
După aproape două decenii în care a trăit în Torino, un român a hotărât să se întoarcă în ţară, unde, spune el, i s-au oferit mai multe posibilităţi decât Italia.
13:00
1.200 de blocuri din Bucureşti, fără apă caldă și căldură în această săptămână. Anunțul Termoelectrica # Adevarul.ro
Aproape 1.200 de blocuri din sectoarele 2, 3, 4 şi 6 ale Capitalei vor rămâne, în această săptămână, fără apă caldă şi căldură.
13:00
Liberalul Ciprian Ciucu, câștigătorul alegerilor pentru Primăria Capitalei, și-a anunțat luni dimineață planurile pentru următoarele săptămâni. El a indicat că, în locul său, pe scaunul de primar al Sectorului 6, viceprimarul Paul Moldovan este „cu siguranță” o opțiune.
12:45
Dominic Fritz consideră „nefericite” declarațiile Elenei Lasconi din ultima perioadă. „Posibil că îşi doreşte să fie exclusă ca să-şi păstreze mandatul” # Adevarul.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că legea nu îi permite Elenei Lasconi, fostul lider al partidului şi primarul din Câmpulung Muscel, să plece singură din USR şi probabil că îşi doreşte să fie exclusă ca să îşi păstreze mandatul de edil.
12:30
Cele mai populare căutări ale românilor pe Google în 2025: subiectele care au stârnit cel mai mare interes # Adevarul.ro
Așa cum obișnuiește an de an, Google prezintă și în decembrie 2025 listele cu cele mai populare (trending) căutări ale românilor în anul care tocmai se încheie. Este vorba despre subiectele și oamenii care au generat cel mai mare interes în căutări în România.
12:30
O sumă record sub formă de moşteniri nerevendicate a ajuns anul trecut în vistieria Guvernului japonez, pe măsură ce o populaţie îmbătrânită duce la un număr tot mai mare de decese şi tot mai multe persoane ajung la sfârşitul vieţii fără a avea membri de familie apropiaţi.
