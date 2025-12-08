Hunedoara: Plan Roşu de Intervenţie, după un incendiu izbucnit la Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean / 26 de pacienţi şi 4 cadre medicale s-au autoevacuat

13:40

Purtătorul de cuvânt al PSD, Alexandru Rafila, a afirmat, luni, despre atitudinea pe care o va avea partidul în coaliţia de guvernare, după alegerile din Capitală, că dacă „vor exista negocieri serioase, nu de faţadă”, „cu siguranţă colaborarea va fi bună”. Duminică seară, Ciprian Ciucu declarase, întrebat dacă, în contextul în care a câştigat detaşat Primăria Generală, se aşteaptă la o atitudine a PSD mai conciliantă şi mai cooperantă cu PNL în interiorul coaliţiei, că îşi doreşte acest lucru „pentru România” şi că doreşte ca PSD „să nu fie duplicitar”. Referitor la această declaraţie, Rafila a spus că nu vede „niciun fel de duplicitate” în ceea ce-i priveşte pe el sau pe cei din conducerea PSD, care fac „declaraţiile oficiale”.