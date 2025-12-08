Hunedoara: Plan Roşu de Intervenţie, după un incendiu izbucnit la Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean / 26 de pacienţi şi 4 cadre medicale s-au autoevacuat
News.ro, 8 decembrie 2025 18:10
Pompierii din judeţul Hunedoara au activat, luni, Planul Roşu de Intervenţie, după un incendiu izbucnit la Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean. 26 de pacienţi şi 4 cadre medicale s-au autoevacuat, fără să fie înregistrate victime.
Alte ştiri de News.ro
Acum 15 minute
18:20
„Revoluţia '89: Frecvenţa 36/ Perspective şi Fragmente”, o experienţă imersivă la ICR Budapesta # News.ro
Expoziţia documentară „Revoluţia '89: Frecvenţa 36/ Perspective şi Fragmente”, care explorează Revoluţia prin trei forme de mărturie distincte: vizuală, auditivă şi performativă, va fi găzduită, în perioada 9-31 decembrie, de Institutul Cultural Român de la Budapesta. Proiectul îşi propune să depăşească cadrul comemorării convenţionale, oferind publicului o imersiune directă în emoţia acelor zile decisive. Evenimentul de deschidere va avea loc marţi, 9 decembrie 2025, de la ora 19:00, în Galeria ICR Budapesta.
18:20
Cupa Mondială 2026: Meciul Pride LGBTQ+ va fi jucat între Egipt şi Iran, două ţări care condamnă homosexualitatea # News.ro
FIFA a anunţat luni că meciul Pride LGBTQ+ de la turneul final al Cupei Mondiale 2026 va fi disputat de Egipt şi Iran, două ţări care condamnă homosexualitatea.
Acum 30 minute
18:10
Acum o oră
18:00
Scandal la dezbaterea ”Ora Guvernului” din plen: Alexandru Dimitriu, către cei de la PSD: USR nu iese de la guvernare. O să avem grijă să nu mai puteţi fura. Ticăloşilor! / Buzoianu: Nu sunteţi în stare să citiţi! / PSD: Nu aveţi nicio limită? # News.ro
A fost scandal, luni, la dezbaterea din plenul Camerei Deputaţilor, de la Ora Guvernului, privind criza apei potabile din Prahova. Deputatul Alexandru Dimitriu, de la USR, i-a numit pe cei de la PSD ticăloşi şi le-a transmis că USR nu va pleca de la guvernare, în timp ce liderul AUR, George Simion, i-a spus ministrului Mediului, Diana Buzoianu, că nu are ce căuta în scaunul de ministru şi de vină nu sunt extremiştii, nu sunt ruşii, ci propria sa incompetenţă. Şi deputatul PSD Ştefan Ovidiu Popa i-a acuzat pe cei de la USR că nu au nicio limită şi a cerut ca ministrul Mediului să plece.
18:00
Mihai Chirica, după victoria lui Ciprian Ciucu la Bucureşti: Oamenii aleg primarii cu rezultate, nu experimentele politice. Alegerile confirmă şi o stare de revoltă legitimă a societăţii # News.ro
Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, susţine, în urma victoriei lui Ciprian Ciucu la Primăria Bucureşti, că oamenii aleg primarii cu rezultate, nu experimentele politice, adăugând că alegerile au confirmat şi o stare de revoltă “legitimă“ a societăţii.
17:50
Premiile Academiei Române pentru 2023 - Sculptorul Gheorghe-Alexandru Zaharia, prozatoarea Ioana Drăgan, poetul Nicolae Tzone, actriţa Dorina Lazăr, între laureaţi # News.ro
Sculptorul Gheorghe-Alexandru Zaharia, prozatoarea Ioana Drăgan şi poetul Nicolae Tzone, actriţa Dorina Lazăr se află printre laureaţii Premiilor Academiei Române pe 2023, a anunţat forul academic. Ceremonie de decernare 10 decembrie, ora 10.00, în Aula Academiei Române, în prezenţa membrilor Adunării Generale.
17:50
Beţe în roate pentru Netflix, după declaraţiile lui Trump: Paramount face o ofertă de preluare ostilă de 108,4 miliarde de dolari pentru Warner Bros Discovery # News.ro
Paramount Skydance a lansat luni o ofertă de preluare ostilă în valoare de 108,4 miliarde de dolari pentru Warner Bros Discovery, într-o încercare de ultim moment de a depăşi Netflix şi de a crea un gigant media care să rivalizeze dominaţia acestuia în streaming, relatează Reuters.
17:40
Accidentat duminică seara, în meciul Real Madrid – Celta Vigo 0-2, fundaşul brazilian al madrilenilor, Eder Militao, va lipsi de pe teren pentru câteva luni, conform estimărilor presei iberice.
Acum 2 ore
17:30
UPDATE: Starmer îi primeşte pe Zelenski, Merz şi Macron la Londra, la o reuniune privind negocierile mediate de SUA # News.ro
Premierul britanic Keir Starmer l-a primit luni, pe scările numărului 10, pe Downing Street, pe preşedintele ucrainan Volodimir Zelenski, la câteva momente după ce i-a primit pe cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron, în cadrul unei reuniuni privind Ucraina, relatează AFP.
17:20
Ministrul Mediului: Am văzut muntele de fake news-uri cu ocazia incidentului de la Lacul Paltinu / Cine a profitat de pe faptul că au creat o isterie naţională şi o panică naţională prin informaţii false care au fost date în ultima săptămână? # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat luni, în plenul Camerei Deputaţilor, despre criza apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa, că a făcut tot ce ţine de ea şi de Ministerul Mediului, iar astăzi, prin munca autorităţilor de la nivel local şi prin munca autorităţilor de la nivel naţional, există apă menajeră în toate localităţile afectate. Ea a mai spus că, pe fondul crizei care a fost creată de această lipsă totală de profesionalism şi de coordonare între două autorităţi, a fost creată şi o panică naţională prin propagarea unor fake news-uri care au ridicat inclusiv riscul de securitate naţională.
17:20
Preşedintele Federaţiei Turce de Fotbal (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, a anunţat că Parchetul din Istanbul a emis 46 de mandate de arestare în legătură cu pariuri pe meciuri.
17:00
Mircea Abrudean: Nu aş vedea motive pentru care unii parlamentari din această coaliţie să voteze o moţiune de cenzură / Nu cred că e bine pentru România ca vreunul din partide să nu mai fie în coaliţie este semnal de instabilitate politică # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că nu vede motive pentru care unii parlamentari din această coaliţie să voteze o moţiune de cenzură, arătând că nu crede că e bine pentru România ca vreunul din partide să nu mai fie în această coaliţie, pentru că este un semnal de instabilitate politică.
17:00
Un cutremur cu magnitudinea preliminară 7,2 s-a produs luni în largul coastelor Japoniei, a anunţat Agenţia Meteorologică Japoneză, iar autorităţile au avertizat că un tsunami de până la trei metri înălţime ar putea lovi coasta de nord-est a arhipelagului nipon, relatează AFP.
17:00
Nominalizările la Globurile de Aur 2026 - „One Battle After Another” conduce în categoria filme cu nouă selecţii, „White Lotus” conduce în categoria televiziune cu şase propuneri # News.ro
„One Battle After Another”, o privire extrem de amuzantă asupra unei societăţi represive sfâşiate de violenţa politică, a dominat luni nominalizările la premiile Globul de Aur 2026, obţinând nouă selecţii. A fost urmat îndeaproape de „Sentimental Value”, o dramă despre familia disfuncţională a unui regizor, şi „Sinners”, un film cu vampiri care se petrece în sudul segregat, care au obţinut opt propuneri şi, respectiv, şapte nominalizări.
16:50
Zelenski declară că nu s-a ajuns încă la niciun acord în privinţa teritoriilor din estul Ucrainei în cadrul negocierilor cu SUA # News.ro
Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru Bloomberg, la câteva ore după ce Donald Trump îl criticase că „nu a citit” propunerile SUA, că negocierile nu au ajuns încă la un acord cu privire la Donbasul ucrainean, care include provinciile Doneţk şi Luhansk, pe care Moscova nu le controlează în totalitate, dar de unde ar vrea ca trupele ucrainene să se retragă şi să le cedeze Rusiei.
16:50
Wizz Air redeschide baza din Târgu Mureş, de unde va inaugura nouă rute noi în martie 2026 # News.ro
Compania aeriană low-cost Wizz Air a anunţat redeschiderea bazei sale din Târgu Mureş şi lansarea a nouă rute, începând cu 29 martie 2026, către Bruxelles Charleroi (Belgia), Larnaca (Cipru), Paris Beauvais (Franţa), Dortmund şi Memmingen (Germania), Milano Bergamo şi Roma Fiumicino (Italia), Basel (Elveţia), precum şi Londra Luton (Marea Britanie), în completarea rutei deja existente către Budapesta. De altfel, Târgu Mureş a fost primul aeroport din România de pe care Wizz Air a operat, cu zborul inaugural în 2006.
16:40
Starmer îi primeşte pe Zelenski, Merz şi Macron la Londra, la o reuniune privind negocierile mediate de SUA # News.ro
Premierul britanic Keir Starmer l-a primit luni, pe scările numărului 10, pe Downing Street, pe preşedintele ucrainan Volodimir Zelenski, la câteva momente după ce i-a primit pe cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron, în cadrul unei reuniuni privind Ucraina, relatează AFP.
16:40
Patrimoniul cultural al României va fi consultat digital. Ministrul Culturii: „ePatrimoniu este un gest de responsabilitate faţă de memoria noastră colectivă” # News.ro
Patrimoniul cultural al României va putea fi cunoscut şi consultat de cetăţeni, funcţionari, cercetători, organizaţii prin proiectul ePatrimoniu, cel mai important proiect de transformare digitală, care a fost lansat luni, la Muzeul Naţional de Artă. Ministrul Demeter Andras a declarat că realizarea acestuia reprezintă „o investiţie în vizibilitate, în respect, în recunoaştere, fiind un gest de responsabilitate faţăd e memoria noastră colectivă”.
Acum 4 ore
16:30
Cel puţin şapte răniţi în Ucraina, într-un atac cu dronă vizând un bloc la Ohtîrka, în Sumî. Moscova revendică cucerirea oraşului Novodanîlivka, în Zaporojie # News.ro
Cel puţin şapte persoane au fost rănite într-un atac cu dronă vizând un bloc locuit la Ohtîrka, în regiunea Sumî, în nord-estul Ucrainei, a anunţat luni guvernatorul Oleg Grîgorov, relatează Reuters.
16:30
Jucătoarea italiană Jasmine Paolini, numărul 8 mondial, va avea printre antrenorii săi în 2026 pe partenera sa de dublu Sara Errani, cu care a câştigat titlul olimpic în 2024 la Paris.
16:20
Moţiunea de cenzură ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” a fost citită în plenul comun al Parlamentului / Votul, peste o săptămână # News.ro
Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” a fost citită, luni, în plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului şi urmează să fie dezbătută şi votată lunea viitoare, în data de 15 decembrie, de la ora 14.00. Liderul AUR, George Simion, a criticat absenţa premierului Ilie Bolojan de la şedinţa în care s-a citit moţiunea de cenzură.
16:10
Uniunea Europeană denunţă ”declaraţii complet nebune” ale lui Musk, după ce miliardarul cere ca ”UE să fie abolită”, în urma unei amenzi # News.ro
Comisia Europeană (CE) denunţă luni ”declaraţii complet nebune” ale lui Elon Musk, în urma unor atacuri ale patronului XAI, firma-mamă a X, care cere ca Uniunea Europeană (UE)b să fie ”abolită”, în urma amendării X cu 120 de milioane de euro din cauza încălcării regulamentului serviciilor digitale, relatează AFP.
16:00
Un autobuz al unei firme de transport, în care se aflau 52 de persoane, a luat foc în oraşul Sânnicolau Mare, judeţul Timiş. Incendiul a fost lichidat în urma intervenţiei pompierilor.
16:00
Un centru pentru pacienţii cu AVC va fi deschis la Spitalul Judeţean Timişoara/ Investiţie de 30 milioane lei # News.ro
Un centru pentru pacienţii cu AVC va fi înfiinţat la Spitalul Judeţean Timişoara, iar medicul care va opera în această unitate spitalicească este un specialist român care de 15 ani operează pacienţi în Franţa, la Paris. Pentru acest nou centru va fi făcută o investiţie de aproximativ 30 milioane lei, bani cu care vor fi cumpărate echipamente de ultimă generaţie.
15:50
MAE: Doi cetăţeni români, implicaţi în incidentul din Tenerife, produs de un val oceanic uriaş/ Autorităţile spaniole au confirmat decesul unuia dintre cetăţenii români afectaţi # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă că doi cetăţeni români au fost implicaţi în incidentul din Tenerife, produs de un val oceanic uriaş. Autorităţile spaniole au confirmat decesul unuia dintre cetăţenii români afectaţi.
15:40
Petrişor Peiu (AUR): Din punct de vedere instituţional, George Simion a fost ales acum o săptămână preşedinte AUR, până în anul 2029. Eu nu am auzit să i se ceară nici demisia, nici să fie contestată activitatea dânsului # News.ro
Senatorul AUR Petrişor Peiu a declarat, luni, că din punct de vedere instituţional, George Simion a fost ales în urmă cu o săptămână preşedinte AUR, până în anul 2029, el precizând că nu a auzit să i se ceară nici demisia, nici să fie contestată activitatea dânsului, în urma rezultatului alegerilor locale din Capitală şi pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău.
15:40
Bărbat, prins de poliţişti când conducea cu o viteză de 201 kilometri pe oră, pe autostrada A2/ El se afla sub influenţa drogurilor # News.ro
Un bărbat a fost prins de poliţişti rutieri când conducea cu o viteză de 201 kilometri pe oră, pe autostrada A2. Ulterior, aparatul DrugTest şi analizele toxicologice au indicat că el era drogat. Bărbatul a fost amendat cu 4.050 de lei şi a rămas fără permis pentru patru luni.
15:20
Atacantul echipei Liverpool, Mohamed Salah, îşi distruge moştenirea, afirmă fostul atacant al echipei Manchester United, Wayne Rooney.
15:10
Prahova: Furnizarea apei a fost reluată în toate cele 13 localităţi afectate de criza de la Paltinu. Apa poate fi folosită doar pentru igienizarea toaletelor # News.ro
Autorităţile din judeţul Prahova anunţă că, luni, a fost reluată furnizarea apei în toate cele 13 oraşe şi comune care, timp de peste o săptămână, nu au avut această utilitate, din cauza problemelor de la barajul Paltinu. Populaţia din localităţile afectate este atenţionată să nu folosească apa decât pentru igienizarea toaletelor.
15:10
Un ucrainean şi doi români au fost arestaţi preventiv pentru trafic de droguri de mare risc după ce poliţiştii de frontieră au găsit în maşina lor aproximativ cinci kilograme de substanţă cristalină 3 CMC, procurată din Polonia # News.ro
Un ucrainean şi doi români cercetati pentru trafic de droguri de mare risc şi introducere în ţară de droguri de mare risc au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile. Poliţiştii de frontieră de la Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, sub coordonarea procurorilor Biroului Teritorial Maramureş al DIICOT, au descoperit în caroseria autoturismului acestora aproximativ cinci kilograme de substanţă cristalină 3 CMC, un drog de mare risc procurat din Polonia.
15:10
Un suspect în vârstă de 19 ani, arestat în Norvegia, după ce sună poliţia şi trage un foc de puşcă în tavan, în centrul comercial Storo, la Oslo. Nicio persoană nu a fost rănită. Centrul evacuat, scurt timp, redeschis, în toiul cumpărăturilor de Crăciun # News.ro
Poliţia norvegiană anunţă că a arestat un tânăr în vîrstă de 19 ani, pe care-l suspectează de faptul că a tras focuri de armă, un pic mai înainte, în plină perioadă de cumpărături de Crăciun, înăuntrul unui centru comercial mare, la Oslo, care a fost evacuat pentru o scurtă perioadă de timp, relatează AFP.
15:00
Şeful CJ Iaşi, Costel Alexe, după anunţul ministrului Pîslaru că va sesiza Parchetului European pe tema achiziţiei de microbuze şcolare electrice: Este un demers care poate aduce claritate asupra modului în care a fost gestionat apelul de proiecte # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a afirmat că ”salută” decizia ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, de a sesiza Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor şcolare electrice pentru elevi. Alexe consideră că demersul ministrului Pîslaru poate aduce claritate asupra modului în care a fost gestionat proiectul.
15:00
Caraş-Severin: Cioban, găsit mort la o stână, în urma unui conflict cu un alt bărbat/ Agresorul, tot cioban, l-ar fi lovit în cap după care a plecat şi l-a lăsat acolo/ Suspectul, în custodia poliţiştilor # News.ro
Un bărbat de 64 de ani, cioban la o stână din judeţul Caraş-Severin, a fost găsit mort, luni, după ce în noaptea anterioară a avut un conflict cu un alt bărbat, de 38 de ani, cioban şi el. Poliţiştii au stabilit că bărbatul mai tânăr l-a lovit pe celălalt în cap, după care a plecat şi l-a lăsat în sălaş. Suspectul este în custodia poliţilştilor.
14:50
ANPIS face în decembrie plăţi în avans ale unor beneficii sociale: alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie # News.ro
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a virat, în 8 decembrie, prin agenţiile teritoriale (AJPIS), sumele aferente drepturilor lunii noiembrie 2025, pentru trei dintre cele mai importante beneficii de asistenţă socială: alocaţia de stat pentru copii, indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie.
14:50
Nicuşor Dan îl felicită pe Ciprian Ciucu: Bucureştenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna oraşul / E regula de bază a democraţiei: cetăţenii au întotdeauna dreptate, iar opiniile şi le exprimă prin vot # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan îl felicită, luni, pe primarul ales al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, el afirmând că bucureştenii au ales un primar şi ”trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna oraşul”. E regula de bază a democraţiei: cetăţenii au întotdeauna dreptate, iar opiniile şi le exprimă prin vot, mai spune şeful statului, el precizând că a fost un exerciţiu democratic pe care partidele din coaliţie l-au dus cu responsabilitate.
14:50
Trump îl acuză de lipsă de ”loialitate” pe Henry Cuellar, un reprezentant democrat din Texas, pe care l-a graţiat de corupţie şi spălare de bani, după ce acesta anunţă că urmează să candideze din partea democraţilor în acest stat în midterms. ”S-a termina # News.ro
Un congresman democrat, Henry Cuellar îl înfurie pe preşedintele republican Donald Trump, la doar câteva zile după ce l-a graţiat de acuzaţii de corupţie şi spălare de bani, după ce a anunţat că a decis să candideze din nou din partea Partidului Democrat, relatează AFP.
14:40
Argeş: Câine închis de stăpân într-o autoutilitară, salvat de către poliţişti. Animalul era neîngrijit # News.ro
Un câine pe care stăpânul său îl ţinea închis într-o autoutilitară a fost salvat de către poliţiştii de la Protecţia animalelor din Argeş, după ce situaţia patrupedului a fost adusă la cunoştinţa autorităţilor. Animalul era neîngrijit, nevaccinat, nemicrocipat, iar spaţiul în care acesta era închis devenise insalubru, verificările făcute de Poliţie arătând că stăpânul a rămas cu câinele după ce s-a despărţit de soţie.
Acum 6 ore
14:30
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, chemată luni în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora Guvernului, de către AUR, pentru a da explicaţii privind dezastrul administrativ de la acumularea Paltinu # News.ro
AUR a chemat-o luni, în plenul Camerei Deputaţilor, pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, la Ora Guvernului, tema dezbaterii fiind ”Dezastrul administrativ de la acumularea Paltinu: încălcări ale normelor de sănătate publică, risc energetic naţional şi responsabilitatea Ministerului Mediului în gestionarea unei crize scăpate de sub control”.
14:20
Fostul internaţional belgian Glen De Boeck a murit la vârsta de 54 de ani în urma unei hemoragii cerebrale # News.ro
Fostul fundaş şi antrenor belgian Glen De Boeck a murit, în noaptea de duminică spre luni, la Anvers, la vârsta de 54 de ani.
14:10
Grupul East Grain şi Poultry Investment SA au preluat participaţia de 45% deţinută anterior de UBM Group în UBM Feed Romania. UBM Feed Romania devine Protena şi estimează afaceri de 332 milioane lei în acest an # News.ro
Grupul East Grain şi Poultry Investment SA au preluat participaţia de 45% deţinută anterior de UBM Group în UBM Feed Romania, consolidându-şi astfel poziţia şi devenind acţionari principali cu cote egale. UBM Feed Romania, care deţine o fabrică de furaje la Sânpaul, judetul Mureş, devine Protena şi estimează pentru 2025 o cifră de afaceri de 332 milioane lei şi un profit brut de 18 milioane lei.
14:10
Uniunea Europeană nu poate accepta o ”ameninţare a amestecului” prin strategia americană a securităţii revizuite a lui Trump, respinge preşedintele Consiliului European Antonio Costa # News.ro
Uniunea Europeană (UE) nu poate accepta o ”ameninţare a amestecului”, respinge luni preşedintele Consiliului European Antonio Costa, după publicarea noii strategii americane de securitate - extrem de critică cu europenii -, relatează AFP.
13:50
Premierul Ilie Bolojan, cu prilejul Zilei Constituţiei României: Un viitor mai bun pentru români se poate construi doar pe baza unei Constituţii puternice şi a unor legi corecte # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, luni, cu prilejul Zilei Constituţiei României, că un viitor mai bun pentru români se poate construi doar pe baza unei Constituţii puternice şi a unor legi corecte iar legea Fundamentală ne oferă această bază, pe care putem continua să consolidăm protejarea drepturilor cetăţeneşti, dezvoltarea societăţii româneşti şi parcursul nostru european şi euroatlantic.
13:40
Trump, maestru de ceremonii la Kennedy Honors de la Kennedy Center, la Washington. Gloria Gaynor şi Sylvester Stallone, au primit o medalie aurită de la Tiffany în locul colierului în culorile curcubeului, ”vulgar”. Spectacolele drag queen, desfiinţate # News.ro
Preşedintele american Donald Trump, care promovează o abordare naţionalistă şi ”anti-woke” a culturii, a prezidat o seară de gală la Kennedy Center, o sală mare de spectacole de la Washington, a cărei conducere a preluat-o, un eveniment la care a lăudat meritele Gloriei Gaynor şi ale lui Sylvester Stallone, laureaţi ai ”Kennedy Honors”, premii care se acordă anual unei mâini de artişti cu o carieră prestigioasă, relatează AFP.
13:40
Noul Mers al Trenurilor va intra în vigoare duminică/ Vor fi introduse legături directe între Bucureşti şi Budapesta, trenuri sezoniere pe ruta Bucureşti-Giurgiu-Ruse, se extinde circulaţia trenurilor la Viena Westbahnhof # News.ro
Noul Mers al Trenurilor va intra în vigoare duminică, anunţă CFR Călători. În noul program vor fi introduse legături directe între Bucureşti şi Budapesta, dar trenuri sezoniere - pe timpul verii - pe ruta Bucureşti-Giurgiu-Ruse şi se extinde circulaţia trenurilor la Viena Westbahnhof. Pe rutele interne, vor fi introduse noile rame electrice Alstom Coradia Stream, dar şi vagoane şi locomotive modernizate prin PNRR.
13:40
Rafila, despre atitudinea PSD în coaliţia de guvernare, după alegerile din Capitală: Dacă vor exista negocieri serioase, nu de faţadă, cu siguranţă colaborarea va fi bună/ Ce spune despre declaraţia lui Ciprian Ciucu privind „duplicitatea” PSD # News.ro
Purtătorul de cuvânt al PSD, Alexandru Rafila, a afirmat, luni, despre atitudinea pe care o va avea partidul în coaliţia de guvernare, după alegerile din Capitală, că dacă „vor exista negocieri serioase, nu de faţadă”, „cu siguranţă colaborarea va fi bună”. Duminică seară, Ciprian Ciucu declarase, întrebat dacă, în contextul în care a câştigat detaşat Primăria Generală, se aşteaptă la o atitudine a PSD mai conciliantă şi mai cooperantă cu PNL în interiorul coaliţiei, că îşi doreşte acest lucru „pentru România” şi că doreşte ca PSD „să nu fie duplicitar”. Referitor la această declaraţie, Rafila a spus că nu vede „niciun fel de duplicitate” în ceea ce-i priveşte pe el sau pe cei din conducerea PSD, care fac „declaraţiile oficiale”.
13:40
Premierul Ilie Bolojan se întâlneşte marţi cu ministrul federal al apărării din Germania, Boris Pistorius, în Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu # News.ro
Premierul Ilie Bolojan va avea, marţi, o întrevedere oficială cu ministrul federal al apărării din Germania, Boris Pistorius, în Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu.
13:30
Traian Băsescu: Bolojan iese consolidat în coaliţie. Imaginaţi-vă cum arăta Grindeanu, dacă ar fi câştigat Băluţă, cred că avea guşa umflată de nu încăpea pe uşă la întâlnirile de coaliţie # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, luni, că premierul Ilie Bolojan iese consolidat în coaliţie, după victoria lui Ciprian Ciucu la alegerile pentru Primăria Capitalei. ”Imaginaţi-vă cum arăta Grindeanu, dacă ar fi câştigat Băluţă, cred că avea guşa umflată de nu încăpea pe uşă la întâlnirile de coaliţie”, a mai spus Băsescu.
13:20
ONU denunţă ”apatia” lumii şi lansează apelul umanitar din 2026. Avertizează privind ”o epocă a brutalităţii, impunităţii şi indiferenţei”, denunţă ”ferocitatea şi intensitatea omorurilor”, ”dispreţul total al dreptului internaţional” şi violenţel sexuale # News.ro
ONU denunţă luni ”apatia” lumii faţă de suferinţele milioanelor de oameni din lume şi lansează un apel umanitar în vederea unei relansări a finanţării - restrânse -, care se află în cădere liberă, în 2026, relatează AFP.
13:20
„Let’s Talk About Menopause” - primul eveniment dedicat menopauzei, în Parlamentul European, la iniţiativa unei asociaţii din România / Asociaţia susţine protecţia juridică, medicală şi profesională a femeilor din România aflate în menopauză # News.ro
Primul eveniment oficial dedicat menopauzei, „Let’s Talk About Menopause”, a avut loc în Parlamentul European, la iniţiativa Asociaţiei ”Sunt la Menopauză”, care susţine modificarea legislaţiei în vederea asigurării protecţiei juridice, medicale şi profesionale a celor 7 milioane de femei din România aflate în perimenopauză şi menopauză. Pornind de la ideea că menopauza nu este doar un subiect medical, ci o criză de echitate şi drepturi fundamentale, cele trei membre fondatoare – Ileana Badiu, Maria Manole şi Ana Bîtu - solictă modificarea Legii privind discriminarea, a Codului Muncii şi a Legii sănătăţii, în sensul includerii menopauzei ca stare protejată prin lege; recunoaşterii menopauzei/perimenopauzei ca situaţie ce poate necesita adaptări profesionale, instituirii de pachete obligatorii de screening 45–50+ (hormoni, osteodensitometrie, terapie hormonală) şi al formării obligatorii a medicilor în managementul menopauzei.
13:20
Ministerul Finanţelor lansează luni a douăsprezecea ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an. Dobânzile anuale ajung la până la 7,40% # News.ro
Ministerul Finanţelor lansează luni cea de-a douăsprezecea ediţie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an. În perioada 8 decembrie 2025 – 9 ianuarie 2026, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale de 6,40%, 7%, respectiv, 7,40%.
