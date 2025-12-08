Premiile Fanatik 2025: Echipa Prima Sport primeşte trofeul pentru cel mai bun comentariu sportiv

Primasport.ro, 8 decembrie 2025 18:10

Premiile Fanatik 2025: Echipa Prima Sport primeşte trofeul pentru cel mai bun comentariu sportiv

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 5 minute
18:30
VIDEO | UTA - Petrolul Ploieşti, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză fără ocazii mari Primasport.ro
VIDEO | UTA - Petrolul Ploieşti, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză fără ocazii mari
Acum 15 minute
18:20
Nu se mai opresc problemele la Real Madrid! Starul care s-a luptat cu accidentările în ultimii ani s-a rupt din nou Primasport.ro
Nu se mai opresc problemele la Real Madrid! Starul care s-a luptat cu accidentările în ultimii ani s-a rupt din nou
Acum 30 minute
18:10
Premiile Fanatik 2025: Echipa Prima Sport primeşte trofeul pentru cel mai bun comentariu sportiv Primasport.ro
Premiile Fanatik 2025: Echipa Prima Sport primeşte trofeul pentru cel mai bun comentariu sportiv
Acum o oră
17:40
VIDEO | UTA - Petrolul Ploieşti, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida Primasport.ro
VIDEO | UTA - Petrolul Ploieşti, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
Acum 2 ore
17:10
Familia lui Louis Munteanu regretă că transferul la FCSB a picat: „Este o echipă de top unde ar fi putut creşte” Primasport.ro
Familia lui Louis Munteanu regretă că transferul la FCSB a picat: „Este o echipă de top unde ar fi putut creşte”
17:00
Legendarul Rooney nu s-a mai abţinut când a venit vorba de Salah Primasport.ro
Legendarul Rooney nu s-a mai abţinut când a venit vorba de Salah
17:00
E gata! Adrian Mutu, revenire de senzaţie: ”În pauza asta!” Primasport.ro
E gata! Adrian Mutu, revenire de senzaţie: ”În pauza asta!”
Acum 4 ore
16:30
Jasmine Paolini o va avea în stafful său pe Sara Errani, partenera sa în proba de dublu Primasport.ro
Jasmine Paolini o va avea în stafful său pe Sara Errani, partenera sa în proba de dublu
15:10
Hermannstadt va avea antrenor nou! Vali Negru nu continuă interimatul Primasport.ro
Hermannstadt va avea antrenor nou! Vali Negru nu continuă interimatul
15:00
Fostul internaţional belgian Glen De Boeck a murit la vârsta de 54 de ani în urma unei hemoragii cerebrale Primasport.ro
Fostul internaţional belgian Glen De Boeck a murit la vârsta de 54 de ani în urma unei hemoragii cerebrale
Acum 6 ore
14:20
O femeie a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru şantaj la adresa fotbalistului Son Heung-Min Primasport.ro
O femeie a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru şantaj la adresa fotbalistului Son Heung-Min
14:20
Farul Constanţa, decizie finală cu privire la Ianis Zicu. ”Dorim să aducem la cunoştinţa suporterilor” Primasport.ro
Farul Constanţa, decizie finală cu privire la Ianis Zicu. ”Dorim să aducem la cunoştinţa suporterilor”
14:10
Mario Tudose a intrat în atenţia unui club dintr-un campionat de top! Primasport.ro
Mario Tudose a intrat în atenţia unui club dintr-un campionat de top!
13:40
Costel Gâlcă a luat o decizie radicală! A exclus un jucător din cauza comportamentului Primasport.ro
Costel Gâlcă a luat o decizie radicală! A exclus un jucător din cauza comportamentului
13:20
Încă o veste rea pentru FCSB! Un jucător de bază a evoluat cu dureri în ultimele meciuri. ”Are nişte probleme foarte mari” Primasport.ro
Încă o veste rea pentru FCSB! Un jucător de bază a evoluat cu dureri în ultimele meciuri. ”Are nişte probleme foarte mari”
13:20
Tensiuni mari în vestiarul lui Real Madrid după eşecul cu Celta Vigo Primasport.ro
Tensiuni mari în vestiarul lui Real Madrid după eşecul cu Celta Vigo
12:40
Vali Badea, afectat de decesul lui Ioan Sdrobiş. ”De vreo două-trei luni era într-o stare foarte foarte rea” Primasport.ro
Vali Badea, afectat de decesul lui Ioan Sdrobiş. ”De vreo două-trei luni era într-o stare foarte foarte rea”
12:40
Români în Europa. Radu a făcut “minuni”, Ianis a strălucit, iar Chivu a fost “omul meciului” Primasport.ro
Români în Europa. Radu a făcut “minuni”, Ianis a strălucit, iar Chivu a fost “omul meciului”
Acum 8 ore
12:30
Vali Badea, foarte afectat de decesul lui Ioan Sdrobiş. ”De vreo două-trei luni era într-o stare foarte foarte rea” Primasport.ro
Vali Badea, foarte afectat de decesul lui Ioan Sdrobiş. ”De vreo două-trei luni era într-o stare foarte foarte rea”
12:20
Încă un antrenor schimbat în Superliga? Acţionarul a făcut anunţul. "Cauzele eşecului le poate spune” Primasport.ro
Încă un antrenor schimbat în Superliga? Acţionarul a făcut anunţul. "Cauzele eşecului le poate spune”
11:50
Ultimele veşti despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. ”Este la curent cu tot ce se întâmplă pe teren” Primasport.ro
Ultimele veşti despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. ”Este la curent cu tot ce se întâmplă pe teren”
11:30
Observatorul Augustus Constantin, delegat în premieră la un meci în Liga Campionilor Primasport.ro
Observatorul Augustus Constantin, delegat în premieră la un meci în Liga Campionilor
11:30
Jaqueline Cristian este în continuare jucătoarea din România cel mai bine clasată Primasport.ro
Jaqueline Cristian este în continuare jucătoarea din România cel mai bine clasată
10:50
Iuliu Mureşan a anunţat noul obiectiv al celor de la CFR. ”Nu cred că se mai poate” Primasport.ro
Iuliu Mureşan a anunţat noul obiectiv al celor de la CFR. ”Nu cred că se mai poate”
10:50
Dinamo a luat decizias finală cu privire la transferul lui Musi. ”Este acum într-un moment foarte bun şi foarte prielnic pentru a se definitiva ca jucător” Primasport.ro
Dinamo a luat decizias finală cu privire la transferul lui Musi. ”Este acum într-un moment foarte bun şi foarte prielnic pentru a se definitiva ca jucător”
Acum 12 ore
09:50
La aproape 41 de ani, LeBron James a fost magistral pentru Lakers. Meci palpitant cu Philadelphia Primasport.ro
La aproape 41 de ani, LeBron James a fost magistral pentru Lakers. Meci palpitant cu Philadelphia
09:50
FC Santos, cu Neymar integralist, şi-a asigurat menţinerea în prima ligă braziliană Primasport.ro
FC Santos, cu Neymar integralist, şi-a asigurat menţinerea în prima ligă braziliană
09:34
Fotbalul românesc e din nou în doliu! A murit Ioan Sdrobiş Primasport.ro
Fotbalul românesc e din nou în doliu! A murit Ioan Sdrobiş
09:20
”El Sant Andreu”. Presa spaniolă, impresionată de Ionuţ Radu Primasport.ro
”El Sant Andreu”. Presa spaniolă, impresionată de Ionuţ Radu
09:10
VIDEO | UTA - Petrolul Ploieşti, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro Primasport.ro
VIDEO | UTA - Petrolul Ploieşti, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro
09:10
VIDEO | FC Botoşani – Rapid, ASTĂZI, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bătălia pentru prima poziţie în clasament Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani – Rapid, ASTĂZI, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bătălia pentru prima poziţie în clasament
09:10
Într-o atmosferă senzaţională, UBT Cluj s-a descurcat admirabil cu Partizan Belgrad Primasport.ro
Într-o atmosferă senzaţională, UBT Cluj s-a descurcat admirabil cu Partizan Belgrad
09:10
Ionuţ Radu, prestaţie stelară cu Real Madrid. A primit o notă uriaşă Primasport.ro
Ionuţ Radu, prestaţie stelară cu Real Madrid. A primit o notă uriaşă
Acum 24 ore
01:10
Dezastru pentru Gigi Neţoiu la alegerile pentru Primăria Capitalei. A fost întrecut de un candidat care s-a retras din cursa electorală Primasport.ro
Dezastru pentru Gigi Neţoiu la alegerile pentru Primăria Capitalei. A fost întrecut de un candidat care s-a retras din cursa electorală
00:10
VIDEO | Real Madrid - Celta Vigo 0-2. Victorie uriaşă pentru Ionuţ Radu! ”Galacticii” sunt în criză pe plan intern Primasport.ro
VIDEO | Real Madrid - Celta Vigo 0-2. Victorie uriaşă pentru Ionuţ Radu! ”Galacticii” sunt în criză pe plan intern
00:00
VIDEO | Napoli - Juventus 2-1. Campioana în exerciţiu câştigă derby-ul rundei Primasport.ro
VIDEO | Napoli - Juventus 2-1. Campioana în exerciţiu câştigă derby-ul rundei
7 decembrie 2025
23:40
VIDEO EXCLUSIV | Daniel Pancu, reacţie cu privire la situaţia lui Louis Munteanu. ”Îi vorbesc pe limba lui” Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | Daniel Pancu, reacţie cu privire la situaţia lui Louis Munteanu. ”Îi vorbesc pe limba lui”
23:10
VIDEO | Filipe Coelho, dezamăgit de egalul cu CFR Cluj. ”Nu poţi face altceva decât să continui să munceşti” Primasport.ro
VIDEO | Filipe Coelho, dezamăgit de egalul cu CFR Cluj. ”Nu poţi face altceva decât să continui să munceşti”
22:50
Răzvan Lucescu, victorie în derby-ul oraşului Salonic Primasport.ro
Răzvan Lucescu, victorie în derby-ul oraşului Salonic
22:50
Otto Hindrich, prestaţie de zile mari în Bănie. ”Înseamnă mult pentru moral” Primasport.ro
Otto Hindrich, prestaţie de zile mari în Bănie. ”Înseamnă mult pentru moral”
22:20
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1. Oltenii cu marile rătări, ardelenii cu golul Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1. Oltenii cu marile rătări, ardelenii cu golul
21:50
VIDEO | Espanyol - Rayo Vallecano 1-0. Andrei Raţiu, integralist în meciul ce a avut două eliminări Primasport.ro
VIDEO | Espanyol - Rayo Vallecano 1-0. Andrei Raţiu, integralist în meciul ce a avut două eliminări
21:50
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Louis Munteanu egalează, dar nu se bucură Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Louis Munteanu egalează, dar nu se bucură
21:40
Surpriză în Superliga! Antrenorul unui club cu pretenţii ar putea fi demis Primasport.ro
Surpriză în Superliga! Antrenorul unui club cu pretenţii ar putea fi demis
21:30
Lazio a remizat acasă cu Bologna în Serie A Primasport.ro
Lazio a remizat acasă cu Bologna în Serie A
21:10
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb semnat de Băluţă Primasport.ro
VIDEO | Universitatea Craiova – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb semnat de Băluţă
21:00
”La un moment dat se crease un clişeu”. Mihai Teja poate spera la un miracol Primasport.ro
”La un moment dat se crease un clişeu”. Mihai Teja poate spera la un miracol
20:50
VIDEO | Borussia Dortmund – Hoffenheim 2-0. Gazdele se apropie la un punct de locul secund Primasport.ro
VIDEO | Borussia Dortmund – Hoffenheim 2-0. Gazdele se apropie la un punct de locul secund
20:50
EXCLUSIV | Emil Grădinescu nu îşi explică decizia patronului de la CFR Cluj. ”Cum e posibil să ia a treia ţeapă?” Primasport.ro
EXCLUSIV | Emil Grădinescu nu îşi explică decizia patronului de la CFR Cluj. ”Cum e posibil să ia a treia ţeapă?”
20:40
Emil Grădinescu nu îşi explică decizia patronului de la CFR Cluj. ”Cum e posibil să ia a treia ţeapă?” Primasport.ro
Emil Grădinescu nu îşi explică decizia patronului de la CFR Cluj. ”Cum e posibil să ia a treia ţeapă?”
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.