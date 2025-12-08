Un susținător de-ai lui Călin Georgescu, amendat cu 50.000 de lei după ce a amenințat un bărbat cu moartea pe Facebook

12:40

Rezultatul de la alegerile pentru Primăria București reprezintă o înfrângere și pentru președintele Nicușor Dan, care a fost de partea lui Cătălin Drulă. Alegerile de duminică arată că nu a existat un electorat fidel lui Nicușor Dan, iar bucureștenii aleg în funcție de proiecte și candidați. În același timp, președintele are un bun motiv să […] Articolul Bucureștiul se îndepărtează de Nicușor Dan: de ce președintele ar putea forma un nou partid cu USR apare prima dată în PS News.